La Corea del Sud precetta i camionisti dell’industria del cemento

Il governo della Corea del Sud ha ordinato a circa 2.500 camionisti dell’industria del cemento in sciopero di tornare al lavoro martedì, un provvedimento senza precedenti che invoca altre leggi severe contro gli scioperi, mentre e in tutto il paese i cantieri sono a corto di materiali da costruzione.

Il secondo sciopero in meno di sei mesi per il pagamento del salario minimo sta causando perdite giornaliere stimate in 300 miliardi di won (224 milioni di dollari) e sta interrompendo l’attività industriale della quarta economia asiatica, che prevede un crollo della crescita nel prossimo anno.

“Vi prego di tornare alle vostre postazioni prima che sia troppo tardi“, ha detto il presidente Yoon Suk-yeol durante una riunione di gabinetto. “Durante il mio mandato stabilirò con fermezza lo stato di diritto tra lavoratori e dirigenti e non scenderò mai a compromessi con l’illegalità“.

Mentre lo sciopero entra nel suo sesto giorno, la posa del cemento si è fermata in 508 cantieri, ovvero circa la metà del totale, a causa della scarsità nei rifornimenti.

L’industria del cemento stima una perdita cumulativa di produzione di circa 64 miliardi di won (47,81 milioni di dollari) a partire da lunedì.

Circa 1.000 dei circa 2.500 rimorchi di cemento sfuso sono guidati da camionisti sindacalizzati, ma l’industria ha effettuato solo un decimo delle spedizioni giornaliere necessarie per l’alta stagione, da settembre all’inizio di dicembre. Anche alcuni camionisti non sindacalizzati hanno interrotto i trasporti.

Anche migliaia di altri camionisti che non operano nel settore del cemento sono in sciopero.

In un’intervista esclusiva a Reuters, Yoon ha dichiarato che la dura risposta del suo governo agli scioperi di quest’anno sta iniziando a stabilire lo stato di diritto nelle relazioni industriali.

Questo aiuterà a eliminare il rischio di pratiche di lavoro sleali, ha detto all’amministratore delegato di Tesla Elon Musk in una videochiamata la scorsa settimana.

Legge marziale per i lavoratori del settore cargo

L’amministrazione Yoon è la prima nella storia del Paese a emettere un ordine che costringe i lavoratori dei trasporti in sciopero a tornare al loro posto di lavoro.

Il mancato rispetto dell’ordine può portare a punizioni come la cancellazione delle licenze e tre anni di carcere o una multa fino a 30 milioni di won (22.550 dollari).

L’organizzatore dello sciopero, Cargo Truckers Solidarity Union (CTSU), ha definito l’ordine di inizio lavori “antidemocratico e violento”, nonché prova della mancanza di volontà di dialogo da parte del governo. I funzionari del sindacato hanno anche messo in guardia da ulteriori interruzioni nelle forniture di carburante e generi alimentari.

“L’ordine di tornare al avoro equivale alla legge marziale per i lavoratori del settore cargo. No, è un ordine di morte“, ha dichiarato il sindacato.

Martedì il sindacato ha tenuto 16 manifestazioni in tutto il Paese.

Durante una protesta per la rasatura della testa nell’hub dei trasporti di Uiwang, il leader del sindacato Lee Bong-ju ha detto a centinaia di scioperanti che avrebbero sfidato l’ordine di inizio lavoro e intrapreso un’azione legale con l’aiuto di avvocati del lavoro specializzati.

Lee Kwang-jae, capo della sezione metropolitana di Seoul del sindacato, ha dichiarato alla Reuters che circa 2.000 camionisti si sono uniti al sindacato dopo il precedente sciopero di giugno, quando hanno lottato per difedere il loro salario messo in discussione dal costo del carburante.

Ha espresso frustrazione per l’inazione dei politici, compreso il principale partito di opposizione, che detiene la maggioranza parlamentare.

Circa 76 squadre di funzionari governativi hanno iniziato a condurre indagini sul posto insieme alla polizia per ordinare a 2.500 lavoratori del trasporto del cemento di tornare al lavoro.

Circa 9.600 persone hanno manifestato durante il primo giorno di sciopero e il sindacato ha dichiarato che si stima che circa 25.000 autisti stiano scioperando, compresi molti che non lavorano nell’industria del cemento.

Se i lavoratori del trasporto del cemento non si adeguano, il governo può sospendere le loro licenze di trasporto per 30 giorni.

Le licenze possono essere revocate e il governo può chiedere un’azione legale per il potenziale carcere o per le multe, ha dichiarato a Reuters un funzionario del ministero dei trasporti.

Il governo non è disposto a estendere il sistema di retribuzione minima per altri tre anni, mentre il sindacato sostiene che dovrebbe essere permanente e di portata più ampia. I negoziati riprenderanno mercoledì, ma i funzionari del sindacato affermano che il divario è ancora troppo ampio per raggiungere un compromesso.

Fonte: Reuters



30 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO