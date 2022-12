A Kherson gli ebrei vengono accusati da Kyev di “collaborazionismo” con i russi

Certe tragedie della storia tendono a ripetersi. Sul New York Times e il Times of Israel, stanno avendo un certo risalto le accuse di collaborazionismo che le autorità di Kyev hanno rivolto contro alcuni esponenti della comunità ebraica di Kherson recentemente riconquistata dalle truppe ucraine.

Quando a marzo le truppe russe hanno attraversato il confine ucraino, migliaia di persone sono fuggite dalle città. Ma a Kherson, la città portuale meridionale di valore strategico per i russi, il rabbino Yosef Itzhak Wolff decise di rimanere.

La sua decisione di rimanere è in linea con la filosofia del suo movimento ebraico, Chabad-Lubavitch, i cui rabbini sono soliti impegnarsi nelle città in cui sono stanziati e rimanervi nella buona e nella cattiva sorte.

Una Chabad House è un centro ebraico ed il rabbino Chabad è un rabbino pronto a offrire ospitalità e servizi. Quando vengono descritti dai media come “ultraortodossi”, in parte si risentono, ritengono infatti di essere un movimento ebraico senza etichette, e come tale vorrebbero essere riconosciuti.

Secondo quanto riportato questa settimana dal New York Times, Wolff si trova ora in Germania, preoccupato perché alcuni a Kherson lo accusano di aver collaborato con le forze russe.

Nel frattempo, un membro della sua comunità ebraica rischia l’ergastolo per le sue azioni durante i primi giorni caotici della guerra, secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense.

La Russia ha conquistato Kherson il 2 marzo. Tra coloro che vivevano nella città occupata c’era anche Yosef Itzhak Wolff, un rabbino nato in Israele e arrivato in Ucraina quasi 30 anni fa, subito dopo la caduta dell’Unione Sovietica e l’indipendenza dell’Ucraina. Negli ultimi 13 anni ha presieduto una comunità ebraica a Kherson che prima della guerra era stimata in 8.000 persone.

Nei primi giorni della guerra, il lavoro di Wolff è stato quello di fornire cibo, medicine e mantenere le attività religiose di Purim.

Durante un viaggio, riporta il quotidiano Times of Israel, Wolff ha schivato i proiettili trasportando cibo in città dal confine con la Crimea, dove anche suo fratello è rabbino. In un altro, secondo Chabad.org, è uscito a consegnare cibo mentre i carri armati russi attraversavano la città.

“Nonostante i pesanti combattimenti nelle strade di Kherson, il rabbino Yosef Wolff non ha abbandonato la sua comunità nemmeno per un momento, rimanendo nella città devastata dalla guerra e servendo la popolazione locale”, ha dichiarato all’Agenzia telegrafica ebraica il rabbino Motti Seligson, portavoce del movimento Chabad. Ha definito Wolff un “vero eroe del popolo ebraico e per le persone di buona coscienza di tutto il mondo”.

Prima delle persecuzioni razziali antiebraiche, particolarmente feroci nell’Ucraina dopo l’occupazione nazista, Kherson era un importante centro di vita ebraica, con circa 26 sinagoghe, ma ora è rimasta solo quella di Wolff. Prima della guerra, come nelle altre Chabad House in tutto il mondo serviva la comunità locale, ma era anche notoriamente accogliente per i volti sconosciuti, compresi i visitatori stranieri.

Merci acquistate con l’aiuto del rabbino capo della regione di Kherson Yosef Wolff nella Crimea controllata dai russi vengono scaricate nella sinagoga di Kherson, occupata dai russi, sul Mar Nero, il 10 marzo 2022.

L’apertura delle porte ai nuovi arrivati ha assunto una gravità maggiore dopo l’inizio della guerra e l’afflusso dei russi a Kherson. Per gran parte dell’anno non era chiaro se l’Ucraina avrebbe ripreso il controllo della città o se sarebbe diventata come la Crimea e sarebbe rimasta sotto l’occupazione russa. Il mese scorso, però, le forze armate ucraine hanno riconquistato Kherson, sospettando chiunque fosse percepito come collaboratore dell’esercito russo.

Alcuni di questi sospetti sono ricaduti anche su Wolff, che aveva permesso ai soldati russi ebrei di pregare nella sua sinagoga. Nei giorni successivi alla liberazione, Wolff ha lasciato Kherson e l’Ucraina per la Germania. Ora, con la “caccia ai collaborazionisti” in corso, ha detto al giornale che non è sicuro di quando o se tornerà.

Tra coloro che sono rimasti a Kherson c’è anche un membro di spicco della locale comunità ebraica, che ora viene perseguito per le sue scelte in mezzo alla disordinata realtà dell’occupazione.

Illia Karamalikov, proprietario di un nightclub e membro del consiglio comunale di Kherson, era vicino a Wolff e spesso permetteva al Chabad di utilizzare lo spazio del suo nightclub per eventi, ha dichiarato il rabbino al New York Times.

Nei primi giorni dell’occupazione, a Kherson l’amministrazione civile ucraina fuggì davanti alle forze russe e, dopo aver conquistato la città senza incontrare molta resistenza, la Russia si assunse poche responsabilità per la sua amministrazione, inviando invece i soldati verso altri obiettivi, come le regioni vicine di Odessa, Mykolaiv, Kryvyi Rih, Kiev.

Sono stati gli abitanti del luogo a riportare una parvenza di ordine. Karamalikov ha aiutato a organizzare una pattuglia comunitaria di 1.200 persone per far rispettare il coprifuoco e controllare i saccheggiatori.

Secondo il New York Times, fu proprio in questo ruolo che si trovò faccia a faccia con un pilota russo smarrito e confuso, che i suoi uomini avevano preso in custodia. Karamalikov tenne il prigioniero in un ripostiglio di casa sua per una notte, prima di prendere la decisione di restituirlo incolume alle forze russe.

Questo gli è valso un’accusa di 12 pagine da parte dell’Ucraina, in quanto si è scontrato con le nuove leggi promulgate allo scoppio della guerra che stabiliscono che “la cooperazione con lo Stato aggressore, le sue formazioni armate o la sua amministrazione di occupazione” sono punibili come atti di collaborazione secondo il codice penale ucraino.

Molti di coloro che hanno parlato con il New York Times hanno affermato che le leggi non tengono conto della realtà della vita sotto occupazione. “Tutte queste persone che sono scappate sono quelle che adesso ci stanno giudicando”, ha detto Wolff al giornale. “Sono tempi crudeli”.

Secondo l’accusa, Karamalikov, restituendo il soldato, avrebbe “organizzato l’ulteriore partecipazione di un militare russo all’aggressione contro l’Ucraina”.

Ma molti a Kherson non sono sicuri che avesse un’ altra opzione. L’organizzazione di vigilanza della comunità di Karamalikov era una forza volontaria e non militare il cui potere limitato consisteva nel costringere i saccheggiatori a svolgere un servizio per la comunità. Se avessero fatto del male al soldato li avrebbero resi combattenti contro la Russia.

“Ci siamo chiesti in seguito: Avremmo dovuto uccidere il soldato e mantenere il segreto?”, ha dichiarato al New York Times uno dei collaboratori di Karamalikov, Andriy Skvortsov. “Ma ho deciso di no, non sarebbe stato un bene”.

“Con una vita nelle sue mani, non riesco a immaginare che Illia possa mai uccidere qualcuno”, ha detto Wolff al giornale. “Quello che ha fatto è stata la decisione più umana che potesse prendere”.

24 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO