Barcellona taglia i legami con Israele per “crimine dell’apartheid”

La sindaca di Barcellona Ada Colau ha annunciato che la sua città taglierà i ponti con Israele e porrà fine al rapporto simbolico di 25 anni di “città gemelle” con Tel Aviv a causa delle violente politiche anti-palestinesi del governo israeliano.

In una conferenza stampa tenutasi mercoledì, Colau ha dichiarato che il consiglio comunale ha preso la sua decisione in risposta alle campagne di oltre 100 gruppi per i diritti e di 4.000 residenti, che l’hanno esortata a tagliare i legami con Israele.

In una lettera al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la sindaca di sinistra ha detto che i suoi elettori le hanno chiesto di “condannare il crimine di apartheid contro il popolo palestinese, sostenere le organizzazioni palestinesi e israeliane che lavorano per la pace e interrompere l’accordo di gemellaggio tra Barcellona e Tel Aviv”.

Ha aggiunto che sospenderà “temporaneamente” le relazioni Barcellona-Israele “fino a quando le autorità israeliane non porranno fine al sistema di violazioni del popolo palestinese e non rispetteranno pienamente gli obblighi imposti loro dal diritto internazionale”.

“Non possiamo tacere”, ha scritto Colau.

La lettera e l’annuncio di Colau alla stampa arrivano due settimane dopo che un raid militare israeliano in un campo profughi della Cisgiordania occupata ha ucciso almeno nove palestinesi, tra cui una donna anziana.

Colau ha dichiarato che i gruppi di Barcellona hanno iniziato a sollecitarla a tagliare i legami con Israele dopo l’assalto aereo di 11 giorni su Gaza nel maggio 2021.

Gruppi come Amnesty International, Human Rights Watch e l’organizzazione israeliana B’Tselem hanno accusato il governo israeliano di imporre politiche di apartheid ai palestinesi, tra cui l’occupazione militare della Cisgiordania e la costruzione di insediamenti in terra palestinese.

Anche Michael Lynk, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei palestinesi, lo scorso anno ha definito “apartheid” il trattamento riservato da Israele alla Palestina.

Il Comitato nazionale per le sanzioni (BNC), uno dei gruppi che ha contribuito a spingere il Consiglio comunale di Barcellona a ritenere Israele responsabile, ha applaudito la mossa di Colau.

“Barcellona è diventato il primo consiglio comunale a sospendere i legami con l’apartheid di Tel Aviv in solidarietà con il popolo palestinese, una mossa che ricorda gli storici e coraggiosi consigli comunali che hanno aperto la strada alla riduzione dei legami con il Sudafrica dell’apartheid”, ha dichiarato il BNC in un comunicato.

