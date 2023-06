Il presidente cubano Diaz Canel a Roma

Il presidente cubano Diaz Canel sarà in questi giorni in Europa per partecipare come Presidente del Gruppo dei 77 + Cina al “Vertice per un nuovo patto finanziario mondiale” che si terrà a Parigi, in Francia. Inoltre, il presidente Diaz Canel visiterà l’Italia e farà una visita privata nello Stato della Città del Vaticano. Si prevede inoltre di sviluppare un programma ufficiale nella Repubblica di Serbia.

Durante le visite, il presidente cubano incontrerà anche le autorità dei paesi europei e svolgerà altre attività di interesse.

La delegazione cubana ufficiale è composta anche dal membro dell’Ufficio Politico del PCC e Ministro degli Affari Esteri, Bruno Rodríguez Parrilla, nonché da vice ministri e altri direttori del Ministero degli Esteri.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel sarà in visita da Papa Francesco martedi 20 giugno. Il presidente cubano sarà ricevuto anche al Quirinale del presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella e dal Primo Ministro italiano Giorgia Meloni.

Quello di Diaz Canel in Italia sarà un viaggio breve, che poi lo porterà in Francia, dove parteciperà all’incontro mondiale sul Nuovo Patto Finanziario Internazionale previsto a Parigi il prossimo 22-23 giugno.

Le fonti vaticane concordano nel dire che quella in Vaticano sarà una visita di cortesia del Presidente cubano, e che per volontà di entrambi le parti sarà un incontro semplice, senza protocollo, allo scopo di rinforzare con un rapporto personale l’amicizia che si è gradualmente consolidata dalla storica visita in Vaticano del Presidente Fidel Castro, nel lontano 16 novembre 1996.

Anche nei momenti più difficili e tesi tra L’Avana e il Vaticano si è fatto sempre di tutto per non polarizzare le divergenze e soprattutto per scongiurare la rottura che molti auspicavano.

