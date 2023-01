Lo Zimbabwe vieta tutte le esportazioni di litio

Lo Zimbabwe ha vietato tutte le esportazioni di litio dopo che il governo ha dichiarato che stava perdendo 1,7 miliardi di euro esportandolo come minerale grezzo anziché trasformarlo in batterie all’interno del paese.

Il litio è prezioso come componente delle batterie elettroniche, principalmente per automobili, telefoni cellulari e computer, tanto che è chiamato “oro bianco”. Il prezzo è salito del 1.100% solo negli ultimi due anni.

Lo Zimbabwe ha la più grande quantità di questo minerale in Africa e ne ha abbastanza per soddisfare un quinto del fabbisogno mondiale, afferma il governo.

Sebbene sia sulla buona strada per diventare uno dei maggiori esportatori di litio al mondo, il governo afferma che dovrebbe avviare la propria industria delle batterie piuttosto che consentire alle società straniere di dominare la produzione di batterie.

Se avrà successo, questa politica segnerà un cambiamento epocale per l’economia dello Zimbabwe. Come molti altri stati africani ricchi di minerali, lo Zimbabwe ha permesso per decenni che i suoi minerali grezzi fossero estratti dalle multinazionali senza sviluppare industrie locali che potessero lavorarli e creare molti posti di lavoro.

Il Ministero delle miniere e dello sviluppo minerario dello Zimbabwe ha affermato che reprimerà anche i minatori artigianali che estraggono il litio e contrabbandano il minerale attraverso i confini.



