Gli USA “nel pallone” contro la Cina

I due palloni-sonda cinesi che hanno sorvolato gli USA e l’America Latina, hanno mandato decisamente “nel pallone” le autorità statunitensi. Biden voleva abbattere il pallone sopra lo spazio aereo, il Pentagono lo ha portato a più miti consigli prima di scatenare una crisi internazionale con la Cina. Washington, attraverso il Pentagono, dopo quello sugli Stati Uniti avrebbe individuato un secondo pallone-sonda cinese, questa volta sui cieli dell’America latina.

Ma la vicenda è stata comunque l’occasione per congelare la visita del Segretario di Stato Usa Blinken a Pechino prevista nei prossimi giorni.

Il giornale cinese Global Times ha commentato che “i recenti segnali inviati dagli Stati Uniti sulla Cina sono stati del tutto caotici, il che potrebbe portare maggiore incertezza nelle già tese relazioni bilaterali, hanno dichiarato venerdì gli analisti cinesi. Essi hanno esortato gli Stati Uniti a essere più sinceri nel sistemare le relazioni con la Cina, invece di intraprendere azioni provocatorie nei suoi confronti, soprattutto dopo che l’immagine di un pallone bianco ha fatto notizia negli Stati Uniti e in alcuni Paesi occidentali venerdì, quando i funzionari del Pentagono hanno affermato che un pallone spia cinese che si librava sul Montana aveva una traiettoria di volo che lo portava sopra “siti sensibili” negli Stati Uniti”.

Un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato venerdì che il pallone era un dirigibile cinese, ma ha respinto la rivendicazione di spionaggio, affermando che il dirigibile civile, utilizzato principalmente per scopi di ricerca meteorologica, ha deviato dalla rotta pianificata dopo essere stato influenzato dai venti occidentali e a causa della sua limitata capacità di autogoverno.

Del resto per lo spionaggio dall’alto si rivelano assai più efficaci i satelliti-spia di cui sia gli USA che la Cina fanno abbondante uso.

Il pallone-sonda, grande più o meno come tre autobus, viaggia a un’altitudine “ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra”, ha dichiarato il Brig. Gen. Patrick Ryder, portavoce del Pentagono, in una conferenza stampa organizzata in fretta e furia in cui ha affrontato la situazione in corso,

In seguito al clamore suscitato dalla “crisi dei palloni”, i media statunitensi hanno confermato che l’amministrazione Biden ha deciso di rinviare il prossimo viaggio di Blinken a Pechino.

Ma, a conferma che l’escalation Usa contro la Cina è pienamente in corso, proprio questa settimana il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha visitato Corea del Sud e le Filippine, due Paesi confinanti con la Cina, per intensificare la cooperazione militare e spingere per un più ampio accesso delle truppe statunitensi alle basi nel sud-est asiatico.

