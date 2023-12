Perché Israele sta fallendo?

Tutto è iniziato con Homa e Migdal, letteralmente un muro e una torre gi guardia. E’ molto probabile che i primi pensatori e leader del movimento sionista, nell’Europa della fine del XIX secolo, immaginassero, o almeno sperassero, che la Palestina fosse una terra vuota e che se c’erano persone lì, erano tribù nomadi senza radici che, in sostanza, non abitavano la terra.

Se così fosse stato, molto probabilmente i profughi ebrei che si dirigevano verso quella terra vuota avrebbero costruito una società prospera e, forse, avrebbero trovato un modo per evitare di polarizzarsi dal mondo arabo.

Quello che sappiamo, in realtà, è che molti dei primi architetti del sionismo erano perfettamente consapevoli del fatto che la Palestina non era una terra vuota.

Questi architetti del sionismo erano troppo razzisti e orientalisti, come il resto d’Europa, per rendersi conto di quanto fosse progressista la società palestinese in relazione a quel periodo, con un’élite urbana istruita e politicizzata e una comunità rurale che viveva in pace all’interno di un genuino sistema di coesistenza e solidarietà.

La società palestinese era alle soglie della modernità – come tante altre società della regione; Un mix di tradizione e nuove idee. Questa sarebbe stata la base per un’identità nazionale e una visione di libertà e indipendenza su quella stessa terra che avevano abitato per secoli.

I sionisti certamente sapevano in anticipo che la Palestina era la terra dei palestinesi, ma percepivano la popolazione autoctona come un ostacolo demografico, che doveva essere rimosso affinché il progetto sionista di costruire uno stato ebraico in Palestina avesse successo.

È così che l’espressione sionista “La questione palestinese” o “Il problema palestinese” è entrata nel lessico politico della politica mondiale.

Agli occhi della leadership sionista, questo “problema” poteva essere risolto solo spostando i palestinesi e sostituendoli con immigrati ebrei.

Inoltre, la Palestina doveva essere strappata dal mondo arabo e costruita come un avamposto, al servizio delle aspirazioni dell’imperialismo e del colonialismo occidentali di conquistare il Medio Oriente nel suo insieme.

‘Mura e Torre di Guardia’

Questi due elementi sono stati visti come i punti di riferimento più importanti nel “ritorno” ebraico alla presunta terra vuota, e sono ancora presenti in ogni insediamento sionista fino ad oggi.

All’epoca, i villaggi palestinesi non avevano mura o torri di guardia, e non ne hanno ancora oggi.

Le persone entravano e uscivano liberamente, godendo della vista dei villaggi lungo la strada, così come del cibo e dell’acqua disponibili per ogni passante.

Gli insediamenti sionisti, al contrario, custodivano religiosamente i loro frutteti e campi e percepivano chiunque li toccasse come ladri e terroristi. Questo è il motivo per cui, fin dall’inizio, non hanno costruito normali habitat umani, ma bastioni con mura e torri di guardia, offuscando la differenza tra civili e soldati nella comunità dei coloni.

Per un breve momento, gli insediamenti sionisti hanno ottenuto il riconoscimento dei movimenti socialisti e comunisti in tutto il mondo, semplicemente perché erano luoghi in cui il comunismo è stato sperimentato senza successo e fanaticamente. La natura di questi insediamenti, tuttavia, ci dice, fin dall’inizio, cosa significava il sionismo per la terra e la sua gente.

Chiunque arrivasse come sionista, sia che sperasse di trovare una terra vuota, sia che fosse determinato a renderla una terra vuota, veniva arruolato in una società militare di coloni che poteva realizzare il sogno della terra vuota solo con la pura forza.

La popolazione indigena declinò l’offerta, secondo le parole di Theodore Herzl, di essere “portata via” in altri paesi.

Nonostante l’enorme delusione per la ritrattazione britannica delle sue promesse iniziali di rispettare il diritto all’autodeterminazione per tutti i popoli arabi, i palestinesi speravano ancora che l’Impero li avrebbe protetti dal progetto sionista di sostituzione e sfollamento.

Negli anni ’30, i leader della comunità palestinese capirono che non sarebbe stato così. Pertanto, si ribellarono, solo per essere brutalmente schiacciati dall’Impero che avrebbe dovuto proteggerli, secondo il “Mandato” ricevuto dalla Società delle Nazioni.

L’Impero rimase a guardare anche quando il movimento dei coloni perpetrò una vasta operazione di pulizia etnica nel 1948, con conseguente espulsione di metà della popolazione nativa durante la Nakba.

Dopo la catastrofe, tuttavia, la Palestina era ancora piena di palestinesi, e coloro che furono espulsi rifiutarono di accettare qualsiasi altra identità e combatterono per il loro ritorno, come fanno ancora oggi.

Mantenere vivo il ‘sogno’

Coloro che rimasero nella Palestina storica continuarono a dimostrare che la terra non era vuota e che i coloni avevano bisogno di usare la forza per raggiungere il loro obiettivo di trasformare una Palestina araba, musulmana e cristiana in una Palestina ebraica europea.

Ogni anno che passava, era necessario usare più forza per realizzare questo sogno europeo a spese del popolo palestinese.

Nel 2020, abbiamo già segnato cento anni di un tentativo in corso di attuare, con la forza, la visione di trasformare una “terra vuota” in un’entità ebraica. Inoltre, per alcune ragioni democratiche e teocratiche, sembra che non ci sia consenso ebraico su questa parte della “visione”

Miliardi e miliardi di soldi dei contribuenti americani erano, e sono ancora necessari, per mantenere il sogno della terra vuota della Palestina – e l’incessante ricerca sionista per realizzarlo.

Un repertorio senza precedenti di mezzi violenti e spietati doveva essere impiegato quotidianamente contro i palestinesi, i loro villaggi e le loro città, o l’intera Striscia di Gaza, al fine di mantenere il sogno.

Il costo umano pagato dai palestinesi per questo progetto fallito è stato enorme, ed è di circa 100.000 fino ad oggi.

Il numero di palestinesi feriti e traumatizzati è così alto che probabilmente ogni famiglia palestinese ha almeno un membro, che sia un bambino, una donna o un uomo, che può essere incluso in questa lista.

La nazione palestinese – il cui capitale umano è stato in grado di muovere le economie e le culture di tutto il mondo arabo – è stata frammentata e gli è stato impedito di esaurire questo incredibile potenziale a proprio vantaggio.

Questo è lo sfondo della politica genocida che Israele sta ora attuando a Gaza e della campagna di uccisioni senza precedenti in Cisgiordania.

Solo democrazia?

Questi tragici eventi sollevano, ancora una volta, l’enigma: come possono l’Occidente e il Nord del mondo affermare che questo progetto violento di mantenere milioni di palestinesi sotto l’oppressione è portato avanti dall’unica democrazia del Medio Oriente?

Forse ancora più importante, perché così tanti sostenitori di Israele e gli stessi ebrei israeliani credono che questo sia un progetto sostenibile nel 21° secolo?

La verità è che non è sostenibile.

Il problema è che la sua disintegrazione potrebbe essere un processo lungo e molto sanguinoso, le cui principali vittime sarebbero i palestinesi.

Inoltre, non è chiaro se i palestinesi siano pronti a subentrare, come movimento di liberazione unito, dopo le fasi finali della disintegrazione del progetto sionista.

Riusciranno a scrollarsi di dosso il senso di sconfitta e a ricostruire la loro patria come paese libero per tutti in futuro?

Personalmente, ho grande fiducia nella giovane generazione palestinese, che sarà in grado di farlo.

Quest’ultima fase potrebbe essere meno violenta; Potrebbe essere più costruttivo e produttivo per entrambe le società, quella dei coloni e quella dei popoli colonizzati, se solo la regione e il mondo intervenissero ora.

Se alcune nazioni smettessero di far infuriare milioni di persone sostenendo che un progetto vecchio di un secolo – volto a svuotare una terra dai suoi popoli indigeni con la forza – è un progetto che riflette una democrazia illuminata e una società civile.

Se ciò accadesse, gli americani potrebbero smettere di chiedersi “Perché ci odiano?”.

E gli ebrei di tutto il mondo non sarebbero costretti a difendere il razzismo ebraico usando come arma l’antisemitismo e la negazione dell’Olocausto.

Si spera che anche i sionisti cristiani ritornino ai precetti umani fondamentali che il cristianesimo rappresenta e si uniscano in prima linea alla coalizione determinata a fermare la distruzione della Palestina e del suo popolo.

Le multinazionali, le società di sicurezza e le industrie militari, naturalmente, non si unirebbero a una nuova coalizione che si oppone al progetto di svuotamento della terra. Tuttavia, potrebbero essere contestati.

L’unico prerequisito necessario è che noi, un popolo ingenuo che crede ancora nella moralità e nella giustizia, che fungiamo da fari in quest’epoca di tenebre, comprendiamo veramente che fermare il tentativo di svuotare la Palestina è l’inizio di una nuova era, di un mondo molto migliore per tutti.

*Ilan Pappé è professore all’Università di Exeter. In precedenza è stato docente di scienze politiche presso l’Università di Haifa.

Da Palestine Chronicle

14 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO