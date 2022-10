Rapporto al XX Congresso nazionale del Partito comunista cinese

Pensiamo di fare cosa gradita offrendo ai nostri lettori la traduzione della relazione con cui Xi Jinping ha aperto il 20° congresso del Partito Comunista Cinese. In questi giorni vediamo sui media del “nostro” regime neoliberista giudizi, citazioni, riassunti che è un eufemismo definire pregiudizi.

Pur sapendo benissimo che la relazione a un congresso di partito è solo un documento, non necessariamente comprensivo di tutti i problemi e ovviamente anche “diplomatico” su molte questioni, orientato all’interno del paese e non (tanto) all’esterno, ricco di espressioni e modi di dire che appartengono ad un’altra cultura e ad altre ritualità, pensiamo sia bene potersi informare direttamente alla fonte anziché accontentarci di ingurgitare il “pastone avvelenato” pre-cucinato dai Rampini di turno o addirittura da chi in Cina non ci ha mai esso né piede né testa.

Come noterete facilmente, trattandosi di una traduzione di un testo molto lungo, fatta ad appena 24 ore dalla presentazione, ci siamo avvalsi di un traduttore automatico. Ragion per cui alcune espressioni possono risultare vagamente comiche (è il caso di “polmonite della corona” per il Covid-19). Ciò nonostante il risultato è molto comprensibile e dunque utile.



Buona lettura.



*****

Tenere alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi

Unirsi e lottare per la costruzione completa di un paese socialista moderno

Compagni: presento ora il mio rapporto all’Assemblea generale a nome del 19° Comitato centrale. Il 20° Congresso nazionale del Partito comunista cinese (PCC) è un secondo importantissimo congresso che si tiene in un momento critico in cui l’intero Partito e tutti i gruppi etnici stanno intraprendendo un nuovo viaggio per costruire un moderno Paese socialista in modo completo e marciando verso il terzo secolo di lotta.

Il tema del congresso è: tenere alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi, attuare pienamente il pensiero del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era, portare avanti il grande spirito fondatore del Partito, essere sicuri di sé e migliorarsi, mantenere la rettitudine e l’innovazione, essere vigorosi e determinati, e unirsi e lottare per la costruzione completa di un moderno Paese socialista e il grande ringiovanimento della nazione cinese.

Il Partito Comunista Cinese è in lotta da oltre un secolo. Il nostro Partito è impegnato nella grande causa della nazione cinese e nella nobile causa della pace e dello sviluppo dell’umanità, e abbiamo un’immensa responsabilità e una gloriosa missione.

Tutti i compagni non devono dimenticare la loro intenzione originaria e ricordare la loro missione, devono essere modesti e prudenti, devono lottare duramente, devono avere il coraggio di combattere e combattere bene, essere saldi nella loro fiducia storica, rafforzare la loro iniziativa storica e scrivere un capitolo più glorioso del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era.

I. Il lavoro degli ultimi cinque anni e i grandi cambiamenti del nuovo decennio dell’era

I cinque anni trascorsi dal 19° Congresso nazionale sono stati estremamente insoliti e straordinari. Il Comitato centrale della JUE ha coordinato la situazione strategica generale per il grande ringiovanimento della nazione cinese e i grandi cambiamenti che il mondo non ha mai visto in un secolo, convocando sette sessioni plenarie sugli emendamenti costituzionali, sull’approfondimento della riforma del Partito e delle istituzioni statali, sul mantenimento e sul miglioramento del sistema socialista con caratteristiche cinesi, sulla promozione della modernizzazione del sistema di governance nazionale e della capacità di governo, sulla formulazione del 14° Piano quinquennale e della Visione 2030.

Abbiamo preso decisioni e risoluzioni su questioni importanti come la sintesi completa dei principali risultati e delle esperienze storiche della lotta per il centenario della JUE, abbiamo elaborato importanti piani strategici per lo sviluppo del Partito e dello Stato, abbiamo unito e guidato l’intero Partito, l’esercito e il popolo di tutte le nazionalità per affrontare efficacemente la grave e complessa situazione internazionale e gli enormi rischi e sfide che ne sono seguiti, e abbiamo portato avanti il socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era con uno spirito di forza e vigore.

Negli ultimi cinque anni, abbiamo aderito al rafforzamento della leadership generale della JUE e della leadership centralizzata e unificata del Partito, abbiamo compiuto ogni sforzo per far avanzare il processo di costruzione di una società moderatamente prospera, abbiamo attuato il nuovo concetto di sviluppo in modo completo, accurato e globale, ci siamo concentrati sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità, abbiamo preso l’iniziativa di costruire un nuovo modello di sviluppo, abbiamo portato avanti le riforme a un ritmo rapido, abbiamo promosso solidamente l’intero processo di democrazia popolare, abbiamo promosso in modo completo lo stato di diritto, abbiamo sviluppato attivamente la cultura socialista avanzata, abbiamo evidenziato la protezione e il miglioramento dei mezzi di sussistenza delle persone.

Ci concentreremo anche sull’attuazione della guerra per l’eliminazione della povertà, sulla promozione vigorosa della costruzione della civiltà ecologica, sulla salvaguardia della sicurezza nazionale, sulla prevenzione e la risoluzione dei principali rischi, sul mantenimento della stabilità sociale, sulla promozione vigorosa della modernizzazione della difesa nazionale e delle forze armate, sulla realizzazione di una diplomazia di grande potenza a tutto tondo con caratteristiche cinesi e sull’avanzamento completo del nuovo grande progetto di costruzione del Partito.

Abbiamo celebrato solennemente il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese e il 70° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, abbiamo formulato la terza risoluzione storica, abbiamo lanciato l’educazione alla storia del Partito in tutta la coscienza, abbiamo costruito una sala espositiva sulla storia del Partito Comunista Cinese e abbiamo invitato tutto il Partito a imparare e praticare il grande spirito fondatore del Partito, in modo da tenere più fermamente e consapevolmente a mente la missione originale e creare un futuro migliore nel nuovo cammino.

In particolare, di fronte all’improvviso insorgere della nuova epidemia di polmonite coronarica, abbiamo insistito sul primato delle persone e della vita, sulla prevenzione esterna dell’importazione e su quella interna del rimbalzo, sullo sgombero dinamico senza vacillare, sulla guerra popolare contro l’epidemia, sulla guerra generale e sull’interdizione, sulla massima protezione della vita e della salute delle persone e sul coordinamento della prevenzione e del controllo dell’epidemia e dello sviluppo economico e sociale per ottenere risultati positivi significativi.

Di fronte alla situazione turbolenta di Hong Kong, abbiamo esercitato efficacemente la nostra piena autorità sulla Regione amministrativa speciale in conformità con la Costituzione e la Legge fondamentale, abbiamo promulgato e attuato la legge sul mantenimento della sicurezza nazionale nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, abbiamo attuato il principio dei “patrioti che governano Hong Kong” e abbiamo ottenuto un’importante svolta nella situazione di Hong Kong, passando dal caos alla governance.

Sosterremo inoltre Hong Kong e Macao nello sviluppo delle loro economie, nel miglioramento della loro governance e nel mantenimento della stabilità. Di fronte alle attività secessioniste delle forze “indipendentiste di Taiwan” e alle gravi sfide poste dalle forze esterne nelle questioni relative alla Baia, abbiamo portato avanti con determinazione una grande lotta contro la secessione e migliaia di incidenti, dimostrando la nostra forte determinazione e capacità di salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale e di opporci all'”indipendenza di Taiwan”.

Abbiamo dimostrato la nostra forte determinazione e capacità di salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale e di opporci all'”indipendenza di Taiwan”, abbiamo colto l’iniziativa strategica di realizzare la completa riunificazione della madrepatria e abbiamo consolidato ulteriormente l’adesione della comunità internazionale al modello di una sola Cina.

Di fronte alla rapida evoluzione della situazione internazionale, in particolare di fronte al ricatto esterno, al contenimento, al blocco e alle pressioni estreme, ci siamo attenuti alla priorità degli interessi nazionali e della politica interna, abbiamo mantenuto la determinazione strategica, abbiamo portato avanti lo spirito di lotta, abbiamo dimostrato una ferma volontà di sfidare il potere, abbiamo salvaguardato la dignità nazionale e gli interessi fondamentali nella lotta e abbiamo afferrato saldamente l’iniziativa dello sviluppo e della sicurezza della Cina.

Negli ultimi cinque anni, il nostro Partito ha unito e guidato il popolo a superare molte sfide di lunga data e a realizzare molti eventi importanti e di lunga durata, promuovendo il Partito e lo Stato a raggiungere risultati significativi che hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo.

Compagni! Sono passati dieci anni da quando si è tenuto il 18° Congresso nazionale. Negli ultimi dieci anni abbiamo vissuto tre grandi eventi di grande significato pratico e storico per la causa del Partito e del popolo: in primo luogo, il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese; in secondo luogo, l’ingresso del socialismo con caratteristiche cinesi in una nuova era; in terzo luogo, il completamento del compito storico di sradicare la povertà e costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti e il raggiungimento del primo obiettivo dei 100 anni.

Si tratta di una vittoria storica ottenuta dal Partito Comunista Cinese e dal popolo cinese nella loro lotta unitaria, una vittoria storica che sarà ricordata nella storia dello sviluppo della nazione cinese e una vittoria storica con implicazioni di vasta portata per il mondo.

Dieci anni fa, ci trovavamo di fronte a una situazione in cui erano state raggiunte grandi conquiste nell’apertura della rivoluzione politica e della modernizzazione socialista, e notevoli risultati erano stati ottenuti nel nuovo grande progetto di costruzione del Partito, che aveva gettato solide basi, creato buone condizioni e fornito importanti garanzie per continuare a progredire, mentre una serie di contraddizioni e problemi in sospeso che si erano accumulati per un lungo periodo di tempo ed erano emersi dovevano essere risolti con urgenza.

Ci sono molti problemi all’interno del Partito in termini di comprensione vaga e azione debole per aderire alla leadership del Partito; ci sono molti problemi di indebolimento, deflazione e diluizione dell’attuazione della leadership del Partito; alcuni membri e quadri del Partito hanno vacillato nelle loro convinzioni politiche; il formalismo, il burocratismo, l’edonismo e la stravaganza sono stati ripetutamente proibiti in alcuni luoghi e dipartimenti; il pensiero privilegiato e i fenomeni di privilegio sono più gravi; alcuni problemi di corruzione sono allarmanti; le contraddizioni strutturali e istituzionali nell’economia sono notevoli.

Alcune persone non sono abbastanza fiduciose nel sistema politico socialista con caratteristiche cinesi, e ci sono gravi problemi come la mancanza di rispetto della legge e l’applicazione lassista della stessa; di tanto in tanto sono emerse tendenze errate come il culto del denaro, l’edonismo, l’individualismo estremo e il nichilismo storico, ed è emerso una caotica regolamentazione di Internet.

Il sistema di mantenimento della sicurezza nazionale non è perfetto, la capacità di affrontare i vari rischi principali non è forte e ci sono molte carenze e debolezze nella modernizzazione della difesa nazionale e delle forze militari; le istituzioni e i meccanismi per l’attuazione di “un Paese, due sistemi” a Hong Kong e Macao non sono solidi; il sistema per la sicurezza del giardino e della famiglia non è solido.

Il meccanismo di attuazione di “un Paese, due sistemi” a Hong Kong e Macao non è solido; la sicurezza del giardino è messa a dura prova, e così via.

A quel tempo, molte persone nel Partito e nella società erano preoccupate per il futuro del Partito e del Paese. Di fronte a queste contraddizioni e problemi di primo piano che incidono sul governo a lungo termine del Partito, sulla stabilità a lungo termine del Paese e sulla felicità e il benessere del popolo, il Comitato centrale del Partito ha fatto il punto della situazione, ha fatto scelte coraggiose, è andato avanti, ha superato le difficoltà, ha unito e guidato l’intero Partito, l’esercito e il popolo di tutte le nazionalità a rimboccarsi le maniche e a lavorare sodo, ad andare avanti nella buona e nella cattiva sorte e a portare avanti la grande lotta con molte nuove caratteristiche storiche senza indietreggiare.

Negli ultimi dieci anni, abbiamo aderito al marxismo-leninismo, al pensiero di Mao Zedong, alla teoria di Deng Xiaoping, all’importante pensiero delle Tre Rappresentanze e alla prospettiva scientifica dello sviluppo, abbiamo attuato in modo completo il pensiero del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era, abbiamo attuato in modo completo la linea di base e la strategia di base del Partito, abbiamo intrapreso una serie di iniziative strategiche, abbiamo promosso una serie di pratiche di trasformazione, abbiamo raggiunto una serie di risultati.

Il Partito e lo Stato hanno raggiunto risultati e trasformazioni storiche nei loro impegni, spingendo la Cina a intraprendere un nuovo viaggio per costruire un Paese socialista moderno sotto tutti gli aspetti.

Abbiamo creato il pensiero del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era, abbiamo chiarito la strategia di base per l’adesione e lo sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi, abbiamo proposto una serie di nuove idee e nuove strategie per governare il Paese, abbiamo compiuto un nuovo balzo nella modernizzazione del marxismo in Cina, e abbiamo persistentemente utilizzato questa teoria innovativa per armare la mente, guidare la pratica e promuovere il lavoro, fornendo linee guida fondamentali per lo sviluppo del Partito e dello Stato nella nuova era.

Abbiamo rafforzato in modo completo la leadership del Partito, abbiamo chiarito che la caratteristica più essenziale del socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del PCC, che il più grande vantaggio del sistema socialista con caratteristiche cinesi è la leadership del PCC, che il PCC è la più alta forza di leadership politica, che l’adesione alla leadership centralizzata e unificata del Partito è il più alto principio politico e che il sistema di leadership del Partito è stato sistematicamente migliorato, con l’intero Partito che ha rafforzato le sue “quattro coscienze”.

Il Partito ha rafforzato le sue “quattro coscienze”, ha mantenuto consapevolmente un alto grado di coerenza con il Comitato centrale del Partito nell’ideologia, nella politica e nell’azione, ha migliorato continuamente il suo giudizio politico, la comprensione politica e l’esecuzione politica, ha garantito l’autorità e la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito, e ha assicurato che il Partito svolgesse il ruolo principale di supervisione della situazione generale e di coordinamento di tutti i partiti, in modo che il nostro partito marxista con più di 96 milioni di membri fosse più unificato.

Abbiamo elaborato un piano strategico scientifico e completo per lo sviluppo del Partito e dello Stato nella nuova era, proponendo il sogno cinese di realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese, di far progredire il grande ringiovanimento della nazione cinese attraverso la modernizzazione in stile cinese, di integrare la grande lotta, il grande progetto, la grande causa e il grande sogno, e di chiarire l’assetto generale del “Cinque in Uno” e del Abbiamo anche chiarito l’assetto generale del “Cinque in uno” e del “Quattro-comprensivo”, abbiamo stabilito la chiave generale della ricerca del progresso in modo stabile, dello sviluppo coordinato e della sicurezza, abbiamo chiarito che la principale contraddizione della nostra società è quella tra il crescente bisogno di una vita migliore da parte della popolazione e lo sviluppo squilibrato e inadeguato, e abbiamo promosso tutti i lavori che ruotano attorno a questa principale contraddizione della società, arricchendo e sviluppando continuamente una nuova forma di civiltà umana.

Dopo lotte successive, abbiamo raggiunto il benessere, un sogno millenario della nazione cinese, e lo sviluppo del nostro Paese si trova a un punto di partenza storico più commerciale.

Abbiamo combattuto la più grande battaglia contro la povertà nella storia dell’umanità, insistendo su una precisa riduzione della povertà e trasferendo più di 9,6 milioni di poveri in altri luoghi, e abbiamo storicamente risolto il problema della povertà assoluta e dato un contributo significativo alla causa della riduzione della povertà globale.

Abbiamo proposto e attuato il nuovo concetto di sviluppo, ci siamo concentrati sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità, abbiamo spinto per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo, abbiamo attuato riforme strutturali sul lato dell’offerta e abbiamo formulato una serie di importanti strategie regionali di portata generale, e la nostra forza economica ha fatto un balzo in avanti storico.

Il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto da 54.000 miliardi di yuan a 114.000 miliardi di yuan, con la produzione economica totale della Cina che rappresenta il 18,5% dell’economia mondiale, con un aumento di 7,2 punti percentuali e una stabile seconda posizione nel mondo; il PIL pro capite è aumentato da 39.800 yuan a 81.000 yuan.

La produzione cerealicola totale è stata costantemente al primo posto nel mondo e la sicurezza alimentare ed energetica di oltre 1,4 miliardi di persone è stata efficacemente garantita. Il tasso di urbanizzazione è aumentato di 11,6 punti percentuali, raggiungendo il 64,7%.

Le dimensioni dell’industria manifatturiera e le riserve di valuta estera sono costantemente al primo posto nel mondo. Abbiamo costruito la più grande rete ferroviaria ad alta velocità e la più grande rete autostradale del mondo e abbiamo ottenuto risultati significativi nella costruzione di aeroporti e porti, nella conservazione dell’acqua, nell’energia, nell’informazione e in altre infrastrutture.

Abbiamo accelerato i nostri sforzi per promuovere l’autosufficienza scientifica e tecnologica e l’auto-miglioramento, con una spesa sociale per la ricerca e lo sviluppo che è aumentata da mille miliardi di yuan a duemilaottocento miliardi di yuan, posizionandosi al secondo posto nel mondo, e il numero totale di personale addetto alla ricerca e allo sviluppo che si è posizionato al primo posto nel mondo.

La ricerca di base e l’innovazione originale sono state continuamente rafforzate, alcune tecnologie fondamentali hanno raggiunto risultati di rilievo, nuove industrie strategiche si sono sviluppate e sono cresciute, e sono stati raggiunti risultati significativi nei voli spaziali umani, nell’esplorazione della Luna e del fuoco, nell’esplorazione delle profondità marine e terrestri, nei supercomputer, nella navigazione satellitare, nell’informazione quantistica, nella tecnologia dell’energia nucleare, nella produzione di grandi aerei e nella biomedicina, ecc.

Con grande coraggio politico, abbiamo approfondito le riforme, lanciato campagne di riforma, rafforzato la progettazione di alto livello delle riforme, osato avventurarci in acque profonde, rosicchiato ossa dure, avventurati in spiagge pericolose, affrontato nuove contraddizioni e sfide, rotto le catene dell’ideologia, sfondato le recinzioni degli interessi solidificati, eliminato con determinazione le carenze delle istituzioni e dei meccanismi in vari settori e stabilito fondamentalmente un quadro istituzionale di base in vari campi, realizzando cambiamenti storici, rimodellamento sistematico e ricostruzione olistica in molti settori.

Il nuovo ciclo di riforme del Partito e delle istituzioni statali è stato completamente completato, il sistema socialista con caratteristiche cinesi è diventato più maturo e consolidato e il livello di modernizzazione del sistema di governance nazionale e della capacità di governo è stato notevolmente migliorato.

Abbiamo adottato una strategia di apertura più proattiva, abbiamo costruito una rete globale di zone di libero scambio di alto livello, abbiamo accelerato la costruzione di zone di libero scambio pilota e dei porti di libero scambio di Hainan e abbiamo costruito l’iniziativa “One belt, one road” come prodotto pubblico internazionale popolare e piattaforma di cooperazione internazionale.

La Cina è diventata uno dei principali partner commerciali di oltre 140 Paesi e regioni, si è classificata al primo posto nel mondo in termini di commercio totale di beni, ha attirato investimenti esteri e investimenti verso l’esterno e ha dato vita a un modello di apertura verso il mondo esterno su scala più ampia, in un campo più vasto e a un livello più profondo.

