In Ucraina gli Stati Uniti agiscono aggirando la Nato

Qui di seguito un illuminante intervento di George Friedman, il fondatore di Stratfor, quella che in gergo viene chiamata la “Cia ombra” (da cui attinge le informazioni Maurizio Molinari, oggi direttore de La Repubblica, ndr).

Stratfor è una piattaforma di intelligence a pagamento alla quale accedono governi, fondi investimento e apparati di intelligence di tutto il mondo.

Questo intervento è illuminante perché è stato fatto al Chicago Council for Foreign Affairs nel 2015, ben sette anni prima dell’attacco russo all’Ucraina. Colpiscono due fattori centrali dell’analisi di Friedman: a) spezzare i legami tra Germania e Russia (vedi i boom sui gasdotti); b) la totale subordinazione dell’Ucraina ai diktat di Washington.

A voi tirarne le conclusioni, buona lettura

*****

Ci saranno conflitti in Europa. Ci sono già stati conflitti in Europa: in Jugoslavia e ora in Ucraina. Per quanto riguarda i rapporti dell’Europa con gli USA, noi non abbiamo relazioni con l’“Europa”. Noi abbiamo rapporti con la Romania, con la Francia, e così via, ma non c’è una “Europa” con cui gli USA abbiano qualche tipo di relazioni. Noi abbiamo altri interessi geopolitici.

I principali interessi di politica estera degli USA per tutto il secolo passato, nel corso della Prima, della Seconda e della Guerra fredda mondiali, si sono concentrati sui rapporti tra Russia e Germania.

Questo perché, unite, esse costituiscono l’unica forza che rappresenti la principale minaccia vitale per gli USA. E il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di non consentire una loro unione… Se voi siete ucraini, cercherete gli unici che possano sostenervi e questi sono gli Stati Uniti.

La scorsa settimana, cioè una decina di giorni fa, è stato in Ucraina il Comandante in capo delle forze di terra USA in Europa, generale Ben Hodges. In quell’occasione, egli ha dichiarato che arriveranno presto ufficialmente in Ucraina consiglieri militari USA.

Ha anche decorato soldati ucraini con medaglie militari USA, la qual cosa, cioè decorare stranieri con medaglie, è proibita dal regolamento militare USA. Ma egli lo ha fatto, perché intendeva con ciò dimostrare che l’esercito ucraino è il suo esercito.

Ora gli USA riforniscono di armi, artiglieria e altri armamenti Stati baltici, Romania, Polonia e Bulgaria e questo è un aspetto molto interessante. Ieri gli USA hanno dichiarato la propria intenzione di rifornire di armi l’Ucraina; e nonostante che ciò in seguito sia stato smentito, le armi verranno fornite.

In tutte queste azioni, gli Stati Uniti agiscono aggirando la NATO, dal momento che le decisioni della NATO possono essere adottate solo con l’unanimità di tutti i membri NATO.

Il succo di tutto questo è che gli USA stanno realizzando un “cordone sanitario” attorno alla Russia. E la Russia lo sa. La Russia crede che gli USA abbiano intenzione di smembrare la Federazione russa. Io credo che noi non vogliamo uccidere i russi, ma solo ferirli un po’ e arrecare loro danni.

In ogni caso, noi siamo tornati al vecchio schema. E se voi chiedete cosa ne pensi il polacco, l’ungherese o il romeno, essi vivono in una dimensione completamente diversa dai tedeschi; mentre i tedeschi, a loro volta, vivono in una dimensione diversa dagli spagnoli; ed è così dappertutto.

In poche parole: in Europa regna il disaccordo. Però, per quanto riguarda gli ucraini, posso dirvi esattamente cosa faranno: essi cercheranno di fare di tutto per non suscitare la collera USA.

* Traduzione a cura di Fabrizio Poggi



29 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO