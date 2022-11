Guerra in Ucraina. Scarseggiano le munizioni occidentali per Kiev. Aumenta il costo sociale del sostegno militare

A fare cortocircuito nella guerra in Ucraina non è solo l’arrivo dell’inverno e la mancanza di elettricità a causa dei bombardamenti russi sulle centrali ucraine.

“A nove mesi dall’inizio della guerra, la fondamentale impreparazione dell’Occidente ha dato il via a una folle corsa per fornire all’Ucraina ciò di cui ha bisogno, ricostituendo anche le scorte della NATO. Poiché entrambe le parti bruciano armi e munizioni a un ritmo mai visto dalla seconda guerra mondiale, la competizione per mantenere gli arsenali a filo è diventata un fronte critico che potrebbe rivelarsi decisivo per lo sforzo dell’Ucraina”. A scriverlo è il giornale statunitense New York Times.

“La quantità di artiglieria utilizzata è sbalorditiva, affermano i funzionari della NATO. In Afghanistan, le forze della NATO avrebbero potuto sparare anche 300 colpi di artiglieria al giorno e non avevano reali preoccupazioni per la difesa aerea” scrive il NYT – “Ma l’Ucraina può sparare migliaia di colpi al giorno e rimane alla disperata ricerca di difesa aerea contro missili russi e droni di fabbricazione iraniana”.

La scorsa estate nella regione del Donbass, gli ucraini hanno sparato da 6.000 a 7.000 colpi di artiglieria al giorno, ha detto un alto funzionario della NATO. I russi sparavano da 40.000 a 50.000 colpi al giorno. In confronto, gli Stati Uniti producono solo 15.000 proiettili al mese.

Per i paesi della NATO che hanno fornito grandi quantità di armi all’Ucraina, in particolare gli stati come la Polonia e i paesi baltici, l’onere di sostituirli si è rivelato pesante. In totale, i paesi della NATO hanno finora fornito circa 40 miliardi di dollari in armi all’Ucraina, all’incirca l’ammontare del budget annuale per la difesa della Francia.

I paesi più piccoli hanno esaurito il loro potenziale, ha affermato un altro funzionario della NATO, con 20 dei suoi 30 membri “abbastanza sfruttati”. Ma i restanti 10 possono ancora fornire di più, ha suggerito, soprattutto alleati più grandi. Ciò includerebbe Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi.

Quindi l’Occidente si sta affrettando a trovare attrezzature e munizioni di epoca sovietica sempre più scarse che l’Ucraina possa utilizzare ora, inclusi i missili di difesa aerea S-300, carri armati T-72 e soprattutto proiettili di artiglieria di calibro sovietico

L’Occidente sta anche cercando di trovare sistemi alternativi, anche se più vecchi, per sostituire le scorte in calo di costosi missili di difesa aerea e i Javelin anticarro. La Nato invia richieste pressanti alle industrie della difesa occidentali sventolando contratti a lungo termine , richieste di impiego in più turni di lavoratori e di rinnovamento delle linee di fabbrica più vecchie Inoltre sta cercando di acquistare munizioni da paesi come la Corea del Sud per “riempire” le scorte inviate in Ucraina.

Secondo il News York Times i paesi della NATO hanno fornito all’Ucraina un’artiglieria occidentale avanzata, che utilizza proiettili da 155 mm standard della NATO. Ma i vari sistemi dei NATO spesso producono proiettili in modo diverso perché ognuno vuole la sua “quota di mercato”.

Anche le forze armate russe hanno problemi di rifornimento. Ora usano meno colpi di artiglieria, ma ne hanno molti, anche se alcuni sono vecchi e meno affidabili. Mosca sta anche cercando di aumentare la produzione militare e, secondo quanto riferito, sta cercando di acquistare missili dalla Corea del Nord e droni più economici dall’Iran.

Ma il sostegno militare e finanziario occidentale a Kiev finisce per costare caro alla loro società. Ci sono le ripercussioni delle sanzioni alla Russia (in Italia vedi il caso Lukoil), l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime e il malessere sociale sta diventando sempre più malumore verso la decisione dei vari governi di essersi lasciati coinvolgere dalla Nato nella guerra in Ucraina.

In una intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag il segretario della Nato Stoltemberg, ammette che “L’aumento delle bollette del cibo e dell’elettricità significa tempi difficili per molte famiglie in Europa“. Tuttavia, secondo Stoltemberg, nonostante tale prezzo, dovrebbero continuare a fornire forniture militari a Kiev, poiché “è nostro interesse che l’Ucraina prevalga”.

Ma da tempo la narrazione Nato e occidentale su questa guerra non convince le opinioni pubbliche, in particolare quelle europee più sottoposte alle conseguenze dell’avventurismo bellico dei loro governi in Ucraina. Non scarseggiano solo le munizioni, scarseggiano consensi.

