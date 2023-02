A Madrid una imponente manifestazione a difesa della salute pubblica

Domenica a Madrid c’è stata una imponente manifestazione popolare di migliaia di cittadini di tutti i quartieri e comuni della Comunità di Madrid e di lavoratori della sanità (un milione secondo gli organizzatori e 250.000 secondo la delegazione del governo) scesi in piazza per difendere la salute pubblica.

Più di una settantatina di associazioni di quartiere di Madrid sono riuscite a mobilitare quella che potrebbe essere la più grande manifestazione dall’inizio dello sciopero della sanità nella regione, per dimostrare il loro sostegno alla mobilitazione in corso per la difesa della sanità pubblica.

Tanti gli esponenti della cultura e intellettuali che hanno incoraggiato i cittadini a partecipare alla marcia per recuperare “ciò che appartiene a tutti”.

Le decine di migliaia di persone che hanno partecipato alla protesta hanno scandito slogan a favore della salute pubblica. Una operatrice sanitaria e residente di Aluche, ha commentato al giornale spagnolo Publico: “La loro linea è di far sparire la sanità pubblica e, soprattutto, l’assistenza sanitaria di base“.

Nel frattempo, il sindacato delle infermiere di Madrid ha dichiarato: “Siamo pronti a difendere la salute pubblica, in modo che ancora una volta le nostre richieste possano essere ascoltate nelle strade di Madrid di fronte alla disastrosa gestione del governo Ayuso“.

La mobilitazione, iniziata ufficialmente alle 12.00, ha iniziato a raccogliere persone dalle 11.00 nei quattro punti di partenza: Nuevos Ministerios (zona nord), Plaza de España (zona ovest), Hospital de La Princesa (zona est) e Legazpi (zona sud). La manifestazione si è conclusa in Plaza de Cibeles,

All’arrivo in piazza le quattro manifestazioni partite da diversi punti della città si sono riunificate e hanno dato lettura del manifesto della protesta. In esso, i residenti hanno chiesto l’assunzione di nuovi professionisti per alleviare le attuali enormi liste d’attesa. Hanno inoltre richiesto un servizio garantito con almeno un medico, un infermiere e un inserviente nel dipartimento di emergenza extra-ospedaliero.

I rappresentanti dei principali partiti di sinistra hanno partecipato all’imponente manifestazione di domenica.

Da parte sua, il movimento femminista, che si è unito alle richieste, si è concentrato sul diritto all’aborto, sulla conciliazione della salute delle donne e sull’individuazione e prevenzione della violenza maschile. Sostengono che l’assistenza primaria è fondamentale nel monitoraggio della violenza contro le donne. In vista del 20 marzo, gli organizzatori hanno anticipato una consultazione popolare.

Gli organizzatori denunciano che un milione di persone a Madrid non ha un medico di base e che 200.000 bambini a Madrid non hanno un pediatra. Tutte queste persone sono private dei benefici derivanti dall’avere un medico in modo continuativo, tra cui la possibilità di ridurre la loro mortalità del 25%. Per quanto riguarda i consultori, un posto di medico di famiglia su cinque è vuoto. Lo stesso vale per il 30% dei posti di pediatra.

La manifestazione si è svolta in un contesto di forte tensione tra gli operatori sanitari e il governo di Isabel Díaz Ayuso, con particolare gravità nell’assistenza primaria. Nonostante le numerose manifestazioni e scioperi, gli operatori sanitari hanno denunciato il fatto che non ci sono stati miglioramenti in questo periodo, con diversi bilanci regionali che hanno dovuto essere prorogati.

14 Febbraio 2023