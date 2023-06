La “controffensiva” ucraina per ora è un disastro spaventoso

E’ impossibile sapere cosa accada veramente sui campi di battaglia ucraini se si seguono soltanto i media ufficiali italiani. I quali ripetono a pappagallo – spesso con una traduzione automatica – i comunicati dello Stato maggiore di Kiev.

Oppure ci raccontano fin nei dettagli più macabri le vittime civili – relativamente poche, rispetto alle cifre dei militari caduti – senza che si possa sapere o capire perché (gli esperti scrivono che se la contraerea colpisce un missile in arrivo, ma questo non esplode in volo, inevitabilmente cadrà al suolo in modo casuale, lontano dall’obiettivo militare su cui era diretto).

Sulla “controffensiva” di Kiev il racconto ufficiale è parimenti demenziale. Stando al Corriere della Sera on line, per esempio, ieri stava accadendo questo:

Basta andare sui siti in cui pubblicano analisti militare di una certa esperienza – da Analisi Difesa a Simplicius the Thinker, e decine di altri – per sapere che quei “paesi fantasma” sono collocati nelle cosiddette “zone grigie”, vere e proprie terre di nessuno il cui possesso non porta alcun vantaggio militare. Spesso in aree di pianura dominate da colline – in mano russa – da cui facilmente si può colpire un bersaglio.

Avanzare o arretrare in queste aree può essere certamente costoso in termini di uomini e mezzi, ma avviene comunque in aree evacuate con largo anticipo e la cui “conquista” è priva di significato.

Un esempio di giornalismo un tantino più serio viene dal britannico The Guardian, certo non sospettabile di infatuazioni “putiniane” e solidamente schierato con la Nato e Kiev.

Due cronisti si sono presi l’incarico di andare vedere cosa è accaduto davvero in una battaglia tra le tante che in questi giorni vengono nominate, quella di Mala Tokmachka, che video e foto impressionanti descrivono come una disfatta ucraina.

Forse se al Corriere o Repubblica si lavorasse con altrettanta professionalità il giornalismo italiano risalirebbe dagli abissi in cui è sprofondato…

In alternativa, per chi conosce l’inglese, si può ascoltare l’analisi del colonnello Dough McGregor, ex consigliere del Pentagono, intitolata significativamente “The Russian steamroller is now totally crushing Ukraine“.

Buona lettura. O ascolto.



Il fallimento dell’assalto ucraino a Mala Tokmachka mette a nudo le sfide della controffensiva

Peter Beaumont – Patrick Wintour

La Russia ha avuto 12 mesi per preparare posizioni difensive supportate da un potere aereo superiore

Il filmato che ha iniziato a circolare sui canali dei social media russi la scorsa settimana ritrae quello che è stato dipinto come una significativa battuta d’arresto militare per l’Ucraina all’inizio della sua controffensiva.

In un’area pianeggiante e aperta a sud di Zaporizhzhia – delimitata da siepi e da un’ampia pista fangosa – circa 12 veicoli blindati ucraini erano rimasti bloccati, ammassati troppo vicini l’uno all’altro vicino a un campo minato.

In un video, si vedono proiettili e razzi che colpiscono il terreno e i veicoli, tra cui uno dei nuovi carri armati Leopard forniti dalla Germania e i Bradley statunitensi. Si vedono i soldati correre nel fumo da un veicolo danneggiato all’altro.

Quando la sparatoria è finalmente terminata, diversi soldati ucraini erano morti. I veicoli distrutti erano stati abbandonati. I commentatori russi si sono rallegrati per il fallimento.

The Russian MoD published a video showing their “trophies” captured and damaged Bradley’s and one Leopard-2 A6. The video is probably taken from South of Mala Tokmachka. But I didn’t see any geolocation yet. pic.twitter.com/TSIQ9mGlcB — Mattia Nelles (@mattia_n) June 13, 2023

Le due parti hanno fornito resoconti contrastanti su quanto accaduto nel pomeriggio del 7 giugno, a circa 4 km a sud del villaggio di Mala Tokmachka, con Mosca che ha quasi certamente enfatizzato eccessivamente l’importanza dell’impegno e Kiev che ha cercato di sminuirlo. Solo ora, nella nebbia della guerra, è possibile accertare cosa sia successo.

Nell’ambito di uno sforzo più ampio in quella zona del fronte, 20 veicoli blindati ucraini, guidati da due veicoli specializzati nello sminamento, sono partiti per quella che sembra essere stata un'”operazione di sfondamento”, mirando a un’area più alta tenuta dalle forze russe.

Non molto tempo dopo, brevi post sui social media hanno descritto come la colonna si sia trovata in difficoltà vicino a un campo minato, perdendo molti dei suoi veicoli.

Secondo l’analisi di Deepstatemap, che segue lo stato dei combattimenti in Ucraina, le forze di Kiev hanno tentato due attacchi separati, il primo dei quali ha coinvolto nove veicoli, il secondo 11.

Sembra che il primo gruppo abbia incontrato delle mine, che hanno allertato i difensori russi della loro presenza. Il secondo gruppo è stato rapidamente individuato dai droni di ricognizione russi ed è stato sottoposto a un pesante fuoco di artiglieria.

A un certo punto sembra che quattro Bradley – forse del secondo gruppo – siano stati inviati per aiutare a recuperare le truppe da dove erano state bloccate.

Secondo i resoconti ucraini, il fuoco russo ha causato la perdita di un carro armato Leopard e di quattro veicoli corazzati. Altri veicoli, tra cui un secondo Leopard, sembrano essere stati danneggiati. Si sostiene che anche questo carro armato sia stato abbandonato.

Nonostante i tentativi delle fonti russe di suggerire una più ampia battuta d’arresto per le forze ucraine nell’area, sembra che molti dei filmati emersi in seguito mostrassero gli stessi scontri da angolazioni diverse.

Secondo il sergente maggiore Valerii Markus della 47a brigata ucraina – che è stata coinvolta nell’incidente – la Russia ha esagerato enormemente le perdite della brigata. In un video pubblicato online questa settimana, Markus, visibilmente arrabbiato, ha dichiarato che la sua brigata aveva perso cinque soldati, non il gran numero di soldati dichiarato dalla Russia, e che aveva inflitto perdite molto più pesanti alla parte russa.

“È dura per i nostri soldati“, ha detto, rivolgendo la sua rabbia ai critici di quanto accaduto, “ma stanno combattendo. Stanno recuperando la nostra terra metro per metro“.

I dettagli del fallito assalto rimangono importanti per ciò che rivelano sulle sfide che la controffensiva ucraina deve affrontare contro posizioni difensive che la Russia ha avuto un anno per preparare e che sono supportate dalla superiore potenza aerea di Mosca, che è stata più visibile da quando l’Ucraina ha iniziato la sua offensiva.

Commentando gli eventi intorno a Mala Tokmachka in un aggiornamento del suo account Substack, Phillips P O’Brien, professore di studi strategici presso l’Università di St Andrews, ha suggerito che tali perdite erano da aspettarsi a causa della natura dei combattimenti.

“È chiaro che questa operazione richiederà un po’ di tempo. L’Ucraina sta cercando di fare qualcosa che non è mai stato realizzato con successo (forse mai) prima. Sta cercando di eseguire un’offensiva su vasta scala con l’uso di veicoli corazzati senza la supremazia aerea contro un nemico trincerato che possiede una grande quantità di armi difensive.

“Molti dei vantaggi che l’Ucraina è stata in grado di utilizzare efficacemente per rallentare qualsiasi avanzata russa a un ritmo più lento dell’unghia negli ultimi sei mesi sono ora a favore dei russi.

“Gli ucraini devono fare i conti con il fatto che ora devono inviare forze in avanti, compresi carri armati, APC e altri veicoli, e devono operare in un ambiente in cui sono minacciati da un gran numero di sistemi diversi, come il quasi onnipresente missile anticarro portatile“.

Questo sentimento è stato sottolineato in un briefing di funzionari occidentali mercoledì, che ha suggerito che l’Ucraina sta subendo perdite significative e sta facendo progressi lenti verso la linea di difesa principale russa.

Hanno detto che la controffensiva è ancora agli inizi e comporta una forma di guerra che non si vedeva da decenni, in quanto le forze ucraine sono costrette a costruire corsie singole di veicoli blindati attraverso le mine in direzione delle principali difese russe, che in alcuni casi possono trovarsi a 20 km di distanza.

“La vulnerabilità delle classiche corsie singole attraverso i campi minati rende l’arsenale ucraino molto vulnerabile agli attacchi“, ha dichiarato un funzionario.

I funzionari hanno suggerito che probabilmente ci sarà una “guerra dura e costosa” per molti mesi a venire.

“È incredibilmente difficile. La Russia ha generalmente opposto una buona difesa dalle sue posizioni ben preparate e ripiegando su linee tattiche… L’idea che i russi si sarebbero semplicemente sciolti e che gli ucraini avrebbero attraversato la loro linea difensiva era solo nei sogni più sfrenati della gente“.

