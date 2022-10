L’ascesa del sentimento antifrancese in tutta l’Africa del Nord

Nel novembre 2021, un convoglio militare francese si dirigeva verso il Mali attraversando il Burkina Faso e il Niger. Non andò molto lontano. È stato fermato a Téra, in Niger, e prima ancora in diversi punti del Burkina Faso (a Bobo-Dioulasso e Kaya e a Ouagadougou, la capitale del Paese).

Due civili sono stati uccisi a seguito di scontri tra il convoglio francese e manifestanti “arrabbiati per il fallimento delle forze francesi nel reprimere il terrorismo nella regione“. Quando il convoglio ha attraversato il Mali, è stato attaccato vicino alla città di Gao.

Il colonnello Pascal Ianni, portavoce del Capo di Stato Maggiore della Difesa francese, ha dichiarato a Julien Fanciulli di France 24 che sono circolate molte “false informazioni” sul convoglio francese. La colpa degli attacchi è stata attribuita ai “terroristi”, ovvero ai gruppi islamici che continuano a controllare ampie zone del Mali e del Burkina Faso.

Questi gruppi sono stati rafforzati e induriti dalla guerra in Libia del 2011, condotta dall’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e incoraggiata dalla Francia.

Ciò che il colonnello Ianni non vuole ammettere è che le proteste intorno al convoglio hanno rivelato la profondità del sentimento antifrancese in tutto il Nord Africa e nella regione del Sahel.

I colpi di Stato nella regione si susseguono da più di due anni, dal colpo di Stato in Mali dell’agosto 2020 a quello in Burkina Faso del settembre 2022. I colpi di Stato nella regione – tra cui quello in Guinea del settembre 2021 e gli altri due in Mali (agosto 2020 e maggio 2021) e un altro in Burkina Faso (gennaio 2022) – sono stati determinati in gran parte dal sentimento antifrancese nel Sahel.

Nel maggio 2022, i leader militari del Mali hanno espulso le basi militari francesi istituite nel 2014, mentre il progetto politico della Francia – il G5 Sahel – si è arenato in questo clima di ostilità.

Le proteste contro i francesi in Marocco e Algeria non hanno fatto altro che aumentare il sentimento antifrancese che si sta diffondendo nel continente africano, con il presidente francese Emmanuel Macron che è stato bersagliato di insulti mentre cercava di camminare per le strade di Orano, in Algeria, nell’agosto 2022.

Animosità

“La situazione nelle ex colonie francesi (Burkina Faso, Ciad, Costa d’Avorio, Niger e Mali) è diversa da quella dell’Africa settentrionale“, mi ha detto Abdallah El Harif del Partito della Via Democratica dei Lavoratori del Marocco.

“Le cattive relazioni tra il regime marocchino e la Francia sono dovute al fatto che il regime marocchino ha sviluppato importanti relazioni economiche, politiche e di sicurezza con i regimi dell’Africa occidentale a scapito dei francesi“.

Per quanto riguarda in particolare le ex colonie francesi lungo il Sahel, El Harif ha affermato che “molte insurrezioni popolari” hanno avuto luogo contro la continua presenza coloniale francese in questi Paesi.

Con il Marocco che prende le distanze dalla Francia, Parigi è irritata dai suoi crescenti legami con gli Stati Uniti, mentre nella regione del Sahel la gente vuole espellere la Francia dalla propria vita.

La monarchia marocchina ha reagito in silenzio ai colpi di stato nel Sahel, non volendo associarsi al tipo di sentimento antifrancese della regione. Tale associazione richiamerebbe l’attenzione sulla stretta relazione del Marocco con gli Stati Uniti.

Questa relazione tra Stati Uniti e Marocco ha fornito alla monarchia dei dividendi: equipaggiamenti militari dagli Stati Uniti e il permesso al Marocco di continuare l’occupazione del Sahara occidentale, compresa l’estrazione dei preziosi fosfati della regione (in cambio dell’apertura dei rapporti con Israele).

Ogni anno, dal 2004, il Marocco ospita un’esercitazione militare statunitense, l’African Lion. Nel giugno 2022, 10 Paesi africani hanno partecipato all’African Lion 2022, con osservatori di Israele (per la prima volta) e dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico.

Il Marocco, mi ha detto El Harif, “ha sviluppato enormemente le sue relazioni militari con gli Stati Uniti“. La Francia è stata emarginata da queste manovre, cosa che ha irritato Parigi. Mentre si lasciava alle spalle la folla in delirio di Orano, in Algeria, il presidente Macron ha detto che avrebbe visitato il Marocco alla fine di ottobre.

Nella regione del Sahel, a differenza del Marocco, sta crescendo il sentimento popolare contro l’ingerenza coloniale francese (chiamata Françafrique). L’ex presidente del Ciad Idriss Déby Itno, morto nel 2021, ha dichiarato a Jeune Afrique nel 2019 che “la Françafrique è finita. La sovranità è indiscutibile, dobbiamo smettere di appiccicare questa etichetta di cortile francese ai nostri Paesi“.

“I francesi controllano la valuta di questi Stati“, mi ha detto El Harif. “Hanno molte basi militari [nella regione del Sahel] e le loro società saccheggiano le risorse naturali di questi Paesi, mentre fingono di combattere il terrorismo“.

Quando si sono presentate sfide politiche, i francesi hanno collaborato all’assassinio di leader che sfidavano la loro autorità (come Thomas Sankara del Burkina Faso nel 1987) o li hanno fatti arrestare e incarcerare (come Laurent Gbagbo della Costa d’Avorio nel 2011).

Perché la Françafrique è finita?

In una recente intervista ad Atalayar, l’ex ambasciatore francese in Mali, Nicolas Normand, ha attribuito la colpa del crescente sentimento antifrancese alle “ripetute accuse antifrancesi del primo ministro del Mali e alla virulenta campagna mediatica condotta dalla Russia sui social media, che accusa la Francia di saccheggiare il Mali e di sostenere in realtà i jihadisti fingendo di combatterli, con video falsi“.

In effetti, il primo ministro del Mali prima del 22 agosto 2022, Choguel Maïga, ha rilasciato dichiarazioni forti contro l’intervento militare francese nel suo Paese. Nel febbraio 2022, Maïga ha dichiarato a France 24 che il governo francese “ha cercato di dividere il suo Paese alimentando le rivendicazioni di autonomia nel nord“.

Il cantante maliano Salif Keïta ha pubblicato un video in cui affermava: “Non sapete che la Francia finanzia i nostri nemici contro i nostri figli?“, accusando la Francia di collaborare con i jihadisti.

Nel frattempo, in merito all’accusa che il gruppo russo Wagner operasse in Mali, Maïga ha risposto nella sua intervista a France 24 dicendo che “La parola Wagner. Sono i francesi a dirlo. Noi non conosciamo nessun Wagner“.

Tuttavia, il Mali, ha detto a febbraio, sta lavorando “con i cooperanti della Russia“. A seguito di un’indagine condotta nel 2020, Facebook ha rimosso diversi account di social media riconducibili alla Francia e alla Russia che stavano “facendo testa a testa nella Repubblica Centrafricana“.

In un importante articolo apparso su Le Monde nel dicembre 2021, il ricercatore senior del Centro di studi africani dell’Università di Leiden, Rahmane Idrissa, ha indicato tre ragioni per l’aumento del sentimento antifrancese nel Sahel.

In primo luogo, la Francia, ha affermato, “sta pagando nel Sahel il conto per mezzo secolo di interventi militari nell’Africa subsahariana“, compresa la protezione da parte della Francia di regimi “generalmente odiosi per la popolazione“.

In secondo luogo, il fallimento della guerra contro i jihadisti ha disilluso l’opinione pubblica sull’utilità del progetto francese. In terzo luogo, e questo è fondamentale, Idrissa ha sostenuto che l’incapacità dei governanti militari della regione “di mobilitare la popolazione contro un nemico (i jihadisti)“, contro il quale non hanno una vera e propria strategia, ha portato a rivolgere la rabbia verso i francesi.

La partenza dei francesi, per quanto gradita, “non risolverà certo la crisi jihadista“, ha osservato Idrissa. Il popolo si sentirà “sovrano“, ha scritto, “anche se parte del territorio rimarrà nelle mani di bande terroristiche“.

