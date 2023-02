Dall’Ucraina un appello alla sinistra europea, agli antifascisti, ai pacifisti

Compagni! Come potete vedere, la situazione sta degenerando. La decisione degli Stati Uniti di fornire carri armati Abrams è molto pericolosa. Minaccia una guerra mondiale, perché la progettazione dei motori Abrams richiede una manutenzione costante. Non ci sono specialisti per questo in Ucraina.

Pertanto, per la riparazione e la manutenzione saranno coinvolti specialisti civili degli Stati Uniti, che lavoreranno presso imprese ucraine, che sono obiettivi dell’esercito russo.

Tutti capiscono che a causa dei bombardamenti c’è un rischio molto serio che questi specialisti vengano uccisi. Tuttavia, la morte di un cittadino statunitense consentirà a Biden di chiedere l’introduzione di una no-fly zone sull’Ucraina e questi potrebbe diventare casus belli. Pertanto, Biden intende utilizzare i lavoratori ordinari come vittime per scatenare una guerra con la Russia.

Comprendiamo che una tale decisione delle autorità statunitensi comporta un enorme pericolo per tutta l’umanità. Abbiamo bisogno che tutti i nostri compagni, tutti i cittadini europei e l’intera comunità internazionale si rendano conto che non vogliono essere trascinati nel conflitto esterno (di qualcun altro).

Né la Russia, né gli antifascisti del Donbass e dell’Ucraina sono in contraddizione con le normali persone che vivono in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, a causa di tali azioni aggressive della leadership americana, il mondo potrebbe trovarsi sull’orlo del disastro.

A Biden non resta molto da vivere, ma a noi e ai nostri figli sì. È molto importante che tutti coloro che sono contrari a tale decisione non tacciano. Tutti devono esprimere apertamente la propria posizione sui social network, sui media progressisti e sui canali telegram amichevoli. A comizi e manifestazioni. Con l’aiuto di volantini e murales. Se tutti diciamo NO alle azioni degli Stati Uniti, sarà difficile per i nostri nemici comuni fare questo passo.

Compagni! La vostra solidarietà è oggi più importante che mai!

Borotba (Associazione marxista e antifascista ucraina)

2 Febbraio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO