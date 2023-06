Cile. L’ipocrisia e il cinismo di Boric

Durante la riunione dei presidenti sudamericani a Brasilia, il presidente cileno Gabriel Boric, che si atteggia a ‘progressista’, ha criticato la situazione dei diritti umani in Venezuela.

Dal suo insediamento alla presidenza del Brasile nel gennaio 2023, Luiz Inácio Lula da Silva ha fatto grandi sforzi per rilanciare il processo di cooperazione regionale in un continente frammentato e diviso [1].

In questa prospettiva, ha organizzato il Vertice del Sudamerica che ha riunito i presidenti della zona il 29 e 30 maggio 2023 per rafforzare l’integrazione e il dialogo tra i diversi vicini, tra cui spicca il Venezuela.

Questo Paese subisce da anni sanzioni economiche estremamente severe imposte dagli Stati Uniti, che violano gravemente i diritti fondamentali dei venezuelani [2].

Il presidente Lula ha denunciato l’ostracismo e la guerra politica, economica, diplomatica e mediatica di cui è vittima il Venezuela, sottolineando “la narrativa che è stata costruita contro il Venezuela di antidemocrazia e autoritarismo“, in particolare per ragioni ideologiche.

Ha anche criticato il doppio standard praticato da alcuni paesi: è “molto strano [che] le richieste che il mondo democratico fa al Venezuela non vengano fatte all’Arabia Saudita” [3].

Il presidente ultraconservatore dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, e il suo omologo cileno, Gabriel Boric, hanno criticato le parole di Lula sul Venezuela. Se la posizione del dignitario neoliberista uruguaiano non stupisce, quella del presidente cileno, presumibilmente di ‘centrosinistra’, ha suscitato maggiori incomprensioni.

Ha insistito sul “dolore di centinaia di migliaia di venezuelani che oggi sono nella nostra patria”, senza dire una parola sulle sanzioni economiche statunitensi che stanno strangolando il Paese di Simón Bolívar e che sono la causa principale di questo esodo. “I diritti umani (DDHH) devono essere rispettati sempre e ovunque”, ha concluso [4].

Boric, durante il suo anno e tre mesi di gestione del Cile, ha dimostrato di essere un diligente “collaboratore” di Washington.

Due realtà mettono in dubbio la sincerità delle preoccupazioni del Presidente cileno. In primo luogo, l’ultimo rapporto di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in America Latina è imbarazzante per molti paesi.

Se ci si basa sulla realtà fattuale dello studio, non è possibile additare specificamente il Venezuela su questa questione. Le violazioni dei diritti umani sono numerose e gravissime in tutto il continente [5].

In secondo luogo, per ergersi a giudice, è imprescindibile avere l’autorità morale necessaria. Ora, l’ultimo rapporto di Amnesty International del 2022/23 sul Cile avrebbe dovuto indurre Gabriel Boric a mostrare più umiltà. Tale organizzazione ha infatti denunciato l’impunità di cui beneficiano gli agenti dello Stato responsabili di “violazioni dei diritti umani”.

Amnesty International ha anche sottolineato che le forze dell’ordine si sono rese colpevoli di “crimini contro l’umanità“, “di torture e altri maltrattamenti” durante la crisi sociale del 2019. Allo stesso modo, il rapporto ha riferito di “arresti arbitrari: molte persone sono state assolte per mancanza di prove dopo aver trascorso lunghi periodi in carcere preventivo”.

Il rapporto di questa organizzazione ha anche rilevato casi di “torture e altri maltrattamenti” nei confronti di pazienti in un ospedale psichiatrico e ha sottolineato che, lungi dal perseguire i responsabili di questi crimini, “la Procura di Valparaíso ha chiesto la sospensione definitiva del caso” [ 6].

Di fronte alle telecamere, Gabriel Boric ha espresso la sua compassione per i migranti e i rifugiati venezuelani. Si trattava in realtà solo di una presa di posizione di facciata destinata alla stampa e priva di sincerità. Amnesty International ha infatti denunciato le violazioni “dei diritti dei rifugiati o dei migranti” in Cile.

“Le autorità hanno ripreso le espulsioni immediate delle persone straniere senza valutare la loro necessità di protezione internazionale” [7]. Amnesty International ha persino pubblicato una lettera aperta a Gabriel Boric esprimendo la sua “grave preoccupazione per la situazione in cui si trovano le persone bisognose di protezione internazionale al confine tra Cile e Perù“, denunciando il “dispiegamento delle Forze Armate e l’instaurazione dello stato di eccezione”, misure contrarie “agli obblighi internazionali del Cile” [8].

Alla luce di questi elementi, Boric non dispone dell’autorità morale per dissertare sulla situazione dei diritti umani in Venezuela. Le sue dichiarazioni sono motivate più da considerazioni politiche e volontà di compiacere alcuni settori che da una sincera preoccupazione per la sorte del Venezuela.

Se il Presidente cileno fosse allarmato per il benessere del popolo venezuelano e non facesse un discorso ipocrita, dovrebbe condannare le sanzioni economiche statunitensi contro Caracas e chiederne l’immediata revoca.

Note

