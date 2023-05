Germania. La guerra come spartiacque. “Il movimento per la pace, ampio ma non cieco”

Mentre il governo tedesco continua a intensificare la guerra in Ucraina, crescono le richieste di soluzioni diplomatiche. Il giornale tedesco Unsere Zeit ha intervistato il membro del parlamento Andrej Hunko (” Linke”) sugli attacchi contro il movimento per la pace, del diffuso “maccartismo” e della questione se la “Linke” voglia ancora essere un partito per la pace. Una intervista molto interessante ed estremamente anche per il dibattito in Italia sul movimento contro la guerra.

UZ: Le consegne di armi hanno raggiunto un nuovo massimo la scorsa settimana, e ora seguiranno i jet da combattimento. La vite dell’escalation gira sempre più velocemente. Il movimento per la pace è vivo, ma non così forte come dovrebbe essere in questa situazione. Perché?

Andrej Hunko: Penso che l’invasione russa del 24 febbraio sia stata uno shock per ampie fasce del pubblico, me compreso. Naturalmente, questo ha avuto un impatto sul movimento per la pace. Ma più a lungo la guerra va avanti, più diventa chiaro che il nostro governo federale, l’UE e i paesi della NATO non stanno avviando alcuna iniziativa per porre fine a questa guerra.

Il governo federale ora conta praticamente su una vittoria militare ed è pronto a intensificare sempre di più. Tuttavia, la maggioranza della popolazione vuole iniziative diplomatiche. Ciò aumenta la necessità di portare in piazza questa richiesta di pace. L’abbiamo visto anche noi. L’azione più efficace è stata senza dubbio la manifestazione di Sahra Wagenknecht e Alice Schwarzer alla Porta di Brandeburgo. Potremmo discutere ora se ci fossero 30.000 o 50. 000 persone (e c’erano), ma non è questo il punto. È stata una manifestazione massiccia nonostante il tempo davvero brutto. Allo stesso tempo, c’è stata la petizione che ha avuto grande successo. Ciò ha esercitato una reale pressione ed è diventato oggetto di dibattito pubblico diretto. E purtroppo anche bersaglio di denunce.

La diffamazione del movimento per la pace è aumentata enormemente. Questo a volte si estende ai circoli di sinistra e pacifisti. Poi si parla di forze di destra che presumibilmente c’erano. E se non trovi espliciti esponenti di destra, allora erano solo forze di “destra” o “teoria del complotto”, o “pensatori laterali”, che si sono sviluppati anche durante il periodo della pandemia di coronavirus. Vengono creati nuovi termini che sono totalmente sfocati. Contro l’accusa di essere un “troll di Putin” la definizione di terrorismo di Erdogan può essere vista come molto precisa. In questo modo puoi mettere a tacere qualsiasi opposizione.

UZ: Che ruolo giocano i media?

Andrej Hunko: Alcune forze nei media hanno interesse a diffamare il movimento per la pace. Puoi capirlo, quello è il loro lavoro. Ma svolgono un ruolo fatale. Alcuni mesi fa ho parlato a una manifestazione contro la guerra ad Aquisgrana al mercato e non c’erano simboli in evidenza: nessun simbolo, niente di niente. Da qualche parte sul bordo, tuttavia, apparentemente c’era un membro dell’AfD. Questo è stato poi spammato in un rapporto “specchio”, che è stato distribuito anche a livello internazionale. Il tenore dell’informazione era: “schieramento congiunto di Hunko e AfD”. Sulla Neus Deutscheland è stato persino aggiunto un filmato e poi è stato riferito che: Hunko “ha condiviso il microfono con AfD”. Era semplicemente una bugia, non c’erano stati interventi in piazza. Tuttavia, è stata costruita questa impressione.

Un altro esempio sono i cosiddetti “fact checker”. Ricordo un “fact check” sul movimento per la pace sul “Tagesschau”. Tutto è stato gettato in una pentola. La manifestazione per la pace di Sahra Wagenknecht e Alice Schwarzer e poi un certo numero di persone che sono state ritratte come voci molto, molto pericolose: Daniele Ganser, Roger Waters, Gabriele Krone-Schmalz. Segue sempre lo stesso schema. Invece di avvalorare affermazioni concrete, vengono utilizzati termini vaghi, inquadrature e associazioni. Questo tipo di diffamazione non potrebbe resistere in nessun tribunale borghese. Non basta puntare il dito contro qualcuno e affermare: è divertente.

L’unico argomento è la guerra, che peraltro i nominati hanno condannato. Ma sottolineano che ha una storia e che il problema generale è diverso. Riguarda l’espansione verso est della NATO, il colpo di stato di Kiev nel 2014, la mancata attuazione di Minsk II. Il ricordo di tutto questo dovrebbe scomparire dal discorso pubblico.

UZ: Che effetto ha su di te in concreto?

Andrej Hunko: A gennaio ho parlato a due manifestazioni ad Aquisgrana in cui manifestavo contro la fornitura di carri armati Leopard II. Questi erano due gruppi che non collaborano tra loro. Le accuse appena menzionate, che sono rivolte contro alcune persone, qui hanno giocato un ruolo. I contenuti degli appelli non vengono affatto discussi, sebbene siano così simili che un gruppo potrebbe facilmente firmare l’altro. Questo è ovviamente un problema.

Io stesso vengo dal movimento contro Hartz IV. Le proteste del 2004 e del 2005 sono state il mio ingresso nella politica federale. A quel tempo c’erano anche forze di destra lì e le abbiamo respinte! Non siamo scappati da loro, li abbiamo isolati ed emarginati finché non hanno smesso di venire.

Ma non ci siamo concentrati su questo. La sinistra sociale è stata quindi in grado di assumere la guida di questo movimento. Alla fine ne emerse persino un nuovo partito di sinistra. È stato un successo storico che ha tenuto lontana la destra per 10-15 anni. Ciò è stato possibile solo perché abbiamo combattuto per l’egemonia. E oggi? Oggi si stanno inventando nuovi termini e settori della sinistra colgono questa opportunità come un’opportunità starne alla larga o addirittura protestare contro di essa. Questo è ciò che rende la resistenza sociale a questa guerra così incredibilmente difficile.

Un altro esempio: nel 2007 e nel 2009 ho organizzato treni speciali, ciascuno con 1.000 persone, per viaggiare da Aquisgrana alla manifestazione a Berlino contro la guerra Afghanistan e contro il vertice della NATO a Strasburgo. Ed è stato un successo entrambe le volte. I treni erano pieni. Non abbiamo passato un minuto a chiederci se qualcuno che aveva fatto commenti divertenti da qualche parte prima potesse salire sul treno. Quella cultura, quel maccartismo, non esisteva. Oggi non sarebbe più possibile.

UZ: Dopo la “rivolta per la pace” la dirigenza del partito di “sinistra” ne ha preso le distanze. Die Linke è ancora un partito per la pace? Vuole essere un’altra cosa?

Andrej Hunko: Die Linke vuole essere l’ala sinistra dell’establishment. Si dice che anche l’invio di armi non sia così buono, ma poi chiedono sanzioni. Ampie sezioni del partito si sono allineate con la narrazione del governo federale, anche sull’importante questione della guerra economica, sebbene ciò sia in contrasto con la piattaforma elettorale. Tre settimane fa “Die Linke” ha approvato per la prima volta un’operazione militare. Si trattava principalmente di un’evacuazione dal Sudan. Ora questa evacuazione era già avvenuta e il governo federale aveva successivamente richiesto il dispiegamento di 1.600 soldati per continuare la missione. Questo è completamente assurdo. Un partito di sinistra non deve assumere queste posizioni!

Ovviamente nessuno è contrario a un’evacuazione, ma si trattava di un’importante operazione militare. L’evacuazione è stata solo la ragione. Si fa sempre così: le operazioni militari si svolgono in un contesto al quale quasi nessuno può opporsi, per la distruzione di armi chimiche o per l’evacuazione dall’Afghanistan. Se leggi il testo dei mandati, questi titoli non hanno nulla a che fare con la situazione reale. Non si può essere d’accordo con questo. Alcuni si sono astenuti, ma la maggioranza del gruppo è stata favorevole.

Purtroppo, penso che questo sviluppo della “sinistra” sia inarrestabile. Sempre più associazioni statali sono ora a favore dell’invio di armi. Questo è un processo che alcuni potrebbero aspettarsi ancora più veloce. La conferenza del partito a Erfurt ha già tracciato la rotta in questa direzione.

Ma voglio chiarire che non è solo un problema di questo partito, è un problema di tutta la sinistra. Sono state adottate le narrazioni del governo. Si parla di “solidarietà con l’Ucraina”. Sì, ma la solidarietà con il popolo in Ucraina significa: negoziare! “Diritto all’autodifesa” è un altro termine che ha un forte impatto in un ambiente di sinistra. Un compagno di Cipro me lo ha chiesto di recente e ha detto: per favore, mandaci anche armi, così possiamo conquistare la parte settentrionale di Cipro, che è ancora occupata dalla Turchia. Bene, stanno lavorando con argomenti di pseudo-sinistra e molti si stanno ribaltando.

UZ: In questa situazione, come riuscire a rafforzare il movimento per la pace?

Andrej Hunko: Il mio lavoro internazionale mostra che c’è un estremo divario nord-sud. Nel Nord Europa, quasi tutti i partiti di sinistra rappresentati in parlamento si stanno muovendo verso la Nato. I partiti scandinavi sono per l’invio di armi, per le sanzioni, per la “solidarietà fino alla fine”. In una riunione in Islanda solo. Allora ti senti a disagio per il militarismo, ma impari a conviverci. Quindi non tutti saranno come Toni Hofreiter, che pensa che tutto sia fantastico e ama essere l’esperto di carri armati. Più si va verso il sud dell’Europa, più cambia l’atteggiamento dei partiti di sinistra e della popolazione. Al di fuori dell’Europa poi non c’è quasi nessuno al mondo che sia fuori dalla NATO d’accordo con l’invio di armi o per la guerra economica mondiale.

È importante vederlo chiaramente. Dobbiamo affrontare il modo in cui il Sud del mondo vede questa guerra. Lì, questa guerra è chiaramente vista come una guerra per procura tra NATO e Russia. Lì si ricordano le tante altre guerre che dovrebbero essere cancellate dalla nostra coscienza: la guerra in Jugoslavia, la guerra in Iraq, le guerre per il cambio di regime in Libia o in Siria. Le iniziative di pace internazionali devono essere sostenute. Dobbiamo capire perché Lula si comporta così e cosa propone la Cina con il piano in 12 punti. Non siamo una minoranza in tutto il mondo. Quindi tutto ciò che ti apre gli occhi è utile. Questo è un punto importante.

In secondo luogo, dovremmo evitare la diffamazione tra di noi e lavorare per superare questa divisione che esiste in molte città. Per molti di noi, questo va di pari passo con situazioni difficili, e non voglio negarlo affatto. Lo vivo anche sulla mia pelle quando parlo davanti alle “persone sbagliate”. Quello che ho detto allora non ha importanza. L’unica discussione è chi c’era. Ovviamente, deve essere stabilito anche un quadro per un ampio movimento per la pace. Il modo in cui questo può funzionare è diventato visibile a un pubblico di milioni di persone a Berlino durante la “Ribellione per la pace”. Tutto era rappresentato, dalla sinistra allo spettro borghese-conservatore. L’ala destra non aveva un posto rilevante lì. Il movimento per la pace deve essere ampio, ma non cieco.

