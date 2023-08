L’Ucraina non sfonda sul fronte e si consola con i droni

“La controffensiva estiva ucraina non riuscirà a raggiungere la città chiave sudorientale di Melitopol”. Lo rivelano fonti dell’intelligence statunitense al Washington Post, sottolineando che, se questa previsione sarà corretta, questo significa che Kiev non raggiungerà il suo principale obiettivo di tagliare alla Russia il collegamento via terra con la Crimea.

Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense la valutazione è basata sulla capacità che la Russia sta mostrando nel difendere il territorio occupato, attraverso campi minati e trincee, ed è destinata a provocare accuse reciproche tra Kiev e le capitali occidentali sulle ragioni per cui la controffensiva – per la quale sono state investite decine di miliardi di dollari di armi occidentali – non sia riuscita a centrare i suoi obiettivi.

Secondo le fonti dell’intelligence statunitense citate dal giornale, le forze ucraine, che stanno spingendo verso Melitopol dalla cittadina di Robotyne ad oltre 80 chilometri di distanza, si fermeranno a diversi chilometri fuori dalla città ritenuta però decisiva per la controffensiva, in quanto considerata il punto di accesso alla Crimea, punto di snodo di due autostrade e la ferrovia che permette alla Russia di trasportare mezzi e truppe dalla penisola nei territori occupati.

Tre giorni fa avevano suscitato clamore le dichiarazioni del capo di gabinetto della Nato, Stian Jenssen, secondo cui l’Ucraina dovrebbe rassegnarsi a cedere i territori occupati dalla Russia in cambio dell’adesione alla Nato.

Subissato dalle polemiche, Jenssen ha rettificato un po’ il tiro, ma la sensazione che la sua fosse l’ennesima “voce dal sen fuggita” è indicativa di quanto pensano ormai molti “alleati” dell’Ucraina.

La Danimarca intanto ha ottenuto il via libera dagli Stati Uniti per l’invio di aerei da combattimento F-16 in Ucraina, non appena l’addestramento dei piloti di Kiev, in corso in Olanda e Danimarca sarà completato.

Lo ha confermato il ministro danese degli Esteri, Lars Lokke Rasmussen. Un altro centro di addestramento per i piloti ucraini è stato installato in Romania. Ma sullo spiegamento operativo degli F 16 nella guerra in Ucraina occorrerà attendere il 2024.

Secondo lo statunitense Istituto per lo Studio della Guerra, il comandante del battaglione “Vostok” Alexander Khodakovsky ha suggerito alla Russia di congelare la guerra in Ucraina lungo le attuali linee del fronte.

Khodakovsky ha affermato che la Russia non sarà in grado di rovesciare militarmente l’Ucraina a breve termine e che è improbabile che le forze russe occupino facilmente altre città ucraine, arrivando alla conclusione che la Russia dovrà probabilmente giungere a una “tregua” e che potrebbe entrare in una fase “né di pace né di guerra” con l’Ucraina.

Khodakovsky ha suggerito che l’Ucraina sarebbe sufficientemente indebolita in questo stato di conflitto congelato e che la Russia sarebbe in grado di esercitare più influenza sull’Ucraina in una situazione del genere di quanto non possa fare attualmente durante la “Operazione militare speciale”.

Esattamente un anno fa Khodakhosvky si era opposto alla mobilitazione generale in Russia sostenendo che il problema principale delle forze non era tanto nella mancanza di persone, ma nella loro utilizzazione e nell’equipaggiamento.

Il giornale russo Pravda scrive che un messaggio su un nuovo attacco è apparso sul canale Telegram del sindaco alle 04:23 ora di Mosca. Il sindaco ha precisato che non ci sono state vittime, precisando anche il luogo dell’attacco.

“Stasera, durante il tentativo di volare su Mosca, le forze di difesa aerea hanno distrutto un drone. Frammenti di UAV sono caduti nella zona dell’Expocentre, nessun danno significativo è stato causato all’edificio. Non ci sono state vittime preliminari. I servizi di emergenza della città stanno lavorando sul posto“.

