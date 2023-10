Colombia e Israele ai ferri corti. E’ qualcosa di più di una crisi diplomatica

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha detto domenica che se fosse necessario sospendere le relazioni estere con Israele, lo farebbe perché “non sosteniamo il genocidio”.

Attraverso il suo account sul social network X (ex Twitter), il capo dello Stato si è espresso dopo le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Lior Haiat, che ha annunciato che il suo Paese ha deciso di interrompere le esportazioni di sicurezza verso la Colombia.

Dopo gli attacchi della Resistenza palestinese e l’immediata reazione del governo israeliano che bombarda Gaza, il presidente colombiano Gustavo Petro è stato molto chiaro contro l’arroganza guerrafondaia di Israele, denunciando sui suoi social network l’assedio della popolazione palestinese della Striscia, che ha descritto come “genocidio”.

Domenica, l’ambasciatore israeliano aveva definito le dichiarazioni del presidente Petro sul conflitto a Gaza “ostili”, “antisemite” e contrarie allo “Stato di Israele”.

Una settimana dopo l’azione di Hamas, l’escalation ha portato il presidente colombiano Petro a minacciare di sospendere le relazioni diplomatiche con Israele, dopo che Tel Aviv ha decretato la cessazione delle esportazioni di materiale per la sicurezza verso la Colombia. Occorre rammentare che la Colombia è l’unico paese latinoamericano aderente alla Nato.

“Se le relazioni estere con Israele devono essere sospese, le sospendiamo. Noi non siamo favorevoli al genocidio. Il presidente della Colombia non si sente offeso”, ha twittato Petro nella tarda serata di domenica, quando ha anche annunciato l’invio di aiuti umanitari a Gaza e ha chiesto la convocazione di un’assemblea straordinaria delle Nazioni Unite.

La minaccia di Petro è stata una risposta quasi immediata a una dichiarazione del ministero degli Esteri israeliano che descriveva le dichiarazioni del leader colombiano come “ostili e antisemite” e annunciava che le esportazioni erano state annullate per questioni di sicurezza. Allo stesso tempo, Tel Aviv aveva convocato l’ambasciatore della Colombia in Israele per rimproverarlo.

Secondo l’ambasciatore israeliano Dagan, le opinioni del presidente colombiano “riflettono il sostegno alle atrocità commesse dai terroristi di Hamas, alimentano l’antisemitismo, colpiscono i rappresentanti dello Stato di Israele e minacciano la pace della comunità ebraica in Colombia”.

Per questo motivo, il funzionario israeliano ha commentato che hanno deciso di fermare le esportazioni di forniture di sicurezza in Colombia e che, su indicazione del loro ministro degli Esteri, Eli Cohen, e del vice direttore generale per l’America Latina del ministero degli Esteri israeliano, Jonathan Peled, l’ambasciatrice colombiana in Israele, Margarita Manjarrez, è stata convocata per “una conversazione di rimprovero”.

Lunedì, il ministro degli Esteri colombiano Alvaro Leyva ha esortato l’ambasciatore israeliano Gali Dagan a lasciare il paese. “La storia della diplomazia universale ricorderà come pietra miliare l’insensatezza dell’ambasciatore israeliano in Colombia nei confronti di Gustavo Petro, presidente della Repubblica. Vergogna. Per lo meno, trova scuse e vattene”, ha twittato Leyva.

“La storia della diplomazia universale registrerà come pietra miliare l’insensatezza dell’ambasciatore israeliano in Colombia nei confronti di Gustavo Petro, presidente della Repubblica”, ha detto il ministro degli Esteri colombiano attraverso il social network X. Leyva ha anche detto che Dagan dovrebbe “vergognarsi” e “come minimo”, per fare ammenda per le sue osservazioni, dovrebbe “scusarsi e andarsene”. “L’intelligenza si risponde con l’intelligenza. Ci sono Stati in gioco”, ha aggiunto il diplomatico colombiano a proposito delle azioni del portavoce israeliano.

Ciò che ha fatto infuriare di più Israele è stato il paragone di Petro tra Gaza e il campo di concentramento nazista di Auschwitz, dopo che il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha ordinato l’assedio della Striscia, tagliando l’elettricità, l’acqua e l’accesso a cibo e carburante. “Stiamo combattendo contro gli animali umani”, ha detto Galant, a cui Petro ha risposto: “Questo è ciò che i nazisti hanno detto degli ebrei. I popoli democratici non possono permettere che il nazismo si ristabilisca nella politica internazionale. Israeliani e palestinesi sono esseri umani soggetti al diritto internazionale”. Successivamente, l’ambasciatore israeliano a Bogotà ha invitato il presidente a visitare Auschwitz e Petro ha replicato: “Sono già stato nel campo di concentramento di Auschwitz e ora lo vedo copiato a Gaza”.

Il presidente colombiano, togliendosi probabilmente un grosso sasso dalla scarpa, ha anche ricordato che un ex soldato israeliano diventato mercenario, Yair Klein, è stato fondamentale per addestrare i paramilitari delle Forze Unite di Autodifesa della Colombia alla fine degli anni ’80.

Il ruolo dei consiglieri militari israeliani nella “guerra sporca” in Colombia

Secondo una recente inchiesta del noto giornalista colombiano Alberto Donadio, lo sterminio dei militanti dell’Unione Patriottica in Colombia, alla fine degli anni Ottanta, è stato architettato dal successore del presidente colombiano Betancur, il presidente Virgilio Barco Vargas, attuando un piano elaborato da una delle spie più decorate della storia israeliana, Rafael ‘Rafi’ Eitan.

Per decenni, il ruolo di Eitan nel genocidio colombiano è stato in piena mostra, anche se la sua presenza è passata inosservata ai media. L’edizione del 1º febbraio 1987 del giornale colombiano El Espectador pubblicò un rapporto riservato sull’assunzione di Eitan, notando che era stato introdotto a causa della sua esperienza nella “controinsurrezione”. Nel 1989, i giornalisti veterani Yossi Melman e Dan Raviv riportarono sul Washington Post che l’israeliano era stato assunto come consigliere per la sicurezza nazionale del governo colombiano.

Mentre Eitan stava consigliando il presidente Barco, un mercenario israeliano di nome Yair Klein era arrivato in Colombia per addestrare i narco-paramilitari su come sconfiggere l’insurrezione delle FARC.

Ufficiale militare in pensione, Klein fondò nel 1984 una compagnia mercenaria chiamata Hod Hahanit (Punta di Lancia), composta da gruppi di ex poliziotti israeliani e unità speciali.

Nel 1987, Klein atterrò in Colombia per incontrare il tenente colonnello israeliano Yithzakh Shoshani e un altro connazionale, Arik Afek, che si era stabilito nel paese latinoamericano anni prima, dopo essersi assicurato accordi redditizi per la vendita di attrezzature militari. Successivamente, Shoshani divenne il principale mediatore tra Klein e i suoi clienti colombiani. Nel 1990, il corpo in decomposizione dell’israeliano Afek fu trovato con ferite multiple da arma da fuoco nel bagagliaio di un’auto all’aeroporto internazionale di Miami.

Il giornalista colombiano Alberto Donadio afferma che in un’intervista telefonica, “Klein mi ha assicurato che il suo lavoro avveniva attraverso il Ministero della Difesa israeliano e il produttore di armi di proprietà statale, Israel Military Industries (IMI), che a sua volta aveva un contratto con una società colombiana di sorveglianza dei dati ottenuto attraverso il Ministero della Difesa colombiano. Ha detto di essere stato originariamente assunto per garantire la sicurezza delle operazioni di coltivazione delle banane nella regione di Urabá, dove l’American Fruit Company, con sede negli Stati Uniti, aveva pagato milioni di dollari agli squadroni della morte colombiani”.

Klein in Colombia ha condotto tre sessioni di formazione, ciascuna per circa 30 persone. Era coadiuvato da tre addestratori, tutti colonnelli dell’esercito israeliano: Tzadaka Abraham, Teddy Melnik e Amatzia Shuali.

Klein addestrò i fratelli Carlos e Fidel Castaño, i capisquadra che in seguito avrebbero formato le notoriamente violente Forze Unite di Autodifesa della Colombia (AUC). Sotto il patrocinio di ricchi proprietari terrieri colombiani, trafficanti di droga, allevatori di bestiame, politici e militari, l’AUC ha commesso macabri massacri in tutto il paese, incluso l’uso di motoseghe per uccidere e smembrare i contadini, il tutto con l’obiettivo di terrorizzare le comunità e costringerle a fuggire dalle loro terre. Le Nazioni Unite hanno stimato nel 2016 che l’AUC è stata responsabile dell’80% delle morti nel conflitto civile colombiano.

Fonte: Resumen Latinoamericano

18 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO