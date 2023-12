Argentina. E’ già rivolta di piazza. Milei e Bullrich sono la dittatura

Il ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha fatto tutto il possibile per cercare di fermare una manifestazione di organizzazioni sociali e politiche di sinistra e ha fallito miseramente. La sua arroganza e il suo odio per tutto ciò che è popolare, fanno sì che questa figlia prediletta dell’oligarchia creola lo neghi, ma questo mercoledì è stato chiaro che una fascia importante del popolo argentino rifiuta l’autoritarismo neofascista dell’attuale amministrazione, e in particolare del trio Milei-Bullrich-Caputo.

Questa settimana, la Bullrich ha svelato un protocollo repressivo e ricattatorio contro i settori più umili, che ha firmato con la frase che oggi ha fatto il giro ovunque: “chi taglia non viene pagato”, riferendosi a chi riceve un sussidio di miseria che è il programma “Empower Work”. Inoltre, ha insistito sul fatto che d’ora in poi chi vorrà marciare “dovrà farlo sul marciapiede, la consuetudine di bloccare la strada è finita”, ha ragliato.

Successivamente, la campagna è proseguita con un discorso analogo del Ministro del “Capitale Umano”, Sandra Pettovello, che ha ripetuto la stessa minaccia, insistendo sul fatto che chiunque avesse osato partecipare alla marcia di protesta avrebbe perso il piano sociale, e che sarebbero stati puniti anche i capi delle organizzazioni sociali.

Per tutta la settimana la tensione ha continuato a salire e i media egemoni hanno dedicato ore di televisione e radio, oltre a diversi spazi della stampa scritta di destra, per aggiungere odio alla campagna di intimidazione contro i settori popolari, cercando di far fallire la marcia e ripudiare i suoi organizzatori.

È interessante notare che la mobilitazione è stata pianificata per ricordare ciò che accadde 22 anni fa durante la ribellione popolare che divenne nota come l’Argentinazo, e in cui le forze repressive causarono con le loro azioni un doloroso bilancio di 39 morti, e inoltre, ovviamente, il logico ripudio dell’attuale aggiustamento prodotto dal governo Milei e l’attuazione di misure che finiranno per inviare milioni di persone povertà estrema e indigenza.

In altre parole, una manifestazione che ha avuto il sostegno di numerose organizzazioni sociali, sindacali e studentesche, a cui si sono uniti gruppi per i diritti umani, e che si svolge da più di due decenni.

È contro questo scenario che il Bullrich ha messo in scena un gigantesco e patetico spettacolo repressivo questo mercoledì, che ricordava l’epoca della dittatura.

Da un lato, sono stati dispiegati migliaia di poliziotti e personale della Gendarmeria e della Prefettura, che nei terminali delle stazioni ferroviarie e sui treni, sugli autobus e sugli altri veicoli, hanno filmato i passeggeri, o li hanno martellati nell’orecchio mentre viaggiavano con il messaggio minaccioso e illegale che non sarebbero stati pagati se si fossero mobilitati o avessero protestato. Naturalmente, molti di loro hanno protestato con rabbia davanti agli stessi repressori, generando piccoli incidenti in cui gli agenti in uniforme hanno dovuto mettere un violino in una borsa e scendere rapidamente dai veicoli.

Inoltre, per tutta la mattinata è stato possibile vedere lungo tutte le autostrade che entravano nella città di Buenos Aires immagini di forze repressive in posizioni minacciose, che cercavano di scoraggiare coloro che viaggiavano in auto, in modo che non venisse loro in mente – anche se non ci pensavano – di unirsi al corteo dell’opposizione.

Tuttavia, tutta questa lista di sciocchezze, ma che ha una chiara intenzione fascista di vietare la protesta sociale, è andata in malora quando quelli dal basso hanno iniziato ad avanzare con decisione verso Plaza de Mayo in due colonne, e con sorpresa di Bullrich e dello stesso Milei, che si erano installati nel centro operativo della polizia per seguire in video tutto ciò che accadeva. i manifestanti non erano sul marciapiede ma in strada e cantavano “Milei basura, vos sos la dictadura”, ovvero “che stronzi, che stronzi, ora il protocollo gli viene messo nel culo”.

La polizia e i gendarmi si sono resi conto che era impossibile fermare la rabbia della gente quando erano determinati a manifestare e protestare. Presumibilmente, la Bullrich, così appassionata di armi e uniformi israeliane, immaginerà di poter imprigionare tutti coloro che si ribellano al suo maledetto protocollo. Per questo lei e il ministro Pettovello aprono la porta a denunce anonime contro i dirigenti della protesta sociale, come è consuetudine in ogni paese con un’ideologia fascista.

La gioia di arrivare in Plaza ha avuto a che fare con la conferma che di fronte all’installazione di centinaia di posti di blocco della polizia e ad altre provocazioni per impedire lo svolgimento della manifestazione, avevano totalmente fallito, e che la strada, come sempre, è il grande palcoscenico dove si possono ottenere piccole e grandi vittorie.

Ore dopo, quando l’imperatore Milei annunciò un decreto che spazzava via tutte le conquiste che ancora sopravvivevano, ebbe luogo l’altra grande sollevazione popolare. Enormi pentole e padelle sono state sbattute in tutto il paese e molte persone sono scese in strada chiedendo che “se ne andasse”, così come un appello alla CGT per uno sciopero nazionale urgente per ripudiare Milei e la sua casta.

Ventidue anni dopo, il popolo, il popolo dei picchetti, delle pentole e delle padelle, era ancora una volta unito nella giusta rabbia di coloro che sono stati sconfitti dal capitalismo selvaggio.

*Direttore di Resumen Latinoamericano

