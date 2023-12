India, il soffocamento della democrazia

Il 18 e 19 dicembre, 141 membri delle due camere del Parlamento indiano sono stati sospesi, a partire dal 19 dicembre, dal presidente della camera bassa, Om Birla.

Ognuno di questi membri appartiene ai partiti che si oppongono al Bharatiya Janata Party (BJP) al governo e al suo leader, il Primo Ministro Narendra Modi.

Il governo ha dichiarato che questi membri eletti sono stati sospesi per “comportamento indisciplinato”. L’opposizione si è costituita nel blocco INDIA, che comprende quasi tutti i partiti non affiliati al BJP. L’opposizione ha risposto a questa azione definendola un “omicidio della democrazia” e sostenendo che il governo del BJP ha installato in India un “livello estremo di dittatura”. Questo atto arriva dopo una serie di tentativi di minare l’opposizione eletta in India.



Nel frattempo, il 18 dicembre, il popolare sito di notizie indiano Newsclick ha annunciato che il dipartimento indiano delle imposte sul reddito (IT) “ha praticamente congelato i nostri conti”. Newsclick non può più effettuare pagamenti ai suoi dipendenti, il che significa che questo portale di notizie è ormai prossimo al silenzio.

I redattori di Newsclick hanno dichiarato che questa azione del dipartimento IT è “una continuazione dell’assedio amministrativo-legale” iniziato con le incursioni dell’Enforcement Directorate nel febbraio 2021, approfondito dall’indagine del dipartimento IT nel settembre 2021 e dalle incursioni su larga scala del 3 ottobre 2023, che hanno portato all’arresto del fondatore di Newsclick Prabir Purkayastha e del suo funzionario amministrativo Amit Chakraborty. Entrambi restano in carcere.

Gli organi della democrazia indiana

Nel febbraio 2022, l’Economist ha osservato che “gli organi della democrazia indiana stanno decadendo”. Due anni prima di quella valutazione, il più importante economista indiano e premio Nobel Amartya Sen aveva detto che “la democrazia è un governo per discussione e, se si fa in modo che la discussione abbia paura, non si otterrà una democrazia, indipendentemente da come si contano i voti. E questo è estremamente vero oggi. La gente ora ha paura. Non l’ho mai visto prima”.

Il più rispettato giornalista indiano, N. Ram (ex direttore dell’Hindu), ha scritto sul Prospect nell’agosto 2023 di questo “decadimento” della democrazia indiana e della paura della discussione nel contesto dell’attacco a Newsclick.

Questo attacco, ha scritto, “segna un nuovo minimo per la libertà di stampa nel mio Paese, che è stato coinvolto in una tendenza decennale di ininterrotto declino nella “nuova India” di Narendra Modi. Abbiamo assistito a una campagna maccartista di disinformazione, allarmismo e diffamazione contro Newsclick, organizzata dallo Stato”. Il mondo, ha scritto, “dovrebbe guardare con orrore”.

Nel maggio 2022, 10 organizzazioni – tra cui Amnesty International, il Comitato per la protezione dei giornalisti e Reporter senza frontiere – hanno rilasciato una forte dichiarazione in cui si afferma che “le autorità indiane dovrebbero smettere di prendere di mira e perseguire i giornalisti e i critici online”.

Questa dichiarazione ha documentato come il governo indiano abbia usato le leggi contro il terrorismo e la sedizione per mettere a tacere i media, quando questi hanno criticato le politiche del governo.

L’uso di tecnologie come Pegasus ha permesso al governo di spiare i giornalisti e di usare le loro comunicazioni private per azioni legali contro di loro.

I giornalisti sono stati attaccati fisicamente e intimiditi (con particolare attenzione ai giornalisti musulmani, a quelli che coprono Jammu e Kashmir e a quelli che hanno coperto le proteste degli agricoltori del 2021-22).

Quando il governo ha iniziato a prendere di mira Newsclick, era parte di questo ampio attacco ai media. Questo ha preparato le associazioni di giornalisti a rispondere chiaramente quando la polizia di Delhi ha arrestato Purkayastha e Chakraborty.

Il Press Club of India ha dichiarato che i suoi giornalisti erano “profondamente preoccupati” per gli eventi, mentre l’Editor’s Guild of India ha affermato che il governo non deve “creare un’atmosfera generale di intimidazione all’ombra di leggi draconiane”.

Il ruolo del New York Times

Nell’aprile 2020, il New York Times ha pubblicato un articolo con un titolo forte sulla situazione della libertà di stampa in India: “Sotto Modi, la stampa indiana non è più così libera”.

In quell’articolo, i giornalisti dimostravano come Modi avesse incontrato i proprietari dei principali media nel marzo 2020 per dire loro di pubblicare “storie ispirate e positive”.

Quando i media indiani hanno iniziato a riportare la risposta catastrofica del governo alla pandemia COVID-19, il governo di Modi si è rivolto alla Corte Suprema per sostenere che tutti i media indiani devono “pubblicare la versione ufficiale”.

La Corte ha respinto la richiesta del governo di pubblicare solo il punto di vista del governo, ma ha affermato che i media devono pubblicare il punto di vista del governo insieme ad altre interpretazioni.

Siddharth Varadarajan, redattore di Wire, ha dichiarato che l’ordine della Corte è “infelice” e che potrebbe essere visto come “un’autorizzazione alla censura preventiva dei contenuti nei media”.



L'”assedio amministrativo-legale” del governo indiano nei confronti di Newsclick è iniziato qualche mese dopo, perché il sito web aveva offerto servizi indipendenti non solo sulla pandemia COVID-19, ma anche sul movimento per la difesa della Costituzione indiana e sul movimento dei contadini.

Nonostante le ripetute perquisizioni e gli interrogatori, le varie agenzie del governo indiano non sono riuscite a trovare alcuna illegalità nelle operazioni di Newsclick.

I vaghi suggerimenti sulla scorrettezza dei finanziamenti provenienti dall’estero sono caduti nel vuoto, poiché Newsclick ha affermato di aver seguito la legge indiana nel ricevere i fondi.



Quando il caso contro Newsclick sembrava essersi raffreddato, il New York Times, nell’agosto 2023, ha pubblicato un articolo fortemente strumentale e denigratorio nei confronti delle fondazioni che avevano fornito alcuni dei fondi di Newsclick.

Il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo, alti funzionari del governo indiano si sono scatenati contro Newsclick, usando l’articolo come “prova” di un crimine.

Il New York Times era stato avvertito in precedenza che questo tipo di storia sarebbe stata usata dal governo indiano per reprimere la libertà di stampa. In effetti, la storia del New York Times ha fornito al governo indiano la credibilità per cercare di chiudere Newsclick, cosa che sta facendo ora con la decisione del dipartimento IT.

Il mondo alla rovescia

I 141 membri del Parlamento sono accusati di aver cercato di giustificare l’irruzione nell’edificio parlamentare avvenuta il 13 dicembre. Due uomini sono saltati dalla tribuna stampa all’interno dell’aula e hanno rilasciato dei candelotti di fumo per protestare contro l’incapacità dei funzionari eletti di discutere i problemi dell’inflazione, della disoccupazione e della violenza etnica nel Manipur.

Gli uomini hanno ricevuto i pass per entrare in Parlamento da Pratap Simha, parlamentare del BJP. Quest’ultimo non è stato sospeso. Il BJP ha usato questo incidente per sospendere i parlamentari dell’opposizione perché o non hanno condannato l’incidente o sono usciti in difesa dei colleghi che sono stati sospesi.



Né le persone che hanno lanciato i fumogeni in Parlamento né quelle che hanno pianificato l’azione hanno un passato politico, tanto meno un legame con l’opposizione.

Manoranjan D ha perso il lavoro in una società di internet ed è dovuto tornare ad assistere la famiglia nel lavoro della fattoria.

Sagar Sharma guidava un taxi dopo aver dovuto abbandonare la scuola a causa di problemi finanziari a casa.

Azad ha conseguito un master ma non è riuscito a trovare un lavoro.

Si tratta di giovani frustrati dall’India di Modi, ma senza legami politici. Hanno cercato di utilizzare i normali mezzi democratici per farsi ascoltare, ma non ci sono riusciti. Il loro è un gesto di disperazione, sintomo di una crisi sociale più ampia; anche la sospensione dei parlamentari e l’attacco alle finanze di Newsclick sono sintomi di quella crisi: il soffocamento della democrazia in India.

*Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È collaboratore di redazione e corrispondente capo di Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations. I suoi ultimi libri sono Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism e (con Noam Chomsky) The Withdrawal: Iraq, Libia, Afghanistan e la fragilità del potere statunitense.

Da Globetrotter

