“La stampa occidentale ha perso il suo onore da molto tempo” Intervista a Jacques-Marie Bourget

Jacques-Marie Bourget è uno scrittore, saggista e reporter di guerra francese. Da anni analizza la propaganda dei media occidentali e la loro scandalosa copertura della guerra in Ucraina. In questa intervista al settimanale “L’Expression” parla del nuovo ordine mondiale che sta prendendo forma, sottolineando che “viene messo in atto ogni giorno”. Non risparmia gli Stati Uniti, ribadendo che “la traiettoria degli USA è in discesa”. Questo Paese ha perso tutte le sue guerre dopo aver distrutto Paesi come Vietnam, Cambogia, Iraq, Libia, Siria e Afghanistan”. Ha affrontato il ruolo dell’Algeria alla luce della crisi energetica che sta colpendo il mondo in generale e l’Occidente in particolare. A questo proposito, sottolinea che “l’Algeria, con l’aumento del costo dei combustibili fossili, che non è in procinto di essere rivalutato dalle energie “rinnovabili”, dovrebbe trarre maggiore ricchezza da questo caos”.

L’EXPRESSION: Qual è la sua analisi del trattamento mediatico della guerra in Ucraina da parte dei media occidentali?

JACQUES-MARIE BOURGET: Per rispondere, è necessario mantenere la calma, poiché la situazione è così stravagante, inaudita fino ad ora, anche durante le altre guerre neocoloniali della Nato e della “Comunità Internazionale”. Stiamo assistendo a un episodio storico che può essere descritto come la scomparsa dell’intelligenza, della pratica del dubbio e di qualsiasi esercizio della logica. Dal punto di vista intellettuale, questa guerra ha causato il caos. Vale la pena ricordare che all’inizio della Prima guerra mondiale i giornali francesi titolavano: “Les balles boches ne tuent pas” (Le pallottole crucche non uccidono). Siamo tornati a quell’epoca.

Ad esempio, la “Carta di Monaco”, nata nel 1971 ma basata sulla “Carta dei doveri professionali dei giornalisti francesi” del 1918, è ora usata come uno zerbino. Questa Carta afferma, ad esempio, che un giornalista non deve esitare a correre rischi per rispettare la verità. L’articolo 9 stabilisce che la professione di giornalista non deve essere confusa con un atto di propaganda. Non mi dilungherò oltre, ma si può vedere a che punto è arrivata la stampa. Tutte le “informazioni” pubblicate, trasmesse provengono da fonti sconosciute e, quando lo sono, provengono solo dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna o dalla NATO e, naturalmente, dall’Ucraina. Non abbiamo contrappesi o contromisure. Tutto è propaganda. Meglio ancora, mobilitiamo la psicologia del café du commerce per metterci nei panni di Putin, o della Russia in generale. Fortunatamente per la stampa non si tratta di una cosa grave, visto che ha perso l’onore da tempo. Basta ricordare l’orribile sequenza delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, una menzogna scientemente forgiata a Washington. Per quanto possibile, nelle precedenti guerre della Nato, la stampa faceva un debole tentativo di avere una noia speciale dalla parte del “nemico”… Ora non più. Chiunque denunci un crimine commesso contro i russi sarà liquidato professionalmente come “complice di Putin”. Non ho mai visto un odio così unanime.

Siamo alla vigilia di un nuovo ordine mondiale che sarà doloroso?

Sì, sta prendendo forma ogni giorno. Geograficamente, la Russia fa parte dell’Europa e anche culturalmente: Voltaire e Diderot si rifugiarono a San Pietroburgo. Nel 1990, con la fine dell’URSS, era logico che la Russia riprendesse questo passato e formasse un blocco. Questa prospettiva spaventava gli interessi americani, che volevano mantenere la “loro” Europa a 27 come una colonia appositamente fondata per loro da Jean Monet, un agente della CIA, e Schumann, un ministro sotto Pétain. Un altro obiettivo parallelo era quello di distruggere, se possibile, le capacità economiche e militari della Russia.

Putin è stato in un certo senso “costretto” a proteggersi in Occidente dall’avanzata della NATO… E quindi a rivolgersi verso l’Asia e l’Africa. Il nuovo ordine mondiale è in corso, sotto i nostri occhi. Ed è positivo per il Nord Africa e per l’intero continente.

Qual è il ruolo degli Stati Uniti nell’esacerbazione della crisi in Ucraina e quali saranno le conseguenze di questa guerra sull’Europa?

Il suo ruolo è essenziale, una forza trainante, dal momento che gli Stati Uniti si sono discretamente insediati in Ucraina subito dopo la fine di Hitler. Dal 1990 in poi ha agito apertamente fino al colpo di Stato di Maïdan, provocato da Washington. È stato questo colpo di Stato a segnare l’arrivo della Casa Bianca al potere in Ucraina, aiutata dal Regno Unito, il cui ruolo di ausiliario è essenziale.

Le conseguenze per l’Europa? Rovina, divisione e forse anche disgregazione della Germania, che spezzò i legami di “solidarietà” e si lanciò nella costruzione di un esercito nuovo di zecca e prepotente. Berlino può finalmente vivere come una pedina americana e israeliana, come è nei suoi geni dal 1950. Per l’Europa rimarranno la disoccupazione, l’aumento folle dei prezzi e l’impoverimento estremo.

Stiamo assistendo a uno spostamento del centro decisionale mondiale in un contesto di resistenza da parte dell’Occidente in generale e degli Stati Uniti in particolare?

Gli Stati Uniti sono su una traiettoria discendente. Ha perso tutte le sue guerre dopo aver distrutto Paesi come Vietnam, Cambogia, Iraq, Libia, Siria e Afghanistan. Non può andare oltre e l’Ucraina è la sua ultima carta, nonostante i desideri della lobby militare-industriale che, di fatto, gestisce il Paese. Dopo di che, se la follia continua a presiedere, sarà necessario attaccare la Cina, forse l’India, e allora l’America tornerà ai tempi dei cowboy. Soprattutto perché la situazione interna del Paese è tenuta in piedi solo dalla stampa. Senza dubbio, Washington dovrà scendere dal gradino più alto del podio dei padroni del mondo.

Come spiega l’atteggiamento dell’Europa nei confronti dell’Ucraina, mentre quando si tratta di Palestina è indifferente a tutto?

Abbiamo appena assistito a una terribile serie di assassinii di palestinesi. Israele riduce ogni giorno le sue regole, che non hanno nulla a che fare con la legge. Tutto questo non fa una riga sui giornali occidentali. Dopo l’11 settembre, gli Stati Uniti e Tel Aviv sono riusciti a far credere al mondo che i palestinesi fossero tutti “terroristi islamici”. Da quel momento in poi, hanno smesso di apparire sulla stampa occidentale. Israele occupa una terra, la Palestina, poi Gerusalemme e le alture del Golan… Nessuna protesta. La NATO decide di togliere il Kosovo alla Serbia, il suo cuore storico, e bombarda questa nazione europea… Tutto va bene. Nel 1991, a Baghdad, gli americani polverizzano 400 donne e bambini nel rifugio di Al-Amiriya. Questo non è un crimine di guerra e questa vergogna non viene mai menzionata. Solo l’instaurazione di un nuovo ordine mondiale può mettere Israele in una situazione di fragilità e costringerlo a cambiare la sua politica criminale. Inoltre, è importante notare il ruolo svolto dall’Algeria nella riconciliazione delle fazioni palestinesi mentre, sul terreno, stanno emergendo nuove entità combattenti, non direttamente legate all’OLP, con l’obiettivo di impostare una vera e propria guerriglia contro lo Stato di occupazione.

Pensa che il mondo unipolare sia diventato obsoleto?

Sì, questo mondo è al passato. All’interno della stessa Europa emergeranno nuovi poli. Antonio Gramsci lo aveva previsto, ma questa volta il “vecchio mondo” è morto.

Quale ruolo potrebbe svolgere l’Algeria a livello internazionale alla luce della crisi del gas senza precedenti che sta colpendo l’Europa?

Con l’aumento dei costi dei combustibili fossili, che non sono destinati a essere superati dalle energie “rinnovabili”, l’Algeria dovrebbe trarre maggiore ricchezza da questo caos. Un momento strategico per investire queste entrate in modo egualitario e visionario. Non è facile. Allo stesso tempo, dobbiamo prepararci alla fine del gas e del petrolio, anche se ciò avverrà tra un secolo. La ricchezza del sottosuolo e una posizione di “non allineamento” devono permettere all’Algeria di essere un luogo di scambio tra nuovi alleati. La Russia, la Turchia, l’India e persino gli Emirati contano qui. Questo spinge i sogni americani – e francesi – in un limbo. Un indicatore dell’incomprensibile politica francese: quando Emmanuel Macron, in visita di Stato ad Algeri, dimostra che il suo interlocutore è più Kamel Daoud che Abdelmadjid Tebboune, significa che il gioco non sta andando bene.

*L’intervista a Jacques-MarieBourget a L’Expression è stata ripubblicata dal giornale di controinformazione Investigaction.net

11 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO