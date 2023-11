Marcia Europea per la Palestina. Cessate il fuoco ora!

Fare tutto il possibile per ottenere un immediato cessate il fuoco, la protezione di tutte le popolazioni civili e l’accesso all’aiuto internazionale per i palestinesi a Gaza che si trovano in una situazione umanitaria di estrema urgenza.

