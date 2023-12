Gaza. Militari israeliani uccidono tre ostaggi. Ucciso un altro giornalista. La resistenza palestinese rivendica i propri risultati

L’ esercito israeliano ha ammesso, defininendolo come un “tragico” incidente, l’uccisione di tre ostaggi da parte dai suoi stessi uomini. Il fatto ha scatenato un’ondata di proteste a Tel Aviv. Gli ostaggi erano Yotam Haim, 28 anni; Alon Shamriz, 26 e Samer El Talalqa, 25 e sono stati uccisi in un quartiere di Gaza City dai militari israeliani che li hanno scambiati per miliziani. “Durante gli scontri a Shejaiya i soldati hanno erroneamente identificato tre ostaggi israeliani come una minaccia e, di conseguenza, li hanno uccisi”, ha detto il portavoce militare Daniel Hagari

A Tel Aviv centinaia di persone si sono radunate per protestare davanti al Ministero della Difesa sventolando bandiere e striscioni con i volti di alcuni dei 129 ostaggi ancora detenuti a Gaza.

Ancora giornalisti uccisi

Nella Striscia di Gaza continuano a morire i giornalisti: al Jazeera ha riferito dell’uccisione del suo corrispondente Samer Abu Daqqa da parte dei soldati israeliani, mentre un altro, Wael Dahdouh, è stato ferito dalle schegge durante un attacco missilistico israeliano a Khan Younis.

Samer Abu Daqqa, un giornalista palestinese e cameraman del canale Al-Jazeera a Gaza, è stato ucciso venerdì in un attacco militare israeliano a Khan Yunis, mentre copriva la guerra a Gaza.

Abu Daqqa è stato preso di mira, insieme a Wael al-Dahdouh, un giornalista palestinese che ha perso la maggior parte della sua famiglia in un recente attacco aereo israeliano, che ha preso di mira la loro casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Le forze israeliane si sono rifiutate di consentire l’evacuazione del giornalista palestinese gravemente ferito, portando, sei ore dopo, alla sua morte.

Anche altri giornalisti e operatori della protezione civile sono stati colpiti da un missile israeliano che li ha colpiti nelle vicinanze della scuola femminile Farhana a Khan Yunis.

I combattimenti a Gaza. Abu Obeida rivendica la resistenza casa per casa

I media palestinesi riferiscono di intensi bombardamenti israeliani in tutta la Striscia di Gaza, compresa la città meridionale di Khan Younis e le aree a nord dell’enclave. Scontri a fuoco tra militari israeliani e i combattenti palestinesi si sono verificati nell’area di Jabaliya, dove l’Aeronautica di Tel Aviv ha distrutto un edificio.

Abu Obeida, portavoce delle Brigate Al-Qassam, l’ala militare del Movimento di Resistenza Palestinese Hamas, ha rilasciato una nuova dichiarazione venerdì.

La dichiarazione ha coinciso con due video, prodotti dai media militari della Brigata, che mostrano carri armati militari israeliani presi di mira dai missili della Resistenza palestinese in varie parti di Gaza.

“Negli ultimi cinque giorni, i nostri combattenti hanno preso di mira più di 100 veicoli militari negli assi dell’aggressione sionista a Jabalia, Al-Shuja’iyya, Sheikh Radwan, Al-Zaytoun, nella regione centrale, e a Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza” ha affermato Abu Obeida.

“Negli ultimi cinque giorni, i nostri combattenti hanno effettuato un gran numero di imboscate precise contro le forze di fanteria nemiche a Jabalia, Sheikh Radwan, Al-Shuja’iyya centrale e Khan Younis.

“Questi includevano l’attirare le forze nemiche in edifici che i nostri combattenti avevano identificato come accessibili al nemico, quindi far esplodere ordigni antiuomo e attaccare queste forze con mitragliatrici a distanza ravvicinata. In diverse operazioni, i proiettili anti-fortificazione sono stati usati direttamente sopra le teste dei soldati di occupazione.

