Perché i media statunitensi non vedono le atrocità di guerra americane?

Il primo giorno del marzo 2022, i visitatori della homepage del New York Times hanno visto un titolo a caratteri cubitali in cima ai loro schermi: “Raffica di razzi uccide i civili”.

Era il tipo di titolo che avrebbe potuto riferirsi agli innumerevoli attacchi missilistici e ad altre aggressioni militari degli Stati Uniti nei due decenni precedenti, raccontando di morti civili in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Siria e altrove. Ma quelle uccisioni della “guerra al terrore” non si prestavano a grandi titoli.

Ciò che ha spinto il Times a pubblicarne rapidamente uno sulla morte di civili è stato – come riportato sulla prima pagina dell’edizione cartacea – “un micidiale attacco missilistico russo a Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, che ha sollevato nuovi allarmi su quanto il Cremlino sia disposto a spingersi oltre per sottomettere il suo vicino più piccolo“.

Nei mesi successivi, il New York Times è stato tra le migliaia di testate americane che hanno dedicato alla guerra russa in Ucraina il tipo di copertura giornalistica che sarebbe stata impensabile nel raccontare la guerra degli Stati Uniti.

All’inizio di aprile, 40 giorni dopo l’inizio dell’invasione russa, un titolo stridente in tutte le lettere maiuscole – “HORROR GROWS OVER SLAUGHTER IN UKRAINE” – campeggiava in cima alla prima pagina dell’edizione cartacea del Times.

Nel mese di aprile, 14 storie sulla prima pagina del giornale “riguardavano principalmente le morti di civili a seguito dell’invasione russa, tutte apparse in cima alla pagina“, hanno rilevato i ricercatori di Fairness and Accuracy In Reporting. In un periodo analogo, dopo l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti, il Times ha pubblicato “solo una storia sulla morte di civili per mano dell’esercito americano in prima pagina“.

Secondo qualsiasi standard coerente, gli orrori che l’esercito americano ha causato a tanti civili dall’autunno del 2001 non sono stati meno terribili per le vittime di quello che la Russia sta facendo in Ucraina. Ma la copertura mediatica statunitense è stata molto più immediata, grafica, estesa e indignata per il massacro della Russia che per quello dell’America.

Nelle rare occasioni in cui un’importante testata giornalistica statunitense ha fornito un resoconto approfondito delle morti di civili causate dalle forze americane, i pezzi erano di solito retrospettivi, apparsi molto tempo dopo i fatti – autopsie con scarso impatto politico e scarso seguito – che facevano appena capolino nelle camere d’eco dei media.

Per quanto sofisticati siano i suoi armamenti high-tech, la guerra russa su larga scala in Ucraina è una barbarie. Che lo stesso si potesse dire della guerra americana in Afghanistan e in Iraq era una verità quasi tabù da pronunciare nei mass media statunitensi. Sia gli Stati Uniti che la Russia avevano sfacciatamente violato il diritto internazionale, oltrepassando i confini e continuando a usare una massiccia forza letale. Principi coerenti avrebbero condannato e illuminato ogni caso.

Ma, nonostante la libertà di stampa negli Stati Uniti, pochissimi giornalisti di spicco e i loro imitatori nella professione sono stati disposti a rompere le righe con la sostanza delle narrazioni ufficiali di guerra di Washington, che in fondo non sono molto più sfumate del presupposto che l’esemplare carattere nazionale dell’America sia stato mobilitato per sconfiggere il male assoluto del nemico.

Il nazionalismo mascherato da giornalismo copre la guerra di luce e di buio, dicendoci per chi suona la campana. Così, quando la Russia ha invaso l’Ucraina e ha proceduto a terrorizzare, uccidere e mutilare, i media statunitensi si sono mobilitati con un reportage empatico e toccante attraverso la TV, la radio, la stampa e i siti online.

Ma quando i missili e le bombe gravitazionali americane hanno colpito i centri abitati nei due decenni precedenti, le tragedie umane sono state raramente trattate dai media statunitensi. Le estreme differenze nella quantità e nel tono della copertura riflettevano – e rafforzavano – le agende dei responsabili della guerra con sede a Washington.

25 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO