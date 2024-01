Gaza. Israele sta pensando alla pulizia etnica. Gli Usa attaccano il Sudafrica per aver deferito Israele

Il governo israeliano prepara la pulizia etnica dei palestinesi da Gaza

Il governo israeliano sta adottando sempre più il reinsediamento “volontario” dei palestinesi da Gaza come politica ufficiale, con un funzionario di alto rango che ha rivelato di essersi impegnato in discussioni con più paesi in merito al potenziale di tali mosse.

Non ci sono solo le dichiarazioni dei ministri ultrasionisti Modrich e Ben Gvir, Secondo la versione in ebraico del Times of Israel la coalizione di governo di Netanyahu sta esplorando con discrezione l’accoglienza di migliaia di palestinesi provenienti da Gaza, con la Repubblica Democratica del Congo che è uno dei paesi presi in considerazione.

“Il Congo sarà disposto ad accogliere i migranti”, ha detto una fonte di alto livello del gabinetto di sicurezza, “e siamo in trattative con altri paesi”.

Durante una riunione della fazione del Likud lunedì, Netanyahu ha annunciato di essere attivamente coinvolto nell’organizzazione della “migrazione volontaria” degli abitanti di Gaza in altri paesi.

“Il nostro problema è trovare paesi che siano disposti ad assorbire gli abitanti di Gaza”, ha detto, “e ci stiamo lavorando”.

Martedì il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha criticato le recenti dichiarazioni dei ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir che sostengono “l’emigrazione volontaria” dei palestinesi da Gaza, definendo la retorica “incendiaria e irresponsabile”, ha riferito la Reuters. Anche la Francia ha espresso la sua contrarietà alla pulizia etnica dei palestinesi di Gaza.

Gli USA attaccano il Sudafrica per aver deferito Israele alla Corte Internazionale

L’amministrazione Biden ha attaccato il Sudafrica per aver presentato domanda alla Corte internazionale di giustizia chiedendo di avviare un procedimento per dichiarare che Israele sta violando i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio del 1948 nella sua guerra a Gaza.

Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha definito la proposta del Sudafrica priva di merito, controproducente e completamente priva di qualsiasi fondamento nei fatti.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matt Miller, ha osservato che gli Stati Uniti “non stanno assistendo ad alcun atto che costituisca genocidio” da parte di Israele nella sua guerra contro Hamas.

La richiesta presentata dal Sudafrica la scorsa settimana al tribunale dell’Aja accusa le operazioni militari israeliane contro Hamas “sono di carattere genocida, in quanto sono commesse con il necessario intento specifico… per distruggere i palestinesi di Gaza come parte del più ampio gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese”.

Il discorso di Nasrallah

Il segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hasan Nasrallah, nel suo discorso di ieri ha messo in guardia Israele dal lanciare una guerra totale contro il Libano, affermando che la Resistenza islamica combatterà senza alcun limite.

Nasrallah ha affermato che Hezbollah ha deciso di partecipare alla guerra dell’8 ottobre per sostenere il popolo e la resistenza palestinese di fronte alla guerra sionista contro Gaza, indicando che, finora, le operazioni condotte da Hezbollah sono regolate in modo da rispettare gli interessi nazionali libanesi, minacciando il nemico israeliano ma che questi limiti spariranno in caso di guerra sionista al Libano.

Sayyed Nasrallah ha sottolineato che Hezbollah ha dimostrato il massimo coraggio entrando in guerra il 7 ottobre nonostante tutte le capacità militari israeliane e le minacce statunitensi, aggiungendo che i combattenti di Hezbollah sono pronti ad affrontare tutte le scelte militari del nemico.

Dopo l’operazione Al-Aqsa Flood, gli israeliani e tutti i loro alleati si sono arrabbiati moltissimo e hanno pianificato di sfruttare l’occasione per scatenare una guerra totale contro il Libano e la Cisgiordania oltre che contro Gaza, ma gli attacchi di Hezbollah e la sua prontezza militare hanno impedito l’attuazione di questo piano.

Se il fronte libanese fosse stato calmo quando è iniziata la guerra israeliana contro Gaza, i libanesi si sarebbero svegliati a mezzanotte per vedere i jet da guerra israeliani che distruggevano tutto, ha affermato Sayyed Nasrallah.

Sayyed Nasrallah ha aggiunto che l’allerta e la prontezza militare di Hezbollah hanno vanificato il piano di “sorpresa” israeliano, affermando che gli attacchi della Resistenza hanno inviato un chiaro messaggio al nemico israeliano.

I funzionari statunitensi hanno consigliato agli israeliani di evitare una guerra totale con Hezbollah.

Nasrallah ha spiegato che l’8 e il 9 ottobre il gabinetto israeliano ha discusso dei piani di attacco al Libano, aggiungendo che uno dei generali ha messo in guardia il comando politico da qualsiasi coinvolgimento in una guerra aperta con Hezbollah per evitare la massiccia distruzione dell’area di Gush Dan, abitata da tre quarti della popolazione sionista.

Ma ha sottolineato che tutte le minacce americane, britanniche, francesi e tedesche non sono riuscite a costringere Hezbollah a smettere di attaccare i siti di confine sionisti, sottolineando che chi ha intenzione di intraprendere una guerra con la Resistenza se ne pentirà.

“La guerra con Hezbollah sarà molto costosa. Hezbollah sta ora prendendo in considerazione gli interessi e le condizioni libanesi, ma gli stessi interessi supereranno ogni limite se verrà lanciata una guerra totale contro il Libano”.

Rivolgendosi alla cerimonia di Hezbollah tenutasi in occasione del quarto anniversario del martirio del generale Qassem Suleimani e di Hajj Abu Mahdi Al-Muhandis, Nasrallah ha affermato che l’assassinio israeliano del funzionario di Hamas Saleh Arouri, avvenuto nel sobborgo meridionale di Beirut, è un’aggressione simultanea al comando di Hamas e a Dahiyeh (zona di Beirut sotto il controllo di Hezbollah, ndr).

Il Segretario Generale di Hezbollah ha condannato l’assassinio del comandante palestinese, ribadendo che questo crimine non rimarrà senza risposta.

