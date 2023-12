Feroci rappresaglie di Israele in tutta la Striscia di Gaza, ma le perdite tra i militari israeliani si fanno pesanti

Sarebbero più di 200 i palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore a causa degli incessanti bombardamenti israeliani e operazioni di terra nella Striscia di Gaza. Quasi tre mesi dopo l’inizio dell’invasione di Gaza da parte delle truppe israeliane, Hamas ha annunciato la scoperta dei corpi di dozzine di palestinesi uccisi, alcuni dei quali sono stati “giustiziati” durante un’operazione di terra israeliana a Jabaliya, nel nord del paese.

L’esercito di occupazione israeliano ha continuato i suoi incessanti attacchi aerei, prendendo di mira aree residenziali in varie regioni della Striscia di Gaza, in particolare a Khan Yunis, nel nord di Gaza e a Jabalia, dove le forze di terra e l’artiglieria stanno avanzando.

Nella parte settentrionale di Gaza, aerei da guerra israeliani hanno preso di mira i quartieri di Saftawi e Sheikh Radwan a Gaza City, provocando la distruzione di proprietà e infrastrutture pubbliche e private.

Aerei da combattimento israeliani hanno effettuato attacchi aerei sul campo profughi di Jabalia e sulla città di Jabalia, accompagnati da pesanti bombardamenti dell’artiglieria israeliana sulle aree settentrionali.

Fonti locali hanno riferito di decine di vittime in un attacco israeliano che ha preso di mira l’area della scuola Al-Rafii e l’Associazione Namaa nella città di Jabalia.

L’esercito di occupazione israeliano ha anche condotto raid aerei sui quartieri di Tuffah, Daraj e Rimal a Gaza City.

Nella parte centrale della Striscia di Gaza, un civile è stato ucciso e altri sono rimasti feriti quando aerei da guerra israeliani hanno preso di mira una casa nel campo profughi di Bureij.

Inoltre, l’artiglieria israeliana ha bombardato diverse case nel Blocco 1 vicino alla moschea Al-Maqadema nel campo profughi di Bureij, comprese le residenze appartenenti alle famiglie Nofal, Abu Hujayr e Shaheen.

Nel sud, fonti mediche hanno riferito che 19 civili sono stati uccisi a Khan Yunis, a seguito dei continui bombardamenti israeliani da sabato sera. Tra le vittime, due sono state uccise, tra cui un bambino, durante un attacco aereo contro un gruppo di civili che tentavano di accedere all’acqua nella parte orientale di Khan Yunis.

La Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) ha riferito dell’uccisione e del ferimento di cittadini a causa dei bombardamenti israeliani in un’area adiacente al valico di Karm Abu Salem nel sud di Gaza, dove le forze israeliane hanno impedito alle ambulanze di raggiungere l’area.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese, le rappresaglie israeliane a Gaza hanno provocato la morte di 20.258 persone, per lo più donne, adolescenti e bambini, e il ferimento di oltre 53.000 persone. Tra loro ci sono 201 persone uccise nelle ultime 24 ore in diverse località del piccolo e sovrappopolato territorio della Striscia di Gaza. L’esercito di Netanyahu continua a negare tutto affermando di aver ucciso “terroristi armati” a Gaza City e di aver distrutto “edifici utilizzati come siti militari”.

Pesanti perdite per le forze armate israeliane

Tredici tra ufficiali e soldati israeliani sono stati uccisi in un solo giorno, (9 secondo l’esercito israeliano). La Resistenza Palestinese afferma che il numero è molto più alto considerando le pesanti perdite inflitte all’avanzata delle truppe israeliane.

Le Brigate Al Qassam rivendicano di aver preso di mira un plotone israelian e di 10 soldati all’interno di un edificio a Juhr al-Dik con un proiettile anti-fortificato, confermando che i soldati sono stati uccisi e feriti e di aver sparato a 3 soldati israeliani, uno dei quali era un maggiore (il maggiore Aryeh Rein, del 79° Battaglione della 14ª Brigata Corazzata di Riserva, ) nel quartiere di Al-Qasaib nel campo di Jabaliya nel nord della Striscia di Gaza. Le B rigate A l Quds rivendicano di aver bombardato un gruppo di militar i israeliani nelle vicinanze della moschea di Al-Zalal, a est di Khan Yunis, con una raffica di missili e colpi di mortaio.

Mentre l’esercito israeliano si rischiera fuori da alcune aree, sta intensificando i suoi attacchi su altre zone, principalmente Jabaliya, Nuseirat e Khan Yunis.

