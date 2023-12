La mostruosa proposta di Giora Eiland su Gaza è malvagità sotto gli occhi di tutti

Giora Eiland è uno degli “agenti pensanti” dell’esercito. Cordiale ed eloquente, il suo comportamento è improntato alla moderazione e al buon senso.

La sua carriera militare è impressionante: è stato capo della Divisione Operazioni e Pianificazione dell’esercito e capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Viene costantemente intervistato e lodato dai laburisti. Non borbotta e non è ignorante come il generale di brigata Amir Avivi, né sanguinario come Itamar Ben Gvir. È un centrista, un moderato di destra.

Eiland, che non sta bene e ha persino scritto un libro sulle sue sofferenze, ha un’idea: le epidemie a Gaza sono un bene per Israele.

“Dopo tutto, gravi epidemie nel sud della Striscia di Gaza ci porteranno più vicini alla vittoria e ridurranno il numero di feriti tra i soldati dell’esercito israeliano“, ha scritto questa settimana su Yedioth Ahronoth. “Dobbiamo solo aspettare che le figlie dei leader di Hamas contraggano la ferita e siamo a posto“.

Eiland non è entrato nei dettagli su quale piaga stesse raccomandando – peste, bolle o colera, forse un cocktail di vaiolo e AIDS; o forse la morte per fame per due milioni di persone.

Una promessa di vittoria israeliana a un prezzo imbattibile. “E no, questa non è crudeltà per amore della crudeltà“, ha insistito, come se qualcuno pensasse il contrario. In realtà, si tratterebbe secondo lui di una “rara gentilezza” e di un “senso umano” che salverebbe solo vite umane.

Eiland, nel ruolo di Madre Teresa, ufficiale e gentiluomo dell’esercito più morale del mondo, ha fatto una proposta nazista e non è scoppiata alcuna tempesta. Dopotutto, chiunque attribuisca a Israele l’attuale genocidio è antisemita.

Immaginate che un generale europeo si proponga di affamare un paese o un’etnia – – gli ebrei, per esempio – o di falcidiarlo con un’epidemia. Immaginate la diffusione di una pestilenza per incoraggiare lo sforzo bellico. Tutto è giusto in guerra, e ora diventa lecito suggerire tutto ciò che hai sognato senza mai osare menzionarlo. Il “politicamente corretto” è stato invertito.

Chiunque può essere Meir Kahane, nessuno può essere umano. Proporre il genocidio va bene, ma non è pietà per i bambini di Gaza. Proporre la pulizia etnica è accettabile, e non sciocca la ‘punizione collettiva’ inflitta a Gaza.

Non è più solo la destra. Questo è il mainstream. Il deputato di Yesh Atid, Ram Ben Barak, sostiene il “trasferimento volontario“, così come il ministro moderato Gila Gamliel. Il ministro degli Esteri ha dichiarato di non rappresentare il governo. Ma sì, e non solo il governo.

La mostruosità è diventata corretta, il diabolismo è penetrato nel centro e anche nella sinistra del centro.

Non ci siamo ancora ripresi dalla brutalità di Hamas, e siamo già inondati da tutta questa “bontà”, non solo dall’estrema destra e dai coloni, ma dal cuore del centro di Israele.

Apparentemente, c’è una crudeltà orribile e una crudeltà corretta. Quelli di Hamas sono ‘animali’, ma la proposta di diffondere la peste è legittima.

Una delle cose più pericolose nate da questa guerra si sta svolgendo davanti ai nostri occhi: la standardizzazione, la legalizzazione e la normalizzazione del male.

Questo male è nato dal terreno fertile dell’incredibile disprezzo e dell’indifferenza patologica di Israele per ciò che sta accadendo ora a Gaza. I giornalisti stranieri che vengono qui non credono ai loro occhi: a Gaza non esiste la sofferenza; Israele non ha ucciso migliaia di bambini o sfrattato un milione di persone dalle loro case.

Il sacrificio di Gaza è totalmente oscurato, scomparso non solo dal discorso pubblico, ma anche dalle notizie quotidiane. Per la televisione israeliana, unica al mondo, non abbiamo ucciso bambini. Secondo i media israeliani, le Forze di Difesa Israeliane non hanno commesso un solo crimine di guerra ‘minore9.

Una società così sprezzante della realtà e così indifferente alle sofferenze del paese contro il quale ha dichiarato guerra provoca “cambiamenti morali” come quello di Eiland. Si può essere certi che pensa che il suo suggerimento non sia in alcun modo inquinato, che tutto ciò che ha fatto è stato fare un suggerimento ragionevole che serve gli interessi di Israele.

Che cosa c’è da considerare, oltre all’interesse di Israele? Il diritto internazionale è per i deboli, la morale per i filosofi, l’umanesimo per i deboli di cuore. E davvero, cosa c’è di sbagliato in una piaga a Gaza? Solo una cosa: potrebbe infettare anche Israele.

Anzi, sta già accadendo.

* da Haaretz

