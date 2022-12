“I sudafricani lottano per le briciole”. Intervista a Irvin Jim

Conversazione con il leader sindacale Irvin Jim.

A metà dicembre, l’African National Congress (ANC) ha tenuto la sua conferenza nazionale in cui il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è stato rieletto leader del suo partito, il che significa che guiderà l’ANC alle elezioni generali del 2024.

Al Johannesburg Expo Center di Nasrec, nel Gauteng, dove si è tenuta la conferenza del partito, alcuni delegati hanno urlato contro Ramaphosa chiedendogli di dimettersi a causa dello scandalo Farmgate (Ramaphosa è sopravvissuto a un voto parlamentare contro il suo impeachment a seguito dello scandalo).

Irvin Jim, segretario generale dell’Unione Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici del Sudafrica (NUMSA), ci ha detto che il suo Paese “è seduto su una polveriera“. Una serie di crisi sta attraversando il Sudafrica in questo momento: una crisi di disoccupazione, una crisi di elettricità e una crisi di xenofobia.

Il contesto in cui si svolge la conferenza nazionale dell’ANC è crudo. “La situazione è brutale e dura“, ha detto Irvin Jim. “La malattia sociale che la gente sperimenta ogni giorno è terribile. Il tasso di criminalità è diventato molto alto. La violenza di genere subita dalle donne è molto alta. Le statistiche ci mostrano che fondamentalmente la gente lotta per le briciole“.

Alla conferenza dell’ANC, cinque dei sette posti più importanti – dal presidente al tesoriere generale – sono andati ai sostenitori di Ramaphosa. Con la squadra di Ramaphosa al suo posto e con lo stesso Ramaphosa candidato alla presidenza nel 2024, è improbabile che l’ANC proponga cambiamenti drastici al suo orientamento politico o fornisca al popolo sudafricano nuove prospettive per il futuro del Paese.

L’ANC ha governato il Paese per quasi 30 anni, a partire dal 1994, dopo la fine dell’apartheid, e da allora il partito ha conquistato il 62,65% dei voti totali prima delle elezioni generali del 2014. Nelle ultime elezioni generali del 2019, Ramaphosa ha vinto con il 57,5% dei voti, sempre davanti a tutti gli avversari.

Questa presa sul potere elettorale ha creato un senso di compiacimento nei ranghi superiori dell’ANC. Tuttavia, alla base c’è ansia. Alle elezioni comunali del 2021, il sostegno dell’ANC è sceso per la prima volta sotto il 50%. Un sondaggio nazionale dell’agosto 2022 ha mostrato che l’ANC avrebbe ottenuto il 42% dei voti alle elezioni del 2024, se si fossero tenute in quel periodo.

Accordo negoziato

Irvin Jim non è estraneo all’ANC. Nato nel Capo Orientale del Sudafrica nel 1968, Jim si è impegnato fin da giovane nel movimento anti-apartheid. Costretto dalla povertà a lasciare gli studi, ha lavorato alla Firestone Tire di Port Elizabeth.

Nel 1991, Jim è diventato delegato del sindacato NUMSA. Come membro del movimento comunista e dell’ANC, Jim osservò che il nuovo governo guidato dall’ex presidente sudafricano Nelson Mandela aveva accettato un “accordo negoziato” con la vecchia élite dell’apartheid.

Questo “accordo“, ha sostenuto Irvin Jim, “ha lasciato intatta la struttura del capitale monopolistico bianco“, che comprendeva la proprietà privata dei minerali e dell’energia del Paese e della finanza. La Reserve Bank sudafricana si è impegnata, ci ha detto, “a proteggere il valore della ricchezza bianca“.

Nel nuovo Sudafrica, ha detto, “gli africani possono andare in spiaggia. Possono portare i loro figli nella scuola che preferiscono. Possono scegliere dove vivere. Ma l’accesso a questi diritti è determinato dalla loro posizione economica nella società. Se non si ha accesso al potere economico, non si ha nessuna di queste libertà“.

Nel 1996, l’ANC ha apportato dei cambiamenti alla struttura economica, ma senza danneggiare l'”accordo negoziato“. La politica nota come GEAR (Growth, Employment, and Redistribution) ha creato crescita per i proprietari della ricchezza, ma non è riuscita a creare un processo di occupazione e ridistribuzione a lungo termine.

A causa dell’incapacità dell’ANC di affrontare il problema della disoccupazione – il tasso di disoccupazione è stato catastroficamente del 63,9% nel primo trimestre del 2022 per le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni – il disagio sociale dei sudafricani si è ulteriormente aggravato. L’ANC, ha detto Irvin Jim, “ha esposto il Paese a una grave vulnerabilità“.

Solidarietà non odio

Anche se l’ANC dovesse ottenere meno del 50% dei voti alle prossime elezioni generali, sarà comunque in grado di formare un governo, dal momento che nessun altro partito attirerà un sostegno anche solo paragonabile (alle elezioni del 2019, l’Alleanza Democratica ha ottenuto solo il 20,77% dei voti).

Irvin Jim ci ha detto che è necessario che le forze progressiste in Sudafrica lottino per “rivedere l’accordo negoziale” e creare una nuova linea politica per il Sudafrica. Il Piano di sviluppo nazionale 2030 del 2013 è una pallida ombra del tipo di politica necessaria per definire il futuro del Sudafrica.

“Parlava a malapena di posti di lavoro“, ha detto Jim. “Gli unici lavori di cui si parlava erano quelli di pulizia degli uffici e di parrucchiere. Non c’era nessuna spinta a promuovere la produzione e l’industrializzazione“.

Un nuovo programma – che rivitalizzerebbe l’agenda per la libertà in Sudafrica – deve cercare “il potere economico accanto al potere politico“, ha detto Jim. Ciò significa che “c’è un bisogno genuino di assumere la proprietà e il controllo di tutti i vertici dell’economia“.

Si stima che le riserve minerarie non energetiche del Sudafrica abbiano un valore compreso tra i 2.400 e i 3.000 miliardi di dollari. Il Paese è il più grande produttore al mondo di cromo, manganese, platino, vanadio e vermiculite, nonché uno dei maggiori produttori di oro, minerale di ferro e uranio.

Il motivo per cui un Paese così ricco può essere così povero è la mancanza di controllo pubblico sui suoi metalli e minerali. “Il Sudafrica deve assumere la proprietà pubblica di questi minerali e metalli, svilupparne la lavorazione attraverso l’industrializzazione e fornire i benefici ai sudafricani emarginati, senza terra e diseredati, la maggior parte dei quali sono neri“, ha detto Jim.

“Nessun programma come questo sarà preso sul serio se la classe operaia e i poveri delle città rimarranno frammentati e impotenti“.

Jim ci ha detto che il suo sindacato, il NUMSA, sta lavorando con altri per collegare “le lotte di fabbrica con le lotte della comunità“, “gli occupati con i disoccupati“, e sta costruendo un’atmosfera di “solidarietà piuttosto che di spirito di odio“. Secondo il veterano leader sindacale, le risposte per il Sudafrica dovranno venire da queste lotte. “Il popolo“, ha detto, “deve guidare i leader“.

* Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.

24 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO