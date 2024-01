La guerra di Israele contro Gaza riassume l’intera storia del colonialismo europeo

Mentre milioni di palestinesi intrappolati a Gaza stavano affrontando la fame e l’omicidio di massa, l’esercito invasore israeliano si è assicurato di filmarsi mentre si godevano “complessi di ringiovanimento”, dove sono stati prodigati con “concerti, poltrone massaggianti, buffet e altro ancora”.



E’ surreale vedere gli israeliani coccolati mentre massacrano i palestinesi nella loro stessa patria.



Questa è la pratica genocida del colonialismo di insediamento, che risale almeno a Bartolomé de las Casas nel suo Breve resoconto della distruzione delle Indie (1552). In esso, ha documentato per i posteri la brutale brutalità degli spagnoli, massacrando “indiani selvaggi” in un’orgia di violenza. Gli israeliani stanno facendo lo stesso con i palestinesi.

In Nord e Sud America, Australia, Asia e Africa, i colonialisti europei hanno lasciato dietro di sé le prove delle loro pratiche genocide psicotiche.



Alcuni storici ritengono che la tratta transatlantica degli schiavi in Europa possa aver dimezzato la popolazione dell’Africa. Gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda e molte colonie africane sono state tutte costruite sullo sterminio sistematico, lo sfollamento e l’internamento degli abitanti originari.

Nel colonialismo israeliano che ora si manifesta violentemente a Gaza e nel resto della Palestina, il colonialismo europeo è all’altezza della sua infamia omicida ed è tornato sulla scena globale con una vendetta.



Per decenni, gli studiosi del colonialismo europeo hanno lavorato duramente per documentare, archiviare e collegare questi episodi di omicidio di massa premeditato di popoli nativi in tutto il mondo.

Ma una tale scrupolosa erudizione non è stata necessaria a Gaza e in Cisgiordania. Perché lì, la barbarie dell’esercito israeliano e dei coloni è stata in piena mostra sui social media, e nei media mainstream nel sud del mondo, per chiunque si preoccupi di cercare se stesso.



Israele ha messo in mostra l’intera storia del colonialismo euro-americano e i suoi istinti genocidi.

Mentre i media occidentali lavorano instancabilmente e spudoratamente per insabbiare le attività omicide di Israele – offrendo “fatti alternativi”, demonizzando i palestinesi, valorizzando gli israeliani e sterilizzando il sionismo per assicurare al mondo che Israele è “l’esercito più morale” che il globo abbia mai visto – il mondo in generale è stato liberato dal loro giornalismo pernicioso.

Colonialismo e genocidio

Mentre Israele compie il suo genocidio contro i palestinesi, il Congresso degli Stati Uniti è stato impegnato a perseguitare coloro che esprimono opposizione alle azioni di Israele e a perseguire minacce immaginarie agli ebrei, sostenuti da miliardari che spaventano i rettori universitari fino a farli impazzire.

Per decenni, il pensiero critico dei principali pensatori anticoloniali e postcoloniali ha alterato radicalmente la nostra percezione delle barbarie commesse in tutto il mondo da europei e americani.



Negli Stati Uniti, i teorici critici della razza e le femministe intersezionali hanno messo in scena sfide rivoluzionarie contro la storia mondiale “stabilita”.

Israele è un microcosmo di quella storia coloniale, tutto incastrato in un guscio di noce sionista.



“Nel giro di poche settimane, un numero di bambini molto maggiore è stato ucciso dalle operazioni militari israeliane a Gaza rispetto al numero totale di bambini uccisi durante un singolo anno, da qualsiasi parte in conflitto da quando sono segretario generale”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres il 30 novembre 2023.



Eppure i palestinesi sono stati costantemente disumanizzati, il loro destino destoricizzato e gli israeliani sono stati additati come vittime di rappresaglia contro un attacco non provocato.

L’intera storia della conquista sionista della Palestina con l’aiuto dei loro benefattori europei e americani viene costantemente cancellata. I palestinesi non hanno storia, non hanno umanità, non hanno cultura. Gli israeliani sono in Palestina dalla creazione del cielo e della terra. Il sionismo evangelico è stata la storia più importante del mondo in generale.

Quello che gli israeliani stanno facendo in Palestina è quello che hanno fatto i francesi in Algeria, gli inglesi in India, i belgi in Congo, gli americani in Vietnam, gli spagnoli in America Latina, gli italiani in Africa e i tedeschi in Namibia, un altro capitolo della storia genocida europea.

Nel suo saggio, Settler Colonialism and the Elimination of the Native (2006), Patrick Wolfe ha dimostrato come, “come praticato dagli europei, sia il genocidio che il colonialismo di insediamento hanno tipicamente impiegato la grammatica organizzativa della razza”.



Ancora più toccante, l’autore e politico della Martinica Aime Cesaire, nella sua opera fondamentale del 1950 Discorso sul colonialismo, descrisse la perniciosa spinta dei coloni a schiavizzare i nativi e disumanizzarli, rubando la loro terra, sfruttando il loro lavoro e vandalizzando le loro risorse.

Destino manifesto

Come osa un popolo fare questo a un altro popolo, a meno che, naturalmente, non si consideri destinato dalla divinità?



Il sionismo è la versione ebraica della dottrina razzista statunitense del “destino manifesto“, una credenza nella superiorità razziale dei bianchi e definitiva per la conquista coloniale americana dei nativi americani e di altri gruppi da essi sterminati.



Come la versione americana, i sionisti credono che la Palestina fosse la loro terra promessa, che fosse stata loro destinata e promessa dal loro Dio, e che gli abitanti nativi fossero una seccatura che doveva essere brutalmente eliminata.



Ciò che l’esercito israeliano sta facendo a Gaza è la versione sionista della teoria della “grande sostituzione“, che sostiene che le persone di colore stanno sostituendo i bianchi e che il processo deve essere invertito.



Quando tali sentimenti vengono espressi negli Stati Uniti, gli editorialisti seri dei giornali li ridicolizzano e li liquidano come una teoria del complotto. Ma quando tali opinioni vengono espresse in Israele, le sostengono, le approvano e le armano ideologicamente e le armano.

Un fanatismo cristiano era alla base dell’ideologia americana del destino manifesto, che ora si è trasformata nel sionismo evangelico, con la sua spinta a conquistare “la Terra Santa” e preparare la seconda venuta del loro messia. (Questa cifra non ha nulla a che fare con il Gesù Cristo palestinese o con la teologia della liberazione dell’America Latina ed è un costrutto del tutto fittizio dell’immaginazione imperialista americana).

‘Sterminate tutti i bruti’

Nel suo classico saggio del 1893, The Meaning of the Frontier in American History, lo storico Frederick Jackson Turner teorizzò che i colonialisti americani vedevano il loro destino incorniciato dalla civiltà europea che si erano lasciati alle spalle e dalla barbarie che affrontavano nel “nuovo mondo”.



Turner credeva che il carattere americano fosse stato plasmato da quelle convinzioni. Attraverso il sionismo evangelico, quella frontiera, quella lotta contro la “barbarie”, è ciò che guida il progetto coloniale israeliano contro la resistenza palestinese.

“Stermina tutti i bruti“, sussurra il personaggio di Kurtz, un commerciante di avorio inviato da un’oscura compagnia belga nel cuore di un luogo senza nome in Africa, che si crede essere lo Stato Libero del Congo, nel romanzo di Joseph Conrad del 1899 Cuore di tenebra.

L’autore svedese Sven Lindqvist ha preso in prestito questa frase per il titolo del suo libro del 1992, una meditazione morale sulle radici del colonialismo europeo, del razzismo e del genocidio in Africa.



Quando il documentarista haitiano Raoul Peck ha realizzato la sua miniserie HBO del 2021 Exterminate All the Brutes, in parte basata sul libro di Lindqvist, ha fatto il giro del mondo documentando la barbarie del colonialismo europeo, ma non ha osato avvicinarsi alla Palestina, se non per un rapido riferimento al cliché sionista liberale su come le cose fossero “complicate”.

Le cose non sono complicate in Palestina. In realtà, le cose sono molto semplici: una perniciosa follia coloniale europea di conquista, colonizzazione e genocidio si sta svolgendo proprio davanti ai nostri occhi.



I sionisti hanno alle spalle il sostegno leale e incondizionato di altri coloni provenienti dall’Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada e dall’Australia.

Per questo motivo, il mondo intero, a lungo abbrutito storicamente dalla barbarie europea, è diventato palestinese.

* Docente della Columbia University. Da Middle East Eye

