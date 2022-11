Germania. La sinistra contende alla destra il malessere sociale, ma la guerra divide

Ad Amburgo sabato scorso circa 2.500 manifestanti si sono radunati al Berliner Tor, arrabbiati per l’aumento da record dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari e la ridistribuzione forzata della ricchezza dal basso verso l’alto. “La povertà si sta diffondendo nella classe media“, ha denunciato Klaus Wicher, presidente dell’Associazione sociale tedesca di Amburgo, a coloro che erano riuniti dal furgone degli oratori. “Allo stesso tempo, le multinazionali si stanno arricchendo nella peggiore crisi del dopoguerra“, ha affermato, chiarendo il senso della protesta.

Un’ampia alleanza di oltre 70 organizzazioni e iniziative si era riunita per “non lasciare le strade alla destra“, come hanno esplicitamente chiarito diversi oratori nei loro contributi. Il sindacato dei lavoratori pubblici Verdi aveva convocato la manifestazione con il motto “Solidarietà fuori dalla crisi – vita alla portata di tutti invece che profitto per pochi”.

All’inizio c’erano tutti coloro che sono attivi nella resistenza radicale di sinistra ad Amburgo – dall’AStA dell’università e dal movimento per il clima Ende Gelände al partito Die Linke e l’Omas contro la destra ad Amburgo Rossa, la Seebrücke e la sinistra.

Un contributo dato alla manifestazione di apertura ha chiarito che c’erano anche rotture nell’alleanza. Un relatore, che si è presentato come Paul del gruppo “Black-Red May Day”, ha invitato i rappresentanti dell’iniziativa di pace “Hamburg Forum for International Understanding and Global Disarmament” a “incazzarsi”.

Sullo sfondo della dichiarazione c’è un conflitto che cova da tempo: il forum, che ogni anno organizza la marcia di Pasqua sull’Elba, è accusato di incolpare unilateralmente USA e NATO per la guerra in Ucraina e di relativizzare “la colpa della Russia”. Più recentemente, anche la “Alleanza di Amburgo contro la destra” ha criticato in una lettera aperta.

Metin Kaya, deputato del Partito della Sinistra e lui stesso attivo nel forum, ha respinto le critiche in un’intervista a Junge Welt . “Questa manifestazione dovrebbe riguardare solo la guerra in Ucraina, più gli sconvolgimenti sociali causati dalla guerra“, ha detto il vice. Kaya ha ovviamente delineato il compromesso che è stato decisivo per questa manifestazione. Il fatto che sono gli USA che non vogliono accettare un mondo multipolare e che stanno portando l’Europa in una crisi di proporzioni storiche dovrebbe essere solo menzionato di passaggio, se non del tutto, così come la guerra economica contro la Russia come causa di maggiore energia prezzi.

Su alcuni striscioni c’era scritto “Saccheggio invece di congelamento” o “Chiudi il capitalismo” e i discorsi chiedevano “l’espropriazione delle aziende chiave“. “Rompi il potere delle banche e delle società“, è stato gridato.

Il sindacato Verdi si è limitato a proposte riformiste come l’introduzione di una tassa sugli utili in eccesso e di un’imposta sul patrimonio, un tetto massimo per l’energia, il cibo e l’affitto. “La povertà fa ammalare“, ha esclamato il rappresentante di un centro sociale. Non è un caso che le persone nei quartieri poveri come Veddel vivano una decina di anni in meno rispetto a quelle dei quartieri ricchi come Blankenese.

Fonte: Junge Welt

