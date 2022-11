Spagna. A Madrid una enorme manifestazione per la sanità

A Madrid una enorme manifestazione per la sanità

Con una enorme manifestazione popolare gli abitanti di Madrid sono scesi di nuovo in piazza per la seconda volta in meno di un mese (il 7 novembre c’era stato uno sciopero dellla sanità) per rivendicare una sanità dignitosa e hanno detto basta al “piano per distruggere le cure primarie” del governo locale di Isabel Díaz Ayuso . Migliaia di persone hanno affollato le strade della capitale domenica per protestare contro il caos sanitario causato nella comunità.

La ristrutturazione avviata dalla Giunta regionale ha convertito i 37 Servizi di Emergenza Cure Primarie (SUAP) ei 41 Servizi di Assistenza Rurale (SAR) in Punti di Assistenza Continua (PAC) . Un totale di 78 emergenze nei centri sanitari che sono stati aperti senza nuove assunzioni e il necessario personale. Il doppio dei siti da servire, ma lo stesso numero di operatori sanitari.

Con questa premessa, le associazioni di quartiere e i comuni interessati dell’area metropolitana di Madrid hanno chiamato una manifestazione che è partita da quattro punti diversi della città per convergere nella Plaza de Cibeles di Madrid.

“La crisi sanitaria di Madrid, esplosa con il problema delle emergenze extraospedaliere, è il risultato di 18 anni di smantellamento della sanità pubblica e ha tutte le possibilità di chiudersi in modo sbagliato, come è successo con la crisi del 2012” scrive la pagina dei movimenti sociali Kaosenlared.

“La grande mobilitazione di ieri è il risultato di diversi fattori: l’accumulo di malessere tra la popolazione a causa del crescente deterioramento; il maltrattamento dei professionisti, già esausti dopo quasi 3 anni di sovraffaticamento; l’accumulo di varie “payusadas” del presidente e, cosa molto importante, la campagna mediatica dei grandi media, gli stessi che in alcuni casi sono di proprietà delle stesse aziende che traggono profitto dalla privatizzazione della salute. Così, il messaggio diffuso concentra tutta la colpa su Ayuso, censurando qualsiasi riferimento alle leggi che il PP ha utilizzato per 18 anni per smantellare l’assistenza sanitaria, leggi statali che il governo del PSOE e di Unidas Podemos mantengono in vigore”.

Più di 200mila persone, secondo i dati ufficiali della Delegazione di governo, sono scese in piazza di Madrid contro le politiche di Ayuso, cifra che gli organizzatori hanno portato a 670mila manifestanti . “I cittadini sono con i medici. Basta illuderci”, si legge negli striscioni, a testimonianza del massiccio sostegno ai servizi sanitari.

Il quotidiano spagnolo Publico ha raccolto gli umori dei manifestanti: “Nella Comunità di Madrid sono una banda di incompetenti, alcuni fanatici, che vogliono solo attuare la loro strategia di deterioramento della salute, di privatizzazione , senza prestare attenzione a ragioni di alcun tipo”. Visibilmente arrabbiato, Marciano Sánchez Bayle, portavoce della Federazione delle Associazioni per la Difesa della Salute Pubblica, ha alzato la voce in mezzo alla folla. Per la Federazione in Difesa della Sanità Pubblica: “Ayuso ha insultato e ritenuto responsabili della propria incompetenza gli operatori sanitari”.

L’intenzione dei manifestanti era quella di attraversare la Puerta del Sol – dove si trova la sede della Comunità di Madrid -, ma i veicoli antisommossa della Polizia Nazionale hanno deviato la folla per via Preciados. Da lì si sono diretti verso la Gran Vía.

Un medico rurale della già chiusa SAR di Cadalso de los Vidrios, ha raccontato a Publico come è entrato in vigore questo piano. Appena un giorno prima del suo avvio, a mezzanotte, ha ricevuto un’e-mail che lo informava della sua nuova destinazione. “Sono andato in shock, ho avuto ansia”, ha assicurato. “Una notte mi sono trovata sola in un centro sanitario che copre una popolazione di 150.000 persone e senza nemmeno sapere che materiale avessi. E, se arriva un’emergenza, è essenziale”, ha aggiunto, per spiegare che alcuni colleghi non avevano nemmeno le chiavi per poter aprire le SUAP, cioè le nuove unità sanitarie. Il 13% dei medici convocati per la riapertura di queste SUAP ha dovuto dimettersi dall’incarico per l’impossibilità di assumere un carico di lavoro così enorme .

Il 7 novembre c’è già stato uno sciopero di tutti gli operatori della sanità e un nuovo sciopero è previsto per il prossimo 21 novembre.

