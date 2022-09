Cuba eletta alla presidenza del “Gruppo dei 77 più la Cina”

Le autorità cubane hanno espresso la loro gratitudine per la decisione, che implica il riconoscimento della loro difesa degli interessi del Sud.

Cuba è stata eletta questo venerdì alla presidenza del Gruppo dei 77 più la Cina (G77+Cina) per l’anno 2023, nel contesto della 77ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU).



Dopo aver appreso il consenso dei ministri degli Esteri riuniti a margine dell’Assemblea Generale, il ministro degli Esteri del Paese caraibico, Bruno Rodríguez Parrilla, ha espresso la sua gratitudine per la decisione presa a nome del popolo e del governo cubano.

Da parte sua, il direttore generale del Ministero degli Esteri cubano per gli Affari multilaterali e il Diritto internazionale, Rodolfo Rodríguez, ha dichiarato sul suo account Twitter che “guidare i lavori di questo ampio e diversificato gruppo di consultazione politica non è solo una grande responsabilità, ma anche un riconoscimento della nostra difesa degli interessi del Sud“.



Il G77+Cina è un’organizzazione intergovernativa che riunisce nazioni provenienti da quasi tutta l’America Latina, l’Africa e l’Asia meridionale, con lo scopo di promuovere il sostegno nelle organizzazioni internazionali e la difesa degli interessi comuni.

Sebbene la Cina non sia considerata un membro ufficiale, il governo cinese partecipa e collabora con il gruppo all’esterno, motivo per cui l’organizzazione viene spesso indicata come “G77+Cina”.

Il gruppo comprende attualmente 134 nazioni, che rappresentano i due terzi dei membri delle Nazioni Unite.

28 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO