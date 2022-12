“Gli Usa sono i maggiori beneficiari della guerra in Ucraina”. La versione di Lavrov

“Le azioni dei Paesi dell’Occidente e del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, da loro controllato, confermano la natura globale della crisi in Ucraina: non è più un segreto per nessuno che l’obiettivo strategico degli Stati Uniti e dei suoi alleati della Nato sia sconfiggere la Russia sul campo di battaglia come meccanismo per indebolire in modo significativo o addirittura distruggere il nostro Paese”, ha spiegato il ministro degli Esteri russo Lavrov in una intervista alla Tass.

Secondo Lavrov, “il principale beneficiario del conflitto sono gli Stati Uniti, che cercano di trarne il massimo sia in termini economici che militari-strategici. Allo stesso tempo, Washington sta anche risolvendo un importante compito geopolitico: rompere i tradizionali legami tra Russia ed Europa e soggiogare ulteriormente i satelliti europei”, ha affermato il ministro degli Esteri russo.

“Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto in Ucraina e renderlo più violento”, ha aggiunto Lavrov nell’intervista alla Tass. “Il Pentagono – ha detto – pianifica apertamente gli ordini per l’industria della difesa americana per gli anni a venire, alzando costantemente il livello delle spese militari per le esigenze delle forze armate ucraine e chiedendo lo stesso agli altri membri dell’alleanza anti-russa. Il regime di Kiev è deliberatamente potenziato con le armi più moderne, comprese quelle che non sono ancora stati adottate dagli stessi eserciti occidentali, apparentemente per vedere come funzionano in condizioni di combattimento”.

“Il nemico conosce bene le nostre proposte per la smilitarizzazione e la denazificazione dei territori controllati dal regime, l’eliminazione delle minacce alla sicurezza della Russia provenienti da lì, compresi i nuovi territori (le repubbliche di Donetsk e Lugansk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia). Non resta che accettarle e realizzarle nel miglior modo possibile, altrimenti, la questione sarà decisa dall’esercito russo”. Ha concluso il ministro degli Esteri russo.

****

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ritiene che il successo dell’Ucraina dopo la battaglia aiuterà a evitare una terza guerra mondiale.

Secondo Interfax Ukraine, alla domanda su possibili consegne di armi a lungo raggio, compresi i missili ATACMS, all’Ucraina in una conferenza stampa dopo i colloqui con il presidente ucraino, Biden ha ricordato che “prima che la Russia invadesse, avevamo fornito un’enorme quantità di assistenza per la sicurezza”.

“Abbiamo dato all’Ucraina ciò di cui aveva bisogno quando aveva bisogno di difendersi. E dall’invasione, ciò ha portato a più di 20 miliardi di dollari, in termini di assistenza alla sicurezza. Proprio oggi, ho approvato altri 1,8 miliardi di dollari in assistenza aggiuntiva all’Ucraina per per avere successo sul campo di battaglia. E siamo concentrati sulla collaborazione con alleati e partner per generare capacità in quattro aree chiave: difesa aerea, abbiamo lavorato con i partner per ottenere carri armati ucraini e altri veicoli corazzati e 200.000 colpi di munizioni aggiuntive, ”

Il governo degli Stati Uniti ha sviluppato un piano speciale per rendere le batterie del sistema missilistico antiaereo Patriot pronte per l’uso in Ucraina in meno di sei mesi, invece che in un anno, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Kuleba ha dichiarato all’Associated Press di essere “assolutamente soddisfatto” dei risultati della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti la scorsa settimana.

*****

Il governo tedesco ha approvato nel 2022 esportazioni di armi per 8,35 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tale valore è il più alto nella storia della Germania dopo il massimo storico raggiunto nello scorso anno con 9,35 miliardi di euro. Secondo quanto comunicato dal ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, oltre il 25 per cento delle armi e dell’equipaggiamento militare esportati tra il primo gennaio e il 22 dicembre scorso è stato destinato all’Ucraina. In particolare, le forniture di armamenti tedeschi a Kyev hanno raggiunto un valore di 2,24 miliardi di euro.

