Gli Usa stanno esaurendo alcune armi e munizioni da trasferire all’Ucraina

Si fa presto a dire – e scrivere sui giornali – “sosterremo con ogni mezzo Kiev fino alla vittoria“. La realtà fisica è sempre un po’ più concreta, e dunque si incarica di misurare il “quanto” ogni tipo di impegno può essere sostenuto.

E persino gli Stati Uniti, che certo non scarseggiano di finanziamenti destinati alla spesa militare (praticamente investono da soli il 40% del totale mondiale…) cominciano ad andare in difficoltà per rifornire l’Ucraina.

La “penuria” è ovviamente relativa. Come rivela questa inchiesta della CNN, non riguarda armamenti e scorte di munizioni per l'”uso proprio” che il Pentagono potrebbe essere chiamato a svolgere in caso di altre guerre decise dagli Stati Uniti, ma solo quella parte di riserva che può essere destinata ad alleati che ne hanno bisogno.

Quindi direttamente all’Ucraina. Nonostante i 100 miliardi di dollari già destinati a questo scopo, è proprio l’industria militare Usa a far fatica nello star dietro le continue richieste provenienti da Kiev.

Segno che quel materiale spedito viene divorato molto rapidamente sommando l’impiego sul campo, gli “smarrimenti” e le distruzioni provocate dai bombardamenti russi (che prendono ovviamente di mira soprattutto le forze militari). Problemi risolvibili, forse, con ulteriori impegni non solo finanziari, oltre che con un maggiore contributo dei paesi europei.

Ma comunque la si rigiri, nulla come la guerra testa i limiti di qualsiasi politica. Gli unici a non capirlo sembrano i servi sciocchi italiani, in Parlamento e nelle redazioni.



*****

Con l’inizio del primo inverno della guerra tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti stanno esaurendo alcuni sistemi d’arma e munizioni di alto livello da trasferire a Kiev, secondo quanto riferito alla CNN da tre funzionari statunitensi direttamente informati.

La pressione sulle scorte di armi – e la capacità della base industriale statunitense di tenere il passo con la domanda – è una delle sfide principali che l’amministrazione Biden deve affrontare mentre gli Stati Uniti continuano a inviare miliardi di dollari di armi all’Ucraina per sostenere la lotta contro la Russia.

Uno dei funzionari ha detto che le scorte di alcuni sistemi stanno “diminuendo” dopo quasi nove mesi di invio di forniture a Kiev durante la guerra ad alta intensità, poiché c’è una “quantità finita” di scorte in eccesso che gli Stati Uniti hanno a disposizione per l’invio.

Tra i sistemi d’arma per i quali si teme che le scorte statunitensi possano soddisfare le richieste ucraine ci sono le munizioni d’artiglieria da 155 mm e i missili antiaerei a spalla Stinger, hanno detto le fonti.

Alcune fonti hanno anche sollevato preoccupazioni sulla produzione statunitense di altri sistemi d’arma, tra cui i missili antiradiazione HARMs, i missili di superficie GMLRS e i missili anticarro portatili Javelin, sebbene gli Stati Uniti si siano mossi per aumentare la produzione di questi e altri sistemi.

Per la prima volta in due decenni, gli Stati Uniti non sono direttamente coinvolti in un conflitto dopo il ritiro dall’Afghanistan e il passaggio a un ruolo consultivo in Iraq.

Senza la necessità di produrre armi e munizioni per una guerra, gli Stati Uniti non hanno prodotto le quantità di materiale necessarie per sostenere un conflitto duraturo e ad alta intensità.

I funzionari della Difesa affermano che la crisi non influisce sulla prontezza degli Stati Uniti, poiché le armi inviate in Ucraina non provengono da quelle che gli Stati Uniti conservano per le proprie contingenze.

Ma la gravità del problema è fonte di dibattito all’interno del Dipartimento della Difesa. Anche se gli Stati Uniti non saranno in grado di fornire all’Ucraina munizioni di alto livello per un tempo indefinito, valutare se gli Stati Uniti sono “a corto di scorte” è soggettivo, ha detto un alto funzionario della Difesa, poiché dipende da quanto rischio il Pentagono è disposto ad assumersi.

Diversi funzionari hanno sottolineato che gli Stati Uniti non metteranno mai a rischio la propria preparazione e che ogni spedizione viene misurata in base al suo impatto sulle riserve strategiche e sui piani di guerra statunitensi.

Sia il Segretario alla Difesa Lloyd Austin che il Presidente dello Stato Maggiore congiunto Gen. Mark Milley monitorano attentamente i livelli delle scorte statunitensi.

Una grande sfida produttiva

Una delle ragioni della preoccupazione per il basso livello delle scorte è che la base industriale degli Stati Uniti ha difficoltà a tenere il passo con la domanda in modo sufficientemente rapido, hanno detto le fonti. Inoltre, gli alleati europei non sono in grado di soddisfare sufficientemente le richieste militari ucraine a causa della necessità di mantenere le scorte delle proprie forze armate.

“È sempre più difficile“, ha dichiarato alla CNN il deputato Mike Quigley, membro della Commissione Intelligence della Camera. Questa è una guerra che pensavamo sarebbe finita in pochi giorni, ma ora potrebbe durare anni“. In un momento in cui le catene di approvvigionamento globali si stanno sciogliendo, per l’Occidente sarà molto difficile soddisfare richieste di questo livello così elevato“.

Il segretario stampa del Pentagono, Brig. Gen. Patrick Ryder, ha dichiarato alla CNN che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina “fino a quando sarà necessario“, aggiungendo che nessun trasferimento di armi all’Ucraina ha diminuito la prontezza militare degli Stati Uniti.

“Il Dipartimento della Difesa prende in considerazione l’impatto sulla nostra prontezza quando preleva attrezzature dalle scorte statunitensi“, ha dichiarato Ryder. “Siamo stati in grado di trasferire equipaggiamenti dalle scorte statunitensi senza degradare la nostra prontezza militare e continuiamo a lavorare con l’industria per rifornire le scorte statunitensi e riempire le scorte esaurite di alleati e partner“.

In una conferenza stampa tenutasi mercoledì dopo una riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, Austin ha sottolineato l’impegno di una mezza dozzina di Paesi a fornire ulteriori armi all’Ucraina, tra cui la Grecia che si è impegnata a fornire altre munizioni da 155 mm.

“L’Ucraina chiede solo i mezzi per combattere e noi siamo determinati a fornirli. Gli ucraini lo faranno secondo i loro tempi e, fino ad allora, continueremo a sostenerli per tutto il tempo necessario“, ha dichiarato Milley durante la conferenza stampa.

“È evidente a me e al gruppo di contatto di oggi che questa non è solo la posizione degli Stati Uniti, ma di tutte le nazioni che erano presenti oggi. Saremo presenti fino a quando sarà necessario per mantenere l’Ucraina libera“.

Il grado di esaurimento delle scorte di armi varia da sistema a sistema, in quanto la base industriale della difesa statunitense è meglio equipaggiata per aumentare la produzione di alcune armi, mentre per altre è più difficile – o la linea di produzione è stata completamente interrotta e non può essere facilmente ripresa.

“Nella maggior parte dei casi, le quantità date all’Ucraina sono relativamente piccole rispetto alle scorte e alle capacità produttive degli Stati Uniti. Tuttavia, alcune scorte statunitensi stanno raggiungendo i livelli minimi necessari per i piani di guerra e l’addestramento“, ha scritto Mark Cancian, consulente senior del Center for Strategic and International Studies, in un articolo di settembre. “Il giudizio chiave sia per le munizioni che per le armi è quanto rischio gli Stati Uniti sono disposti ad accettare“.

Il Pentagono ha dichiarato in una scheda informativa di settembre di aver impegnato più di 806.000 proiettili di artiglieria da 155 mm in Ucraina, ad esempio. Cancian ha scritto che le munizioni per gli obici da 155 mm sono “probabilmente vicine al limite che gli Stati Uniti sono disposti a concedere senza rischi per le proprie capacità belliche“.

Allo stesso tempo, ha scritto che una dozzina di altri Paesi potrebbero fornire le stesse munizioni, ed è improbabile che l’Ucraina sia limitata nelle sue necessità grazie al mercato globale.

“Qualcuno ha detto che la cifra è scomodamente bassa“, ha detto ai giornalisti Doug Bush, Assistente del Segretario dell’Esercito per l’Acquisizione, la Logistica e la Tecnologia. “Si tratta di un giudizio sul rischio di inviare munizioni a un alleato per usarle in combattimento rispetto a un’ipotetica altra contingenza per la quale abbiamo bisogno di scorte. Si tratta di un giudizio soggettivo“.

Non c’è dubbio che ci sia pressione sulle scorte

Colin Kahl, sottosegretario alle politiche del Pentagono, ha dichiarato ai giornalisti in una recente tavola rotonda che “non c’è dubbio” che l’invio di armi all’Ucraina abbia messo sotto pressione le scorte e la base industriale degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

“Stiamo assistendo al primo esempio in molti decenni di un vero e proprio conflitto convenzionale ad alta intensità e della tensione che questo produce non solo sui Paesi coinvolti, ma anche sulle basi industriali della difesa di coloro che sostengono, in questo caso, l’Ucraina“, ha detto Kahl.

“Devo dire che il Segretario (Lloyd) Austin si è concentrato fin dall’inizio per assicurarsi che non stessimo correndo rischi eccessivi. Cioè che non stessimo riducendo le nostre scorte a tal punto da compromettere la nostra prontezza e la nostra capacità di rispondere a un’altra grande contingenza in altre parti del mondo“.

Kahl ha aggiunto che il sostegno fornito dagli Stati Uniti all’Ucraina non ha messo le forze armate statunitensi “in una posizione pericolosa per quanto riguarda un’altra grande contingenza in qualche parte del mondo“, ma ha detto che ha rivelato che c’è più lavoro da fare per assicurarsi che la base industriale della difesa statunitense sia più agile e reattiva.

Le domande sulle scorte di armi arrivano mentre il Congresso sta ultimando il bilancio del Pentagono per l’anno fiscale in corso attraverso l’annuale National Defense Authorization Act e il pacchetto di spesa governativa che il Congresso dovrebbe cercare di approvare prima della scadenza dei fondi governativi il 16 dicembre.

Le forze armate statunitensi si rivolgono spesso al Congresso per ottenere un aumento dei finanziamenti; e i legislatori hanno regolarmente aggiunto miliardi alle richieste di bilancio del Pentagono nelle leggi di spesa annuali.

Martedì l’amministrazione Biden ha inviato una lettera al Congresso per chiedere un ulteriore finanziamento di 37,7 miliardi di dollari per l’Ucraina. Il finanziamento include 21,7 miliardi di dollari per il Pentagono, da spendere in parte per far fronte alle carenze di armi, secondo una scheda informativa della Casa Bianca che dice che il denaro speso dal Dipartimento della Difesa è per “attrezzature per l’Ucraina, per il rifornimento delle scorte del Dipartimento della Difesa e per il continuo supporto militare, di intelligence e di altro tipo alla difesa“.

La richiesta di 37,7 miliardi di dollari arriva quando i Repubblicani hanno conquistato la maggioranza alla Camera nel prossimo Congresso, il che potrebbe rendere più difficile per l’amministrazione Biden autorizzare i finanziamenti all’Ucraina il prossimo anno.

Il leader del GOP della Camera, Kevin McCarthy, ha dichiarato che i repubblicani non daranno all’Ucraina “un assegno in bianco” – sebbene abbia anche chiarito ai falchi della politica estera della sua conferenza che è favorevole a continuare a finanziare la guerra dell’Ucraina – e ci sono numerosi repubblicani che spingono per una significativa riduzione degli aiuti statunitensi all’Ucraina.

* da CNN



19 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO