Emerge un’altra verità sui civili israeliani uccisi nel raid palestinese del 7 ottobre

Una donna israeliana sopravvissuta all’assalto di Hamas agli insediamenti vicino al confine di Gaza, il 7 ottobre, afferma che i civili israeliani sono stati “senza dubbio” uccisi dalle loro stesse forze di sicurezza.

È successo quando le forze israeliane hanno ingaggiato feroci scontri a fuoco con i combattenti palestinesi nel Kibbutz Be’eri e hanno sparato indiscriminatamente sia contro i combattenti che contro i loro prigionieri israeliani.

“Hanno eliminato tutti, compresi gli ostaggi“, ha detto la donna alla radio israeliana. “C’è stato un fuoco incrociato molto, molto pesante” e persino il bombardamento dei carri armati.

La donna, Yasmin Porat, 44 anni, madre di tre figli, ha detto che prima di allora lei e altri civili erano stati trattenuti dai palestinesi per diverse ore e trattati “umanamente“. Era fuggita dal vicino rave “Nova”.

Una registrazione della sua intervista, tratta dal programma radiofonico “Haboker Hazer” (Questa mattina“) condotto da Aryeh Golan sull’emittente statale Kan, è circolata sui social media.

In particolare, l’intervista non è inclusa nella versione online di Haboker Hazeh del 15 ottobre, l’episodio in cui pare sia stata trasmessa. È possibile che sia stata censurata a causa della sua natura esplosiva.

Porat, che viene da Kabri, un insediamento vicino al confine libanese, ha indubbiamente vissuto esperienze terribili e ha visto uccidere molti non combattenti. Il suo stesso compagno, Tal Katz, è tra i morti.

Tuttavia, il suo resoconto mina la storia ufficiale di Israele, che parla di omicidi deliberati e immotivati da parte dei combattenti palestinesi.

Sebbene non appaia più sul sito web del Kan, ci sono pochi dubbi sull’autenticità della registrazione.

Almeno un account in lingua ebraica ha pubblicato parte dell’intervista su Twitter, ora ufficialmente chiamato X, e ha accusato Kan di funzionare come “media al servizio di Hamas“.

Porat ha fornito la sua testimonianza anche al quotidiano israeliano Maariv.

Tuttavia, l’articolo di Maariv, pubblicato il 9 ottobre, non menziona specificamente l’uccisione di civili da parte delle forze israeliane.

In un’intervista di mezz’ora rilasciata giovedì al Canale 12 di Israele, Porat parla di intensi spari dopo l’arrivo delle forze israeliane. La stessa Porat ha ricevuto un proiettile nella coscia.

Trattati “umanamente”

Non solo Porat racconta a Kan che gli israeliani sono stati uccisi nel pesante contrattacco delle forze di sicurezza israeliane, ma dice che lei e altri civili prigionieri sono stati trattati bene dai combattenti palestinesi.

Porat stava partecipando al rave “Nova” quando è iniziato l’assalto di Hamas con missili e parapendii motorizzati. Lei e il suo compagno Tal Katz sono fuggiti in auto verso il vicino Kibbutz Be’eri, dove si sono svolti molti degli eventi che descrive nelle sue interviste ai media.

Secondo quanto dichiarato da Porat a Maariv, lei e Katz hanno inizialmente cercato rifugio nella casa di una coppia chiamata Adi e Hadas Dagan. Dopo che i combattenti palestinesi li hanno trovati, sono stati portati tutti in un’altra casa, dove otto persone erano già tenute prigioniere e una persona era morta.

Porat ha raccontato che la moglie dell’uomo morto “ci ha detto che quando loro [i combattenti di Hamas] hanno cercato di entrare, il ragazzo ha cercato di impedirglielo e ha afferrato la porta. Hanno sparato alla porta e lui è stato ucciso. Non lo hanno giustiziato“.

“Non ci hanno maltrattato. Ci hanno trattato in modo molto umano“, ha spiegato Porat a un sorpreso Golan nell’intervista alla radio Kan.

“Con questo intendo dire che ci sorvegliaVAno“, ha detto. “Ci danno qualcosa da bere qua e là. Quando vedono che siamo nervosi ci calmano. È stato molto spaventoso, ma nessuno ci ha trattato con violenza. Per fortuna non mi è successo nulla di quello che ho sentito nei media“.

“Sono stati molto umani con noi“, ha detto Porat nell’intervista a Channel 12. Ha ricordato che un combattente palestinese è stato trattato in modo violento. Ha ricordato che un combattente palestinese, che parlava ebraico, “mi ha detto: “Guardami bene, non ti uccideremo. Vogliamo portarti a Gaza. Non ti uccideremo. Quindi stai tranquilla, non morirai“. Questo è quello che mi ha detto, con queste parole“.

“Ero tranquilla perché sapevo che non mi sarebbe successo nulla“, ha aggiunto.

“Ci hanno detto che non saremmo morti, che volevano portarci a Gaza e che il giorno dopo ci avrebbero riportato al confine“, ha detto Porat a Maariv.

Nell’intervista a Channel 12, Porat spiega che sebbene i combattenti palestinesi avessero tutti armi cariche, non li ha mai visti sparare ai prigionieri o minacciarli con le loro armi.

Oltre a fornire ai prigionieri acqua potabile, ha detto che i combattenti li hanno lasciati uscire sul prato perché faceva caldo, soprattutto perché l’elettricità era stata tagliata.

Giovani e spaventati

Circa otto ore dopo l’inizio dell’attacco di Hamas e circa mezz’ora dopo le chiamate di Porat alla polizia, sono arrivate le forze israeliane e si è scatenato il caos, ha raccontato Porat a Kan.

“All’inizio non c’era nessuna forza di sicurezza [israeliana] con noi“, ha ricordato Porat, sottolineando che la sua prima chiamata alla polizia israeliana è rimasta senza risposta. “Siamo stati noi a chiamare la polizia, insieme ai rapitori, perché i rapitori volevano che la polizia arrivasse. Perché il loro obiettivo era di portarci a Gaza“.

“Avevano capito che i soldati non uccidono gli ostaggi. Quindi volevano uscire con noi vivi e che la polizia lo permettesse“, ha detto Porat a Canale 12.

Sebbene i prigionieri israeliani fossero solo una dozzina, Porat ha ricevuto istruzioni di dire alla polizia israeliana che 40 di loro erano tenuti in ostaggio dai combattenti di Hamas, che a loro volta contavano tra i 40 e i 50 uomini, per lo più ventenni, secondo le stime di Porat. Loro stessi erano giovani e spaventati, ha dichiarato a Canale 12.

Un combattente che Porat ha descritto come un comandante, sui 30 anni, ha chiesto di parlare con la polizia ed è stato messo in contatto con un ufficiale israeliano di lingua araba.

Dopo la breve conversazione, le circa quattro dozzine di combattenti palestinesi e la dozzina di prigionieri israeliani hanno atteso l’arrivo dell’esercito, con alcuni del gruppo che si sono riversati fuori nel giardino per trovare sollievo dal caldo pomeridiano.

Raffiche di proiettili, mortai e carri armati

Le forze israeliane hanno annunciato il loro arrivo con una pioggia di spari, cogliendo di sorpresa i combattenti e i loro prigionieri israeliani.

“Eravamo all’aperto e all’improvviso ci è arrivata una raffica di proiettili dall’unità [israeliana] YAMAM. Abbiamo iniziato a correre per trovare un riparo“, ha raccontato Porat a Channel 12.

Porat ha detto di essersi arresa ai soldati israeliani mezz’ora dopo il feroce scontro a fuoco che consisteva in “decine e centinaia e migliaia di proiettili e mortai che volavano in aria“, e che uno dei combattenti palestinesi, un comandante, decise di arrendersi e la usò in effetti come scudo umano.

“Comincia a spogliarsi“, ha ricordato Porat ad Aryeh Golan di Kan. “Mi chiama e inizia a lasciare la casa con me, sotto il fuoco. In quel momento urlo ai [commando israeliani]… quando mi sentono, di smettere di sparare“.

“E poi mi hanno sentito e hanno smesso di sparare“, ha aggiunto. “Vedo persone del kibbutz sul prato. Ci sono cinque o sei ostaggi stesi a terra fuori. Come pecore al macello, tra gli spari dei nostri commando e quelli dei terroristi“.

“I terroristi hanno sparato loro?“. Chiede Golan.

“No, sono stati uccisi dal fuoco incrociato“, risponde Porat. “Capisco che c’è stato un fuoco incrociato molto, molto pesante“.

Golan insiste: “Quindi le nostre forze potrebbero aver sparato loro?“.

“Senza dubbio“, risponde l’ex prigioniera, e aggiunge: “Hanno eliminato tutti, compresi gli ostaggi, perché c’era un fuoco incrociato molto, molto pesante“.

“Dopo un folle fuoco incrociato, due proiettili di carro armato sono stati sparati contro la casa. È una piccola casa di un kibbutz, niente di che“, spiega Porat.

Sia Porat che l’uomo che l’ha fatta prigioniera sono sopravvissuti. Il palestinese è stato fatto prigioniero dalle forze israeliane. Ma secondo Porat, quasi tutti gli altri abitanti dell’insediamento sono stati uccisi, feriti o dispersi, e si pensa che siano stati portati a Gaza.

Porat ha raccontato a Kan di aver perso decine di amici che erano presenti al rave, persone che vedeva regolarmente alle feste della scena trance israeliana.

“Sono arrabbiata con lo Stato, sono arrabbiata con l’esercito“, ha detto Porat a Maariv. “Per 10 ore il kibbutz è stato abbandonato“.

Lo sforzo congiunto americano-israeliano di dipingere Hamas come peggiore dell’ISIS per giustificare il genocidio in atto da parte di Israele contro la popolazione civile di Gaza dipende dal fatto che l’opinione pubblica internazionale non veda o senta testimonianze come quella di Porat.

I leader israeliani, già sottoposti a forti critiche per non aver saputo anticipare e prevenire l’offensiva di Hamas, non vorranno nemmeno che i loro fallimenti catastrofici siano aggravati dalla consapevolezza che molti degli israeliani morti potrebbero essere stati uccisi dal “fuoco amico” in un disastroso contrattacco israeliano.

Direttiva Hannibal?

Saleh al-Arouri, un alto comandante militare di Hamas, ha affrontato direttamente le affermazioni di Israele secondo cui i suoi combattenti avrebbero deliberatamente ucciso il maggior numero possibile di civili.

La campagna di propaganda israeliana ha incluso racconti di atrocità – per i quali non è stata prodotta alcuna prova – secondo i quali i palestinesi avrebbero decapitato decine di bambini israeliani e le donne sarebbero state violentate.

In un’intervista rilasciata giovedì ad Al Jazeera, al-Arouri ha dichiarato che i combattenti della forza militare della sua organizzazione, le Brigate Qassam, erano sottoposti a un protocollo rigoroso per non fare del male ai civili.

Ma al-Arouri ha detto che dopo che la divisione israeliana di Gaza – l’unità dell’esercito che circonda la Striscia di Gaza – è crollata molto più rapidamente del previsto, la gente di Gaza si è precipitata nella zona di confine dopo aver saputo che era stata aperta, causando il caos. Ha detto che questo potrebbe aver incluso altre persone armate che non facevano parte di Qassam.

Al-Arouri ha affermato che questo ha fatto sì che i combattenti di Qassam si scontrassero con soldati, guardie degli insediamenti e residenti armati, causando la morte di civili.

Al-Arouri ha anche invocato la possibilità che Israele abbia usato la cosiddetta “Direttiva Hannibal” – un protocollo che permette alle forze israeliane di usare una forza schiacciante per uccidere uno dei propri soldati catturati piuttosto che permettergli di essere fatto prigioniero.

La logica della direttiva Hannibal è quella di evitare che il nemico abbia prigionieri che possano essere utilizzati nelle trattative per lo scambio di prigionieri.

Tuttavia, in questo caso, se la direttiva fosse stata applicata dalle forze israeliane, sarebbe stata usata contro i civili.

Al-Arouri ha dichiarato ad Al Jazeera: “Siamo certi che i giovani [combattenti] sono stati bombardati insieme ai prigionieri che erano con loro“.

Il racconto di Porat, tra gli altri, sottolinea la necessità di un’indagine indipendente, che Israele difficilmente permetterà mai.

L’attuale narrazione propagandistica è semplicemente troppo preziosa per i genocidari di Tel Aviv.

* Ali Abunimah è direttore esecutivo di The Electronic Intifada.

David Sheen è autore di Kahanism and American Politics: The Democratic Party’s Decades-Long Courtship of Racist Fanatics.

Trascrizione dell’intervista di Kan a Yasmin Porat

Yasmin Porat: Per un’ora hanno sbattuto contro circa 10 terroristi dentro la camera di sicurezza blindata. C’erano urla in arabo ed è stata un’ora molto tesa. Abbiamo provato una paura indescrivibile. Dopo un’ora sono riusciti a fare irruzione e hanno portato noi quattro in una casa vicina, dove c’erano già altri otto ostaggi. Ci siamo uniti a quegli otto ed eravamo circa 12 ostaggi con 40 terroristi che ci sorvegliavano. La storia è breve.

Aryeh Golan: Hanno abusato di voi?

Yasmin Porat: Non ci hanno maltrattato. Ci hanno trattato in modo molto umano, cioè…

Aryeh Golan: Umanamente? Davvero?

Yasmin Porat: Sì, nel senso che ci hanno sorvegliato. Ci danno qualcosa da bere qua e là. Quando vedono che siamo nervosi, ci calmano. È stato molto spaventoso, ma nessuno ci ha trattato con violenza. Per fortuna non mi è successo nulla di ciò che ho sentito nei media.

Aryeh Golan: Sono successe cose orribili e terribili.

Yasmin Porat: È vero. Ma dopo due ore, all’inizio, non c’erano forze di sicurezza [israeliane] con noi. Siamo stati noi a chiamare la polizia insieme ai rapitori, perché i rapitori volevano che la polizia arrivasse. Perché il loro obiettivo era di portarci a Gaza.

[AUDIO saltato o tagliato]

Yasmin Porat: Nel frattempo uno dei terroristi decide di arrendersi, il terrorista con cui ho stabilito un legame. Nel corso di quelle due ore mi sono messa in contatto con alcuni dei rapitori, quelli che facevano la guardia agli ostaggi.

Aryeh Golan: Sì

Yasmin Porat: E decide di usarmi come scudo umano. Decide di arrendersi. Non ne ero consapevole in quei momenti, ma a posteriori. Inizia a spogliarsi, mi chiama e inizia a lasciare la casa con me, sotto il fuoco. In quel momento ho urlato agli YAMAM [i commando israeliani], quando eravamo già in grado di sentirmi, di smettere di sparare.

Aryeh Golan: Sì

Yasmin Porat: E allora mi hanno sentito e hanno smesso di sparare. Vedo sul prato, nel giardino della gente del kibbutz. Ci sono cinque o sei ostaggi stesi a terra fuori, come pecore al macello, tra gli spari dei nostri [combattenti] e quelli dei terroristi.

Aryeh Golan: I terroristi hanno sparato loro?

Yasmin Porat: No, sono stati uccisi dal fuoco incrociato. Si capisce che c’era un fuoco incrociato molto, molto pesante.

Aryeh Golan: Quindi le nostre forze potrebbero aver sparato loro?

Yasmin Porat: Senza dubbio.

Aryeh Golan: Quando hanno cercato di eliminare i rapitori, Hamas?

Yasmin Porat: Hanno eliminato tutti, compresi gli ostaggi. Perché c’era un fuoco incrociato molto, molto pesante. Sono stata liberata alle 17:30 circa. A quanto pare i combattimenti sono terminati alle 20.30. Dopo un folle fuoco incrociato, due proiettili di carro armato sono stati sparati contro la casa. È una piccola casa di un kibbutz, niente di che. L’avete visto al telegiornale.

Aryeh Golan: Sì

Yasmin Porat: Non è un posto grande. E in quel momento sono stati uccisi tutti. C’era silenzio, tranne una persona che zoppicava, Hadas [Dagan], nel giardino.

Aryeh Golan: Come sono stati uccisi tutti?

Yasmin Porat: Dal fuoco incrociato.

Aryeh Golan: Fuoco incrociato, quindi anche dalle nostre forze?

Yasmin Porat: Senza dubbio.

Aryeh Golan: Davvero?

Yasmin Porat: È quello che credo.

Aryeh Golan: Ohi, sembra così brutto.

Yasmin Porat: Sì. E tutti sono morti.

Aryeh Golan: E tu, grazie a quel terrorista che ha deciso di consegnarsi…

Yasmin Porat: Esattamente.

Aryeh Golan: E lei è sopravvissuta, mentre tutti gli altri sono stati uccisi lì.

Yasmin Porat: Tranne un’altra donna che è sopravvissuta, l’hanno trovata più tardi. La persona che si occupava dell’evento l’ha controllata o qualcosa del genere. L’hanno trovata quando ha alzato la testa, tra tutti i corpi. E poi, semplicemente…

Aryeh Golan: E il suo compagno, che era con lei?

Yasmin Porat: Ucciso.

Aryeh Golan: Anche lui è stato ucciso?

Yasmin Porat: Sì. Tutti sono stati uccisi lì. È stato orribile.

Aryeh Golan: È tornata a Kabri?

Yasmin Porat: Sono tornata a Kabri e poi è iniziato il caos.

Aryeh Golan: Nel nord?

Yasmin Porat: Sì. Quindi ora sono un’ospite. Sono stata ospitata in modo delizioso nel kibbutz Ein Harod. E per ora sono qui.

Aryeh Golan: Ora sei nella Valle di Jezreel. Bene, Yasmin, hai vissuto un’esperienza terribile.

Yasmin Porat: È vero.

Aryeh Golan: Hai perso il tuo compagno, hai visto persone uccise accanto a te.

Yasmin Porat: E io…

Aryeh Golan: Che fine ha fatto il terrorista che si è consegnato?

Yasmin Porat: È ancora arrestato, ed è stato appena chiamato per un interrogatorio per aiutare… Sapete, sarà interrogato sugli accusati. E purtroppo altre decine di miei amici sono stati uccisi perché…

Aryeh Golan: [INTERRUZIONE] Decine di amici?

Yasmin Porat: Sì, perché è una comunità, la scena trance, andiamo alle stesse feste. Vuol dire che oltre al mio compagno, conoscevo decine e centinaia di persone [CUT OFF]

