Scambi di colpi di artiglieria tra Corea del Nord e Corea del Sud

La tensione nella penisola coreana che si è andata accumulando recentemente ieri è sfociato in un lungo scambio di colpi di artiglieria sul confine.

La Corea del Nord nella giornata di venerdi ha sparato una raffica di artiglieria vicino a Yeonpyeong e Baengnyeong, due isole sul confine occidentale con la Corea del Sud, innescando una reazione a fuoco vivo da parte dell’esercito del Sud.

Ai residenti delle due isole è stato ordinato di evacuare nei rifugi e i traghetti sono stati sospesi. Si tratta una delle più gravi escalation militari nella penisola coreana da quando Pyongyang ha sparato proiettili contro una delle isole nel 2010.

L’esercito nordcoreano ha dichiarato di aver condotto un’esercitazione navale con fuoco vivo come “contromisura naturale” contro le minacce sudcoreane, secondo una dichiarazione dell’agenzia ufficiale Korean Central News Agency.

Il ministero della Difesa di Seul ha dichiarato che l’esercito nordcoreano ha sparato più di 200 proiettili di artiglieria vicino a Yeonpyeong e Baengnyeong, due isole scarsamente popolate situate appena a sud del confine marittimo di fatto tra le due parti.

La Kcna ha dichiarato che i proiettili sono atterrati in una zona cuscinetto creata nell’ambito di un accordo per la riduzione della tensione del 2018.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito nordcoreano ha affermato che difesa costiera sudoccidentale sotto il 4° Corpo dell’Esercito Popolare della Corea ha organizzato un’esercitazione navale con lancio di proiettili vivi in ​​cinque distretti con 192 proiettili mobilitando 47 cannoni di vari calibri di 13 compagnie e 1 plotone dalle 09:00 alle 11:00 del 5 gennaio. La direzione del lancio dei proiettili navali non ha nemmeno un effetto indiretto sulle isole Paekryong e Yonphyong.

“L’esercitazione navale di lancio di proiettili vivi condotta nel mare sud-occidentale è una sorta di contromisura naturale adottata dall’Esercito Popolare della Corea contro le azioni militari dei comandi militari della Corea del Sud che hanno organizzato tiri e manovre di artiglieria su larga scala in prossimità dell’intera area di confine mobilitando unità e sottounità di cinque corpi dall’inizio dell’anno” scrive la Kcna.

La ripresa del fuoco di artiglieria nella zona cuscinetto “è un atto provocatorio che minaccia la pace nella penisola coreana e inasprisce le tensioni”, ha dichiarato il ministro della Difesa di Seul, Shin Won-sik. In risposta, le forze armate di Seul adotteranno “una ritorsione immediata, forte e definitiva: dobbiamo sostenere la pace con una forza schiacciante”, ha aggiunto il ministro.

La Corea del Sud ha risposto al fuoco in uno scambio durato più di un’ora, in cui le due parti si sono scambiate più di 200 proiettili, facendo temere una guerra vera e propria.

Secondo la KCNA, l’esercito nordcoreano ha avvertito Seul di non commettere “una provocazione con il pretesto di una cosiddetta controazione” ed ha minacciato che il Nord “mostrerà una dura reazione a un livello senza precedenti”.

L’isola di Yeonpyeong, che conta circa 2.000 residenti, si trova a circa 115 chilometri (70 miglia) a ovest di Seoul. Quella di Baengnyeong, con una popolazione di 4.900 abitanti, si trova a circa 210 chilometri a ovest di Seoul.

I funzionari locali sudcoreani hanno detto che ai residenti era stato detto di evacuare nei rifugi come “misura preventiva” in vista dell’esercitazione militare sudcoreana. L’ordine è stato revocato poche ore dopo, come ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. “All’inizio pensavo che fossero i proiettili sparati dalle nostre forze armate… ma poi mi è stato detto che erano della Corea del Nord”, ha detto Kim Jin-soo, un residente di Baengnyeong, all’emittente locale YTN.

Nel 2010, in risposta a un’esercitazione di fuoco vivo della Corea del Sud vicino al confine marittimo, il Nord ha bombardato l’isola di Yeonpyeong uccidendo quattro sudcoreani, due soldati e due civili. Si trattava del primo attacco a una zona civile dalla guerra di Corea del 1950-53. Le relazioni tra le due Coree sono a uno dei punti più bassi degli ultimi decenni.

Per intimidire Pyongyang, gli Stati Uniti hanno schierato un sottomarino a propulsione nucleare nella città portuale sudcoreana di Busan e hanno fatto volare bombardieri a lungo raggio in esercitazioni con il Sud e il Giappone.

Venerdì, la KCNA ha dichiarato che Kim Jong Un ha chiesto l’aumento della produzione di lanciamissili “data la grave situazione prevalente che richiede che il Paese sia più fermamente preparato a una resa dei conti militare con il nemico”.

La Corea del Nord sta modificando il modo in cui gestisce le relazioni con la Corea del Sud, introducendo cambiamenti nella politica e nelle organizzazioni governative delegate alle relazioni con Seul che di fatto tratterebbero il Sud come uno Stato nemico separato.

Questi cambiamenti rompono con decenni di politica seguita fino a ieri, e potrebbero far sì che sia il ministero degli Esteri della Corea del Nord ad occuparsi delle relazioni con il Sud.

La Corea del Nord ha sempre avuto una politica di relazioni inter-coreane che prevedeva l’affidamento ad agenzie e ministeri speciali, piuttosto che ai ministeri degli Esteri, e l’adozione di politiche per una futura riunificazione pacifica, che prevedevano l’ipotesi di un unico Stato con due sistemi sociali e politici diversi.

Ma la scorsa settimana, in occasione di una riunione di fine anno del Partito del Lavoro, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che la riunificazione pacifica con la Corea del Sud è impossibile e ha dichiarato che il governo effettuerà un “deciso cambiamento di politica” nelle relazioni con il “nemico”. Ha anche ordinato ai militari di essere pronti a respingere gli attacchi e occupare il Sud in caso di crisi.

