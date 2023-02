Gli Stati Uniti “a caccia” di UFO. Cina: cannoni contro zanzare

Per Tom Cruise, sia nella versione Top Gun che in quella della “guerra dei mondi”, ciò a cui stiamo assistendo potrebbe diventare una situazione imbarazzante. Figuriamoci per l’amministrazione statunitense in quanto tale.



Sugli oggetti volanti individuati e abbattuti nei cieli degli Stati Uniti, un generale delle forze aerospaziali statunitensi per il Nord America ha detto infatti che non esclude l’ipotesi “alieni” o qualsiasi altra spiegazione, rimandando a un’analisi approfondita degli esperti di intelligence.

È quanto ha dichiarato, secondo l’agenzia Agi, il generale Glen Van Herck, a cui è stato chiesto un commento sulla serie di avvistamenti di “oggetti da alta quota”, ben quattro negli ultimi tre giorni, intercettati in cielo e abbattuti dalle forze aeree americane e canadesi. L’ultimo, è stato abbattuto domenica, quando un oggetto a forma ottagonale è stato colpito da un caccia statunitense e distrutto mentre sorvolava a sei chilometri d’altezza il lago Huron, tra il Michigan e il Canada.

“Lascio che facciano ipotesi l’intelligence e il controspionaggio – ha risposto il generale Van Herk alla domanda sull’ipotesi degli alieni – io non escludo niente”. “A questo punto – ha aggiunto – noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America“.

Il New York Times aveva citato fonti dell’amministrazione Biden, per dire che queste avevano rassicurato, in forma anonima, sul fatto che non ci fossero state indicazioni su “attività extraterrestri”.

Gli Usa hanno ufficialmente reso noto di aver avuto contatti con la Cina in merito al primo degli oggetti volanti abbattuto, ovvero il pallone-sonda cinese abbattuto il 4 febbraio. L’accaduto aveva portato alla cancellazione della visita del Segretario di Stato Antony Blinken a Pechino programmata da tempo.

Ma la Cina non sembra disposta a lasciare senza replica le accuse statunitensi. “Solo l’anno scorso, i palloni aerostatici statunitensi hanno sorvolato illegalmente la Cina più di 10 volte senza alcuna approvazione da parte delle autorità cinesi”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, esortando gli Stati Uniti a “cambiare rotta e a fare un’introspezione piuttosto che diffamare e accusare la Cina”.

Dal canto suo il giornale cinese Global Times ironizza sugli abbattimenti degli oggetti volanti da parte dell’aeronautica militare statunitense. “La US Air Force, che è al primo posto nel mondo, ha già mobilitato truppe per gli UFO, il che ha prodotto un effetto drammatico nell’opinione pubblica globale pari a sparare a una zanzara con un cannone” scrive il Global Times.

“Alcuni media statunitensi hanno affermato che gli operatori dei giacimenti petroliferi nell’area in cui si è verificato l’incidente potrebbero utilizzare droni e palloni aerostatici nelle loro operazioni, e alcuni meteorologi statunitensi hanno affermato che hanno perso il contatto con un pallone meteorologico. Questo fa sì che le persone si chiedano se non siano state le forze armate statunitensi a incasinare le cose”.

A rendere la situazione ancora più ridicola è la compulsione con cui un vecchio presidente – Biden – continua a dare indicazione di abbattere subito gli oggetti volanti nonostante lo stesso Pentagono suggerisca maggiore cautela.

