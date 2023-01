Inciampare nella guerra mondiale

La fame di armi della leadership ucraina sembra sconfinata. Non appena gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato che avrebbero fornito i carri armati “Leopard” e “Abrams” all’Ucraina, il presidente ucraino Zelenskiy ha chiesto aerei da combattimento e missili.

Il cancelliere Scholz ha escluso mercoledì al Bundestag la consegna di aerei da combattimento o il dispiegamento di truppe di terra. Ma quanto è credibile dopo aver tracciato linee rosse più volte per poi attraversarle poco dopo? I colloqui iniziali tra il capo della NATO Stoltenberg e Zelensky sulla consegna di bombardieri nucleari F-35 sono già in corso, e sia gli Stati Uniti che la Francia non escludono la consegna di aerei da combattimento all’Ucraina.

“Stiamo combattendo una guerra contro la Russia“, ha affermato il ministro degli Esteri tedesco a una riunione del Consiglio d’Europa.

La signora Baerbock non sa cosa sta dicendo? O intende inviare soldati tedeschi per scortare carri armati tedeschi in battaglia contro la Russia nel prossimo futuro, poiché non c’è tempo per addestrare soldati ucraini? Oppure siamo stati tutti ingannati e questo addestramento è avvenuto da tempo, poiché mesi fa si è deciso di rifornire i carri armati Leopard?

Ad ogni modo, senza l’intervento diretto della NATO, l’Ucraina difficilmente raggiungerà il suo obiettivo di cacciare le truppe russe dal Donbass e dalla Crimea. “È difficile immaginare la vittoria senza una forza aerea“, ha detto Melnyk, viceministro degli Esteri ucraino e ammiratore di Bandera.

Quindi l’Occidente dovrà decidere: giocherà alla roulette russa e rischierà una guerra nucleare per la vittoria dell’Ucraina? O gli Stati Uniti e la NATO torneranno in sé e convinceranno l’Ucraina ad accettare una pace di compromesso? Ma quanto è cinico allora incoraggiare la leadership ucraina a mandare a morte decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone in più, fornendo costantemente nuove armi?

Siamo su una traiettoria discendente che potrebbe sfociare in una guerra mondiale e in un’apocalisse nucleare. Ed è anche chiaro che per entrare in guerra l’Occidente dovrebbe sacrificare quei “valori” che sono stati usati per giustificare la guerra, soprattutto la libertà di espressione e la democrazia. Perché un tale passo nell’abisso difficilmente potrebbe essere reso appetibile alla popolazione, anche con la continua propaganda mediatica.

“Solo tanta verità prevale quanto noi prevaliamo. La vittoria della ragione può essere solo la vittoria del ragionevole” – dobbiamo ora basarci su questa saggezza di Bertolt Brecht opponendoci alla coalizione di carri armati e bombardieri che parti dell’élite dominante stanno forgiando con una grande coalizione del ragionevole.

Questo deve alzare la voce e resistere, sul posto di lavoro, nei media, in parlamento e per strada!

*parlamentare della corrente di sinistra della Linke tedesca

Da Junge Welt

30 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO