Brasile. Marielle Franco fu uccisa dalla polizia vicina a Bolsonaro

La conferma che l’assassinio di Marielle Franco è opera della Polizia Militare deviata, coinvolta nelle milizie che agiscono come gruppi di sterminio, a cui anche la famiglia Bolsonaro è legata.

L’ex poliziotto Elcio Queiroz, uno degli esecutori dell’omicidio di Marielle Franco confessa, approfitta del premio per la delazione e indica sia i complici – l’ex poliziotto Ronnie Lessa e il poliziotto Edimilson Oliveira da Silva – che la provenienza dell’arma del delitto.

Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz sono due ex poliziotti militari, coinvolti con la milizia di Rio de Janeiro e legati alla famiglia Bolsonaro fin dall’inizio delle indagini.

Élcio Queiroz appare nella foto accanto al titolo abbracciato a Jair Bolsonaro. La foto sarebbe stata scattata nel 2011 e postata sui social da Élcio nel 2018 per promuovere la candidatura di Bolsonaro a presidente.

Ronnie Lessa viveva a Vivendas da Barra, lo stesso condominio in cui Jair Bolsonaro e suo figlio Carlos Bolsonaro possiedono una casa di proprietà. La figlia di Ronnie Lessa ha addirittura avuto una relazione con il quarto figlio di Bolsonaro, Renan.

Nella sua testimonianza, Queiroz afferma anche che l’arma usata per uccidere Marielle era stata sviata dal famigerato Battaglione delle Operazioni Speciali (Bope) della Polizia Militare di Rio de Janeiro. In merito all’arma Queiroz racconta che la mitragliatrice fu sviata da un poliziotto in occasione di un incendio in un deposito di armi e munizioni del BOPE di Rio de Janeiro.

Secondo il ministro della giustizia Flávio Dino, con l’arresto di Ronnie Lessa e Élcio Queiroz per l’esecuzione di Marielle ed il suo autista Anderson Gomes, la Polizia Federale può avanzare su un’altra fase dell’indagine: i mandanti del crimine.

