Seymour Hersh: “Zelensky si è intascato 400 milioni stanziati dagli USA per Ucraina”

Il governo ucraino, guidato da Volodymyr Zelensky, ha utilizzato i fondi dei contribuenti americani per pagare a caro prezzo il gasolio di cui l’esercito ucraino ha bisogno per spostarsi nella guerra contro la Russia.

Non si sa quanto il governo Zelensky paghi al gallone per il carburante, ma il Pentagono pagava fino a 400 dollari al gallone per trasportare la benzina da un porto in Pakistan, via camion o paracadute, in Afghanistan durante la decennale guerra americana.

Inoltre, non si sa che Zelensky ha acquistato il carburante dalla Russia, il Paese con cui il Presidente ucraino e Washington sono in guerra, e che il Presidente ucraino e molti del suo entourage hanno sottratto un numero di milioni incalcolabile dai dollari americani destinati al pagamento del gasolio.

Secondo una stima degli analisti della Central Intelligence Agency, i fondi sottratti ammontano almeno a 400 milioni di dollari solo l’anno scorso; un altro esperto ha paragonato il livello di corruzione a Kiev a quello della guerra afghana, “anche se dall’Ucraina non usciranno relazioni di revisione professionali“.

“Zelensky ha comprato diesel a prezzi scontati dai russi“, mi ha detto un esperto funzionario dell’intelligence americana. “E chi paga il gas e il petrolio? Noi. Putin e i suoi oligarchi ci guadagnano milioni“.

Molti ministeri del governo di Kiev hanno fatto letteralmente “a gara” – mi è stato detto – per creare società di facciata per contratti di esportazione di armi e munizioni con commercianti privati di armi in tutto il mondo, che forniscono tangenti. Molte di queste società si trovano in Polonia e in Cechia, ma si pensa che ne esistano altre nel Golfo Persico e in Israele.

“Non mi sorprenderebbe sapere che ce ne sono altre in posti come le Isole Cayman e Panama, e che ci sono molti americani coinvolti“, mi ha detto un esperto americano di commercio internazionale.

La questione della corruzione è stata sollevata direttamente con Zelensky in un incontro dello scorso gennaio a Kiev con il direttore della CIA William Burns. Il suo messaggio al presidente ucraino, mi è stato riferito da un funzionario dell’intelligence direttamente a conoscenza dell’incontro, sembrava uscito da un film di mafia degli anni Cinquanta.

Gli alti generali e i funzionari governativi di Kiev erano arrabbiati per quella che vedevano come l’avidità di Zelensky, ha detto Burns al presidente ucraino, perché “si stava prendendo una quota maggiore del denaro sottratto rispetto a quella che andava ai generali“.

Burns ha presentato a Zelensky anche una lista di trentacinque generali e alti funzionari la cui corruzione era nota alla CIA e ad altri membri del governo americano. Zelensky ha risposto alle pressioni americane dieci giorni dopo, licenziando pubblicamente dieci dei funzionari più appariscenti della lista e facendo poco altro.

“I dieci di cui si è sbarazzato si vantavano sfacciatamente dei soldi che avevano, andando in giro per Kiev con la loro nuova Mercedes“, mi ha detto il funzionario dell’intelligence.

* pubblicato sulla piattaforma Substack, segnalato da Kulturjam.

Seymour Myron “Sy” Hersh (Chicago, 8 aprile1937) è un giornalista e scrittore statunitense. Ha vinto il Premio Pulitzer per le sue numerose inchieste giornalistiche in ambito militare. È stato reporter per The New Yorker e Associated Press,[1] per il quale si occupa di temi geopolitici, di sicurezza e militari, in particolare riguardo l’operato dei servizi segreti e di intelligence.



