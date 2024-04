Venite padroni della guerra

voi che costruite i grossi cannoni

voi che costruite gli aeroplani di morte

voi che costruite tutte le bombe

voi che vi nascondete dietro i muri

voi che vi nascondete dietro le scrivanie

voglio solo che sappiate

che posso vedere attraverso le vostre maschere.

.

Voi che non avete mai fatto nulla

se non costruire per distruggere

voi giocate con il mio mondo

come se fosse il vostro piccolo giocattolo

voi mettete un fucile nella mia mano

e vi nascondete dai miei occhi

e vi voltate e correte lontano

quando volano le veloci pallottole.

.

Come Giuda dei tempi antichi

voi mentite e ingannate

una guerra mondiale può essere vinta

voi volete che io creda

ma io vedo attraverso i vostri occhi

e vedo attraverso il vostro cervello

come vedo attraverso l’acqua

che scorre giù nella fogna

.

Voi caricate le armi

che altri dovranno sparare

e poi vi sedete e guardate

mentre il conto dei morti sale

voi vi nascondete nei vostri palazzi

mentre il sangue dei giovani

scorre dai loro corpi

e viene sepolto nel fango.

Avete causato la peggior paura

che mai possa spargersi

paura di portare figli

in questo mondo

poiché minacciate il mio bambino

non nato e senza nome

voi non valete il sangue

che scorre nelle vostre vene.

.

Che cosa sono io per parlare quando

non è il mio turno?

Direte che sono giovane

direte che non ne so abbastanza.

Ma c’è una cosa che so

anche se sono più giovane di voi:

so che perfino Gesù

non perdonerebbe quello che fate

.

Voglio farvi una domanda:

il vostro denaro vale così tanto

vi comprerà il perdono

pensate che potrebbe?

Io penso che scoprirete

quando la morte esigerà il pedaggio

che tutti i soldi che avete accumulato

non serviranno a ricomprarvi l’anima

.

E spero che moriate

e che la vostra morte giunga presto

seguirò la vostra bara

in un pallido pomeriggio

e guarderò mentre

vi calano giù nella fossa

e starò sulla vostra tomba

finché non sarò sicuro che siate morti.

17 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO