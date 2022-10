Francia. Sciopero nelle raffinerie: “Non solo un momento, ma un processo crescente di lotta”

La giornata di sciopero interprofessionale convocata da tutti i sindacati francesi e dalle organizzazioni studentesche ha visto scendere in piazza migliaia di persone in oltre 150 appuntamenti di mobilitazione sull’intero territorio francese.

Dai trasporti pubblici, alle centrali nucleari, all’educazione, lo sciopero ha riguardato tutti i settori sulla base delle due principali rivendicazioni: l’aumento dei salari e la difesa del diritto di sciopero.

Il rapporto di forza messo in atto dai lavoratori delle raffinerie – e che prosegue ancora nei depositi di Total, nonostante le precettazioni stiano già colpendo alcuni scioperanti del deposito di Dunkerque – è stato in grado di espandersi a macchia d’olio. Oltre la metà delle assemblee generali dei ferrovieri ha deciso di proseguire lo sciopero.

Anche nei licei e nelle università, gli studenti hanno deciso di mobilitarsi con blocchi e azioni in solidarietà ai lavoratori in sciopero e partecipando ai diversi cortei che hanno avuto luogo nella giornata di ieri. Una liaison, quella tra studenti e lavoratori, promettente per un’ulteriore estensione e amplificazione della mobilitazione.

In questo scenario, una parte della dirigenza della CGT fatica ad annunciare uno “sciopero generale” (l’espressione va al di là dello sciopero, ma chiama ad una mobilitazione costante, prolungata e totale), i lavoratori e le federazioni più combattive non intendono assolutamente arretrare.

Per questo motivo e per provare ad avere uno sguardo più ampio, oltre la situazione contingente di queste settimane, abbiamo deciso di tradurre il contributo e l’analisi di Jean-Pierre Page, ex membro della Commissione esecutiva confederale della CGT dal 1982 al 2000 e responsabile del Dipartimento internazionale della CGT dal 1991 al 2000, autore di diversi libri, tra cui “Camarades, je demande la parole” sulle sfide del sindacalismo e sostenitore del rafforzamento delle Federazioni della CGT nella FSM-WFTU.

Per tutta l’estate e dall’inizio quella che siamo soliti chiamare la ripresa sociale con l’autunno, in Francia si sono svolti numerosi scioperi unificanti e senza precedenti, spesso vittoriosi.

La giornata del 29 settembre è stata una dimostrazione di questa nuova combattività che è di nuovo all’ordine del giorno. Ciò implica che le confederazioni sindacali, e la CGT in particolare, devono saperne trarre le conseguenze.

In un momento in cui la crisi economica, sociale e politica in Francia, in Europa e nei Paesi occidentali si sta aggravando ad un ritmo accelerato, questo significativo movimento rivendicativo è indicativo di uno stato d’animo che sta maturando e può rivelarsi promettente.

Non si tratta più di delegare e di aspettare “che le decisioni vengano prese dall’alto” o della prevaricazione e procrastinazione di alcuni sindacati, ma di assumersi le proprie responsabilità. Inoltre, agli occhi di un gran numero di lavoratori, non è possibile sopportare per sempre i ritmi e le condizioni imposte dal governo e dai datori di lavoro.

È necessaria una strategia offensiva che consenta di prendere l’iniziativa dai luoghi di lavoro. Non basta più osservare passivamente la realtà della lotta di classe, bisogna portarla avanti fino in fondo. “Non è solo un momento favorevole, ma tutto un processo crescente”, secondo l’espressione del coordinatore CGT di Total Energies, Eric Sellini.

È il caso della mobilitazione eccezionale dei lavoratori delle raffinerie, dei depositi e del petrolchimico. Decise attraverso assemblee generali, sono coordinate nei diversi rami di queste industrie strategiche dalla combattiva Federazione delle Industrie Chimiche della CGT. Il tasso di partecipazione degli scioperanti in alcuni siti ha raggiunto l’85%.

Ciò che accomuna queste lotte è la loro portata e determinazione senza precedenti. Esse danno il tono al tipo di mobilitazione necessaria. Continuano e si espandono. Sono un fattore di fiducia, perché aprono prospettive.

Questo è talmente vero che Laurent Berger, presidente della Confederazione europea dei sindacati (CES) e nuovo esperto di “scioperi preventivi”, si è affrettato a venire in soccorso dei datori di lavoro e del governo.

In effetti, il segretario generale della CFDT ha disapprovato lo sciopero. Ha quindi incoraggiato la firma di un accordo economico tra i datori di lavoro dell’UFIPEM [Union Française des Industries Pétrolières Energies et Mobilités], la CFDT e la CFE-CGC.

Questo accordo ratificherà una perdita cumulativa del potere d’acquisto dell’8,4% per i salari di questo ramo produttivo, soprattutto per quelli vicini al minimo salariale. L’obiettivo è fare tutto il possibile per dividere e indebolire l’attuale movimento.

Naturalmente, questa pugnalata alle spalle dei lavoratori in lotta non è una sorpresa e infatti viene ampiamente condannata da questi. I lavoratori hanno deciso di continuare la loro mobilitazione.

La scelta della lotta di classe

Infatti, il contesto è cambiato e non siamo più nel conformismo di un “sindacalismo unitario” che paralizza l’azione tra immobilismo e scioperi a raffica decisi da pochi. Queste azioni in corso nell’industria petrolchimica fanno la scelta di costruire il necessario rapporto di forza a partire dal luogo di lavoro e di vincere nel tempo.

Se non pretendono di essere un modello, sono un esempio e sono già ricchi di insegnamenti perché traducono una chiara volontà di agire insieme. Non stanno tentennando, stanno anticipando con una strategia di conquista!

Con l’azione, i lavoratori fanno la scelta democratica di non stare con le mani in mano. Niente più incantesimi, niente più bla-bla-bla a cui alcuni si abbandonano, niente più giorni senza futuro, la scelta fatta è quella della lotta di classe, dello scontro senza concessioni con il Capitale andando fino in fondo.

Si danno quindi i mezzi per essere utili ed efficaci per sé stessi e per tutti i lavoratori interprofessionali. Contribuiscono a chiarire i veri problemi di questa fase. Mettono ciascuno di fronte al dovere di scegliere e decidere quale debba essere il contenuto e l’impegno che gli spetta.

Si tratta quindi di una forte sfida per il movimento sindacale nel suo complesso. Di conseguenza, nessuno deve sentirsi esonerato dal discuterne, l’essenziale è decidere.

Se prendiamo in considerazione altri movimenti di protesta come quelli che si stanno sviluppando in Gran Bretagna, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Germania, Repubblica Ceca, Austria e in altre parti d’Europa, compresi gli Stati Uniti, nonostante la repressione antisindacale di cui ha dato prova J. Biden nei confronti di 100.000 ferrovieri in sciopero, ci rendiamo conto di quanto questo movimento internazionale di lotte sociali sia senza precedenti in termini di portata, diversità e contenuto.

Tutte queste lotte hanno in comune il potere d’acquisto, la retribuzione della forza lavoro, il denaro per vivere dignitosamente.

Questa forza materiale che si esprime nell’azione può contribuire a cambiare la situazione, creando le condizioni per alternative sociali, economiche e politiche, in Francia, in Europa e a livello internazionale.

La richiesta è semplice: i salari e le pensioni devono essere aumentati, è un’emergenza! Nessuna “Union sacrée” di fronte alla crisi capitalistica e nessun sacrificio per la guerra, non è il popolo a dover pagare questo prezzo.

Il modo per soddisfare i bisogni è scioperare, bloccando i fiorenti profitti delle multinazionali che saccheggiano e derubano senza curarsi di nulla. Pertanto, i lavoratori del settore petrolifero e chimico hanno ragione, sono in prima linea.

Le ragioni dello sciopero nelle raffinerie

Lo sciopero è stato deciso spontaneamente in un’assemblea generale il 20 settembre dai dipendenti delle raffinerie Esso-Exxon Mobil di Notre-Dame-de Gravenchon in Seine Maritime, il più grande complesso petrolchimico della Francia.

Il giorno successivo si sono uniti i compagni della raffineria di Fos-sur-Mer. Da allora l’azione si è estesa ad altre aziende. Pertanto, i siti Total sono in sciopero dal 27 settembre.

Delle 6 raffinerie presenti in Francia, 4 non vedono uscire nessun prodotto: Exxon Mobil Gravenchon, Exxon Mobil Fos-sur-Mer, Total Gonfreville, Total Feyzin. I primi tre sono completamente fermi, l’ultimo è prodotto in ricircolo a portata minima.

Il deposito di Total Flandres non produce più nulla e il deposito di Grandpuits è in modalità ridotta. L’impianto di agro-carburanti di La Mède è in sciopero e chiuso.

Per quanto riguarda i prodotti petrolchimici, solo due cracker a vapore dei 6 presenti in Francia funzionano normalmente, quelli di Feyzin e Lavéra. Anche i siti Arkema hanno aderito all’azione a Saint Auban, Pierre-Bénite e altri siti chimici. Dobbiamo quindi prendere le misure di questo movimento, che può e deve diventare contagioso.

Colpito per primo dallo sciopero, il gruppo Exxon Mobil è una delle società più redditizie al mondo, uno dei dieci maggiori gruppi petroliferi in termini di capitalizzazione di mercato, una delle “supermajor”! I giacimenti di petrolio controllati da questo gigante sono i più grandi al mondo, stimati in 22,4 miliardi di barili.

Nel 2021, Exxon Mobil ha raggiunto un favoloso fatturato di 286 miliardi di dollari. Solo per il primo trimestre del 2022, i suoi risultati sono dell’ordine di 17,9 miliardi di dollari.

Tra i suoi principali azionisti ci sono gli squali della finanza internazionale: il gruppo Vanguard, BlackRock, l’ideatore nordamericano della riforma pensionistica di Emmanuel Macron, State Street Global Advisors. Esso France, colpita dallo sciopero, ha annunciato un utile di 409 milioni di euro per il primo trimestre del 2022.

Total non è da meno, e i risultati del gruppo hanno fatto un balzo in avanti spettacolare. Per l’intero anno 2021, Total ha registrato un utile netto di 18,1 miliardi di dollari rispetto ai 4,1 miliardi del 2020.

Secondo Patrick Pouyanné, CEO del gruppo, ciò consentirà “tra dividendi e riacquisti di azioni, di restituire agli azionisti circa il 35% della liquidità”! Nel 2021 gli sono stati assegnati 5,9 milioni di euro come compenso, un aumento spettacolare del 52% (!) rispetto al 2020, e questo nel bel mezzo di una crisi di salute.

È così sconvolgente che ora si parla di tassare i “super-profitti”, il che ha provocato grida di indignazione da parte del governo. Ma siamo chiari: non dovremmo piuttosto porre fine a un sistema basato sulla proprietà privata e sull’accumulo di profitto?

Pertanto, i lavoratori hanno ragione, i padroni possono e devono pagare.

I padroni miliardari moltiplicano le loro provocazioni

Nonostante questa situazione che dà ragione ai lavoratori in lotta, i padroni di queste industrie continuano a negare, a scegliere la provocazione, a rifiutare la negoziazione e a braccare alcuni sindacati come la CFDT e la CFE-CGC.

Ma peggio ancora, si stanno assumendo la responsabilità di rompere le catene di approvvigionamento di carburante in Francia, mantenendo il panico per installare il paese in un rischio di carenze, che si aggiungerebbe a quello dello sconto di 0,20 euro da parte di Total, che ha già causato code interminabili nelle stazioni di servizio.

Al 10 ottobre, 1073 stazioni sono parzialmente esaurite, 2352 sono completamente esaurite. Il 9 ottobre si è registrato un forte aumento e il 30% delle pompe di benzina ha avuto difficoltà di approvvigionamento per almeno un carburante. Nell’Hauts de France, il 54,8% delle stazioni era sul punto di essere esaurito, il 44,9% nell’Ile de France.

Queste difficoltà si estendono all’approvvigionamento degli aeroporti, che già obbliga a ricorrere alle riserve nazionali di carburanti e petrolio equivalenti a tre mesi di fornitura. Ma il problema va ben oltre, perché a preoccupare è anche la prospettiva di interruzioni nella produzione di materie plastiche che Total esporta in circa sessanta Paesi, come molte altre attività collegate.

Allo stesso tempo, i padroni stanno liquidando la sovranità industriale ed energetica del Paese. Come dimostra la CGT Total, “le chiusure di impianti di raffinazione e petrolchimici sono completamente compensate dalle importazioni da Paesi come l’Arabia Saudita, dove gli standard sociali e ambientali sono irrisori”.

L’obiettivo è chiaro: aumentare i profitti per rimpinguare gli azionisti. Questo è il motivo principale dell’aumento dei prezzi alla pompa, mentre l’approvvigionamento sta diventando e diventerà più difficile, come dimostra la recente decisione dell’OPEC di ridurre la produzione mondiale di 2 milioni di barili al giorno.

I problemi non si fermano qui: le condizioni di lavoro si stanno deteriorando, la carenza di personale è permanente e il più delle volte a scapito della sicurezza, e gli incidenti si moltiplicano, come recentemente a Feyzin in Normandia. È quindi necessario combinare un progetto sociale con un progetto industriale. Visti i risultati gargantueschi di questi gruppi, esistono i mezzi per farlo.

I padroni e gli azionisti miliardari devono fare i conti delle conseguenze di questa situazione di cui sono pienamente responsabili. Per 6 anni non è stato raggiunto un accordo sui salari! Dato lo spettacolare aumento dell’inflazione, i datori di lavoro dovrebbero concedere almeno un aumento del 12,4%, mentre per il 2022 si aspettano il 4%.

In queste circostanze, è spaventoso vedere un’azienda come Total che pratica una forma di ricatto per negoziare quando è totalmente responsabile di questa carenza che minaccia e che sicuramente sarà usata come pretesto, come in altre occasioni, per fare pressione sull’opinione pubblica con l’uso dei media e delle lobby.

Tutta la CGT contro le requisizioni

Questo attacco di Total è sostenuto dal governo di E. Macron, che ritiene che “il conflitto debba finire” e sottolinea il positivo passo avanti compiuto da Total nell’anticipare la data dei negoziati annuali previsti per novembre, mentre lo sciopero è al ventesimo giorno!

Questo è anche il caso di Aurore Bergé, leader dei deputati macronisti per i quali “gli scioperi sono inaccettabili”, o di Bruno Retaillau di Les Républicans per il quale: “Dobbiamo uscire da questa cultura dello sciopero”.

Come previsto, questa retorica politica ha preparato il terreno per Elisabeth Borne, che ha appena deciso di ordinare la precettazione dei lavoratori della raffineria. Si tratta di una situazione senza precedenti e completamente illegale. Si tratta di un attacco al diritto di sciopero per il quale la Francia è stata fortemente criticata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 2010.

Questa nuova provocazione del governo è rivolta ai lavoratori della raffineria, ma anche ai lavoratori nel loro complesso, il cui malcontento è al culmine e che hanno scelto di agire. Questo è un avvertimento alle lotte in corso e a quelle che si stanno preparando contro la distruzione del nostro sistema pensionistico, dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’occupazione e dei servizi pubblici. Dobbiamo accettare questa sfida con l’azione!

Questo è il senso dell’appello lanciato alla Confederazione CGT e a tutte le strutture CGT da Emmanuel Lepine a nome della Federazione delle Industrie Chimiche della CGT. Questo è un momento serio!

La risposta migliore è costruire le convergenze di cui abbiamo bisogno, e questo va fatto nell’unità di tutta la CGT, senza rimandare a domani ciò che va fatto oggi. Una situazione eccezionale richiede una decisione eccezionale!

È necessario fare tutto il possibile per aumentare il rapporto di forza al livello della posta in gioco. “È ai piedi del muro che si vede il muratore”.

Come in Gran Bretagna, cercheranno dei capri espiatori

In un contesto di grave crisi energetica e di misure di ritorsione che il governo intende imporre ai lavoratori e alle loro famiglie, si cercano capri espiatori che domani potranno essere presentati come “agenti oggettivi” di Vladimir Putin.

Ne abbiamo avuto un assaggio nell’isteria che ha caratterizzato la stampa britannica riguardo alla straordinaria lotta dei ferrovieri della “National Union of Rail, of Transport Workers”, la RMT, questo potente sindacato dei trasporti affiliato alla World Federation of Trade Unions (WFTU), ma anche, sulla loro scia, quella dei lavoratori delle poste, delle raffinerie, delle telecomunicazioni, dei portuali, delle centrali elettriche, degli operatori sanitari, di RyanAir e persino degli avvocati.

Gli obiettivi sono identici a quelli dei loro compagni francesi. In Gran Bretagna stanno lottando per il potere d’acquisto, ieri contro le politiche irresponsabili di Boris Johnson, oggi contro quelle di Lyz Truss, il cui modello politico è quello di Margaret Thatcher.

Senza dubbio ispirata dagli anni ’84/’85 e dallo storico sciopero dei minatori, la stampa d’oltremanica guidata dal Times, dal Sun, dal Daily Mail del corrotto oligarca Ruppert Murdoch, ha stigmatizzato per mesi uno sciopero che raccoglie decine di migliaia di lavoratori assimilandolo a “una creazione di agenti russi” guidata da un sindacato estremista che “sostiene le avventure omicide di Putin in Ucraina”.

Così, la RMT viene descritta come guidata “dai tirapiedi di Putin” e appartenente a una “cabala di estrema sinistra”.

Allo stesso modo gli insulti non variano e l’avversario di classe rimane sempre lo stesso. Come in Francia e ovunque in Europa, la situazione sociale dei lavoratori britannici è peggiorata in modo spettacolare, i prezzi sono balzati al livello più alto degli ultimi 40 anni, ricordandoci le conseguenze dell’attuazione delle politiche ultraliberiste della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, che si vantava di aver “ucciso e seppellito la cultura dello sciopero”.

L’istituto di sondaggi IPSOS ci assicura che molti britannici saltano regolarmente un pasto. Come mostra il rapporto 2022 dell’ONG britannica OXFAM, la maggior parte dei governi non è riuscita a prendere importanti “misure concrete” per mitigare il pericoloso aumento delle disuguaglianze. Il documento sottolinea l’aumento della povertà di massa, causata dai tagli alla spesa sociale e dall’osceno arricchimento dei ricchi.

Non c’è quindi altra alternativa che scegliere di lottare di fronte alla procrastinazione e all’indifferenza dei sindacati ufficiali, il Trades Union Congress (TUC), un pilastro della CES e uno dei principali ostacoli alle lotte di solidarietà coordinate in Europa.

Ecco perché la contraddizione capitale/lavoro è una realtà concreta, nonostante i sindacalisti di entrambe le sponde della Manica sostengano la compatibilità con le istituzioni europee, molto antidemocratiche, il partenariato sociale e la facilitazione del dialogo sociale con i datori di lavoro e la collaborazione con i programmi dei governi liberali.

Così, recentemente, il movimento sindacale europeo si è congratulato a gran voce dopo il voto positivo del Parlamento europeo a favore di un salario minimo europeo.

In realtà, questo non è altro che fumo negli occhi, perché va ricordato che le questioni sociali sono di competenza di ciascun Paese e gli Stati membri sono liberi di armonizzare verso il basso, cosa che stanno facendo, soprattutto perché la direttiva considera interessati solo i Paesi con un salario minimo inferiore all’80% del salario mediano.

Quest’ultima dovrà mettere in atto un calendario attraverso negoziati tra la direzione e i sindacati per consentire un piano d’azione per recuperare i ritardi. In altre parole, questo cosiddetto “progresso sociale” non è per domani. I lavoratori dovranno innanzitutto contare sulle proprie forze. Pertanto, lo sciopero dei lavoratori del petrolchimico è la strada giusta da percorrere.

Lo sciopero nel settore petrolchimico come opportunità

Questo sciopero nelle industrie petrolchimiche francesi deve essere visto anche come un’opportunità per lo sviluppo delle lotte di tutta la CGT, ed è per questo che dobbiamo contribuire a sostenerlo ovunque in tutte le forme, e in primo luogo confederalmente, per mobilitare tutte le forze per vincere e per ottenere risultati che siano di incoraggiamento per tutti.

La posta in gioco è alta e dobbiamo misurarla appieno. Per questo non è accettabile l’atteggiamento di alcuni dirigenti confederali della CGT, come quello responsabile dei salari, quando intendono determinare un impegno di tutta la CGT a discussioni preventive, ma in realtà molto incerte in vista di un accordo preventivo della CFDT e delle FO su un’azione nazionale sui salari.

Tale approccio sembra essere motivato più dalla preoccupazione di continuare a legittimare il concetto di “sindacalismo unitario”, il cui fallimento è dimostrato dall’atteggiamento attendista che porta allo scoraggiamento e alle illusioni piuttosto che allo sviluppo di un movimento rivendicativo di ampio respiro.

Come ha sottolineato Emmanuel Lepine, segretario generale della Federazione delle Industrie Chimiche della CGT, “la confederazione non sta facendo il suo lavoro. Abbiamo dovuto aspettare fino al 5 ottobre per ottenere un comunicato di sostegno all’industria chimica, il che è davvero tardivo”. Per dare un impulso, bisogna volerlo. “Se non hai degli obiettivi, non li raggiungerai”.

Avere una visione e una volontà

Ciò che manca alla dirigenza della CGT per incoraggiare le lotte nel settore petrolchimico e quelle che si stanno svolgendo in altri settori e regioni è la visione e la volontà. Si tratta di una visione e di una volontà.

Porre fine al “metodo Coué”, anticipando e impostando una strategia di azione convergente piuttosto che enfatizzare obiettivi che non sono all’ordine del giorno delle emergenze sociali dei lavoratori.

Allo stesso tempo, ciò richiede un esame continuo, lucido, concreto e diretto della situazione reale e delle difficoltà che l’attività sindacale deve affrontare. L’obiettivo non è quello di sopraffare e fustigare noi stessi. In vista del 53° Congresso confederale, è un intero dibattito che si rende necessario e al quale ci rimandano le lotte dell’industria petrolchimica.

Anche per questo sarà necessario affrontare le cause delle successive battute d’arresto e dei fallimenti. La CGT è con le spalle al muro. Deve fornire collettivamente risposte convincenti a una serie di problemi che riguardano il suo futuro e la sua stessa esistenza.

Uno stile di lavoro che banalizza e accoglie le aspettative insoddisfatte come se nulla fosse può solo portare all’insoddisfazione. Nella CGT c’è una richiesta di dibattiti che devono tenere conto dell’aspirazione a una maggiore democrazia, di consultazioni e scambi, anche contraddittori, che sono imperativi per l’efficienza, la coesione e la coerenza, in particolare nella diffusione delle idee della CGT.

Questo modo di essere e di fare contribuisce profondamente all’unità. In effetti, è di questa unità che la CGT ha più bisogno. La CGT deve ascoltare i suoi militanti e tra questi i più combattivi che sono la sua forza per il loro attaccamento ai principi di classe, a tutta una storia di cui sono orgogliosi e a valori che intendono difendere con sincerità e determinazione.

Dare il via al 53° Congresso della CGT

Infine, questo sciopero nell’industria chimica e petrolifera può dare un significato concreto alla solidarietà confederale, rinnovando i legami affievoliti, contribuendo a unire interprofessionalmente le lotte dei settori più combattivi della CGT, quelli dell’energia, dei ferrovieri, dei servizi pubblici, della sanità, del commercio e molti altri, articolandole concretamente con l’attività dei sindacati locali, dipartimentali e regionali.

Nessuno può negare che il sindacalismo debba cambiare e prendere in considerazione il mondo reale in cui viviamo, non per adattarsi ad esso, ma per sfidare meglio l’ordine capitalista che lo domina!

Per farlo, dobbiamo tenere conto della radicalizzazione del confronto di classe, delle contraddizioni e delle nuove conflittualità internazionali. Questo è ciò che stanno facendo i lavoratori in lotta nell’industria petrolchimica, così come altri in altri settori, in altre industrie e in altre aziende.

Si sta instaurando un nuovo ordine mondiale e come può il sindacalismo non tenerne conto?

È ovvio che le questioni energetiche pongono i lavoratori delle industrie chimiche in prima linea nelle principali sfide globali. Lo sciopero in questo settore strategico e il modo in cui i lavoratori con i loro sindacati CGT conducono le loro lotte possono essere una forma di avvio per il prossimo 53° congresso confederale, permettendogli di inaugurare questo grande dibattito così necessario per l’attuazione di un orientamento che risponda alle necessità, basato su una strategia e una leadership rinnovata che darà così a tutta la CGT i mezzi per dispiegare i colori rossi che le sono propri.

19 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO