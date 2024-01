Genocidio a Gaza

Scrivo per segnalare un documento veramente importante che dovrebbe essere ampiamente diffuso e letto attentamente da chiunque sia interessato alla guerra in corso a Gaza.

In particolare, mi riferisco alla “domanda” di 84 pagine che il Sudafrica ha presentato presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) il 29 dicembre 2023, accusando Israele di commettere genocidio contro i palestinesi a Gaza.

1 Sostiene che le azioni di Israele dall’inizio della guerra il 7 ottobre 2023 “sono intese a portare alla distruzione di una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese nella Striscia di Gaza.” (1) Quell’accusa rientra chiaramente nella definizione di genocidio della Convenzione di Ginevra, della quale Israele è firmatario.

2 L’applicazione è una descrizione eccellente di ciò che Israele sta facendo a Gaza. È completa, ben scritta, ben argomentata e documentata in modo approfondito. L’applicazione ha tre componenti principali.

In primo luogo, descrive dettagliatamente gli orrori inflitti dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ai palestinesi dal 7 ottobre 2023 e spiega il motivo per cui li attende ancora più morte e distruzione. In secondo luogo, l’applicazione fornisce un corpo consistente di prove che dimostrano l’intenzione genocida dei leader israeliani nei confronti dei palestinesi. (59-69) I commenti dei leader israeliani – tutti scrupolosamente documentati – sono scioccanti.

Si è portati a pensare a come i nazisti parlavano del trattamento degli ebrei leggendo come i leader israeliani in “posizioni di massima responsabilità” parlano dei palestinesi. (59)

In sostanza, il documento sostiene che le azioni di Israele a Gaza, unite alle dichiarazioni di intenti dei suoi leader, rendono chiaro che la politica israeliana è “calcolata per portare alla distruzione fisica dei palestinesi a Gaza.” (39)

In terzo luogo, il documento sforza notevolmente di inserire la guerra a Gaza in un contesto storico più ampio, chiarendo che Israele ha trattato i palestinesi a Gaza come animali in gabbia per molti anni.

Cita numerose relazioni dell’ONU che dettagliano il crudele trattamento israeliano dei palestinesi.

In breve, l’applicazione chiarisce che ciò che gli israeliani hanno fatto a Gaza dal 7 ottobre è una versione più estrema di ciò che facevano già prima di quella data.

Non c’è dubbio che molti dei fatti descritti nel documento sudafricano siano stati precedentemente riportati dai media. Quello che rende così importante l’applicazione, tuttavia, è che raccoglie tutti quei fatti in un unico luogo e fornisce una descrizione generale e accuratamente supportata del genocidio israeliano.

In altre parole, offre la visione d’insieme senza trascurare i dettagli. Non sorprendentemente, il governo israeliano ha etichettato le accuse come “calunnia del sangue” priva di “fondamento fattuale e giuridico”.

Inoltre, Israele sostiene che “il Sudafrica sta collaborando con un gruppo terroristico che chiede la distruzione dello stato di Israele.”3

Una lettura attenta del documento, tuttavia, chiarisce che non vi è alcun fondamento per tali affermazioni. In effetti, è difficile vedere come Israele potrà difendersi in modo razionale e legale quando inizieranno le udienze. Dopotutto, i fatti bruti sono difficili da contestare.

Permettetemi di offrire alcune osservazioni aggiuntive riguardo alle accuse sudafricane.

Prima di tutto, il documento sottolinea che il genocidio è distinto da altri crimini di guerra e crimini contro l’umanità, anche se “c’è spesso una stretta connessione tra tutti questi atti.” (1)

Ad esempio, mirare a una popolazione civile per aiutare a vincere una guerra, come è avvenuto quando Gran Bretagna e Stati Uniti hanno bombardato città tedesche e giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, è un crimine di guerra, ma non è genocidio.

Gran Bretagna e Stati Uniti non cercavano di distruggere “una parte sostanziale” o tutta la popolazione di quegli Stati bersaglio.

Anche la pulizia etnica sostenuta da violenza selettiva è un crimine di guerra, anche se non è genocidio, un’azione che Omer Bartov, esperto dell’Olocausto di origine israeliana, definisce “il crimine di tutti i crimini.”4

Per inciso, credevo che Israele fosse colpevole di gravi crimini di guerra, ma non di genocidio, durante i primi due mesi della guerra, anche se c’erano crescenti prove di quella che Bartov ha chiamato “intenzione genocida” da parte dei leader israeliani.5

Ma è diventato chiaro per me dopo la tregua dal 24 al 30 novembre 2023 e il ritorno all’offensiva da parte di Israele che i leader israeliani stavano effettivamente cercando di distruggere fisicamente una parte sostanziale della popolazione palestinese di Gaza.

In secondo luogo, anche se l’applicazione sudafricana si concentra su Israele, ha enormi implicazioni per gli Stati Uniti, specialmente per il Presidente Biden e i suoi principali collaboratori. Perché?

Perché c’è poco dubbio che l’amministrazione Biden sia complice nel genocidio di Israele, che è anche un atto punibile secondo la Convenzione sul Genocidio.

Nonostante il riconoscimento che Israele sta impegnato in “bombardamenti indiscriminati“, il Presidente Biden ha dichiarato anche che “non faremo assolutamente nulla se non proteggere Israele. Non una sola cosa.”6

Ha mantenuto fede alla sua parola, arrivando addirittura a bypassare il Congresso due volte per fornire rapidamente armamenti aggiuntivi a Israele.

Tralasciando le implicazioni legali del suo comportamento, il nome di Biden – e quello dell’America – sarà per sempre associato a ciò che probabilmente diventerà uno dei casi di tentato genocidio nei libri di testo.

In terzo luogo, non avrei mai immaginato di vedere il giorno in cui Israele, un paese pieno di sopravvissuti all’Olocausto e dei loro discendenti, si troverebbe ad affrontare una grave accusa di genocidio.

Indipendentemente da come si sviluppa questa causa presso la CIG – e qui sono pienamente consapevole delle manovre che gli Stati Uniti e Israele adotteranno per evitare un processo equo – in futuro Israele sarà ampiamente considerato come principalmente responsabile di uno dei casi canonici di genocidio.

In quarto luogo, il documento sudafricano sottolinea che non c’è motivo di pensare che questo genocidio finirà presto, a meno che la CIG non intervenga con successo.

Cita due volte le parole del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu del 25 dicembre 2023 per sottolineare questo punto: “Non ci fermiamo, continuiamo a combattere, e approfondiremo la lotta nei prossimi giorni, questa sarà una lunga battaglia e non è vicina alla conclusione.” (8, 82)

Speriamo che il Sudafrica e la CIG pongano fine alla lotta, ma in ultima analisi il potere dei tribunali internazionali di costringere paesi come Israele e gli Stati Uniti è estremamente limitato.

Infine, gli Stati Uniti sono una democrazia liberale ricca di intellettuali, editori di giornali, responsabili delle politiche, esperti e studiosi che proclamano routinariamente il loro profondo impegno nella protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Tendono a essere molto vocali quando i paesi commettono crimini di guerra, specialmente se gli Stati Uniti o uno dei suoi alleati sono coinvolti.

Nel caso del genocidio di Israele, tuttavia, la maggior parte degli esperti dei diritti umani nel mainstream liberale ha detto poco riguardo alle azioni selvagge di Israele a Gaza o alla retorica genocida dei suoi leader.

Speriamo che spiegheranno il loro inquietante silenzio in qualche momento. Indipendentemente da ciò, la storia non sarà gentile con loro, poiché hanno detto a malapena una parola mentre il loro paese era complice di un orribile crimine, perpetrato davanti agli occhi di tutti.

* da Substack



Documento presentato dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia

6 Gennaio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO