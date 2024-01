Argentina. Quali sono le implicazioni della rinuncia dell’Argentina ai BRICS?

Il governo argentino ha annunciato formalmente che il paese rinuncia alla sua adesione al gruppo BRICS, composto dalle potenze emergenti, Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. La decisione è un gesto forte a favore degli Stati Uniti, da dove l’amministrazione di Milei spera di ottenere finanziamenti, sia dal FMI che da investitori privati, che le permettano di sostenersi come governo.

Allo stesso tempo, significa voltare le spalle ai paesi che crescono di più al mondo, che dispongono di notevoli risorse finanziarie e che hanno strutturalmente bisogno di cibo, energia e miniere, settori in cui l’Argentina ha vantaggi e può competere.

Ciò che è insolito è che il governo sta sprecando opportunità che sono già state conquistate dalle precedenti amministrazioni e che decine di paesi accetterebbero senza pensarci.

Il Menù

Il governo argentino ha riferito venerdì di aver inviato una lettera ai paesi membri del blocco BRICS per annunciare che non considera “appropriato in questo caso” partecipare a quello spazio.

Nella lettera firmata da Milei si legge che “l’impronta di politica estera del governo che ho presieduto per alcuni giorni differisce per molti aspetti da quella del governo precedente. In questo senso, verranno riviste alcune decisioni prese dalla precedente amministrazione.

Tra questi c’è la creazione di un’unità specializzata per la partecipazione attiva del paese ai BRICS (…). A questo proposito, vorrei informarvi che in questo caso l’incorporazione della Repubblica Argentina come membro a pieno titolo a partire dal 1° gennaio 2024 non è considerata appropriata”.

Questa nota è stata inviata ai presidenti dei cinque Paesi che compongono il blocco: Luis Inácio Lula da Silva (Brasile), Cyril Ramaphosa (Sudafrica), Narendra Modi (India), Xi Jinping (Cina) e Vladimir Putin (Russia).

Questi paesi rappresentano il 42% della popolazione mondiale, il 23% del PIL globale, un terzo del territorio del pianeta e il 18% del commercio internazionale totale.

Conseguenze

Gabriel Merino, ricercatore del Conicet, ritiene che “si tratta di una decisione deplorevole, tipica di una politica estera ultra-ideologica. Il blocco BRICS esprime il mondo emergente come in crescita, in contrasto con la relativa stagnazione della maggior parte dell’Occidente e del Nord del mondo.”

A partire dal 2020, i BRICS superano il Gruppo dei Sette (Stati Uniti, Giappone, Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Canada) in percentuale del PIL globale.

Merino ricorda che “secondo il FMI, Cina e India, le principali economie del blocco, rappresenteranno il 50% della crescita dell’economia mondiale nel 2023, rispettivamente il 35% e il 15%“.

Nemmeno Bolsonaro ha osato sbattere la porta in faccia alla Cina, dal momento che il Brasile, durante la sua presidenza, è rimasto all’interno del blocco. Lula ha poi fatto uno sforzo diplomatico per convincere le potenze emergenti a prendere in considerazione l’adesione dell’Argentina.

L’esperta di relazioni internazionali Julieta Zelicovich analizza che “l’improvvisazione è la risposta associata alla negazione del cambiamento. Si verifica quando i governi presumono che i ‘vecchi metodi’ siano ancora applicabili, anche se il terreno è cambiato“.

Nel suo resoconto, la ricercatrice sostiene che “non aderire ai BRICS fa parte di una lettura errata delle dinamiche prevalenti sulla scena internazionale. In questo caso si applica il ‘non lo vedo’. Un ordine internazionale in transizione, che richiede altri tipi di alleanze se si vuole cercare lo sviluppo del Paese“.

L’ex direttore della Banca centrale, Jorge Carrera, sostiene che la decisione è “irrispettosa, soprattutto nei confronti della Cina e del Brasile, che hanno spinto per il nostro ingresso. Un grande errore è l’infantilismo di ideologizzare eccessivamente (sia a destra che a sinistra) le relazioni internazionali e quindi di subordinare gli interessi nazionali dell’Argentina. In questo, Bolsonaro e Itamaratí hanno dimostrato una maggiore intelligenza a lungo termine“.

In un articolo pubblicato sul supplemento Cash, l’ex direttore dell’INTI, Enrique Mario Martínez, ha spiegato perché il paese ha avuto grandi opportunità in termini di cooperazione tecnologica, alloggio, cibo, economia della conoscenza e agricoltura da una maggiore relazione con i BRICS.

* da Pagina 12

