Macron e Von der Leyen a Pechino ma con idee diverse

Mentre la Francia vede la Cina come un possibile “punto di svolta” nella crisi ucraina, gli analisti cinesi ritengono che la visita – la prima di Macron dal 2019 – non solo accelererà gli scambi tra Cina e Francia in campi che vanno dal business alla cultura, ma costituirà anche un esempio per altri paesi europei.

Il presidente francese ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping che conta su di lui per riportare la Russia alla ragionevolezza.”So che potrò contare su di Lei per riportare la Russia alla ragionevolezza e tutti al tavolo dei negoziati”, ha affermato Macron durante un incontro bilaterale ufficiale.

Rispetto allo scontro tra i blocchi guidato dagli Stati Uniti che danneggia solo gli interessi dell’UE e conduce l’Europa nel pericoloso percorso di una nuova guerra fredda, “la Cina svolge un ruolo significativo nella governance globale e si schiera sempre dalla parte della pace. E’ tempo che l’UE ripensi, se scegliere la strada pericolosa o lo sviluppo pacifico”, hanno affermato alcuni esperti al quotidiano cinese Global Times.

Prima della sua partenza per la Cina, Macron ha discusso del viaggio e della crisi ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una telefonata. Alcuni funzionari dell’Eliseo avrebbero affermato che la Cina è ora considerata l’unico paese in grado di comunicare con tutte le parti in conflitto.

I media occidentali hanno descritto la visita di Macron e Von der Leyen in Cina come un “raro accordo” che cerca di presentare un volto europeo unito. In realtà hanno piani diversi. Alcuni hanno suggerito che Macron e von der Leyen potrebbero interpretare lo schema del “poliziotto buono, poliziotto cattivo” durante la visita a Pechino, considerando che la Von der Leyen ha assunto un tono duro con la Cina sulla crisi ucraina: “Il modo in cui la Cina continuerà a reagire alla guerra di Putin sarà un fattore determinante per il futuro delle relazioni UE-Cina” ha affermato la presidente della Commissione europea.

Diversamente, secondo l’agenzia Reuters, Macron ha affermato che “l’Europa deve resistere alla riduzione dei rapporti commerciali e diplomatici con la Cina e respingere quella che alcuni hanno definito una “spirale inevitabile” di tensione tra Cina e Occidente”.

Macron e von der Leyen sembrano dunque aver adottato una retorica diversa sugli argomenti relativi alla Cina, con Macron che spingerebbe la UE a essere più solida nelle sue relazioni commerciali con Pechino. In Cina, Macron è arrivato accompagnato da una delegazione di oltre 50 amministratori delegati, tra cui alti dirigenti del colosso energetico francese EDF e di “campioni industriali” come Alstom e Airbus.

“La visita aiuterà in primo luogo a riavviare gli scambi e a far progredire la cooperazione, soprattutto dopo la pandemia di tre anni che ha ampiamente ridotto tali scambi, poiché le due parti hanno visto più incomprensioni l’una sull’altra dopo essersi allontanate. Ora è il momento di sedersi e parlare di questioni a livello bilaterale e globale”, ha dichiarato mercoledì al Global Times Cui Hongjian, direttore del Dipartimento di studi europei presso l’Istituto cinese di studi internazionali.

“Gli Stati Uniti hanno spinto l’Europa a confrontarsi con la Russia, hanno convinto il continente a ‘separarsi’ dalla Cina, ma l’Europa non dovrebbe lasciarsi ingannare, specialmente quando i legami commerciali Cina-UE sono ancora molto stretti”, ha dichiarato Sun Keqin, ricercatore. collega al China Institutes of Contemporary International Relations.

All’arrivo a Pechino, Macron ha affermato nel suo discorso all’ambasciata francese in Cina che l’Europa non deve “separarsi” economicamente dalla Cina, sostenendo che la Francia “si impegnerà in modo proattivo per continuare ad avere relazioni commerciali con la Cina”.

Il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha incontrato mercoledì il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna.

Nel salvaguardare il multilateralismo, la cooperazione Cina-Francia infonderà maggiore stabilità e certezza nel mondo e ispirerà la comunità internazionale ad aiutarsi a vicenda, condividere opportunità e affrontare insieme le sfide, ha affermato Qin Gang.

La ministra degli Esteri francese Colonna ha osservato che la Francia vede le relazioni Francia-Cina da una prospettiva strategica a lungo termine e aderisce a un processo decisionale indipendente. La parte francese non è d’accordo con il “disaccoppiamento” ed è impegnata nel dialogo e nell’impegno.

Tuttavia, ci sono state crescenti divisioni all’interno dell’UE nei confronti della sua politica cinese, soprattutto quando si tratta di riequilibrio commerciale e crisi ucraina. Nel mezzo della crisi, l’alleanza tra UE e USA è tornata ai livelli della Guerra Fredda, ma per più di qualche analisti è ormai tempo di riconsiderare tale alleanza in quanto non risolverà i problemi dell’Europa e Washington considera solo i propri interessi.

Alla vigilia della visita diplomatica dell’UE in Cina, martedì il capo della politica estera europea – Borrell – si è scagliato contro Pechino per il suo sostegno alla Russia nella crisi ucraina e l’ha definita “una palese violazione” dei suoi impegni delle Nazioni Unite.

“Ci sono voci aggressive ma anche un atteggiamento pratico all’interno dell’UE. Alcune persone continuano a fare pressioni sulla Cina affinché si schieri, ma i più si rendono conto che è tempo di cercare soluzioni piuttosto che esercitare pressioni o formulare condanne”, ha commentato Cui Hongjian.

Le differenze tra l’approccio di Macron e quello servilmente atlantico della Von der Leyen appaiono piuttosto evidenti, e i cinesi sono maestri nel giocare sulle contraddizioni degli altri.