Abbiamo aderito al percorso dello sviluppo politico socialista con caratteristiche cinesi, sviluppato in modo completo la democrazia popolare, istituzionalizzato, standardizzato e procedurizzato la democrazia socialista in tutti i suoi aspetti, realizzato ampiamente la democrazia consultiva socialista, reso più solida la proprietà del popolo, rafforzato la vitalità della democrazia di base, consolidato e ampliato il fronte unito patriottico, presentato una nuova atmosfera di unità nazionale e progresso, attuato pienamente la politica di base del Partito sul lavoro religioso e protetto meglio i diritti umani. I diritti umani sono stati maggiormente tutelati.

La costruzione di uno Stato socialista di diritto è progredita ulteriormente, il modello generale di seguire in modo completo lo Stato di diritto ha fondamentalmente preso forma, la costruzione di un sistema di Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi è stata accelerata, sono stati compiuti progressi significativi nella riforma del sistema giudiziario, la giustizia sociale è più saldamente garantita e la costruzione della Cina sotto lo Stato di diritto ha aperto nuove strade.

Abbiamo stabilito e aderito al sistema fondamentale di guida del marxismo nel campo dell’ideologia, le teorie innovative del Partito nella nuova era hanno guadagnato popolarità, i valori socialisti fondamentali sono stati ampiamente diffusi, l’eccellente cultura tradizionale cinese è stata trasformata in modo creativo e sviluppata in modo innovativo, le imprese culturali sono diventate sempre più prospere, l’ecologia di rete ha continuato a migliorare e la situazione nel campo dell’ideologia ha subito una trasformazione globale e fondamentale.

Abbiamo celebrato solennemente il 90° anniversario della fondazione dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese e il 40° anniversario della riforma e dell’apertura, il 70° anniversario della vittoria della Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro il Giappone e della Guerra Mondiale Antifascista e il 70° anniversario della lotta dell’Esercito Volontario del Popolo Cinese contro gli Stati Uniti e la Corea, nonché il successo dell’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino e dei Giochi Paralimpici Invernali, che hanno reso le giovani generazioni più positive e le persone di tutti i gruppi etnici in tutto il Partito e il Paese più fiduciose nella cultura e più energiche nello spirito.

Siamo anche riusciti a rafforzare la fiducia culturale dell’intero Partito e dell’intera nazione. L’aspettativa di vita pro capite è aumentata a 78,2 anni. Il reddito disponibile pro capite è passato da 16.500 a 35.100 RMB. Il numero di nuovi posti di lavoro creati nelle aree urbane è stato in media di oltre 13 milioni all’anno.

Sono stati costruiti i più grandi sistemi di istruzione, previdenza sociale e assistenza sanitaria del mondo e si è compiuto un salto storico nel livello di istruzione universale; l’assicurazione pensionistica di base ha coperto 1,4 miliardi di persone e il tasso di copertura dell’assicurazione medica di base è rimasto stabile al 95%.

La politica sulla maternità è stata adeguata tempestivamente. Sono state riabilitate più di 43 milioni di unità abitative di baraccopoli e sono state ricostruite più di 34 milioni di case rurali fatiscenti, con un netto miglioramento delle condizioni abitative dei residenti urbani e rurali. Il numero di persone con accesso a Internet ha raggiunto il miliardo e trenta milioni.

Il senso di accesso, felicità e sicurezza della popolazione è diventato più pieno, più sicuro e più sostenibile, e sono stati raggiunti nuovi risultati in termini di prosperità comune.

Aderiamo al concetto che le acque limpide e le montagne rigogliose sono beni inestimabili, aderiamo alla protezione integrata e alla gestione sistematica di montagne, fiumi, foreste, campi, laghi, erba e sabbia, rafforziamo la protezione ecologica dell’ambiente a tutto tondo, a livello regionale e nell’intero processo, miglioriamo il sistema di civiltà ecologica e affrontiamo l’inquinamento in profondità.

Per progredire, lo sviluppo verde, circolare e a basse emissioni di carbonio ha fatto passi da gigante e la protezione ecologica e ambientale ha subito cambiamenti storici, di svolta e complessivi. La nostra madrepatria ha cieli più blu, montagne più verdi e acque più limpide.

Abbiamo un concetto di sicurezza nazionale globale e approfondito, il sistema di leadership della sicurezza nazionale, il sistema dello Stato di diritto, il sistema strategico e il sistema politico sono stati continuamente migliorati e non cederemo di un millimetro sulle questioni di principio. rafforzare.

Il sistema di governance sociale di co-costruzione, co-governo e condivisione è stato ulteriormente migliorato, le forze separatiste etniche, le forze estremiste religiose e le forze terroristiche violente sono state efficacemente represse, la campagna speciale contro i gangster e la malvagità ha raggiunto risultati graduali, una serie di gravi disastri naturali è stata efficacemente affrontata e la costruzione di una Cina sicura ha raggiunto un livello superiore.

Abbiamo stabilito l’obiettivo del Partito di rafforzare l’esercito nella nuova era, abbiamo attuato la visione della nuova era di rafforzare l’esercito, abbiamo attuato la strategia militare per la nuova era, abbiamo aderito alla leadership assoluta del Partito sull’esercito popolare, abbiamo convocato la conferenza di lavoro politico dell’esercito di Gutian e abbiamo promosso il processo politico con lo spirito del vento pungente. Riorganizzare l’addestramento, stabilire con fermezza l’unico standard fondamentale di efficacia nel combattimento, spostare con decisione l’attenzione di tutto l’esercito sulla preparazione alla guerra, fare piani generali per rafforzare le lotte militari in tutte le direzioni e in tutti i campi, concentrarsi sull’addestramento militare in combattimento effettivo, approfondire drasticamente la difesa nazionale e la riforma militare, concentrarsi sul sistema di leadership e di comando dell’Esercito popolare, sul moderno sistema di potere militare e sul sistema di politica militare; la modernizzazione della difesa nazionale e delle forze armate è stata accelerata e la riduzione di 300.000 posti in servizio attivo è stata completata con successo.

Il livello di modernizzazione e le effettive capacità di combattimento sono migliorate in modo significativo e la strada verso un esercito forte con caratteristiche cinesi è diventata sempre più ampia.

Promuoviamo in modo completo e accurato la pratica di “un Paese, due sistemi”, aderiamo ai principi di “un Paese, due sistemi”, “il popolo di Hong Kong negozia con Hong Kong”, “il popolo di Macao governa Macao” e un alto grado di autonomia, e promuoviamo Hong Kong per entrare in una nuova fase, dal caos alla governance alla governance e alla prosperità.

Mantenere un solido slancio di sviluppo stabile a lungo termine.

Proponiamo una strategia globale per risolvere la questione di Taiwan nella nuova era, promuoviamo gli scambi e la cooperazione tra le due sponde dello Stretto, ci opponiamo risolutamente agli atti separatisti di “co-indipendenza”, ci opponiamo risolutamente all’interferenza di forze esterne e afferriamo con fermezza il dominio e l’iniziativa delle relazioni tra le due sponde dello Stretto.

Promuoviamo in modo completo la diplomazia dei grandi Paesi con caratteristiche cinesi, promuoviamo la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, sosteniamo con fermezza l’equità e la giustizia internazionali, sosteniamo e pratichiamo un vero multilateralismo, prendiamo una posizione chiara contro tutti gli egemonismi e le politiche di potere e ci opponiamo senza riserve a qualsiasi unilateralismo, protezionismo e comportamento prepotente.

Abbiamo migliorato l’assetto diplomatico generale, costruito attivamente una rete di partnership globale e promosso la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali.

Abbiamo dimostrato la nostra responsabilità di Paese importante, abbiamo partecipato attivamente alla riforma e alla costruzione del sistema negoziale globale e abbiamo portato avanti una cooperazione internazionale completa nella lotta contro la nuova epidemia di polmonite coronarica.

Abbiamo ottenuto un ampio consenso internazionale e l’influenza internazionale, il carisma e il potere di formazione della Cina sono migliorati.

Abbiamo promosso ulteriormente una governance completa e rigorosa del partito, abbiamo insistito sulla necessità di lavorare sodo e siamo partiti dalla formulazione e dall’attuazione degli otto regolamenti centrali per risolvere il problema, proporre e attuare nuovi requisiti generali per la costruzione del partito di questi tempi: condurre tutti i lavori di costruzione del partito con la costruzione politica del partito, aderire alla costruzione ideologica del partito e al sistema per governare il partito nella stessa direzione, una seria vita politica all’interno del partito, continuare a svolgere l’educazione centralizzata all’interno del partito, proporre e aderire alla nuova era

La linea organizzativa del partito, evidenziando gli standard politici, selezionando i talenti, rafforzando le ispezioni politiche, formando un sistema relativamente completo di leggi e regolamenti all’interno del partito, e promuovendo gli ideali e le convinzioni salde dell’intero partito, un sistema organizzativo rigoroso e una disciplina e una disciplina rigorose.

Inchiodare le unghie per correggere i “quattro venti”, opporsi all’idea di privilegio e al fenomeno del privilegio, correggere risolutamente le tendenze malsane e i problemi di corruzione che circondano le masse, fermare alcuni venti indisciplinati che non sono stati fermati per molto tempo e correggere alcuni miasmi ostinati che sono stati eliminati per molti anni.

Abbiamo lanciato una lotta anticorruzione senza precedenti, con la missione di “offendere migliaia di persone e di essere all’altezza della 14ª trasformazione” per eliminare la corruzione e controllare il caos.

L’approccio su più fronti, che consiste nello “scacciare le mosche” e nel “cacciare le volpi”, ha ottenuto una vittoria schiacciante nella lotta alla corruzione e l’ha consolidata a tutto tondo, eliminando i gravi privilegi nascosti che esistevano all’interno del partito, dello Stato e delle forze armate, e assicurando che il potere conferito dal partito e dal popolo sia sempre utilizzato per cercare la felicità del popolo.

Attraverso sforzi incessanti, il partito ha trovato l’auto-rivoluzione, la seconda risposta che salta fuori dal tasso di ciclo storico dell’ascesa e della caduta del caos. La capacità di auto-purificazione, di auto-miglioramento, di auto-innovazione e di auto-miglioramento è stata significativamente potenziata, e lo stato di scioltezza e mollezza della gestione del partito è stato fondamentalmente invertito.

Un’ecologia politica pulita e retta all’interno del partito viene continuamente formata e sviluppata per garantire che il sentimento non cambi mai, cambi colore e gusto.

Pur affermando pienamente le conquiste del Partito e del Paese che hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo, dobbiamo essere sobriamente consapevoli che il nostro lavoro presenta ancora alcune carenze e deve affrontare molte difficoltà e problemi.

I problemi principali sono i seguenti: il problema dello sviluppo squilibrato e insufficiente è ancora prominente, ci sono ancora molte strozzature nella promozione di uno sviluppo di alta qualità e la capacità di innovazione scientifica e tecnologica non è forte; ci sono ancora molti problemi importanti da risolvere per garantire l’affidabilità e la sicurezza delle catene alimentari, energetiche, industriali e di approvvigionamento e per prevenire i rischi finanziari.

Problemi; ci sono ancora molti punti difficili da raggiungere nella riforma dei settori chiave; ci sono molte sfide in campo ideologico, e il divario tra lo sviluppo regionale urbano e rurale e la distribuzione del reddito è ancora grande; le masse stanno affrontando difficoltà nell’occupazione, nell’istruzione, nell’assistenza medica, nell’assistenza all’infanzia, nelle pensioni, negli alloggi, ecc.

I problemi non sono pochi; il compito della protezione ecologica e ambientale è ancora arduo, alcuni membri e quadri del Partito mancano di spirito di responsabilità, la capacità di lotta non è forte, lo spirito di duro lavoro è insufficiente e il fenomeno del formalismo e della burocrazia è ancora prominente; il compito di sradicare il terreno fertile per la corruzione è ancora arduo, e così via.

Abbiamo conquistato una serie di misure per risolvere questi problemi e dobbiamo intensificare i nostri sforzi in futuro.

Compagni! Le grandi conquiste della nuova era sono realizzate dal partito e dal popolo attraverso il duro lavoro, il duro lavoro e il duro lavoro!

A nome del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, di tutti i membri del Partito Comunista Cinese, del popolo di tutti i gruppi etnici del Paese, di tutti i partiti democratici, delle organizzazioni popolari e dei patrioti di tutti i ceti sociali, dei compatrioti della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, della Regione Amministrativa Speciale di Macao e di Taiwan e del gran numero di cinesi d’oltremare, vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti agli amici di tutto il mondo che hanno a cuore e sostengono la spinta alla modernizzazione della Cina!

I grandi cambiamenti del decennio della nuova era sono pietre miliari nella storia del Guangxi, nella storia della nuova Cina, nella storia dell’apertura politica e popolare, nella storia dello sviluppo socialista e nella storia dello sviluppo della nazione cinese. Il Partito Comunista Cinese, che ha attraversato un secolo di lotte incandescenti, è diventato sempre più forte nella sua forgiatura rivoluzionaria.

La leadership politica, la leadership ideologica, l’organizzazione di massa e l’attrattiva sociale del Partito si sono notevolmente rafforzate. Il partito ha sempre mantenuto legami in carne e ossa con il popolo.

Nel processo storico di profondi cambiamenti della situazione, siamo sempre stati all’avanguardia dei tempi, siamo sempre stati la spina dorsale del popolo di tutto il Paese nel processo storico di affrontare vari rischi e prove in patria e all’estero, e siamo sempre stati un forte leader nel processo storico di sostegno e sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi. nucleo.

Lo slancio in avanti del popolo cinese è più forte, il suo spirito combattivo è più elevato, la sua fiducia nella vittoria è più salda e ha una coscienza storica e un’iniziativa più forti. Il Partito Comunista Cinese e il popolo cinese sono pienamente fiduciosi di far progredire la nazione cinese da in piedi, diventare prospera e forte. Un grande balzo in avanti.

La riforma e l’apertura e la spinta alla modernizzazione socialista sono state portate avanti in profondità, e un nuovo capitolo dei due miracoli del rapido sviluppo economico e della stabilità sociale a lungo termine è stato scritto.

Lo sviluppo del mio Paese ha una base materiale più solida e una garanzia istituzionale più completa, e la realizzazione del grande ringiovanimento della nazione cinese è entrata in scena. Un processo storico inesorabile.

Il socialismo scientifico ha creato nuova vitalità nella Cina del XXI secolo. La modernizzazione in stile cinese ha fornito nuove scelte all’umanità per realizzare la modernizzazione.

Il Partito Comunista Cinese e il popolo cinese hanno fornito una maggiore e migliore saggezza cinese per risolvere i problemi comuni dell’umanità. L’Italia, il piano della Cina, la forza della Cina, e dare nuovi e maggiori contributi alla nobile causa della pace e dello sviluppo umano!

2. Aprire un nuovo ambito di modernizzazione del marxismo in Cina

Il marxismo è l’ideologia guida fondamentale per fondare il Partito e il Paese e per ringiovanire il Partito e il Paese. La pratica ci dice perché il Partito Comunista Cinese può farlo e perché il socialismo con caratteristiche cinesi è buono. In ultima analisi, è una pratica marxista, ed è una pratica marxista sinizzata e modernizzata.

Avere la guida della teoria scientifica marxista è il fondamento della ferma convinzione e della comprensione dell’iniziativa storica del nostro Partito. Promuovere la modernizzazione del marxismo in Cina è un processo di ricerca della verità, di rivelazione della verità e di pratica della verità.

Dal 18° Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, i nuovi cambiamenti nelle situazioni interne ed estere e le nuove esigenze nella pratica ci impongono di rispondere a due serie di importanti questioni del tempo, relative allo sviluppo del Partito e del Paese e al governo del Paese da parte del Partito.

Ci sentiamo coraggiosi nel portare avanti l’esplorazione e l’innovazione teorica, nell’approfondire la comprensione delle leggi del governo del Partito Comunista, delle leggi della costruzione socialista e delle leggi dello sviluppo della società umana da una nuova prospettiva, e abbiamo raggiunto importanti innovazioni teoriche, che sono incarnate nella nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi.

Il 19° Congresso nazionale del Partito comunista cinese e la Sesta sessione plenaria del 19° Comitato centrale del PCC hanno presentato le “Dieci precisazioni”, le “Quattordici persistenze” e le Tredici realizzazioni, che riassumono i contenuti principali di questo pensiero, che deve essere rispettato a lungo e continuamente arricchito e sviluppato.

Il Partito Comunista Cinese si rende profondamente conto che solo combinando i principi fondamentali del marxismo con la realtà concreta della Cina, con l’eccellente cultura tradizionale cinese e insistendo sull’applicazione del materialismo dialettico e del materialismo storico, possiamo rispondere correttamente alle principali questioni sollevate dall’epoca e dalla pratica ed essere in grado di continuare a mantenere il vigore e la vitalità del marxismo.

L’adesione e lo sviluppo del marxismo devono essere combinati con la realtà concreta della Cina. Insistiamo nel prendere il marxismo come guida per utilizzare la sua visione scientifica del mondo e la sua metodologia per risolvere i problemi della Cina, non per memorizzare e ripetere le sue conclusioni specifiche e il suo orientamento lessicale, né tanto meno per prendere il marxismo come un dogma immutabile.

Dobbiamo aderire all’emancipazione della mente, ricercare la verità dai fatti, avanzare con i tempi, ricercare la verità e il pragmatismo, partire dalla realtà e concentrarci sulla soluzione dei problemi della riforma e dell’apertura nella nuova era.

I problemi pratici della modernizzazione socialista guidano, rispondono costantemente alle domande della Cina, del mondo, del popolo e dei tempi, danno risposte corrette che soddisfano i requisiti della situazione reale della Cina e dei tempi, e ottengono comprensioni scientifiche conformi alle leggi oggettive, formando un quadro che sta al passo con i tempi.

Le conquiste teoriche di questo progresso possono guidare meglio la pratica della Cina. L’adesione e lo sviluppo del marxismo devono essere combinati con l’eccellente cultura tradizionale cinese. Solo radicandosi nella storia e nella cultura del Paese e della nazione, l’albero della verità del marxismo può essere profondamente radicato.

La cultura tradizionale ha una lunga storia, è ampia e profonda ed è la cristallizzazione della saggezza della civiltà cinese, che contiene il mondo come pubblico, il popolo come fondamento dello Stato, il governo con virtù, la riforma del vecchio e del nuovo, la meritocrazia, l’unità della natura e dell’uomo, l’auto-miglioramento, le grandi virtù, l’affidabilità e l’armonia.

È un’importante manifestazione della cosmologia, della visione del mondo, della visione sociale e della visione morale accumulate dal popolo cinese nella sua produzione e vita a lungo termine, ed è altamente coerente con la proposta del socialismo scientifico.

Dobbiamo rafforzare la fiducia storica e culturale in noi stessi, aderire all’uso del passato per il presente e all’innovazione del vecchio per far nascere il nuovo, integrare l’essenza dell’ideologia marxista con l’essenza dell’eccellente cultura tradizionale cinese, integrare i valori comuni dell’uso quotidiano del popolo senza rendersene conto, dotare costantemente le teorie scientifiche di caratteristiche cinesi distintive e consolidare costantemente l’era della sinizzazione del marxismo.

La fondazione storica e la fondazione di massa del marxismo hanno reso il marxismo saldamente radicato in Cina. Non c’è limite alla pratica e non c’è limite all’innovazione teorica. È solenne responsabilità storica dei comunisti cinesi contemporanei continuare a comporre un nuovo capitolo della modernizzazione del marxismo in Cina.

Per l’innovazione teorica basata sulla pratica, dobbiamo innanzitutto cogliere la prospettiva mondiale e la metodologia del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era, e aderire e fare buon uso dei punti di vista e dei metodi che la attraversano.

– Dobbiamo sostenere la supremazia del popolo. La natura popolare è l’attributo essenziale del marxismo, la teoria del Partito è una teoria che viene dal popolo, per il popolo e a beneficio del popolo, e la pratica creativa del popolo è una fonte inesauribile di innovazione teorica. Tutte le teorie avulse dal popolo sono inutili e tutte le teorie che non portano benefici al popolo sono prive di vita. Dobbiamo rimanere fermi sulla posizione del popolo, cogliere le aspirazioni del popolo, rispettare la creazione del popolo e concentrare la saggezza del popolo per formare una teoria che il popolo ami, condivida e possieda, e renderla una potente arma ideologica per guidare il popolo a comprendere il mondo e a trasformare il mondo.

– Deve portare a insistere sulla fiducia in se stessi e sull’autosufficienza. Il popolo e la nazione cinese non hanno mai avuto un libro di testo, né tanto meno una risposta pronta, per il brillante futuro del grande ringiovanimento dalla grande sofferenza dopo i tempi moderni. Il percorso di successo della lotta secolare del partito è stato aperto dal partito che ha portato il popolo a esplorare in modo autonomo e indipendente, e il capitolo cinese del marxismo è stato praticato dai comunisti cinesi secondo le proprie forze. Un punto fondamentale che li attraversa è che i problemi della Cina devono partire dalle condizioni nazionali di base della Cina. Dobbiamo aderire alla nostra ferma fede nel marxismo, alla nostra ferma fede nel socialismo con caratteristiche cinesi, alla nostra fiducia nel nostro percorso, nella nostra teoria, nel nostro sistema e nella nostra cultura, e dare nuovi contributi allo sviluppo del marxismo con una responsabilità storica più attiva e uno spirito creativo. Non è possibile tagliare una barca per cercare le spade, essere chiusi e rigidi, né copiare e copiare, e non cambiare.

–Dobbiamo insistere nel sostenere l’integrità e l’innovazione. Siamo impegnati in una grande causa mai vista prima. Solo mantenendo la rettitudine non possiamo perdere la strada o commettere errori sovversivi, e solo con l’innovazione possiamo cogliere i tempi e guidarli. Dobbiamo trattare la scienza con un atteggiamento scientifico, perseguire la verità con lo spirito della verità, aderire incrollabilmente ai principi fondamentali del marxismo, aderire alla leadership generale del Partito, aderire incrollabilmente al socialismo con caratteristiche cinesi, stare al passo con i tempi e adattarci alla pratica dello sviluppo, trattare tutte le novità con entusiasmo, espandere costantemente l’ampiezza e la profondità della conoscenza, osare dire cose nuove che nessuno ha mai detto prima, osare fare cose che nessuno ha mai fatto prima e guidare nuove pratiche con nuove teorie.

– Deve aderire all’orientamento al problema. Le domande sono la voce dei tempi, e rispondere e guidare la soluzione è il compito fondamentale della teoria. La complessità dei problemi che stiamo affrontando oggi e l’arduità della loro soluzione sono aumentate in modo significativo, il che ha posto nuovi requisiti per l’innovazione teorica. Dobbiamo migliorare la nostra consapevolezza dei problemi, concentrarci sui nuovi problemi che sono stati praticati, sui problemi profondi della riforma, dello sviluppo e della stabilità, sui problemi che il popolo attende con ansia, sui problemi principali della mutata situazione internazionale e sui problemi più importanti della costruzione del partito, e proporre costantemente soluzioni reali ai problemi Nuove idee, nuove idee, nuovi metodi.

– Aderire al concetto di sistema. Tutto è interconnesso e interdipendente. Solo osservando le cose dal punto di vista della connessione universale, del sistema globale, dello sviluppo e del cambiamento, possiamo cogliere la legge di sviluppo delle cose. il mio Paese è un grande Paese in via di sviluppo, ancora nella fase primaria del socialismo, e sta attraversando ampi e profondi cambiamenti sociali. La promozione delle riforme e dello sviluppo e l’aggiustamento dei rapporti di interesse spesso coinvolgono l’intero organismo in una volta sola. Dobbiamo essere bravi a vedere la realtà attraverso la storia e l’essenza attraverso i fenomeni, a cogliere la situazione generale e la parte, l’attuale e il lungo termine, il macro e il micro, la contraddizione principale e la contraddizione secondaria, la relazione speciale e quella generale, e a migliorare costantemente il pensiero strategico, il pensiero storico e la gestione. Il pensiero dimostrativo, il pensiero sistematico, il pensiero innovativo, il pensiero dello Stato di diritto, la capacità di pensare dal basso e fornire metodi di pensiero scientifici per il pensiero lungimirante, la pianificazione generale e la promozione generale delle varie imprese di Guanghe.

–Dovete tenere a mente il mondo. Il Partito Comunista Cinese è un partito che cerca la felicità del popolo cinese e il ringiovanimento della nazione cinese. È anche un partito che cerca il progresso per l’umanità e una grande armonia per il mondo. Dobbiamo ampliare la nostra visione globale, comprendere a fondo la tendenza dello sviluppo e del progresso umano, rispondere attivamente alle preoccupazioni generali delle persone di tutto il mondo e contribuire a risolvere i problemi comuni dell’umanità.

3. La missione e il compito del Partito Comunista Cinese nella nuova era e nel nuovo cammino

D’ora in poi, il compito centrale del Partito Comunista Cinese è quello di unire e guidare il popolo di tutti i gruppi etnici del Paese per costruire un potente Paese socialista moderno in modo integrale, raggiungere l’obiettivo del secondo secolo di lotta e promuovere in modo completo il grande ringiovanimento della nazione cinese con la modernizzazione in stile cinese.

Sulla base dell’esplorazione e della pratica a lungo termine fin dalla fondazione della Nuova Cina, in particolare dopo la riforma e l’apertura, e grazie ai progressi innovativi nella teoria e nella pratica dopo il 18° Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, il nostro Partito ha promosso e ampliato con successo la modernizzazione in stile cinese. La modernizzazione in stile cinese è una modernizzazione socialista guidata dal Partito Comunista Cinese. Non solo ha le caratteristiche comuni della modernizzazione di tutti i Paesi, ma ha anche caratteristiche cinesi basate sulle proprie condizioni nazionali.

–La modernizzazione in stile cinese è una modernizzazione con una popolazione enorme. La popolazione del mio Paese, che conta più di 1,4 miliardi di persone, è entrata in una società moderna nel suo complesso, e la sua scala supera la popolazione totale degli attuali Paesi sviluppati. La difficoltà e la complessità sono senza precedenti, e anche il percorso di sviluppo e il metodo di promozione devono avere caratteristiche proprie. Pensiamo sempre ai problemi, prendiamo decisioni e facciamo le cose dalla prospettiva delle condizioni nazionali. Non siamo né altezzosi né conservatori. Manteniamo la pazienza storica e insistiamo nel cercare il progresso mantenendo la stabilità, progredendo in modo graduale e continuo.

–La modernizzazione in stile cinese è una modernizzazione in cui tutto il popolo è prospero. La prosperità comune è il requisito essenziale del socialismo con caratteristiche cinesi ed è anche un processo storico a lungo termine. Insistiamo sulla realizzazione del desiderio di una vita migliore da parte del popolo come punto di partenza e di arrivo della modernizzazione, ci concentriamo sul mantenimento e sulla promozione dell’equità e della giustizia sociale, ci concentriamo sulla promozione della prosperità comune di tutto il popolo e preveniamo risolutamente la polarizzazione.

–La modernizzazione in stile cinese è una modernizzazione in cui civiltà materiale e civiltà spirituale sono in armonia. La ricchezza materiale e la ricchezza spirituale sono i requisiti fondamentali della modernizzazione socialista. La povertà materiale non è socialismo, e nemmeno la povertà spirituale è socialismo. Continuiamo a rafforzare le basi materiali della modernizzazione e a consolidare costantemente le condizioni materiali per una vita felice delle persone. Allo stesso tempo, sviluppiamo vigorosamente la cultura socialista avanzata, rafforziamo l’educazione degli ideali e delle convinzioni, ereditiamo la civiltà cinese e promuoviamo l’arricchimento a tutto tondo dei materiali e lo sviluppo a tutto tondo delle persone.

–La modernizzazione in stile cinese è una modernizzazione in cui uomo e natura coesistono in armonia. L’uomo e la natura sono una comunità di vita, e le richieste infinite di Bai Ran e persino la distruzione della natura porteranno inevitabilmente alla vendetta della natura. Aderiamo allo sviluppo sostenibile, alla politica di dare priorità alla conservazione, alla protezione e al ripristino naturale, proteggiamo l’ambiente naturale ed ecologico come i nostri occhi e seguiamo senza esitazione la strada dello sviluppo civile dello sviluppo produttivo, della vita agiata e della buona ecologia, in modo da realizzare la nazione cinese. sviluppo sostenibile.

–La modernizzazione in stile cinese è una modernizzazione che prende la strada dello sviluppo pacifico. Il nostro Paese non segue il vecchio percorso di alcuni Paesi per raggiungere la modernizzazione attraverso la guerra, la colonizzazione, il saccheggio e altri mezzi. Questo vecchio percorso di crimini egoistici e sanguinosi ha portato grandi sofferenze alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Noi ci schieriamo fermamente dalla parte giusta della storia e del progresso della civiltà umana, teniamo alta la bandiera della pace, dello sviluppo, della cooperazione e del win-win, cerchiamo il nostro sviluppo salvaguardando fermamente la pace e lo sviluppo mondiale e usiamo il nostro sviluppo per mantenere meglio la pace di Shiguo e lo sviluppo.

–I requisiti essenziali della modernizzazione in stile cinese sono: aderire alla leadership del Partito Comunista Cinese, aderire al socialismo con caratteristiche cinesi, raggiungere uno sviluppo di alta qualità, sviluppare la democrazia popolare in tutto il processo, arricchire il mondo spirituale del popolo, raggiungere la prosperità comune per tutti i popoli e promuovere la coesistenza armoniosa tra uomo e natura, promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e creare una nuova forma di civiltà umana.

Per costruire un potente Paese socialista moderno a tutto tondo, l’assetto strategico generale prevede due fasi: dal 2020 al 2035 realizzare sostanzialmente la modernizzazione socialista; dal 2035 alla metà di questo secolo costruire il nostro Paese in un Paese prospero, forte e democratico Un potente Paese socialista moderno con civiltà, armonia e bellezza.

Entro il 2035, gli obiettivi generali dello sviluppo della Cina sono: un aumento sostanziale della forza economica, della forza scientifica e tecnologica e della forza nazionale complessiva; entrare nell’avanguardia dei Paesi innovativi; costruire un sistema economico moderno, formare un nuovo modello di sviluppo, realizzare sostanzialmente la nuova industrializzazione, l’informatizzazione, l’urbanizzazione e la modernizzazione agricola; realizzare fondamentalmente la modernizzazione del sistema di governance nazionale e della capacità di governo, e il sistema democratico del popolo nell’intero processo è più completo e fondamentalmente completato

Un Paese sotto lo Stato di diritto, un governo sotto lo Stato di diritto, una società sotto lo Stato di diritto; un Paese forte nell’istruzione, nella scienza e nella tecnologia, nel talento, nella cultura, nello sport e una Cina sana, il soft power culturale del Paese è stato significativamente rafforzato; la vita delle persone è più felice e migliore, il reddito pro capite disponibile dei residenti ha raggiunto un nuovo livello, la percentuale di gruppi a reddito medio è aumentata in modo significativo, i servizi pubblici di base sono stati equiparati, le aree rurali sono state fondamentalmente dotate di condizioni di vita moderne, la società ha mantenuto una stabilità a lungo termine, lo sviluppo a tutto tondo delle persone e la prosperità comune di tutto il popolo hanno raggiunto progressi più evidenti e sostanziali.

Dopo il picco delle emissioni di carbonio, ci saranno cali stabili e moderati, l’ambiente ecologico migliorerà fondamentalmente e l’obiettivo di una Cina bella sarà fondamentalmente raggiunto; il sistema e le capacità di sicurezza nazionale saranno ampiamente rafforzati e la difesa nazionale e la modernizzazione militare saranno fondamentalmente raggiunte.

Sulla base della sostanziale realizzazione della modernizzazione, continueremo a impegnarci per trasformare il nostro Paese in un grande Paese socialista moderno, con una forza nazionale globale e un’influenza internazionale di primo piano entro la metà di questo secolo.

I prossimi cinque anni saranno un periodo critico per l’avvio della costruzione di un Paese socialista e modernizzato a tutto tondo. Gli obiettivi e i compiti principali sono: raggiungere nuovi traguardi nello sviluppo economico di alta qualità, migliorare significativamente la capacità di autosufficienza e autosufficienza scientifica e tecnologica, costruire un nuovo modello di sviluppo e compiere progressi significativi nella costruzione di un sistema economico moderno; riforma;

Sono stati compiuti nuovi passi nell’apertura, la modernizzazione del sistema di governance nazionale e della capacità di governo è stata ulteriormente avanzata, il sistema economico di mercato socialista è stato ulteriormente migliorato e un nuovo sistema di economia aperta di livello superiore è stato fondamentalmente formato;

Il sistema dello Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi è stato migliorato; la vita spirituale e culturale del popolo è stata arricchita, la coesione della nazione cinese e l’influenza della cultura cinese sono state continuamente rafforzate; la crescita del reddito dei residenti e la crescita economica sono state sostanzialmente sincronizzate, l’aumento della retribuzione del lavoro è stato sostanzialmente sincronizzato con l’aumento della produttività del lavoro e i servizi pubblici di base sono stati equiparati il livello di industrializzazione è stato significativamente migliorato e il sistema di sicurezza sociale multilivello è diventato più completo; l’ambiente di vita nelle aree urbane e rurali è stato notevolmente migliorato e la costruzione di una bella Cina ha raggiunto risultati notevoli; il suo status e la sua influenza sono stati ulteriormente migliorati e giocherà un ruolo maggiore nella governance globale.

Costruire un moderno Paese socialista a tutto tondo è un’impresa grande e ardua, con un futuro luminoso e una lunga strada da percorrere.

Attualmente, il mondo sta vivendo cambiamenti senza precedenti nell’arco di un secolo: la rapida evoluzione dei grandi cambiamenti, lo sviluppo approfondito di un nuovo ciclo di rivoluzione scientifica e tecnologica e di trasformazione industriale, il profondo aggiustamento dell’equilibrio di potere internazionale, e lo sviluppo del mio Paese sta affrontando nuove opportunità strategiche.

Allo stesso tempo, l’epidemia ha impatti di vasta portata nel XX secolo, la tendenza all’anti-globalizzazione è in aumento, l’unilateralismo e il protezionismo sono in crescita, la ripresa economica mondiale è lenta, i conflitti e le turbolenze locali sono frequenti, i problemi globali si intensificano e il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenza e cambiamento. la riforma, lo sviluppo e la stabilità del mio Paese si trovano ad affrontare molte contraddizioni profonde che non possono essere evitate o aggirate.

La costruzione del Partito, in particolare la costruzione di un governo pulito e limpido e la lotta alla corruzione, si trovano ad affrontare molti problemi persistenti e ricorrenti, e la soppressione e il contenimento esterni possono intensificarsi in qualsiasi momento. lo sviluppo del mio Paese è entrato in un periodo in cui coesistono opportunità strategiche, rischi e sfide, e aumentano i fattori incerti e imprevedibili. In qualsiasi momento possono verificarsi diversi eventi “cigno nero” e “rinoceronte grigio”.

Dobbiamo accrescere il nostro senso di urgenza, attenerci al pensiero di fondo, essere pronti al pericolo in tempo di pace, prepararci alla tempesta ed essere pronti a sopportare la grande prova dei venti forti, delle onde turbolente e persino delle onde agitate. Per andare avanti, dobbiamo afferrare saldamente i seguenti principi fondamentali.

– Sostenere e rafforzare la leadership generale del Partito. Salvaguardare con determinazione l’autorità e la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito, e attuare la leadership del Partito in tutti i settori e gli aspetti delle imprese del Partito e del Paese, in modo che il Partito sia sempre la spina dorsale più affidabile di tutto il popolo in caso di tempesta, e garantire la corretta direzione della spinta alla modernizzazione socialista del mio Paese, assicurare una forte coesione politica di unità e di lotta, sviluppare la fiducia in se stessi e raccogliere la forza maestosa di tutto il popolo per superare insieme le difficoltà.

– Aderire al percorso del socialismo con caratteristiche cinesi. Aderire alla costruzione economica come centro, aderire ai quattro principi fondamentali, aderire alla riforma e all’apertura, aderire all’indipendenza e all’autosufficienza, aderire alla stessa via, non cambiare le aspirazioni, né prendere la vecchia strada della chiusura e della rigidità, né prendere la strada malvagia del cambio di bandiera. Porre lo sviluppo del Paese e della nazione sulla base delle proprie forze e insistere nell’afferrare saldamente il destino dello sviluppo e del progresso della Cina nelle proprie mani.

– Aderire alla filosofia dello sviluppo incentrato sul popolo. Salvaguardare gli interessi fondamentali del popolo, migliorare il benessere delle persone e realizzare continuamente che lo sviluppo è per il popolo, lo sviluppo dipende dal popolo e i frutti dello sviluppo sono condivisi dal popolo, in modo che sempre più frutti della modernizzazione possano beneficiare tutte le persone in modo più equo.

–Insistere sull’approfondimento della riforma e dell’apertura. Approfondiremo la riforma e l’innovazione, espanderemo senza sosta l’apertura e ci concentreremo sull’abbattimento degli ostacoli istituzionali e radicati. Continueremo a dimostrare i vantaggi del sistema socialista con caratteristiche cinesi, a rafforzare continuamente la forza motrice e la vitalità della modernizzazione socialista e a trasformare meglio i vantaggi del nostro sistema in efficienza di governo nazionale. .

– Perseverare nel portare avanti lo spirito di lotta. Rafforzare l’ambizione, la spina dorsale e la fiducia di tutto il partito e del popolo di tutti i gruppi etnici del Paese, non credere al male, non temere i fantasmi, non temere le pressioni, avanzare nonostante le difficoltà, affrontarle, fare piani generali per lo sviluppo e la sicurezza, superare tutte le difficoltà e le sfide sulla strada del futuro, fare affidamento sulla lotta tenace che apre nuovi orizzonti per lo sviluppo della carriera.

Compagni! Oggi siamo più vicini, fiduciosi e capaci di realizzare l’obiettivo del grande ringiovanimento della nazione cinese che in qualsiasi altro momento della storia, e allo stesso tempo dobbiamo essere pronti a compiere sforzi ancora più ardui e faticosi.

L’intero Partito deve avere una ferma fiducia, andare avanti con determinazione, prendere l’iniziativa di riconoscere i cambiamenti e cercare i cambiamenti, prendere l’iniziativa di prevenire e disinnescare i rischi, e continuare a conquistare nuove vittorie nella costruzione di un moderno Paese socialista a tutto tondo!

4. Accelerare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo e concentrarsi sulla promozione di uno sviluppo di qualità.

Lo sviluppo di alta qualità è il compito principale della costruzione di un moderno Paese socialista a tutto tondo. Lo sviluppo è la priorità assoluta del Partito nel governare e ringiovanire il Paese.

Senza una solida base materiale e tecnologica, è impossibile costruire un potente Paese socialista moderno a tutto tondo. Dobbiamo attuare in modo completo e accurato il nuovo concetto di sviluppo, aderire alla direzione della riforma economica socialista di mercato, aderire all’apertura ad alto livello verso il mondo esterno e accelerare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo con il ciclo interno come pilastro e il doppio ciclo interno e internazionale che si rafforza reciprocamente.

Dobbiamo aderire al tema della promozione di uno sviluppo di alta qualità, combinare organicamente l’attuazione della strategia di espansione della domanda interna con l’approfondimento delle riforme strutturali dal lato dell’offerta, potenziare la potenza endogena e l’affidabilità del ciclo interno, migliorare la qualità e il livello del ciclo internazionale e accelerare la costruzione di un sistema economico moderno, concentrandoci sul miglioramento della produttività totale dei fattori, concentrandoci sul miglioramento della resilienza e del livello di sicurezza della catena industriale e della catena di approvvigionamento, concentrandoci sulla promozione dell’integrazione urbano-rurale e dello sviluppo regionale coordinato, e promuovendo l’effettivo miglioramento della qualità e la crescita razionale dell’economia.

(1) Costruire un sistema economico di mercato socialista di alto livello. Aderire e migliorare il sistema economico socialista di base, consolidare e sviluppare senza riserve l’economia pubblica, incoraggiare, sostenere e guidare senza riserve lo sviluppo dell’economia non pubblica, sfruttare appieno il ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse e valorizzare il ruolo del governo.

Approfondire la riforma degli asset di proprietà statale e delle imprese statali, accelerare l’ottimizzazione del layout e l’adeguamento strutturale dell’economia statale, promuovere il capitale statale e le imprese statali a diventare più forti, migliori e più grandi, e rafforzare la competitività di base delle imprese.

Ottimizzare l’ambiente di sviluppo delle imprese private, proteggere i diritti di proprietà delle imprese private e i diritti e gli interessi degli imprenditori in conformità con la legge e promuovere lo sviluppo e la crescita dell’economia privata.

Migliorare il moderno sistema imprenditoriale con caratteristiche cinesi, promuovere lo spirito imprenditoriale e accelerare la costruzione di un’impresa di livello mondiale. Sostenere lo sviluppo delle piccole, medie e micro imprese.

Approfondire la riforma della razionalizzazione dell’amministrazione e della delega dei poteri, combinando decentramento e regolamentazione e ottimizzando i servizi. Costruire un mercato nazionale unificato, approfondire la riforma dei fattori orientata al mercato e costruire un sistema di mercato di alto livello.

Migliorare il sistema di base dell’economia di mercato, come la protezione dei diritti di proprietà, l’accesso al mercato, la concorrenza leale e il credito sociale, e ottimizzare l’ambiente imprenditoriale.

Migliorare il sistema di governance macroeconomica, valorizzare il ruolo di guida strategica del piano di sviluppo nazionale, rafforzare il coordinamento e la cooperazione delle politiche fiscali e monetarie, concentrarsi sull’espansione della domanda interna e rafforzare il ruolo fondamentale dei consumi nello sviluppo economico e il ruolo chiave degli investimenti nell’ottimizzazione della struttura dell’offerta.

Migliorare il moderno sistema di bilancio, ottimizzare la struttura fiscale e migliorare il sistema di pagamento dei trasferimenti fiscali. Approfondire la riforma del sistema finanziario, costruire un moderno sistema di banche centrali, rafforzare e migliorare la moderna vigilanza finanziaria, rafforzare il sistema di garanzia della stabilità finanziaria e sottoporre a vigilanza tutti i tipi di attività finanziarie in conformità con la legge, in modo da mantenere la linea di fondo dell’assenza di rischi sistemici.

Migliorare le funzioni del mercato dei capitali e aumentare la percentuale di finanziamenti diretti. Rafforzare la lotta al monopolio e alla concorrenza sleale, eliminare la protezione locale e il monopolio amministrativo, regolare e guidare il sano sviluppo del capitale in conformità con la legge.

(2) Costruire un sistema industriale moderno. Aderire alla focalizzazione dello sviluppo economico sull’economia reale, promuovere la nuova industrializzazione e accelerare la costruzione di una forte Cina manifatturiera, di qualità, aerospaziale, dei trasporti, delle reti e digitale.

Attuare progetti di re-ingegnerizzazione delle basi industriali e progetti di ricerca sulle principali attrezzature tecniche, sostenere lo sviluppo di imprese specializzate e nuove e promuovere lo sviluppo dell’industria manifatturiera di fascia alta, intelligente e verde. Consolideremo la nostra posizione di leader nelle industrie competitive, accelereremo il miglioramento delle carenze nelle aree legate allo sviluppo della sicurezza e miglioreremo la nostra capacità di fornire e garantire risorse strategiche.

Promuovere lo sviluppo di cluster strategici emergenti per l’integrazione delle industrie e costruire una serie di nuovi motori di crescita, come la nuova generazione di tecnologie dell’informazione, l’intelligenza artificiale, le biotecnologie, le nuove energie, i nuovi materiali, le attrezzature di alta gamma e la protezione ambientale verde. Costruire un nuovo sistema di industria dei servizi efficiente e di alta qualità e promuovere la profonda integrazione dell’industria dei servizi moderna con l’industria manifatturiera avanzata e l’agricoltura moderna.

Accelerare lo sviluppo dell’Internet degli oggetti, costruire un sistema di circolazione efficiente e fluido e ridurre i costi della logistica. Accelerare lo sviluppo dell’economia digitale, promuovere la profonda integrazione tra economia digitale ed economia reale e costruire un cluster industriale digitale competitivo a livello internazionale. Ottimizzare il layout delle infrastrutture, la struttura, la funzione e l’integrazione dei sistemi per costruire un sistema infrastrutturale moderno.

(3) Promuovere in modo completo la rivitalizzazione delle campagne. Nella costruzione di un Paese socialista moderno a tutto tondo, i compiti più ardui e difficili sono ancora nelle campagne. Aderire allo sviluppo prioritario dell’agricoltura e delle aree rurali, aderire allo sviluppo integrato delle aree urbane e rurali e fluidificare il flusso dei fattori urbani e rurali.

Accelerare la costruzione di un potente Paese agricolo e promuovere solidamente la rivitalizzazione delle industrie, dei talenti, della cultura, dell’ecologia e delle organizzazioni rurali. Consolidare le fondamenta della sicurezza alimentare a tutto tondo, attuare pienamente la responsabilità del Partito e del governo per la sicurezza alimentare, mantenere saldamente la linea rossa di 1,8 miliardi di mu di terra coltivabile, trasformare gradualmente tutti i terreni agricoli permanenti di base in terreni agricoli di alto livello, realizzare azioni approfondite di rivitalizzazione dell’industria sementiera e rafforzare il sostegno alla tecnologia e alle attrezzature agricole, migliorare il meccanismo di garanzia del reddito per i coltivatori di cereali e il meccanismo di compensazione per gli interessi delle principali aree di produzione, in modo da garantire che le ciotole di riso del popolo cinese siano saldamente nelle loro mani.

Stabilire un concetto di big food, sviluppare l’agricoltura di struttura e costruire un sistema di approvvigionamento alimentare diversificato. Sviluppare le industrie caratteristiche rurali e ampliare i canali che consentono agli agricoltori di aumentare il proprio reddito e arricchirsi.

Consolidare ed espandere i risultati della riduzione della povertà e rafforzare lo slancio di sviluppo endogeno delle aree e delle persone colpite dalla povertà. Coordinare la struttura delle infrastrutture rurali e dei servizi pubblici e costruire villaggi vivibili, industriali e belli.

Consolidare e migliorare il sistema di gestione rurale di base, sviluppare un nuovo tipo di economia collettiva rurale, sviluppare nuove entità di gestione agricola e servizi socializzati e sviluppare le operazioni agricole su scala adeguata.

Approfondire la riforma del sistema fondiario rurale e dare agli agricoltori diritti di proprietà più adeguati. Garantire i legittimi diritti e interessi fondiari degli agricoltori che si stabiliscono in città e incoraggiare il trasferimento volontario e a pagamento in conformità con la legge. Migliorare il sistema di sostegno e protezione dell’agricoltura e migliorare il sistema dei servizi finanziari rurali.

(4) Promuovere lo sviluppo regionale coordinato. Attuare profondamente la strategia di sviluppo regionale coordinato, la strategia delle grandi regioni, la strategia delle principali zone funzionali e la nuova strategia di urbanizzazione, ottimizzare la disposizione delle principali forze produttive e costruire un assetto economico regionale e un sistema spaziale territoriale con vantaggi complementari e uno sviluppo di alta qualità.

Promuovere lo sviluppo della regione occidentale per formare un nuovo modello, promuovere la rivitalizzazione globale del nord-est per raggiungere nuovi traguardi, accelerare l’ascesa della regione centrale e incoraggiare la regione orientale ad accelerare la modernizzazione.

Sostenere lo sviluppo accelerato delle vecchie aree di base rivoluzionarie e delle aree delle minoranze etniche, rafforzare la costruzione delle aree di frontiera, promuovere lo sviluppo delle aree di confine e l’arricchimento della popolazione, nonché la stabilizzazione delle aree di confine e il consolidamento delle aree di confine.

Promuovere lo sviluppo coordinato di Pechino, Tianjin e Hebei, lo sviluppo della cintura economica del fiume Yangtze e lo sviluppo integrato del delta del fiume Yangtze, nonché la protezione ecologica e lo sviluppo di alta qualità del bacino del Fiume Giallo.

Costruire la Nuova Area di Xiongan con standard elevati e di alta qualità e promuovere la costruzione del circolo economico Chengdu-Chongqing. Migliorare il sistema delle principali aree funzionali e ottimizzare il modello di sviluppo del territorio e dello spazio.

Promuovere un nuovo tipo di urbanizzazione con al centro le persone e accelerare l’urbanizzazione dei migranti agricoli. Basandosi sugli agglomerati urbani e sui circoli metropolitani, costruire un modello di sviluppo coordinato di grandi, medie e piccole città e promuovere la costruzione dell’urbanizzazione con le città di contea come importante vettore.

Aderire alla città del popolo per il popolo e alla città del popolo per il popolo, migliorare il livello di pianificazione, costruzione e governance urbana, accelerare la trasformazione della modalità di sviluppo delle megalopoli, attuare azioni di rinnovamento urbano, rafforzare la costruzione di infrastrutture urbane e costruire città vivibili, resilienti e intelligenti. Svilupperemo l’economia marina, proteggeremo l’ambiente ecologico marino e accelereremo la costruzione di una potenza marittima.

(5) Promuovere un’apertura di alto livello verso il mondo esterno. Facendo leva sui vantaggi del mercato super-grande del nostro Paese, attrarre elementi di risorse globali con il ciclo nazionale, potenziare l’effetto di collegamento delle due risorse nei mercati nazionali e internazionali e migliorare la qualità e il livello della cooperazione commerciale e degli investimenti.

Espandere costantemente l’apertura istituzionale di norme, regolamenti, gestione e standard. Promuovere l’ottimizzazione e il miglioramento del commercio di beni, innovare il meccanismo di sviluppo del commercio di servizi, sviluppare il commercio digitale e accelerare la costruzione di una centrale commerciale.

Ridurre ragionevolmente la lista negativa per l’accesso agli investimenti stranieri, proteggere i diritti e gli interessi degli investimenti stranieri in conformità con la legge e creare un ambiente commerciale orientato al mercato, legalizzato e di prima classe a livello internazionale.

Promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’Iniziativa Belt and Road. Ottimizzare il layout dell’apertura regionale, consolidare la posizione di leader dell’apertura nelle aree costiere orientali e migliorare il livello di apertura nelle regioni centrali, occidentali e nordorientali.

Accelerare la costruzione di un nuovo corridoio terra-mare a ovest. Accelerare la costruzione del porto di libero scambio di Hainan, attuare la strategia di potenziamento della zona di libero scambio pilota ed espandere la rete globale delle zone di libero scambio ad alto standard.

Promuovere l’internazionalizzazione del renminbi in modo ordinato. Partecipare profondamente alla divisione e alla cooperazione industriale globale e mantenere un modello economico internazionale diversificato e stabile e relazioni economiche e commerciali.

5. Attuare la strategia di ringiovanimento del Paese attraverso la scienza e l’istruzione e rafforzare il sostegno dei talenti per la modernizzazione.

L’istruzione, la scienza e la tecnologia e i talenti sono il supporto fondamentale e strategico per costruire un Paese socialista moderno a tutto tondo. Dobbiamo insistere sul fatto che la scienza e la tecnologia sono la forza produttiva primaria, il talento è la risorsa primaria e l’innovazione è la forza motrice primaria, e dobbiamo attuare a fondo la strategia di ringiovanimento del Paese attraverso la scienza e l’istruzione, la strategia di rafforzamento del Paese attraverso il talento e la strategia di sviluppo guidato dall’innovazione, aprire nuovi campi e nuove strade per lo sviluppo e plasmare costantemente nuovi motori di crescita e nuovi vantaggi.

Dobbiamo aderire allo sviluppo prioritario dell’istruzione, all’autosufficienza e all’auto-miglioramento della scienza e della tecnologia, alla leadership e all’impulso dei talenti, accelerare la costruzione di un Paese forte nell’istruzione, nella scienza e nella tecnologia e nei talenti, insistere sull’educazione delle persone per il Partito e per il Paese, migliorare globalmente la qualità della formazione indipendente dei talenti e sforzarci di coltivare talenti innovativi di alto livello. I talenti del mondo lo usano.

(1) Fare un buon lavoro nel campo dell’istruzione, di cui il popolo sia soddisfatto. L’istruzione è il piano del Paese e del Partito. Quale tipo di persone formare, come formare le persone e per chi formare le persone sono le questioni fondamentali dell’educazione. Il fondamento dell’educazione risiede nella moralità.

Attuare pienamente la politica educativa del Partito, realizzare il compito fondamentale della moralità e della coltivazione delle persone, e coltivare costruttori e successori socialisti che si sviluppino moralmente, intellettualmente, fisicamente, esteticamente e lavorativamente in modo completo.

Aderire allo sviluppo dell’istruzione incentrato sulle persone, accelerare la costruzione di un sistema educativo di alta qualità, sviluppare un’istruzione di qualità e promuovere l’equità educativa.

Accelerare lo sviluppo equilibrato e di alta qualità dell’istruzione obbligatoria e l’integrazione delle aree urbane e rurali, ottimizzare l’allocazione delle risorse regionali per l’istruzione, rafforzare lo sviluppo inclusivo dell’istruzione prescolare e dell’istruzione speciale, aderire allo sviluppo diversificato delle scuole a livello di scuola superiore e migliorare il sistema di finanziamento degli studenti per l’intero livello scolastico.

Coordinare l’innovazione collaborativa dell’istruzione professionale, dell’istruzione superiore e della formazione continua, promuovere l’integrazione dell’istruzione professionale, l’integrazione dell’industria e dell’istruzione e l’integrazione della scienza e dell’istruzione e ottimizzare il posizionamento dei tipi di istruzione professionale. Rafforzare la costruzione di discipline di base, discipline emergenti e discipline interdisciplinari e accelerare la costruzione di università di livello mondiale e di discipline vantaggiose con caratteristiche cinesi.

Guidare e standardizzare lo sviluppo dell’istruzione privata. Aumentare la promozione della lingua e della scrittura nazionale comune. Approfondire la riforma globale nel campo dell’istruzione, rafforzare la costruzione e la gestione dei materiali didattici, migliorare la gestione della scuola e il sistema di valutazione dell’istruzione e migliorare il meccanismo di educazione familiare e sociale della scuola.

Rafforzare la costruzione della moralità e dello stile degli insegnanti, coltivare un gruppo di insegnanti di alta qualità e promuovere i costumi sociali del rispetto degli insegnanti e dell’importanza dell’istruzione.

Promuovere la digitalizzazione dell’istruzione e costruire una società dell’apprendimento e un Paese dell’apprendimento con apprendimento permanente per tutti.

(2) Migliorare il sistema di innovazione tecnologica. Aderire alla posizione centrale dell’innovazione nella situazione generale della spinta alla modernizzazione del mio Paese.

Migliorare il sistema di leadership unificata del Comitato centrale del Partito per il lavoro scientifico e tecnologico, migliorare il nuovo sistema nazionale, rafforzare la forza scientifica e tecnologica strategica nazionale, ottimizzare l’allocazione delle risorse per l’innovazione, ottimizzare il posizionamento e la disposizione degli istituti di ricerca scientifica nazionali, delle università di ricerca di alto livello e delle imprese scientifiche e tecnologiche leader, formare un sistema nazionale di laboratori, coordinare e promuovere la costruzione di centri internazionali di innovazione scientifica e tecnologica e di centri regionali di innovazione scientifica e tecnologica, rafforzare la costruzione di capacità scientifiche e tecnologiche di base, rafforzare la consulenza strategica scientifica e tecnologica e migliorare l’efficienza complessiva del sistema nazionale di innovazione.

Approfondire la riforma del sistema scientifico e tecnologico, approfondire la riforma della valutazione della scienza e della tecnologia, aumentare gli investimenti in scienza e tecnologia diversificate, rafforzare la protezione legale dei diritti di proprietà intellettuale e formare un sistema di base per sostenere l’innovazione globale.

Coltivare la cultura dell’innovazione, promuovere lo spirito degli scienziati, coltivare un buon stile di studio e creare un’atmosfera di innovazione. Espandere gli scambi e la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale, rafforzare la costruzione di un ambiente di ricerca scientifica internazionale e formare un ecosistema di innovazione aperta con competitività globale.

(3) Accelerare l’attuazione della strategia di sviluppo guidata dall’innovazione. Aderire alla frontiera della scienza e della tecnologia nel mondo, al campo di battaglia principale dell’economia, alle principali esigenze del Paese, alla vita e alla salute del popolo, e accelerare la realizzazione dell’autosufficienza e dell’auto-miglioramento scientifico e tecnologico di alto livello.

Guidati dalle esigenze strategiche nazionali, raccogliere le forze per realizzare scoperte scientifiche e tecnologiche originali e all’avanguardia e vincere con determinazione la battaglia delle tecnologie fondamentali.

Accelerare l’attuazione di una serie di grandi progetti scientifici e tecnologici nazionali strategici, globali e lungimiranti per migliorare la capacità di innovazione indipendente. Rafforzare la ricerca di base, evidenziare l’originalità e incoraggiare la libera esplorazione.

Migliorare l’efficienza degli investimenti scientifici e tecnologici, approfondire la riforma del meccanismo di allocazione e utilizzo dei fondi finanziari per la scienza e la tecnologia e stimolare l’innovazione.

Rafforzare l’integrazione profonda di produzione, istruzione e ricerca guidata dalle imprese, rafforzare l’orientamento agli obiettivi e migliorare il livello di trasformazione e industrializzazione dei risultati scientifici e tecnologici.

Rafforzare la posizione dominante delle imprese nell’innovazione scientifica e tecnologica, valorizzare il ruolo di guida e di supporto delle imprese scientifiche e tecnologiche chiave, creare un ambiente favorevole alla crescita delle piccole e medie imprese scientifiche e tecnologiche e promuovere l’integrazione profonda della catena dell’innovazione, della catena industriale, della catena del capitale e della catena dei talenti.

(4) Attuazione approfondita della strategia di rafforzamento del Paese attraverso i talenti. Coltivare un gran numero di talenti di alta qualità con integrità politica e capacità è il piano di sviluppo a lungo termine del Paese e della nazione.

Il lavoro si realizza con i talenti e gli affari si sviluppano con i talenti. Aderire al principio che il Partito gestisce i talenti, insistere sul rispetto del lavoro, della conoscenza, dei talenti e della creatività, attuare una politica dei talenti più attiva, più aperta e più efficace e guidare il gran numero di talenti ad amare il Partito e a servire il Paese, a dedicarsi al proprio lavoro e a servire il popolo.

Migliorare la disposizione strategica dei talenti, insistere nel concentrarsi sui talenti di tutti i settori e costruire una struttura ragionevole su larga scala e un team di talenti di alta qualità.

Accelerare la costruzione di centri di talento importanti a livello mondiale e di altipiani dell’innovazione, promuovere la distribuzione razionale e lo sviluppo coordinato delle regioni dei talenti e sforzarsi di formare un vantaggio comparativo nella competizione internazionale per i talenti.

Accelerare la costruzione di una forza nazionale di talenti strategici e sforzarsi di coltivare un maggior numero di maestri, scienziati strategici, leader scientifici e tecnologici di prima classe e team innovativi, giovani talenti scientifici e tecnologici, ingegneri eccezionali, grandi artigiani nazionali e talenti altamente qualificati.

Rafforzare lo scambio internazionale di talenti e fare buon uso di tutti i tipi di talenti. Approfondire la riforma del sistema e del meccanismo di sviluppo dei talenti, amare sinceramente i talenti, coltivare i talenti con sincerità, attrarre i talenti, utilizzare i talenti con attenzione, cercare i talenti ed essere eclettici, e raccogliere talenti eccezionali da tutti i campi per la causa del partito e del popolo.

6. Sviluppare la democrazia popolare nell’intero processo e garantire che il popolo sia il padrone del Paese.

Il nostro è un Paese socialista sotto la dittatura democratica del popolo guidata dalla classe operaia e basata sull’alleanza tra operai e contadini. Tutto il potere nel Paese appartiene al popolo.

La democrazia popolare è la vita del socialismo ed è il significato proprio della costruzione di un moderno Paese socialista a tutto tondo. La democrazia popolare nell’intero processo è l’attributo essenziale della politica democratica socialista ed è la democrazia più estesa, reale ed efficace.

Dobbiamo seguire incrollabilmente il percorso dello sviluppo politico socialista con caratteristiche cinesi, aderire all’unità organica della leadership del Partito, al fatto che il popolo è il padrone del Paese e allo Stato di diritto, aderire allo status del popolo come corpo principale, riflettere pienamente la volontà del popolo, proteggere i diritti e gli interessi del popolo e stimolare la creatività del popolo.

Dobbiamo migliorare il sistema del popolo come padrone del Paese, espandere la partecipazione politica ordinata del popolo, garantire che il popolo pratichi elezioni democratiche, consultazioni democratiche, processi decisionali democratici, gestione democratica e supervisione democratica in conformità con la legge, dare pieno spazio all’entusiasmo, all’iniziativa e alla creatività del popolo e consolidare e sviluppare una situazione politica dinamica, stabile e unita.

(1) Rafforzare la garanzia del sistema in cui il popolo è il padrone del Paese. Sostenere e migliorare il sistema politico fondamentale, il sistema politico di base e il sistema politico importante del mio Paese, ampliare i canali democratici, arricchire le forme democratiche e garantire che il popolo gestisca gli affari di Stato, le imprese economiche e culturali e gli affari sociali attraverso vari canali e forme in conformità con la legge. Sostenere e garantire che il popolo eserciti il potere statale attraverso i congressi del popolo e assicurare che i congressi del popolo a tutti i livelli siano democraticamente eletti, responsabili nei confronti del popolo e soggetti alla supervisione del popolo.

Sostenere e garantire che l’Assemblea nazionale del popolo e il suo Comitato permanente esercitino il potere legislativo, il potere di vigilanza, il potere decisionale e il potere di nomina e rimozione in conformità con la legge, migliorare il sistema di supervisione dell’Assemblea nazionale del popolo sugli organi amministrativi, gli organi di vigilanza, gli organi giudiziari e gli organi procuratori e mantenere l’unità, la dignità e l’autorità dello Stato di diritto del Paese.

Rafforzare la capacità di lavoro dei deputati ai congressi del popolo e mantenere il contatto con il popolo. Miglioreremo il meccanismo di lavoro per assorbire l’opinione pubblica e mettere in comune la saggezza popolare, e stabiliremo un buon punto di contatto legislativo di base.

Approfondire la riforma e la costruzione dei sindacati, della Lega della gioventù comunista, della Federazione delle donne e di altre organizzazioni di massa, svolgendo efficacemente il ruolo di ponti e collegamenti. Aderire al percorso di sviluppo dei diritti umani in Cina, partecipare attivamente alla governance globale dei diritti umani e promuovere lo sviluppo a tutto tondo dei diritti umani.

2) Sviluppare a fondo la democrazia consultiva. La democrazia consultiva è una forma importante per praticare la democrazia popolare nell’intero processo. Miglioreremo il sistema di democrazia consultiva, coordineremo la promozione della consultazione tra i partiti politici, i congressi del popolo, le consultazioni del governo, le consultazioni del CPPCC, le organizzazioni del popolo, le consultazioni della base e le consultazioni delle organizzazioni sociali.

Aderire e migliorare il sistema di cooperazione multipartitica e di consultazione politica sotto la guida del Partito Comunista Cinese, aderire alla combinazione organica di leadership del partito, fronte unito e democrazia deliberativa, aderire all’integrazione bidirezionale della promozione della democrazia e del rafforzamento della solidarietà, della consulenza al governo e della costruzione del consenso, e dare pieno spazio al ruolo del coordinamento politico del popolo Il ruolo di un organo consultivo specializzato dovrebbe essere rafforzato per consolidare l’istituzionalizzazione, la standardizzazione e le procedure, e migliorare il livello di negoziazione e interazione approfondita, la piena espressione delle opinioni e la costruzione di un ampio consenso.

(3) Sviluppare attivamente la democrazia di base. La democrazia di base è un’importante manifestazione della democrazia popolare nell’intero processo. Migliorare il meccanismo di autogoverno delle masse popolari guidato dalle organizzazioni di partito di base, rafforzare la costruzione delle organizzazioni di base, migliorare il sistema e il sistema di lavoro della democrazia diretta di base e aumentare l’efficacia dell’autogestione, dell’autoservizio, dell’autoeducazione e dell’autocontrollo delle masse nelle comunità urbane e rurali.

Migliorare l’apertura del sistema degli affari, ampliare i canali per la partecipazione dei vari gruppi di base alla governance di base in modo ordinato e garantire che le persone gestiscano gli affari pubblici di base e le imprese di assistenza pubblica in conformità con la legge. Facendo pieno affidamento sulla classe operaia, miglioreremo il sistema di gestione democratica delle imprese e delle istituzioni con il congresso dei lavoratori come forma di base e salvaguarderemo i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori.

(4) Consolidare e sviluppare il più ampio fronte unito patriottico. Il cuore delle persone è la più grande politica e il fronte unito è una potente arma magica per unire i cuori delle persone e raccogliere forza.

Migliorare il modello di lavoro del grande fronte unito, aderire alla grande unità e alla grande compattezza e mobilitare tutti i figli e le figlie cinesi a pensare e lavorare insieme intorno alla realizzazione del sogno cinese del grande ringiovanimento della nazione cinese.

Sfruttare appieno i vantaggi del nuovo sistema di partiti politici socialisti del mio Paese, aderire alla coesistenza a lungo termine, alla supervisione reciproca, alla sincerità, alla condivisione del bene e del male, rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i partiti democratici e con le persone senza affiliazione partitica, e sostenere i partiti democratici per rafforzare la propria costruzione e svolgere meglio le proprie funzioni.

Concentrarsi sulla creazione di un senso di comunità della nazione cinese come linea principale, seguire incessantemente la strada corretta della soluzione dei problemi etnici con caratteristiche cinesi, sostenere e migliorare il sistema di autonomia etnica regionale, rafforzare e migliorare il lavoro etnico del Partito e portare avanti in modo completo la causa dell’unità e del progresso etnico.

Aderire alla direzione della sinizzazione della religione in Cina e guidare attivamente la religione ad adattarsi alla società socialista. Rafforzare il lavoro ideologico e politico degli intellettuali non appartenenti al Partito, fare un buon lavoro con le persone dei nuovi strati sociali e rafforzare la guida politica della lotta comune.

Costruire in modo completo relazioni politiche e commerciali pro-Qing e promuovere il sano sviluppo dell’economia non pubblica e la sana crescita delle persone nell’economia non pubblica. Rafforzare e migliorare il lavoro degli affari dei cinesi d’oltremare e formare una forte forza impegnata congiuntamente per il ringiovanimento nazionale.

7. Aderire allo Stato di diritto a tutto tondo e promuovere la costruzione di una Cina di diritto.

Lo Stato di diritto completo è una profonda rivoluzione nella governance nazionale. È legato al governo del Partito e al ringiovanimento del Paese, alla felicità e al benessere del popolo e alla stabilità a lungo termine del Partito e del Paese.

Dobbiamo valorizzare il ruolo dello Stato di diritto nel consolidamento dei fondamenti, nella stabilizzazione delle aspettative e nei benefici a lungo termine, e costruire in modo completo un Paese socialista moderno sul binario dello Stato di diritto.

Dobbiamo aderire al percorso dello Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi, costruire un sistema di Stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi e costruire un Paese socialista sotto lo Stato di diritto.

Concentrandoci sulla garanzia e sulla promozione dell’equità e della giustizia sociale, dobbiamo aderire al progresso congiunto dello Stato di diritto, dello Stato di diritto e dell’amministrazione basata sul diritto.

Il governo e la società dello Stato di diritto saranno integrati, promuoveranno in modo completo una legislazione scientifica, un’applicazione rigorosa della legge, un sistema giudiziario imparziale e il rispetto della legge da parte di tutto il popolo, e promuoveranno in modo completo lo Stato di diritto in tutti gli aspetti del lavoro del Paese.

(1) Migliorare il sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi incentrato sulla Costituzione. Per insistere nel governare il Paese secondo la legge, dobbiamo prima insistere nel governare il Paese secondo la Costituzione e insistere nel governare il Paese secondo la legge.

Rafforzare l’attuazione e la supervisione della Costituzione, migliorare il sistema istituzionale per garantire la piena attuazione della Costituzione, valorizzare l’importante ruolo della Costituzione nel governo del Paese e mantenere l’autorità della Costituzione.

Rafforzare la legislazione nei settori chiave, in quelli emergenti e in quelli legati all’estero, coordinare la promozione dello Stato di diritto nazionale ed estero e utilizzare le buone leggi per promuovere lo sviluppo e garantire il buon governo.

Promuovere una legislazione scientifica, una legislazione democratica e una legislazione conforme alla legge, adottare disposizioni generali, riformare, abolire, spiegare e codificare e rafforzare il sistema, l’integrità, la sinergia e la tempestività della legislazione.

Migliorare e rafforzare il sistema di revisione dei dossier. Aderire al processo decisionale scientifico, democratico e basato sulla legge e attuare pienamente le procedure e i sistemi decisionali principali.

(2) Promuovere solidamente l’amministrazione secondo la legge. La costruzione di un governo basato sulla legge è il compito chiave e il progetto principale per governare il Paese secondo la legge.

Trasformare le funzioni governative, ottimizzare il sistema di responsabilità e la struttura organizzativa del governo, promuovere la legalizzazione di istituzioni, funzioni, autorità, procedure e responsabilità e migliorare l’efficienza e la credibilità amministrativa.

Approfondire la riforma delle istituzioni pubbliche. Approfondire la riforma del sistema di applicazione della legge amministrativa, promuovere in modo completo un’applicazione della legge rigorosa, standardizzata, imparziale e civile, intensificare l’applicazione della legge nei settori chiave che riguardano gli interessi vitali delle masse, migliorare le procedure di applicazione della legge amministrativa e migliorare i parametri di discrezione amministrativa.

Rafforzare il meccanismo di supervisione dell’applicazione della legge amministrativa e lo sviluppo delle capacità, e attuare rigorosamente il sistema di responsabilità e di rendicontazione dell’applicazione della legge amministrativa. Migliorare il sistema e il meccanismo di applicazione della legge a livello locale.

(3) Giustizia rigorosa e imparziale. La giustizia equa è l’ultima linea di difesa per mantenere l’equità e la giustizia sociale.

Approfondiremo la riforma globale e di supporto del sistema giudiziario, attueremo pienamente e accuratamente il sistema di responsabilità giudiziaria, accelereremo la costruzione di un sistema giudiziario socialista equo, efficiente e autorevole e ci sforzeremo di far sentire il popolo equo e giusto in ogni caso giudiziario.

Standardizzare il funzionamento del potere giudiziario e migliorare il sistema e il meccanismo in cui gli organi di pubblica sicurezza, gli organi procuratori, gli organi giudiziari e gli organi amministrativi giudiziari svolgono le rispettive funzioni, collaborano tra loro e si controllano a vicenda.

Rafforzare la limitazione e la supervisione delle attività giudiziarie e promuovere la giustizia giudiziaria. Rafforzare la supervisione legale degli organi procuratori. Migliorare il sistema delle controversie di interesse pubblico.

(4) Accelerare la costruzione di una società di diritto.

Una società di diritto è la base per la costruzione di un Paese di diritto. Portare avanti lo spirito dello Stato di diritto socialista, ereditare l’eccellente cultura giuridica tradizionale cinese e guidare tutti i cittadini a essere fedeli aderenti, consapevoli aderenti e strenui difensori dello Stato di diritto socialista. C

ostruire un moderno sistema di servizi legali pubblici che copra sia le aree urbane che quelle rurali, svolgere un’approfondita attività di pubblicità e di educazione allo Stato di diritto e rafforzare il concetto di Stato di diritto tra tutte le persone.

Promuovere la governance multilivello e multisettoriale secondo la legge e migliorare il livello di legalizzazione della governance sociale. Valorizzare il ruolo di guida dei quadri dirigenti e impegnarsi affinché il rispetto della legge, lo studio della legge e l’uso della legge diventino prassi comune in tutta la società.

8. Promuovere l’autostima culturale e l’auto-miglioramento, e creare un nuovo splendore della cultura socialista

Per costruire un Paese socialista moderno a tutto tondo, dobbiamo aderire al percorso di sviluppo della cultura socialista con caratteristiche cinesi, rafforzare la fiducia culturale in noi stessi, costruire un forte Paese culturale socialista attorno all’innalzamento della bandiera, alla raccolta dei cuori della gente, alla coltivazione di nuove persone, alla rivitalizzazione della cultura e allo sviluppo dell’immagine, e svilupparci verso la modernizzazione, il mondo e il mondo. In futuro, la cultura socialista scientifica e popolare della nazione stimolerà l’innovazione culturale e la creatività dell’intera nazione e potenzierà la forza spirituale per realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese.

Dobbiamo aderire al sistema fondamentale della posizione di guida del marxismo in campo ideologico, aderire al servizio del popolo e del socialismo, far sbocciare cento fiori e far competere cento scuole di pensiero, aderire alla trasformazione creativa e allo sviluppo innovativo e sviluppare il socialismo avanzato sotto la guida dei valori fondamentali del socialismo.

Cultura, portare avanti la cultura rivoluzionaria, ereditare l’eccellente cultura tradizionale cinese, soddisfare i crescenti bisogni spirituali e culturali del popolo, consolidare la base ideologica comune per l’unità e la lotta dell’intero Partito e del popolo di tutti i gruppi etnici e rafforzare continuamente il soft power culturale nazionale e l’influenza della cultura cinese.

(1) Costruire un’ideologia socialista con una forte coesione e leadership. Il lavoro ideologico è il lavoro per stabilire il cuore per il Paese e l’anima per la nazione.

Afferrare saldamente la leadership del Partito sul lavoro ideologico, attuare pienamente il sistema di responsabilità per il lavoro ideologico e consolidare e rafforzare il mainstream ideologico e l’opinione pubblica nella nuova era.

Migliorare il sistema di armare l’intero partito, educare il popolo e guidare il lavoro pratico con le teorie innovative del partito. Approfondire l’attuazione dei progetti di ricerca e costruzione teorica marxista, accelerare la costruzione di un sistema disciplinare, accademico e discorsivo di filosofia e scienze sociali con caratteristiche cinesi e coltivare ed espandere il gruppo di talenti della filosofia e delle scienze sociali.

Rafforzare la costruzione di un sistema di comunicazione omnichannel e dare forma a un nuovo modello di opinione pubblica mainstream. Migliorare il sistema di governance della rete e promuovere la formazione di una buona ecologia di rete.

(2) Estendere la pratica dei valori fondamentali socialisti.

I valori fondamentali socialisti sono una forza potente che unisce i cuori delle persone e raccoglie la loro forza. Portare avanti il pedigree spirituale dei comunisti cinesi con lo spirito della grande costruzione e dell’illuminazione come fonte, fare buon uso delle risorse rosse, svolgere un’approfondita pubblicità ed educazione ai valori fondamentali socialisti, approfondire l’educazione al patriottismo, al collettivismo e al socialismo e concentrarsi sulla coltivazione dei nuovi arrivati dell’era che sono responsabili del ringiovanimento nazionale.

Promuovere la normalizzazione e l’istituzionalizzazione dell’educazione agli ideali e alle convinzioni, continuare a fare un buon lavoro nella divulgazione e nell’educazione alla storia del Partito, alla storia della nuova Cina, alla storia della riforma e dell’apertura e alla storia dello sviluppo socialista, guidare il popolo a conoscere la storia e ad amare il Partito, a conoscere la storia e ad amare il Paese, e rafforzare costantemente l’ideale comune del socialismo con caratteristiche cinesi.

Utilizzare i valori socialisti fondamentali per coltivare l’anima ed educare il popolo, migliorare il sistema di lavoro ideologico e politico e promuovere l’integrazione dell’educazione ideologica e politica nelle università, nelle scuole medie ed elementari.

Aderire alla combinazione di governare il Paese con la legge e governare il Paese con la virtù, e integrare i valori fondamentali socialisti nella costruzione dello Stato di diritto, nello sviluppo sociale e nella vita quotidiana.

(3) Migliorare il livello di civiltà dell’intera società.

Attuare il progetto di costruzione della morale civica, portare avanti le virtù tradizionali cinesi, rafforzare la costruzione della famiglia e dello stile familiare, rafforzare e migliorare la costruzione ideologica e morale dei minori, promuovere la moralità, rispettare la moralità pubblica e la rigorosa moralità privata e migliorare gli standard morali e la civiltà delle persone.

Promuovere la coltivazione della civiltà, la pratica della civiltà e la creazione della civiltà in modo globale, promuovere lo sviluppo integrato della costruzione della civiltà spirituale urbana e rurale, promuovere lo spirito di lavoro, la lotta, la dedizione, la creatività, la diligenza e la parsimonia nell’intera società e coltivare un nuovo stile dei tempi.

Rafforzare la capacità di divulgazione scientifica a livello nazionale e approfondire le attività di lettura a livello nazionale. Migliorare il sistema di servizio e di lavoro dei volontari. Promuovere la cultura dell’integrità e migliorare il meccanismo a lungo termine per la costruzione dell’integrità.

Valorizzare la guida spirituale e il ruolo tipicamente esemplare del Partito e dei premi e riconoscimenti meritevoli del Paese, e promuovere l’intera società a vedere il meglio, rispettare gli eroi e sforzarsi di essere pionieri.

(4) Prosperità e sviluppo delle imprese culturali e delle industrie culturali.

Aderire all’orientamento creativo incentrato sul popolo, lanciare un maggior numero di opere eccellenti che rafforzino il potere spirituale del popolo e coltivare un gran numero di artisti letterari e una squadra di talenti culturali e artistici su larga scala.

Aderire alla priorità dei benefici sociali, all’integrazione dei benefici sociali e dei benefici economici, approfondire la riforma del sistema culturale e migliorare le politiche culturali ed economiche.

Attuare la strategia nazionale di digitalizzazione culturale, migliorare il moderno sistema di servizi culturali pubblici e realizzare in modo innovativo progetti culturali a beneficio della popolazione.

Migliorare il sistema dell’industria culturale moderna e il sistema di mercato e attuare la strategia di promozione dei grandi progetti dell’industria culturale. Rafforzare la protezione delle reliquie culturali e del patrimonio culturale, rafforzare la protezione e l’eredità della storia e della cultura nell’edilizia urbana e rurale e costruire e utilizzare i parchi culturali nazionali.

Jiante promuove l’integrazione e lo sviluppo approfondito della cultura e del turismo attraverso la scultura culturale e il turismo, e il turismo per promuovere la cultura. Realizzeremo attività di fitness a livello nazionale, rafforzeremo le attività sportive giovanili, promuoveremo lo sviluppo a tutto tondo degli sport di massa e degli sport agonistici e accelereremo la costruzione di una centrale sportiva.

(5) Migliorare la diffusione e l’influenza della civiltà cinese. Aderire alla posizione della cultura cinese, affinare l’identità spirituale e l’essenza culturale della civiltà cinese, accelerare la costruzione del discorso cinese e del sistema narrativo cinese, raccontare storie cinesi, diffondere bene le voci cinesi e presentare un’immagine credibile, bella e rispettabile della Cina.

Rafforzare la costruzione della capacità di comunicazione internazionale, migliorare globalmente l’efficienza della comunicazione internazionale e formare una voce internazionale all’altezza della forza nazionale e dello status internazionale del mio Paese. Approfondire gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le civiltà e promuovere la diffusione della cultura cinese nel mondo.

9. Migliorare il benessere delle persone e la loro qualità di vita.

Il Paese è il popolo e il popolo è il Paese. Il Partito Comunista Cinese guida il popolo nella lotta e nella difesa del Paese e custodisce il cuore del popolo. Governare il Paese è costante, a beneficio del popolo. Beneficiare il popolo è il requisito essenziale per creare un partito per il pubblico e governare per il popolo.

Dobbiamo insistere nel garantire e migliorare il sostentamento delle persone nel processo di sviluppo, incoraggiare gli sforzi congiunti per creare una vita migliore e realizzare continuamente il desiderio del popolo per una vita migliore.

Dobbiamo realizzare, mantenere e sviluppare gli interessi fondamentali delle masse più ampie del popolo, cogliere con fermezza gli interessi più immediati e pratici del popolo, insistere nel fare del nostro meglio, fare ciò che possiamo, andare in profondità nelle masse e nella base e trarre maggiori benefici.

Le misure per migliorare il sostentamento e riscaldare i cuori della gente si concentreranno sulla risoluzione dei problemi urgenti della popolazione, sul miglioramento del sistema dei servizi pubblici di base, sul miglioramento del livello dei servizi pubblici, sul miglioramento dell’equilibrio e dell’accessibilità e sulla solida promozione della prosperità comune.

(1) Migliorare il sistema di distribuzione.

Il sistema di distribuzione è il sistema di base per promuovere la prosperità comune. Aderire alla distribuzione secondo il lavoro come corpo principale, con metodi di distribuzione multipli che coesistono, e costruire un sistema istituzionale coordinato e di supporto per la distribuzione primaria, la ridistribuzione e la terza distribuzione.

Si cercherà di aumentare la percentuale di reddito dei residenti nella distribuzione del reddito nazionale e la percentuale di remunerazione del lavoro nella distribuzione primaria.

Aderire al principio “più lavoro, più ricompensa”, incoraggiare il lavoro duro per diventare ricchi, promuovere l’uguaglianza delle opportunità, aumentare il reddito delle persone a basso reddito ed espandere il gruppo a medio reddito.

Migliorare il sistema politico di distribuzione in base ai fattori, esplorare molteplici canali per aumentare il reddito dei fattori delle persone a basso e medio reddito e aumentare il reddito da proprietà dei residenti urbani e rurali attraverso molteplici canali. Aumentare l’adeguamento della tassazione, della previdenza sociale, dei trasferimenti, ecc.

Migliorare il sistema di tassazione del reddito personale, standardizzare l’ordine di distribuzione del reddito, standardizzare il meccanismo di accumulo della ricchezza, proteggere il reddito legittimo, regolare il reddito eccessivo e vietare il reddito illegale.

Guidare e sostenere le imprese, le organizzazioni sociali e gli individui volenterosi e capaci a partecipare attivamente al benessere pubblico e alle iniziative di beneficenza.

2) Attuare la strategia prioritaria per l’occupazione.

L’occupazione è il mezzo di sostentamento più elementare. Rafforzare la politica di priorità per l’occupazione, migliorare il meccanismo di promozione dell’occupazione e promuovere la piena occupazione di alta qualità.

Migliorare il sistema di servizi pubblici per l’occupazione, migliorare il sistema di sostegno all’occupazione per i gruppi chiave e rafforzare il sostegno all’occupazione dei gruppi difficili.

Coordinare il sistema di politiche occupazionali urbane e rurali, eliminare gli inconvenienti del sistema e delle politiche che ostacolano il flusso di manodopera e di talenti, eliminare le restrizioni irragionevoli e le discriminazioni occupazionali che influiscono sulla parità di impiego, in modo che tutti abbiano l’opportunità di realizzare il proprio sviluppo attraverso il duro lavoro.

Migliorare il sistema di formazione professionale permanente e promuovere la risoluzione dei conflitti occupazionali strutturali. Migliorare il sistema di garanzie per la promozione dell’imprenditorialità per guidare l’occupazione e sostenere e standardizzare lo sviluppo di nuove forme di occupazione.

Migliorare le leggi e i regolamenti sul lavoro, migliorare i meccanismi di negoziazione e coordinamento dei rapporti di lavoro, migliorare il sistema di protezione dei diritti del lavoro e rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi del lavoro nell’occupazione flessibile e nelle nuove forme di occupazione.

(3) Migliorare il sistema di sicurezza sociale.

Il sistema di sicurezza sociale è una rete di sicurezza per la vita delle persone e uno stabilizzatore del funzionamento sociale. Miglioreremo un sistema di sicurezza sociale a più livelli che copra l’intera popolazione, integri le aree urbane e rurali, sia equo, unificato, sicuro e standardizzato e sia sostenibile.

Migliorare il sistema di pianificazione generale nazionale per l’assicurazione vecchiaia di base e sviluppare un sistema di assicurazione vecchiaia a più livelli e più pilastri. Attuare un’estensione progressiva dell’età pensionabile prevista dalla legge.

Espandere la copertura delle assicurazioni sociali, migliorare i meccanismi di finanziamento delle pensioni di base e dell’assicurazione medica di base e i meccanismi di adeguamento dei trattamenti, e promuovere la pianificazione generale a livello provinciale dell’assicurazione medica di base, dell’assicurazione contro la disoccupazione e degli infortuni sul lavoro.

Promuovere un accesso ordinato all’assicurazione medica multilivello, migliorare l’assicurazione contro le malattie critiche e i sistemi di assistenza medica, implementare gli accordi per le cure mediche in luoghi diversi, istituire un sistema di assicurazione per l’assistenza a lungo termine e sviluppare attivamente l’assicurazione medica commerciale.

Accelerare il miglioramento della piattaforma nazionale unificata di servizi pubblici di assicurazione sociale. Migliorare la conservazione e la rivalutazione del valore del fondo di sicurezza sociale e il sistema di supervisione della sicurezza. Migliorare il sistema di assistenza sociale stratificato e classificato.

Aderire alla politica statale di base dell’uguaglianza tra uomini e donne e proteggere i diritti e gli interessi legittimi di donne e bambini. Migliorare il sistema di sicurezza sociale e il sistema di servizi di assistenza ai disabili e promuovere lo sviluppo a tutto tondo della causa dei disabili.

Aderire all’idea che la casa è un bene da abitare, non da speculare, e accelerare la creazione di un sistema abitativo con offerta multi-soggetto, garanzia multi-canale e affitto e acquisto simultanei.

(4) Promuovere la costruzione di una Cina sana.

La salute delle persone è un simbolo importante del benessere e della prosperità nazionale. Mettere la tutela della salute delle persone nella posizione strategica di sviluppo prioritario e migliorare le politiche di promozione della salute delle persone. Ottimizzare le strategie di sviluppo demografico, stabilire un sistema di politiche per il sostegno al parto e ridurre i costi del parto, della genitorialità e dell’educazione.

Attuare la strategia nazionale per rispondere attivamente all’invecchiamento della popolazione, sviluppare le attività di assistenza agli anziani e l’industria dell’assistenza agli anziani, ottimizzare i servizi per gli anziani con orfani e vedove e promuovere la realizzazione di servizi di assistenza agli anziani di base per tutti gli anziani.

Approfondire la riforma del sistema medico e sanitario e promuovere lo sviluppo coordinato e la governance dell’assicurazione medica, dell’assistenza medica e della medicina.

Promuovere l’espansione delle risorse mediche di alta qualità e la distribuzione equilibrata delle regioni, aderire al principio della prevenzione, rafforzare la gestione sanitaria delle principali malattie croniche e migliorare la capacità di prevenzione delle malattie di base, la prevenzione delle malattie e la gestione della salute. Approfondiremo la riforma degli ospedali pubblici orientati al benessere pubblico e standardizzeremo lo sviluppo degli ospedali privati.

Sviluppare e rafforzare le équipe mediche e sanitarie, concentrandosi sulle aree e sulle comunità rurali. Prendere sul serio la salute mentale e la salute psichica. Promuovere l’eredità, l’innovazione e lo sviluppo della medicina tradizionale cinese. Innoveremo il meccanismo di coordinamento della prevenzione medica e l’integrazione della prevenzione medica, miglioreremo il sistema di salute pubblica, miglioreremo la capacità di individuare precocemente le grandi epidemie, rafforzeremo la costruzione del sistema di prevenzione e trattamento e la capacità di risposta alle emergenze per le grandi epidemie e freneremo efficacemente la diffusione delle grandi infezioni.

10. Promuovere lo sviluppo verde e favorire la coesistenza armoniosa tra uomo e natura

La natura è la condizione fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’uomo. Rispettare la natura, conformarsi alla natura e proteggerla sono i requisiti intrinseci della costruzione di un moderno Paese socialista a tutto tondo.

Dobbiamo affermare e praticare con fermezza il concetto che le acque limpide e le montagne lussureggianti sono beni inestimabili e pianificare lo sviluppo dall’alto della coesistenza armoniosa tra uomo e natura. Dobbiamo promuovere la costruzione di una Cina bella, aderire alla protezione integrata e al governo sistematico di montagne, fiumi, foreste, campi, laghi, erba e sabbia, e coordinare l’aggiustamento strutturale di Guangye, il controllo dell’inquinamento, la protezione ecologica, la risposta ai cambiamenti climatici, la promozione coordinata della riduzione delle emissioni di carbonio, la riduzione dell’inquinamento, l’espansione e la crescita verde e la priorità ecologica, lo sviluppo economico e intensivo, verde e a basse emissioni di carbonio.

(1) Accelerare la trasformazione verde della modalità di sviluppo. La promozione di uno sviluppo economico e sociale verde e a basse emissioni di carbonio è la chiave per raggiungere uno sviluppo di alta qualità. Accelerare l’adeguamento e l’ottimizzazione della struttura industriale, energetica e dei trasporti. Attuare una strategia di conservazione globale, promuovere l’utilizzo economico e intensivo di varie risorse e accelerare la costruzione di un sistema di riciclaggio ausiliario dei rifiuti. Migliorare le politiche fiscali, tributarie, finanziarie, di investimento, di prezzo e i sistemi di standardizzazione a sostegno dello sviluppo verde, sviluppare industrie verdi e a basse emissioni di carbonio, migliorare il sistema di allocazione delle risorse e dei fattori ambientali basato sul mercato, accelerare la ricerca e lo sviluppo, la promozione e l’applicazione di tecnologie avanzate per la conservazione dell’energia e la riduzione delle emissioni di carbonio, sostenere il consumo verde e promuovere la formazione di metodi di produzione e stili di vita verdi e a basse emissioni di carbonio.

(2) Promuovere ulteriormente la prevenzione e il controllo dell’inquinamento ambientale. Aderire a un controllo preciso dell’inquinamento, a un controllo scientifico dell’inquinamento e a un controllo dell’inquinamento basato sulla legge, e continuare a lottare per un cielo blu, un’acqua limpida e una terra pura. Rafforzeremo il controllo coordinato degli inquinanti ed elimineremo sostanzialmente il clima fortemente inquinato. Coordinare la gestione delle risorse idriche, dell’ambiente idrico e dell’ecologia dell’acqua, promuovere la protezione e la gestione ecologica di fiumi, laghi e bacini importanti ed eliminare sostanzialmente i corpi idrici urbani neri e maleodoranti. Rafforzare la prevenzione e il controllo delle fonti di inquinamento del suolo e realizzare il trattamento di nuovi inquinanti. Migliorare il livello di costruzione delle infrastrutture ambientali e promuovere il miglioramento dell’ambiente di vita urbano e rurale. Attuare pienamente il sistema di autorizzazione allo scarico di sostanze inquinanti e migliorare il moderno sistema di gestione ambientale. Prevenire e controllare rigorosamente i rischi ambientali. Promuoveremo ulteriormente la supervisione centrale della protezione ecologica e ambientale.

(3) Migliorare la diversità, la stabilità e la sostenibilità degli ecosistemi. Concentrandosi sulle aree nazionali a funzione ecologica chiave, sulle linee rosse di protezione ecologica e sulle riserve naturali, accelerare l’attuazione di grandi progetti per la protezione e il ripristino di importanti ecosistemi. Promuovere la costruzione di un sistema di riserve naturali con i parchi nazionali come corpo principale. Attuare i principali progetti di conservazione della biodiversità. Realizzare scientificamente azioni di rinverdimento del territorio su larga scala. Approfondire la riforma del sistema di proprietà collettiva delle foreste. Promuovere il recupero di pascoli, foreste, fiumi, laghi e zone umide, attuare un divieto decennale di pesca nel fiume Yangtze e migliorare il sistema di rotazione dei terreni agricoli. Stabilire un meccanismo di valorizzazione dei prodotti ecologici e migliorare il sistema di compensazione della protezione ecologica. Rafforzare la gestione della biosicurezza e prevenire l’invasione di specie aliene.

(4) Promuovere attivamente e costantemente la neutralità del picco di carbonio. Raggiungere la neutralità del picco di carbonio è un cambiamento sistemico economico e sociale ampio e profondo. Sulla base delle risorse energetiche e delle risorse di cui dispone il mio Paese, insistiamo sulla necessità di stabilire prima di tutto e poi di sfondare, e pianifichiamo di attuare l’azione per il picco di carbonio passo dopo passo. Migliorare la regolamentazione del consumo e dell’intensità energetica totale, concentrarsi sul controllo del consumo di energia fossile e passare gradualmente al sistema di “doppio controllo” delle emissioni totali di carbonio e dell’intensità per promuovere un uso pulito, a basse emissioni di carbonio ed efficiente dell’energia e promuovere la trasformazione pulita e a basse emissioni di carbonio dell’industria, delle costruzioni, dei trasporti e di altri settori. Approfondire la rivoluzione energetica, rafforzare l’utilizzo pulito ed efficiente del carbone, intensificare l’esplorazione e lo sviluppo delle risorse di petrolio e gas e aumentare le riserve e la produzione, accelerare la pianificazione e la costruzione di nuovi sistemi energetici, coordinare lo sviluppo dell’energia idroelettrica e la protezione ecologica, sviluppare attivamente l’energia nucleare in modo sicuro e ordinato e rafforzare la produzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia. Costruzione di un sistema di vendita per garantire la sicurezza energetica. Migliorare le statistiche e il sistema di contabilità delle emissioni di carbonio e migliorare il sistema di scambio dei diritti di emissione di carbonio. Migliorare la capacità di assorbimento del carbonio dell’ecosistema. Partecipare attivamente alla governance globale del cambiamento climatico.

Approfondire la rivoluzione energetica, rafforzare l’utilizzo pulito ed efficiente del carbone, intensificare l’esplorazione e lo sviluppo delle risorse di petrolio e gas e aumentare le riserve e la produzione, accelerare la pianificazione e la costruzione di nuovi sistemi energetici, coordinare lo sviluppo dell’energia idroelettrica e la protezione ecologica, sviluppare attivamente l’energia nucleare in modo sicuro e ordinato e rafforzare la produzione, l’approvvigionamento e lo stoccaggio di energia. Costruzione di un sistema di vendita per garantire la sicurezza energetica. Migliorare le statistiche e il sistema di contabilità delle emissioni di carbonio e migliorare il sistema di scambio dei diritti di emissione di carbonio. Migliorare la capacità di assorbimento del carbonio dell’ecosistema. Partecipare attivamente alla governance globale del cambiamento climatico.

11. Promuovere la modernizzazione dei sistemi e delle capacità di sicurezza nazionale e salvaguardare con determinazione la sicurezza nazionale e la stabilità sociale.

La sicurezza nazionale è il fondamento del ringiovanimento nazionale e la stabilità sociale è la premessa della prosperità nazionale. Dobbiamo attuare con determinazione il concetto generale di sicurezza nazionale, inserire il mantenimento della sicurezza nazionale nell’intero processo di lavoro del Partito e dello Stato e garantire la sicurezza nazionale e la stabilità sociale. Dobbiamo aderire allo scopo della sicurezza del popolo, la sicurezza politica come fondamento, la sicurezza economica come fondamento, la tecnologia militare, la cultura e la sicurezza sociale come garanzia, e la promozione della sicurezza internazionale come base, e coordinare la sicurezza esterna e la sicurezza interna, la sicurezza interna e la sicurezza nazionale, la sicurezza tradizionale e la sicurezza non tradizionale, l’autosicurezza e la sicurezza comune, coordinare il mantenimento e la formazione della sicurezza nazionale, consolidare la base della sicurezza nazionale e della stabilità sociale, migliorare il meccanismo di partecipazione alla governance della sicurezza globale, costruire un livello più alto di Cina sicura e garantire una nuova sicurezza con un nuovo modello di sicurezza. modello di sviluppo.

(1) Migliorare il sistema di sicurezza nazionale. Aderire alla leadership centralizzata e unificata del governo centrale sul lavoro di sicurezza nazionale e migliorare un sistema di leadership di sicurezza nazionale efficiente e autorevole. Rafforzare il meccanismo di coordinamento del lavoro di sicurezza nazionale, migliorare il sistema legale di sicurezza nazionale, il sistema strategico, il sistema politico, il sistema di monitoraggio dei rischi e di allerta precoce e il sistema di gestione delle emergenze nazionali, migliorare il sistema di garanzia della sicurezza nelle aree chiave e il sistema di coordinamento e comando per importanti progetti speciali, e rafforzare i sistemi di sicurezza economica, delle grandi infrastrutture, finanziaria, delle reti, dei dati, della biologia, delle risorse, nucleare, spaziale, oceanica e di altro tipo. Migliorare i meccanismi anti-sanzione, anti-coinvolgimento e anti-“giurisdizione a lungo raggio”. Migliorare la disposizione delle forze di sicurezza nazionali e costruire un sistema di protezione della sicurezza nazionale tridimensionale ed efficiente, collegato a tutta la regione.

(2) Migliorare la capacità di mantenere la sicurezza nazionale. Salvaguardare con determinazione la sicurezza del potere, del sistema e dell’ideologia nazionale, rafforzare la costruzione di capacità di sicurezza nelle aree chiave, garantire la sicurezza del cibo, delle risorse energetiche e di importanti catene industriali e di approvvigionamento, rafforzare la costruzione di capacità di garanzia della sicurezza all’estero e salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi e delle persone giuridiche all’estero, salvaguardare i diritti e gli interessi marittimi e difendere con fermezza la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo. Migliorare la capacità di prevenire e disinnescare i rischi principali, vigilare rigorosamente contro i rischi sistemici per la sicurezza e reprimere severamente l’infiltrazione, il sabotaggio, la sovversione e le attività separatiste delle forze ostili. Rafforzare in modo completo l’educazione alla sicurezza nazionale, migliorare lo sviluppo generale e le capacità di sicurezza dei leader a tutti i livelli, migliorare la consapevolezza della sicurezza nazionale e l’alfabetizzazione di tutto il popolo e costruire una forte linea di difesa popolare per la sicurezza nazionale.

(3) Migliorare il livello di governance della sicurezza pubblica. Aderire alla sicurezza prima di tutto e concentrarsi sulla prevenzione, stabilire un quadro per la sicurezza su larga scala e la risposta alle emergenze, migliorare il sistema di sicurezza pubblica e promuovere la trasformazione del modello di governance della sicurezza pubblica per far progredire la prevenzione. Promuovere la rettifica speciale dei rischi di sicurezza della produzione e rafforzare la supervisione della sicurezza delle industrie e delle aree chiave. Migliorare la prevenzione, la mitigazione e il soccorso dei disastri e la capacità di gestire le emergenze pubbliche, nonché rafforzare le capacità di risposta alle emergenze nazionali e regionali. Rafforzare la vigilanza sulla sicurezza degli alimenti e dei farmaci e migliorare il sistema di allerta precoce e di prevenzione e controllo per la vigilanza sulla biosicurezza. Rafforzare la protezione delle informazioni personali.

(4) Migliorare il sistema di governance sociale. Migliorare il sistema di governance sociale di co-costruzione, co-governo e condivisione e migliorare l’efficienza della governance sociale. Aderire e sviluppare l'”esperienza di Fengqiao” nella nuova era a livello di base sociale, migliorare il meccanismo per gestire correttamente le contraddizioni interne tra il popolo nella nuova situazione, rafforzare e migliorare il lavoro di petizione popolare, sbloccare e standardizzare i canali per l’espressione delle richieste del popolo, migliorare il sistema di rete Una piattaforma di governance di base supportata da gestione, servizi raffinati e informatizzazione, migliorare il sistema di governance delle comunità urbane e rurali e risolvere tempestivamente i conflitti e le controversie a livello di base e sul nascere. Accelerare la modernizzazione della governance sociale comunale e migliorare la capacità della governance sociale comunale. Rafforzare la prevenzione e il controllo generale della sicurezza sociale, promuovere la normalizzazione della lotta alla criminalità e al malaffare e punire severamente tutti i tipi di attività illegali e criminali che sono fortemente riflessi dalle masse in conformità con la legge. Svilupperemo e rafforzeremo le forze di prevenzione e di governo di massa, creeremo un’atmosfera sociale di azione coraggiosa e costruiremo una comunità di governo sociale in cui tutti siano responsabili, realizzati e goduti da tutti.

12. Realizzare l’obiettivo della lotta per il centenario dell’esercito e creare una nuova situazione per la modernizzazione della difesa nazionale e dell’esercito.

Realizzare l’obiettivo della lotta per il centenario dell’esercito come previsto e accelerare l’affermazione dell’esercito popolare in un esercito di livello mondiale è un requisito strategico per costruire un Paese socialista moderno a tutto tondo. Dobbiamo attuare l’idea del Partito di rafforzare l’esercito nella nuova era, attuare la politica strategica militare per la nuova era, aderire alla leadership assoluta del Partito sull’esercito popolare, aderire alla costruzione politica, riformare e rafforzare l’esercito, la scienza e la tecnologia, il talento e la legge e lo Stato di diritto. Durante la preparazione alla guerra e alla costruzione, aderire allo sviluppo integrato della meccanizzazione, dell’informatizzazione e dell’intelligence, accelerare la modernizzazione della teoria militare, la modernizzazione dell’organizzazione militare, la modernizzazione del personale militare e la modernizzazione delle armi e degli equipaggiamenti, migliorare la capacità strategica di difendere la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi dello sviluppo e attuare efficacemente la nuova era. Missione dell’Esercito Popolare. Rafforzare completamente la costruzione del partito dell’Esercito popolare e garantire che la canna del fucile obbedisca sempre al comando del partito. Migliorare e implementare il sistema e il meccanismo del sistema di responsabilità del presidente della Commissione militare. Approfondiremo l’armamento teorico innovativo del Partito e svolgeremo attività educative e pratiche per “apprendere l’idea del rafforzamento delle forze armate e contribuire al rafforzamento delle forze armate”. Rafforzare lo studio e l’educazione della storia militare, prosperare e sviluppare una forte cultura militare e rafforzare la coltivazione dello spirito combattivo. Costruire e rafforzare il sistema organizzativo del Partito dell’Esercito Popolare, promuovere la normalizzazione e l’istituzionalizzazione della formazione politica e perseverare nella rettitudine, nella disciplina e nella lotta alla corruzione.

Rafforzare in modo completo l’addestramento militare e la preparazione alla guerra e migliorare la capacità di vittoria dell’esercito popolare. Ricercare le caratteristiche e le leggi della guerra intelligente e basata sull’informazione, innovare la guida strategica militare e sviluppare strategie e tattiche per la guerra popolare. Creare un forte sistema di forze strategiche di dissuasione, aumentare la percentuale di nuove forze da combattimento in nuove aree, accelerare lo sviluppo di forze da combattimento intelligenti senza equipaggio e coordinare la costruzione e l’applicazione di sistemi informativi di rete. Ottimizzare il sistema di comando congiunto di combattimento e promuovere la ricognizione e l’allarme precoce, gli attacchi congiunti, il supporto al campo di battaglia e i sistemi di supporto completi e lo sviluppo delle capacità. Promuoveremo ulteriormente l’addestramento militare orientato al combattimento e approfondiremo l’addestramento congiunto, l’addestramento al confronto e l’addestramento militare scientifico e tecnologico. Rafforzare l’uso normalizzato e diversificato del potere militare, portare avanti le lotte militari in modo stabile e flessibile, modellare la posizione di sicurezza, contenere le crisi e i conflitti e vincere le guerre locali.

Rafforzeremo globalmente la governance militare, consolideremo ed espanderemo i risultati della difesa nazionale e delle riforme militari, miglioreremo la composizione delle forze militari e ottimizzeremo sistematicamente le politiche e i sistemi militari. Rafforzeremo la pianificazione generale dei principali compiti della difesa nazionale e della costruzione militare, accelereremo la costruzione di una logistica moderna, implementeremo i principali progetti scientifici e tecnologici della difesa nazionale e degli armamenti e accelereremo la trasformazione della scienza e della tecnologia in efficacia di combattimento. Approfondire la riforma delle accademie militari, costruire un nuovo e solido sistema di formazione del personale militare e innovare la gestione delle risorse umane militari. Rafforzare la costruzione di meccanismi e la pianificazione strategica del governo delle forze armate secondo la legge e migliorare il sistema dello Stato di diritto militare con caratteristiche cinesi. Migliorare la gestione strategica, migliorare l’efficienza operativa dei sistemi militari e l’uso delle risorse della difesa nazionale.

Consolidare e migliorare il sistema strategico nazionale integrato e la capacità. Rafforzare il coordinamento della pianificazione strategica militare e locale, la connessione di politiche e sistemi e la condivisione di risorse ed elementi. Ottimizzare il sistema e il layout dell’industria scientifica e tecnologica della difesa nazionale e rafforzare lo sviluppo delle capacità dell’industria scientifica e tecnologica della difesa nazionale. Approfondire l’educazione alla difesa nazionale. Rafforzare la mobilitazione della difesa nazionale e la costruzione di forze di riserva e promuovere la costruzione di una moderna difesa di frontiera, marittima e aerea. Rafforzare gli incentivi all’onore e la tutela dei diritti e degli interessi dei militari, e fare un buon lavoro nel garantire i servizi al personale militare in pensione. Consolidare e sviluppare l’unità militare-governativa-militare-civile.

L’Esercito Popolare è sempre stato un esercito eroico di cui il Partito e il popolo possono fidarsi pienamente. Ha la fiducia e la capacità di salvaguardare la sovranità nazionale, l’unità e l’integrità territoriale, di fornire un sostegno strategico per la realizzazione del grande ringiovanimento della nazione cinese e di servire il mondo con fiducia e capacità. Contribuire maggiormente alla pace e allo sviluppo!

13. Aderire e migliorare il concetto di “un Paese, due sistemi” e far progredire la riunificazione della madrepatria.

“Un Paese, due sistemi” è una grande iniziativa del socialismo con caratteristiche cinesi. È il miglior accordo istituzionale per Hong Kong e Macao per mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine dopo il loro ritorno, e deve essere rispettato per molto tempo. Attuare pienamente, accuratamente e senza riserve i principi “un Paese, due sistemi”, “il popolo di Hong Kong amministra Hong Kong”, “il popolo di Macao amministra Macao” e un alto grado di autonomia, aderire allo Stato di diritto per Hong Kong e Macao e mantenere l’ordine costituzionale della Regione amministrativa speciale come stabilito dalla Costituzione e dalla Legge fondamentale. Aderire e migliorare il sistema “un Paese, due sistemi”, attuare la governance generale del governo centrale, applicare i principi dei “patrioti che governano Hong Kong” e dei “patrioti che governano Macao” e attuare il sistema giuridico della regione amministrativa speciale e il meccanismo di applicazione per salvaguardare la sicurezza nazionale. Aderire all’unità del potere di governo generale del governo centrale e alla protezione dell’alto grado di autonomia della regione amministrativa speciale, aderire alla leadership dell’esecutivo, sostenere il capo dell’esecutivo e il governo della regione amministrativa speciale nel governare in conformità con la legge, migliorare la capacità di governo generale e il livello di governance, migliorare i sistemi giudiziari e legali della regione amministrativa speciale, e mantenere il sistema capitalistico e lo stile di vita di Hong Kong e Macao invariati per lungo tempo, e promuovere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong e Macao.

Sostenere Hong Kong e Macao nello sviluppo della loro economia, nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e nella risoluzione delle contraddizioni e dei problemi profondi dello sviluppo economico e sociale. Sfruttare appieno i vantaggi e le caratteristiche di Hong Kong e Macao, consolidare e migliorare lo status di Hong Kong e Macao nei settori della finanza internazionale, del commercio, del trasporto marittimo e dell’aviazione, dell’innovazione e della tecnologia, della cultura e del turismo, e approfondire gli scambi e la cooperazione più aperti e più stretti tra Hong Kong e Macao e altri Paesi e regioni. Promuovere la costruzione della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, sostenere Hong Kong e Macao a integrarsi meglio nello sviluppo nazionale complessivo e a svolgere un ruolo migliore nella realizzazione del grande ringiovanimento della nazione cinese.

Sviluppare e rafforzare le forze del patriottismo e dell’amore per Hong Kong e Macao, rafforzare lo spirito patriottico dei compatrioti di Hong Kong e Macao e formare un più ampio fronte unito a sostegno di “un Paese, due sistemi” in patria e all’estero. Reprimeremo con decisione le forze anticinesi che disturbano Hong Kong e Macao e impediremo con decisione alle forze esterne di interferire negli affari di Hong Kong e Macao.

Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della madrepatria è il compito storico incrollabile del Partito, l’aspirazione comune di tutti i figli e le figlie cinesi e un requisito inevitabile per realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese. Aderire alla strategia generale del Partito per risolvere la questione di Taiwan nella nuova era, afferrare saldamente il dominio e l’iniziativa nelle relazioni tra le due sponde dello Stretto e portare avanti con determinazione la grande causa della riunificazione nazionale.

La politica della “riunificazione pacifica e di un paese, due sistemi” è il modo migliore per raggiungere la riunificazione dello Stretto ed è il più vantaggioso per i compatrioti su entrambe le sponde dello stretto e per la nazione cinese. Aderiamo al principio di una sola Cina e al “consenso del 1992″. Su questa base, porteremo avanti consultazioni ampie e approfondite sulle relazioni tra le due sponde dello Stretto e sulla riunificazione nazionale con persone di tutti i partiti politici, gruppi e strati di Taiwan, e promuoveremo congiuntamente lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto e la pace della madrepatria. Processo unitario. Insistiamo nell’unire il gran numero di compatrioti di Taiwan, sosteniamo fermamente le forze patriottiche di unificazione dell’isola, cogliamo congiuntamente la tendenza storica, aderiamo alla giustizia nazionale, ci opponiamo fermamente all'”indipendenza” e promuoviamo la riunificazione. La grande madrepatria sarà sempre il forte sostegno di tutte le forze patriottiche di unificazione!

I compatrioti di entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan sono legati dal sangue e sono una famiglia il cui sangue è più denso dell’acqua. Abbiamo sempre rispettato, curato e beneficiato i connazionali di Taiwan e abbiamo continuato a impegnarci per promuovere gli scambi e la cooperazione economica e culturale tra le due sponde dello Stretto, per approfondire l’integrazione e lo sviluppo tra le due sponde dello Stretto in vari campi e per migliorare i sistemi e le politiche per migliorare il benessere dei connazionali di Taiwan.

Taiwan è la Taiwan della Cina. La soluzione della questione di Taiwan è di competenza del popolo cinese e spetta a quest’ultimo decidere. Noi aderiamo alla prospettiva di una riunificazione pacifica con la massima sincerità e con i migliori sforzi, ma non prometteremo mai di rinunciare all’uso della forza e ci riserviamo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie. Questo è rivolto alle interferenze di forze esterne e ai pochissimi separatisti “indipendentisti di Taiwan” e alle loro attività separatiste. Non è assolutamente rivolto alla maggioranza dei connazionali di Taiwan. Le ruote storiche della riunificazione nazionale e del ringiovanimento nazionale stanno avanzando, e la completa riunificazione della madrepatria deve essere realizzata e sarà realizzata!

14. Promuovere la pace e lo sviluppo mondiale e costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità

Attualmente, i cambiamenti del mondo, dei tempi e della storia si stanno svolgendo in un modo senza precedenti. Da un lato, la tendenza storica alla pace, allo sviluppo, alla cooperazione e alla vittoria è irresistibile. Le aspirazioni dei popoli e la tendenza generale determinano il futuro dell’umanità. Dall’altro lato, gli atti di prepotenza egemonica e di egemonia, come il bullismo, lo sfruttamento dei deboli e i giochi a somma zero, provocano gravi danni. Il deficit di pace, sviluppo, sicurezza e governance è aumentato e la società umana sta affrontando sfide senza precedenti. Il mondo si trova ancora una volta al bivio della storia e la direzione da prendere dipende dalle scelte dei popoli di tutti i Paesi.

La Cina aderisce sempre all’obiettivo di politica estera di mantenere la pace nel mondo e di promuovere lo sviluppo comune e si impegna a costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

La Cina persegue con fermezza una politica estera indipendente di pace e decide sempre la sua posizione e la sua politica in base al merito della questione stessa, sostiene le norme fondamentali delle relazioni internazionali e l’equità e la giustizia internazionali. La Cina rispetta la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi, insiste sul fatto che tutti i Paesi sono uguali a prescindere dalle dimensioni, dalla forza, dalla ricchezza o dalla povertà, rispetta il percorso di sviluppo e il sistema sociale scelto autonomamente dai popoli di tutti i Paesi, e si oppone risolutamente a tutte le forme di egemonismo e di politica di potenza, alla mentalità della Guerra Fredda e all’ingerenza negli affari interni di altri Paesi, opponendosi ai doppi standard. La Cina persegue una politica di difesa nazionale di natura difensiva. Lo sviluppo della Cina è la crescita delle forze pacifiche del mondo. Indipendentemente dal suo sviluppo, la Cina non cercherà mai l’egemonia o l’espansione.

La Cina insiste sullo sviluppo di una cooperazione amichevole con gli altri Paesi sulla base dei Cinque principi della coesistenza pacifica, promuove la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali, approfondisce ed espande il partenariato globale di uguaglianza, apertura e cooperazione e si impegna ad ampliare la convergenza di interessi con gli altri Paesi. Promuovere il coordinamento e l’interazione positiva tra le grandi potenze e favorire l’instaurazione di un modello di relazioni tra grandi Paesi caratterizzato da coesistenza pacifica, stabilità generale e sviluppo equilibrato. Aderire alla politica diplomatica dell’amicizia, della sincerità, del mutuo beneficio e dell’inclusione, dell’amicizia e del partenariato con i vicini e approfondire l’amicizia, la fiducia reciproca e l’integrazione degli interessi con i Paesi vicini. Sostenere il concetto di sincerità, amicizia e sincerità e il concetto corretto di giustizia e interessi, rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e salvaguardare gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo. Il Partito Comunista Cinese è disposto a rafforzare gli scambi e la cooperazione con i partiti politici e le organizzazioni politiche di vari Paesi sulla base dei principi di indipendenza, completa uguaglianza, rispetto reciproco e non interferenza negli affari interni dell’altro, e a promuovere attivamente gli scambi con l’estero tra l’Assemblea Nazionale del Popolo, la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, le forze armate, i governi locali e le organizzazioni non governative.

La Cina aderisce alla politica statale di base dell’apertura al mondo esterno, persegue con fermezza una strategia di apertura che prevede vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti, offre costantemente nuove opportunità al mondo con il nuovo sviluppo della Cina, promuove la costruzione di un’economia mondiale aperta e apporta migliori benefici alle popolazioni di tutti i Paesi. La Cina aderisce alla corretta direzione della globalizzazione economica, promuove la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti, promuove la cooperazione bilaterale, regionale e multilaterale, promuove il coordinamento delle politiche macroeconomiche internazionali e crea congiuntamente un ambiente internazionale favorevole allo sviluppo. Si oppone alla “costruzione di muri e fortificazioni”, al “disaccoppiamento e alla rottura dei legami” e si oppone alle sanzioni unilaterali e alle pressioni estreme. La Cina è disposta ad aumentare l’investimento di risorse nella cooperazione allo sviluppo globale, a dedicarsi alla riduzione del divario tra Nord e Sud e a sostenere e aiutare fermamente i Paesi in via di sviluppo ad accelerare il loro sviluppo.

La Cina partecipa attivamente alla riforma e alla costruzione del sistema di governance globale, pratica il concetto di governance globale di ampia consultazione, contributo comune e benefici condivisi, aderisce a un autentico multilateralismo, promuove la democratizzazione delle relazioni internazionali e favorisce lo sviluppo della governance globale in una direzione più giusta e ragionevole. Sostenere fermamente il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro, l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, opporsi a tutte le forme di unilateralismo e opporsi al campeggio e all’esclusività di specifici Paesi a ristretta cerchia. Promuovere un migliore funzionamento dei meccanismi multilaterali come l’Organizzazione Mondiale del Commercio e la Cooperazione Economica Asia-Pacifico, espandere l’influenza dei meccanismi di cooperazione come i BRICS e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e rafforzare la rappresentanza e la voce dei Paesi emergenti e dei Paesi in via di sviluppo negli affari globali. La Cina insiste nel partecipare attivamente alla formulazione delle regole di sicurezza globale, nel rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza, nel partecipare attivamente alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e nello svolgere un ruolo costruttivo nel mantenimento della pace mondiale e della stabilità regionale.

Costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità è il futuro dei popoli di tutti i Paesi del mondo. Tutte le cose crescono insieme senza danneggiarsi a vicenda, e il Tao corre in parallelo senza contraddirsi. Solo quando tutti i Paesi seguiranno il percorso del mondo, vivranno in armonia e coopereranno per ottenere risultati vantaggiosi per tutti, la prosperità potrà durare e la sicurezza sarà garantita. La Cina ha proposto iniziative di sviluppo globale e di sicurezza globale ed è disposta a collaborare con la comunità internazionale per attuarle. La Cina aderisce al dialogo e alla consultazione per promuovere la costruzione di un mondo di pace duratura; aderisce alla costruzione congiunta e alla condivisione per promuovere la costruzione di un mondo universalmente sicuro; aderisce alla cooperazione win-win e promuove la costruzione di un mondo di prosperità comune; aderisce agli scambi e all’apprendimento reciproco per promuovere la costruzione di un mondo aperto e inclusivo; aderisce a un mondo verde e a basse emissioni di carbonio e promuove la costruzione di un mondo pulito e bello.

Invitiamo sinceramente tutti i Paesi del mondo a promuovere i valori comuni della pace, dello sviluppo, dell’equità, della giustizia, della democrazia e della libertà per tutta l’umanità, a promuovere la comprensione reciproca tra le persone di tutti i Paesi, a rispettare la diversità delle civiltà mondiali, a trascendere l’allontanamento tra le civiltà e l’apprendimento reciproco delle civiltà per trascendere lo scontro tra le civiltà. La coesistenza delle civiltà trascende la superiorità delle civiltà e risponde congiuntamente alle varie sfide globali.

Viviamo in un’epoca di sfide, ma anche di speranze. Il popolo cinese è disposto a unirsi ai popoli del mondo per creare un futuro migliore per l’umanità!

15. Governare il partito in modo rigoroso e completo e far progredire ulteriormente il nuovo grande progetto di costruzione del partito nella nuova era.

La chiave per costruire un moderno Paese socialista a tutto tondo e per promuovere il grande ringiovanimento della nazione cinese a tutto tondo risiede nel Partito. In quanto più grande partito marxista al governo nel mondo, il nostro partito deve sempre rimanere sobrio e fermo nel risolvere i problemi unici dei grandi partiti, al fine di ottenere il sostegno del popolo e consolidare la sua posizione di governo a lungo termine. Dal 18° Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, abbiamo governato il partito in modo completo e rigoroso e abbiamo risolto molti problemi in sospeso all’interno del partito. Tuttavia, il Partito dovrà affrontare a lungo le sfide della governance, della riforma e dell’apertura, dell’economia di mercato e dell’ambiente esterno. Il pericolo di essere divisi dalle masse e il pericolo di corruzione passiva esisteranno per molto tempo. Tutto il partito deve tenere a mente che il governo completo e rigoroso del partito è sempre in cammino, l’auto-rivoluzione del partito è sempre in cammino e non ci devono essere emozioni di riposo, di stanchezza e di guerra. Il nuovo grande progetto guida la rivoluzione sociale con l’auto-rivoluzione della coscienza. Dobbiamo attuare i requisiti generali della costruzione del partito nella nuova era, migliorare il sistema di governo completo e rigoroso del partito e promuovere in modo completo l’autopurificazione della coscienza! L’auto-miglioramento, l’auto-innovazione e l’auto-miglioramento ci fanno sentire che resteremo fedeli alla nostra missione originale e che saremo sempre il forte nucleo dirigente della causa del socialismo con caratteristiche cinesi.

(1) Sostenere e rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito. La leadership del Partito è completa, sistematica e olistica e deve essere attuata in modo completo, sistematico e unitario. Migliorare il sistema di leadership del Partito che supervisiona la situazione generale e coordina tutte le parti, migliorare il meccanismo di attuazione delle principali decisioni e disposizioni del Comitato centrale del PCC e garantire che l’intero Partito mantenga un alto grado di coerenza con il Comitato centrale del PCC in termini di posizione politica, direzione politica, principi politici e percorso politico e garantire l’unità del Partito. Unire. Migliorare il meccanismo decisionale, deliberativo e di coordinamento del Comitato centrale del Partito e rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito sui lavori più importanti. Rafforzare la costruzione politica del partito, chiarire rigorosamente la disciplina politica e le regole politiche, attuare la responsabilità principale dei comitati del partito (gruppi del partito) a tutti i livelli e migliorare il giudizio politico, la comprensione politica e l’esecuzione politica delle organizzazioni del partito e dei membri e quadri del partito a tutti i livelli. Aderire alla governance scientifica, alla governance democratica e alla governance in conformità con la legge, attuare il centralismo democratico, innovare e migliorare i metodi di leadership, migliorare la capacità del partito di stabilire la direzione, pianificare la situazione generale, formulare politiche e promuovere le riforme, e mobilitare l’entusiasmo di tutte le parti. Rafforzare la natura politica, contemporanea, di principio e combattiva della vita politica all’interno del partito, fare buon uso delle armi della critica e dell’autocritica e continuare a purificare l’ecologia politica all’interno del partito.

(2) Utilizzare incessantemente l’ideologia del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era per condensare il cuore e lanciare l’anima. Armare Quanjue con la teoria innovativa del partito è il compito fondamentale della costruzione ideologica del partito. Rafforzare completamente la costruzione ideologica del partito, aderire all’idea del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era per unificare pensieri, volontà e azioni, organizzare l’attuazione dei piani di apprendimento teorico e di educazione innovativa del partito e costruire un partito di apprendimento marxista. Rafforzare l’educazione degli ideali e delle convinzioni, guidare l’intero partito a tenere a mente lo scopo del partito, risolvere il problema principale del cambiamento della visione del mondo, della visione della vita e dei valori, ed essere consapevolmente un fermo credente e un fedele praticante dell’alto ideale del comunismo e dell’ideale comune del socialismo con caratteristiche cinesi. Aderire all’unificazione dell’apprendimento, del pensiero, dell’uso delle tasse e unificare la conoscenza, la fiducia e l’azione per trasformare il socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era in una forza potente che rafforza gli ideali, tempra lo spirito di partito, guida la pratica e promuove il lavoro. Aderire alla combinazione dell’armamento teorico con lo sviluppo normalizzato e a lungo termine dell’apprendimento e dell’educazione alla storia del partito, e guidare migliaia di membri del partito a imparare continuamente la storia, aumentare la fiducia, imparare la storia e praticare la storia. Concentrarsi sui quadri dirigenti a livello di contea e oltre per portare avanti un’educazione tematica approfondita in tutto il partito.

(3) Migliorare il sistema auto-rivoluzionario e il sistema normativo del partito. Aderire al sistema di governo del partito e di governo del partito secondo le norme, con la costituzione del partito come fondamento e il centralismo democratico come nucleo della scuola. Migliorare il sistema di leggi e regolamenti interni al partito, rafforzare l’autorità e l’applicazione delle leggi e dei regolamenti interni al partito e creare un meccanismo per aderire alla verità, correggere gli errori, scoprire i problemi e correggere le deviazioni. Migliorare la leadership unificata del Partito, la copertura globale, il sistema di supervisione autorevole ed efficiente, migliorare il meccanismo di supervisione e restrizione del potere, assumere la supervisione interna come guida, promuovere il coordinamento dei vari tipi di supervisione e lasciare che il potere operi sotto il sole. Promuovere una supervisione politica specifica, precisa e normalizzata e migliorare l’efficacia della supervisione dei “secondi in comando” e dei gruppi dirigenti. Criticare il ruolo delle ispezioni politiche come una spada e rafforzare le ispezioni, la rettifica e l’applicazione dei risultati. Attuare la responsabilità politica di governare il partito in modo completo e rigoroso e fare buon uso dell’arma della responsabilità.

(3) Migliorare il sistema auto-rivoluzionario e il sistema normativo del partito. Aderire al sistema di governo del partito e di governo del partito secondo le norme, con la costituzione del partito come fondamento e il centralismo democratico come nucleo della scuola. Migliorare il sistema di leggi e regolamenti interni al Partito, rafforzare l’autorità e l’applicazione delle leggi e dei regolamenti interni al Partito e creare un meccanismo per aderire alla verità, correggere gli errori, scoprire i problemi e correggere le deviazioni. Migliorare la leadership unificata del Partito, la copertura globale, il sistema di supervisione autorevole ed efficiente, migliorare il meccanismo di supervisione e restrizione del potere, assumere la supervisione interna come guida, promuovere il coordinamento dei vari tipi di supervisione e lasciare che il potere operi sotto il sole. Promuovere una supervisione politica specifica, precisa e normalizzata e migliorare l’efficacia della supervisione dei “secondi in comando” e dei gruppi dirigenti. Criticare il ruolo delle ispezioni politiche come una spada e rafforzare le ispezioni, la rettifica e l’applicazione dei risultati. Attuare la responsabilità politica di governare il partito in modo completo e rigoroso e fare buon uso dell’arma della responsabilità.

(4) Costruire una squadra di migliaia di soldati di alta qualità, all’altezza dell’importante compito di ringiovanimento nazionale. Per costruire un Paese socialista moderno a tutto tondo, dobbiamo avere una squadra di quadri politicamente forti, che si adattino ai requisiti della nuova era e che abbiano la capacità di guidare la spinta alla modernizzazione. Aderire al principio della gestione da parte del Partito di migliaia di ministeri, aderire al principio della capacità e dell’integrità politica, mettere la moralità al primo posto, in ogni angolo del mondo, e nominare le persone in base ai loro meriti, e attuare gli standard dei buoni quadri nella nuova era. Stabilire un orientamento corretto per la selezione e l’assunzione di persone, selezionare personale professionale di alta qualità che sia leale, pulito e responsabile, selezionare i migliori e rafforzare il gruppo dirigente a tutti i livelli. Aderire a mettere gli standard politici al primo posto, condurre ispezioni pratiche e approfondite sulla qualità politica di migliaia di dipartimenti e mettere in evidenza le questioni politiche e di integrità. Rafforzare l’esercizio pratico e la formazione professionale, prestare attenzione all’affinamento dei quadri nelle lotte più importanti e migliorare la capacità dei quadri di promuovere uno sviluppo di alta qualità, servire le masse e prevenire e disinnescare i rischi. Rafforzare la coltivazione dello spirito combattivo e della capacità di lotta di Qianbu, concentrarsi sul potenziamento della capacità di prevenire i rischi, affrontare le sfide e resistere alla repressione, prendere l’iniziativa e assumere la guida, in modo da poterla vedere nei momenti ordinari, alzarsi nei momenti critici e alzarsi nei momenti di crisi. Migliorare il sistema di valutazione dei quadri, guidare le migliaia di ministeri a stabilire e praticare una visione corretta dei risultati politici, e promuovere la capacità dei ministeri di salire e scendere, entrare e uscire, e formare una buona situazione in cui i capaci sono promossi, i superiori sono premiati, i mediocri sono inferiori e gli inferiori sono eliminati. Il piano fondamentale per avere dei successori è migliorare il meccanismo di lavoro normalizzato per la formazione e la selezione dei giovani quadri eccellenti, e considerare la formazione e la crescita a livello di base e nelle aree difficili come un modo importante per formare i giovani quadri. Prestare attenzione alla formazione e alla selezione delle donne nel ministero e valorizzare l’importante ruolo dei quadri femminili. Prestare attenzione alla formazione e all’utilizzo dei quadri delle minoranze e coordinare il lavoro dei quadri non di partito. Fare un buon lavoro nel lavoro dei quadri in pensione. Rafforzare e migliorare il lavoro dei funzionari pubblici e ottimizzare l’allocazione delle risorse istituzionali. Aderire alla combinazione di gestione rigorosa e amore, rafforzare la gestione a tutto tondo e la supervisione regolare del Ministero, attuare le “tre distinzioni” e ispirare il Ministero ad assumersi la responsabilità e ad agire attivamente. Prendersi cura dei quadri di base, in particolare delle migliaia di persone che vivono in aree con condizioni difficili.

(5) Rafforzare le funzioni politiche e organizzative dell’organizzazione del partito. Un sistema organizzativo rigoroso è il vantaggio e la forza del partito. Le organizzazioni del Partito a tutti i livelli devono svolgere le varie responsabilità affidate dalla Costituzione del Partito, attuare la linea, i principi e le politiche del Partito, le decisioni e le disposizioni del Comitato centrale del Partito e unire le organizzazioni di massa in vari campi. Aderire al chiaro orientamento di concentrarsi sulla base, concentrarsi sulla costruzione del partito per promuovere la rivitalizzazione delle aree rurali, rafforzare il lavoro di costruzione del partito nelle comunità urbane, promuovere l’uso della costruzione del partito per guidare la razionalità della base, continuare a correggere le organizzazioni di partito di base deboli e disperse e costruire le organizzazioni di partito di base in una forte battaglia per una leadership efficace. Migliorare in modo completo la qualità della costruzione del partito nelle istituzioni e promuovere la costruzione del partito nelle istituzioni pubbliche. Promuovere le imprese statali e le imprese finanziarie per rafforzare la leadership del partito nel miglioramento della governance aziendale, rafforzare la consapevolezza e la costruzione delle imprese a proprietà mista e delle imprese non pubbliche e razionalizzare il sistema di gestione del lavoro di costruzione del partito nelle associazioni industriali, nelle società e nelle camere di commercio. Rafforzare la costruzione di nuove organizzazioni economiche, nuove organizzazioni sociali e nuovi gruppi di lavoro. Prestare attenzione allo sviluppo dei membri del partito tra i giovani, i lavoratori dell’industria, i contadini e gli intellettuali, e rafforzare e migliorare l’educazione e la gestione dei membri del partito, in particolare dei membri mobili del partito. Attuare il sistema democratico all’interno del partito, proteggere i diritti dei membri del partito e incoraggiare i membri del partito a svolgere un ruolo d’avanguardia ed esemplare. Affrontare con serietà e prudenza i membri del partito non qualificati e mantenere la natura avanzata e la purezza dei membri del partito.

(6) Aderire a un tono rigoroso per rafforzare la rettitudine e la disciplina. La questione dello stile del partito è legata alla vita e alla morte del partito al potere. Portate avanti la gloriosa tradizione e il raffinato stile di lavoro del partito e promuovete migliaia di membri del partito, in particolare i quadri dirigenti, affinché assumano la guida di indagini e ricerche approfondite e si dedichino alle cose concrete, alla ricerca di soluzioni pratiche e di risultati concreti. Applicare con perseveranza lo spirito degli otto regolamenti centrali, cogliere la “minoranza chiave” al di sopra del tasso, continuare ad approfondire la rettifica dei “quattro stili”, concentrarsi sulla rettifica del formalismo e della burocrazia ed eliminare risolutamente il pensiero privilegiato e il comportamento privilegiato. Cogliere le caratteristiche regionali, industriali e di fase della costruzione dello stile di lavoro, cogliere i problemi comuni e ricorrenti per approfondire la rettifica e promuovere la normalizzazione e l’effetto a lungo termine della costruzione dello stile di lavoro. Rafforzare in modo completo la costruzione della disciplina di partito, esortare i quadri dirigenti, in particolare i quadri superiori, a essere rigorosi con se stessi, ad assumersi le proprie responsabilità e a controllare rigorosamente la propria giurisdizione, nonché a indagare e affrontare con determinazione i problemi che violano la disciplina di partito. Aderire allo spirito del partito, alla condotta e alla disciplina insieme, consolidare le fondamenta ideologiche, migliorare la consapevolezza dello spirito del partito, aumentare la capacità di resistere alla corruzione e prevenire i cambiamenti, e coltivare la rettitudine dei ricchi e dei nobili, dei poveri e degli umili, e dei potenti.

(7) Vincere con determinazione la lunga battaglia contro la corruzione. La corruzione è il più grande cancro che mette a repentaglio la vitalità e l’efficacia di lotta del partito, e la lotta alla corruzione è l’auto-rivoluzione di fondo. Fino a quando esisteranno il terreno e le condizioni create dal problema della corruzione, la lotta contro la corruzione non potrà fermarsi un attimo, e l’accusa dovrà essere sempre ribadita. Aderite a non osare essere corrotti, non potete essere corrotti e non volete essere corrotti. L’anticorruzione e la punizione del male con un atteggiamento di tolleranza zero, frenare più efficacemente l’aumento, rimuovere più efficacemente le scorte, punire risolutamente la corruzione intrecciata con la negoziazione politica e i problemi economici, impedire risolutamente che la leadership di Tianbu diventi il portavoce e l’agente di gruppi di interesse e gruppi potenti, e governare risolutamente la collusione politica e imprenditoriale distrugge l’ecologia politica e i problemi ambientali dello sviluppo economico e non sarà mai tollerata. Approfondire la rettifica della corruzione nelle aree in cui il potere è concentrato, ad alta intensità di capitale e ricche di risorse, punire risolutamente l'”avidità di mosca” intorno alle masse, indagare seriamente e affrontare la questione dei coniugi dei leader, dei figli e dei loro coniugi, e del personale intorno a loro che usa l’influenza per cercare la corruzione personale, aderire alle indagini sulla corruzione e sulla concussione, e punire la corruzione nuova e nascosta. Approfondire la cooperazione internazionale anti-corruzione e costruire un meccanismo integrato per la caccia alla fuga e la prevenzione della fuga e della persecuzione. Approfondire la combinazione dei sintomi e delle cause profonde, promuovere la legislazione nazionale contro la corruzione, rafforzare la costruzione della cultura Kangjie nella nuova era, educare e guidare la maggior parte dei membri del Partito e migliaia di ministeri per aumentare la loro consapevolezza di non voler essere corrotti, essere innocenti e puliti, e fare punizioni severe, regolare il potere, l’educazione e la guida sono strettamente integrati con il coordinamento e il collegamento, e sono stati raggiunti più risultati istituzionali e una maggiore efficienza della governance. Compagni! I tempi ci chiamano e il popolo ci aspetta. Solo con un’incrollabile determinazione e perseveranza possiamo essere all’altezza dei tempi e del popolo. Tutto il partito deve tenere a mente che l’adesione alla leadership generale del partito è l’unico modo per sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi, il socialismo con caratteristiche cinesi è l’unico modo per realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese e l’unità e la lotta sono l’unico modo per il popolo cinese di creare grandi conquiste storiche. Nella nuova era, l’unico modo per il nostro Paese di crescere e svilupparsi, governare il partito in modo completo e rigoroso è l’unico modo per il partito di mantenere la sua vitalità e intraprendere una nuova strada per affrontare la prova. Questa è la comprensione regolare più importante che abbiamo ottenuto nella nostra pratica a lungo termine. Dobbiamo custodirla e insistere su di essa. Non dobbiamo abbandonare le verdi colline e guidare e garantire che la grande nave del socialismo con caratteristiche cinesi cavalchi il vento e le onde e viaggi costantemente e lontano. L’unità è forza e l’unità porta alla vittoria. Per costruire un moderno Paese socialista a tutto tondo, dobbiamo dare pieno sfogo al potere creativo delle decine di migliaia di persone. L’intero partito deve aderire allo scopo fondamentale di servire il popolo con tutto il cuore, sostenere le opinioni delle masse, attuare la linea di massa, rispettare lo spirito pionieristico del popolo, insistere nel fare tutto per il popolo, affidarsi al popolo in ogni cosa, provenire dalle masse e andare alle masse, e rimanere sempre in linea con il popolo. Abbiamo sempre accettato le critiche e la supervisione del popolo, abbiamo sempre respirato, condiviso il nostro destino e collegato i nostri cuori con il popolo, consolidato costantemente la grande unità del popolo di tutti i gruppi etnici del Paese, rafforzato la grande unità dei figli e delle figlie cinesi in patria e all’estero e formato una forte sinergia per realizzare il sogno cinese con un solo cuore e una sola mente. . Più forte è la gioventù, più forte è il Paese. Al momento giusto, i giovani studenti cinesi contemporanei hanno un palcoscenico estremamente ampio per mostrare il loro talento e le prospettive di realizzare i loro sogni sono estremamente brillanti. L’intero partito deve concentrarsi sul lavoro con i giovani come lavoro strategico, armare i giovani con la teoria scientifica del partito, ispirare i giovani con la missione originale del partito, essere un confidente dei giovani amici, un entusiasta del lavoro con i giovani e una guida per le giovani masse.

La stragrande maggioranza dei giovani deve ascoltare incessantemente le parole del Partito, seguirle, abbracciare i sogni e stare con i piedi per terra, osare pensare e fare cose buone e aspirare ad essere, nella nuova era, buoni giovani che hanno ideali, osano assumersi responsabilità, sopportano le difficoltà e sono disposti a lottare, in modo che la gioventù possa fiorire a tutto tondo. Nell’ardente pratica di costruzione di un moderno Paese socialista, sbocciano splendidi fiori.

Compagni! Il Partito ha creato un secolo di grandi conquiste con grandi lotte e sarà certamente in grado di creare nuove grandi conquiste con nuove grandi lotte. Tutto il Partito, tutto l’esercito e il popolo di tutti i gruppi etnici del Paese devono unirsi strettamente al Comitato Centrale del Partito e allo Stato di Zhou. Per promuovere il grande ringiovanimento della nazione cinese, unirsi e lottare!

(16 ottobre 2022)



17 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO