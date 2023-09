Calcio. Arabia Saudita e USA mettono sotto pressione l’Europa sulla FIFA

La Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar ha riunito nazioni di tutto il mondo e 1,5 miliardi di persone si sono sintonizzate per assistere alla finale. Ma se il calcio è fonte di orgoglio locale, passione e identità personale e comunitaria a livello globale, la sua istituzione ufficiale di governo ha sede in Europa.

Fondata a Parigi nel 1904 e ora con sede in Svizzera, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) supervisiona la promozione e lo sviluppo del calcio a livello internazionale, dalle modifiche alle regole ai diritti di ospitare i tornei più importanti.

L’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA), insieme alla Premier League (EPL) inglese, alla Bundesliga tedesca, alla LaLiga spagnola, alla Serie A italiana e alla Ligue 1 francese, svolgono un ruolo importante nel calcio globale e generano entrate sostanziali per la FIFA.

I club e le squadre nazionali europee attirano i migliori talenti e, attraverso la “diplomazia sportiva”, possono proiettare i loro interessi culturali, politici ed economici nel mondo e influenzare la FIFA.

Questo dominio è stato a lungo fonte di critiche. Nel 1966 le squadre africane organizzarono dei boicottaggi per protestare contro la loro mancanza di rappresentanza alla Coppa del Mondo. Anche la UEFA e João Havelange, presidente della FIFA dal 1974 al 1998, sono diventati sempre più critici l’uno verso l’altro, mentre il successore di Havelange, Sepp Blatter, ha criticato l’influenza eurocentrica della FIFA nel 2015.

Di recente, questo filone di critica è diventato ancora più evidente. Durante la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, le squadre europee sono state rimproverate dalla FIFA per aver abbandonato i piani di indossare fasce pro-LGBT, mentre le squadre affiliate alla UEFA e la FIFA si sono scontrate sui diritti umani del Qatar nel periodo precedente al torneo.

Ma per tutto il 2023, il tradizionale dominio dell’Europa è stato messo in discussione da importanti sviluppi in Arabia Saudita e negli Stati Uniti.

La Visione 2030 dell’Arabia Saudita, annunciata nel 2016, mira a diversificare la sua economia e ad attrarre investimenti stranieri. Mentre l’ospitalità e la sponsorizzazione di tornei automobilistici, di golf, di boxe e di altri sport fanno parte di questo obiettivo, il calcio è la pietra angolare dei tentativi di Riyadh di ritrarre e promuovere il Paese.

Questa offensiva di ‘fascino’ ha attirato le accuse occidentali di “sportswashing”, in cui lo sport viene utilizzato per migliorare l’immagine pubblica di un Paese e distogliere l’attenzione da azioni negative.

Come altri Stati del Golfo, negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha acquistato importanti squadre europee.

Il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita ha acquisito il Newcastle United nella EPL nel 2021, mentre lo Sheffield United, acquistato dai sauditi nel 2013, giocherà nuovamente nella EPL nella stagione 2023-24.

I sauditi avrebbero anche fatto un’offerta multimiliardaria per acquistare il Chelsea, mentre tornei come la Supercoppa italiana e la Supercoppa spagnola si svolgono sempre più spesso in Arabia Saudita.

Tuttavia, il principale obiettivo sportivo di Riyadh è quello di elevare il prestigio della Saudi Professional League (SPL). Con il sostegno del Fondo per gli investimenti pubblici, alimentato dal petrolio, i sauditi hanno investito molto nella SPL, trasformandola in uno dei campionati di più alto profilo al mondo.

L’investimento ha già dato i suoi frutti: l’Al-Hilal, squadra della SPL, si è classificata seconda nella Coppa del Mondo per Club FIFA 2022, perdendo contro il Real Madrid.

Nel 2023, una serie di accordi di alto profilo nella SPL ha attirato i migliori talenti dall’Europa e da tutto il mondo. Senza essere vincolati dai limiti di spesa imposti dalla UEFA, i club sauditi si sono accaparrati giocatori come il portoghese Cristiano Ronaldo, il senegalese Édouard Mendy, l’inglese Jordan Henderson, lo spagnolo Gabri Veiga e la superstar brasiliana Neymar.

Mentre alcuni sono vicini alla fine della loro carriera, altri sono all’apice o all’inizio, e i club della SPL sono riusciti ad attirare anche allenatori di rilievo.

Sono cresciute le preoccupazioni per l’influenza dell’Arabia Saudita nel calcio globale, con problemi di diritti umani spesso citati.

A causa di queste preoccupazioni, all’Arabia Saudita è stato vietato di sponsorizzare la Coppa del Mondo femminile FIFA in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. Tuttavia, i prossimi sforzi continueranno a rafforzare la posizione dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio, tra cui ospitare la Coppa del Mondo per Club maschile nel dicembre 2023 e valutare la possibilità di ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2030 insieme a Egitto e Grecia, con l’offerta di finanziare i loro nuovi stadi se tre quarti delle partite saranno giocate in Arabia Saudita.

Tra i crescenti tentativi sauditi di influenzare la FIFA e il palcoscenico calcistico mondiale, anche le entità statunitensi hanno fatto grandi passi avanti.

Nell’EPL, otto delle 20 squadre sono ora completamente o parzialmente di proprietà statunitense. Tuttavia, come l’Arabia Saudita, la sfida principale degli Stati Uniti al dominio del calcio europeo deriva dalla crescita del campionato nazionale, la Major League Soccer (MLS). La lega ha registrato una crescita costante per decenni, con l’obiettivo di attingere al potenzialmente enorme mercato interno degli Stati Uniti.

Dopo il successo della Coppa del Mondo FIFA del 1994, tenutasi negli Stati Uniti, la stagione inaugurale della MLS è iniziata nel 1996. La MLS ha ricevuto un impulso significativo nel 2007 con la firma della superstar inglese David Beckham con i LA Galaxy.

Il contratto ha introdotto la regola del giocatore designato, che consente alle squadre di superare il tetto salariale per alcuni giocatori, e ha incluso una clausola che consente a Beckham di acquistare i diritti di una squadra di espansione dopo la scadenza del suo contratto quinquennale.

Da allora, la MLS è passata da 13 a 29 squadre e Beckham è ora comproprietario dell’Inter Miami, che ha ingaggiato l’argentino Lionel Messi a metà del 2023 dal club francese Paris Saint-Germain. Il contratto di Messi include una quota azionaria nell’Inter Miami, a dimostrazione di come la MLS continui ad attrarre le superstar dando loro un interesse personale nel campionato.

Dopo l’ingaggio di Messi, la MLS ha sperimentato il cosiddetto “effetto Messi”. L’Inter Miami ha registrato vendite record di maglie, centinaia di milioni di dollari di biglietti venduti e ha guadagnato 14 milioni di follower su Instagram.

Il servizio di streaming di Apple per le partite della MLS ha guadagnato quasi 300.000 abbonati a partire dal 7 settembre, e tra le celebrità presenti alle recenti partite del Miami ci sono Leonardo DiCaprio, LeBron James e il Principe Harry. Altre stelle del calcio che si sono recentemente unite a Miami includono gli ex compagni di squadra di Messi al Barcellona, Sergio Busquets e Jordi Alba.

La crescita della MLS è stata alimentata anche dal significativo aumento della popolazione latina sin dalla sua nascita nel 1996, sfruttando la passione dell’America Latina per questo sport e il successo della nazionale femminile statunitense negli ultimi anni. Per rafforzare i legami con l’America Latina, nel 2023 è iniziata una nuova Coppa di Lega allargata tra la MLS e la Liga MX messicana, che ha visto la vittoria dell’Inter Miami.

Gli Stati Uniti ospiteranno la Copa América 2024 in coordinamento con la Confederazione del calcio associativo del Nord, Centro America e Caraibi (CONCACAF) e la Confederazione del calcio sudamericano (CONMEBOL). Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada ospiteranno anche la Coppa del Mondo maschile del 2026.

Anche i giovani americani sono sempre più interessati al calcio e, nel tentativo di eguagliare i campionati giovanili europei, la MLS ha lanciato MLS Next nel 2020 (i sauditi hanno lanciato il loro nel 2023). Gli Stati Uniti hanno ora il maggior numero di giovani calciatori che giocano a livello ricreativo, mentre le leghe europee reclutano sempre più talenti dalla MLS.

La FIFA è naturalmente interessata a capitalizzare il potenziale di crescita della MLS.

Gli Stati Uniti sono già una delle più importanti fonti di entrate della FIFA per la Coppa del Mondo, sia in termini di marchi sponsor che di numero di cittadini che si recano ai Mondiali. La FIFA potrebbe anche cercare di placare Washington.

Nel 2015, i funzionari americani hanno avviato una serie di azioni legali e indagini sulla corruzione nella FIFA e nel 2020 il Dipartimento di Giustizia ha accusato la FIFA di aver accettato tangenti dal Qatar e dalla Russia per assicurarsi le candidature per ospitare i Mondiali.

Ciononostante, sia la SPL che la MLS sono inferiori ai principali campionati europei in termini di spettatori.

Gli stadi di calcio sauditi e americani sono generalmente molto più piccoli delle loro controparti europee e le loro squadre non hanno il prestigio delle squadre europee affermate.

Gli stipendi della MLS sono ancora più bassi di quelli europei e, sebbene alcuni club abbiano avuto successo finanziario, più della metà delle squadre MLS è ancora in perdita. La cultura sportiva statunitense privilegia ancora altri sport, e sia l’EPL che la Liga MX messicana hanno un’audience maggiore negli Stati Uniti rispetto alla MLS.

Il dominio della UEFA sulla FIFA ha ostacolato anche le sfide precedenti. Gli Stati Uniti hanno lanciato l’International Soccer League nel 1960, che però ha vacillato dopo cinque anni, oscurata dalla Coppa Intercontinentale con le migliori squadre europee e sudamericane (poi evolutasi nella Coppa del Mondo per Club FIFA). Più di recente, la Chinese Super League ha faticato dopo gli ingenti investimenti effettuati a partire dal 2017.

Ma di recente è riemerso anche il malcontento storico all’interno della UEFA.

La frustrazione ha portato a due tentativi, uno nel 1998 e uno nel 2021, di istituire una “Super League” separata al di fuori del controllo di FIFA e UEFA. L’afflusso di denaro dalla Russia, dai Paesi del Golfo e dagli Stati Uniti nei club europei negli ultimi decenni ha giocato un ruolo fondamentale nell’alimentare il malcontento delle squadre più importanti nei confronti della UEFA e dei suoi regolamenti sul Fair Play Finanziario.

Il capo dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha recentemente spazzato via le preoccupazioni per la corsa alle spese della SPL ed è rimasto in gran parte in silenzio sulla MLS. Tuttavia, queste sfide simultanee hanno minato il tradizionale dominio dell’Europa sul calcio mondiale.

Inoltre, è sorto il sospetto che i proprietari del Chelsea Todd Boehly e Clearlake Capital, una società di investimento statunitense, stiano scaricando i giocatori del Chelsea alla SPL a prezzi gonfiati, suggerendo quanto siano diventate influenti le figure saudite e statunitensi anche nel mondo del calcio europeo.

La SPL e la MLS potrebbero dare nuova linfa alla FIFA, consentendo una più equa distribuzione delle risorse dell’organizzazione.

Tuttavia, l’influenza significativa del denaro saudita e americano nel migliorare i loro profili fa temere che il decentramento del calcio globale possa semplicemente spostare la fonte del potere finanziario dall’Europa a nuovi giocatori, introducendo potenzialmente un’altra serie di sfide. La FIFA deve gestire questo cambiamento con attenzione, puntando a una vera equità senza creare nuovi squilibri.

* da Globetrotter

