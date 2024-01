Cos’è il Canale Ben Gurion e cosa ha che fare con Gaza?

Mentre Israele tenta di bombardare Gaza fino all’estinzione, crescono le speculazioni su un vecchio piano per creare un canale come alternativa a quello di Suez. Con Gaza rasa al suolo, alcuni pensano che il canale potrebbe passare direttamente attraverso il centro del territorio.

Il brutale attacco israeliano a Gaza è solo una rappresaglia per gli attacchi di Hamas del 7 ottobre? O c’è un piano più sinistro dietro quello che i palestinesi credono essere l’inizio della seconda “Nakba”, una replica della “catastrofe” del 1948 in cui le milizie sioniste invasero la Palestina e cacciarono decine di migliaia di persone dalle loro case?

Mentre i bombardamenti israeliani continuano a devastare Gaza in vista di una tregua umanitaria e a sfrattare migliaia di palestinesi dalle loro case, i social network hanno riacceso i riflettori su un piano di lunga data dello Stato ebraico per scavare un canale che colleghi il Mar Rosso al Mar Mediterraneo attraverso il Golfo di Aqaba.

Il tracciato del canale proposto passa vicino al confine settentrionale di Gaza, l’enclave assediata che ospitava più di due milioni di persone prima dell’inizio dell’ultima conflagrazione. Alcuni credono che Israele potrebbe persino cambiare rotta per passare attraverso Gaza.

E un rapporto schiacciante sui media israeliani ha rafforzato il sospetto che il governo di Netanyahu non abbia agito in base agli avvertimenti dell’intelligence su un possibile attacco di Hamas, solo per usarlo come pretesto per lanciare la sua “campagna di pulizia di Gaza”.

Allora, qual è il progetto del canale a cui Israele è così interessato? E perché è così intrinsecamente legato a Gaza, dove gli attacchi aerei hanno ucciso migliaia di persone, la maggior parte delle quali bambini e donne, in poche settimane?

Secondo il giornalista e scrittore Yvonne Ridley, Gaza potrebbe essere d’intralcio per il secondo canale più importante della regione.

“L’unica cosa che impedisce alla bozza appena rivista di essere ripresa e approvata è la presenza di palestinesi a Gaza”, ha scritto Ridley in un editoriale.

Se si concretizza, potrebbe alterare le dinamiche del commercio globale rompendo il monopolio sulla principale rotta commerciale tra l’Europa e l’Asia.

Un canale alternativo con Israele al timone darebbe anche allo Stato una potenziale importanza economica strategica, secondo il New Arab.

Il canale proposto è quasi un terzo più lungo del Canale di Suez, lungo 193,3 chilometri, che attualmente gestisce circa il 12% del commercio marittimo mondiale.

Un’alternativa a Suez

Il progetto del canale, che porta il nome del primo primo ministro israeliano, Ben Gurion, è stato concepito per la prima volta negli anni ’60, sostenuto dagli Stati Uniti, alleati di Tel Aviv.

In un memorandum risalente agli anni ’60, ora declassificato, gli Stati Uniti avevano persino proposto di utilizzare esplosivi nucleari per creare il canale attraverso il deserto del Negev, aggiungendo che “un canale a livello del mare attraverso Israele sembra essere all’interno della gamma di fattibilità tecnologica”.

Tuttavia, ha avvertito che è molto probabile che “i paesi arabi che circondano Israele si opporranno con forza alla costruzione di un tale canale”.

Il Canale di Suez, che collega il Mediterraneo e il Mar Rosso, fu inaugurato il 17 novembre 1869.

L’ex console francese al Cairo, Ferdinand de Lesseps, aveva raggiunto un accordo con il governatore ottomano dell’Egitto nel 1854, che successivamente portò alla formazione della Compagnia del Canale di Suez due anni dopo.

La Suez Canal Company, un concessionario congiunto franco-britannico, si è aggiudicata un contratto di locazione di 99 anni per gestire il canale, di proprietà del governo egiziano, al termine dei lavori.

La genesi del canale alternativo può essere fatta risalire al 1888, quando le potenze marittime che comprendevano la Gran Bretagna, Austria, Germania, Ungheria, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Russia e la Turchia firmarono la Convenzione di Costantinopoli per garantire che il Canale di Suez doveva rimanere aperto alle navi di tutte le nazioni del mondo sia nei momenti di guerra che di pace.

Tuttavia, l’Egitto ha impedito Israele ottenne l’accesso al canale tra il 1948 e il 1950 dopo l’istituzione del Stato ebraico e a seguito della “nakba”, il sanguinoso sfollamento di 750.000 palestinesi.

Ciò portò alla crisi di Suez, e all’ aggressione tripartita, quando il Regno Unito, la Francia e Israele tentarono senza successo di riprendere il controllo della rotta commerciale marittima. In risposta, l’Egitto chiuse il canale a tutte le spedizioni internazionali nello stesso anno, causando una delle più grandi interruzioni commerciali nella storia marittima.

Un’interruzione simile nel 2021 aveva riacceso anche i colloqui sul canale israeliano, quando una nave mercantile, la Ever Given, si è incagliata e ha bloccato il Canale di Suez per giorni.

A giugno, le autorità del Canale di Suez hanno raccolto la cifra record di 9,4 miliardi di dollari durante l’anno fiscale in corso, con un aumento di 1,4 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente.

‘Segui il denaro’

L’utente dei social media Celine Lilas, tra molti altri, ha pubblicato la sua opinione su uno dei motivi per cui che le potenze occidentali tendono a sostenere Israele.

“Vi starete chiedendo, perché vogliono costruire un altro canale?”, dice nel suo video, prima di continuare a spiegare come “Israele vuole prendere il controllo di Gaza, annettere la terra, impadronirsene in modo da poter costruire il suo canale attraverso di essa”.

“Gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia sono favorevoli perché farà guadagnare loro un sacco di soldi a spese di milioni di vite distrutte”, aggiunge.

Un commento con più di 7.000 like sotto il video recitava: “In tempo di guerra, è meglio non concentrarsi mai sulle emozioni o sulle parti, ma seguire i soldi, perché si tratta sempre di soldi”.

Alcuni degli oltre 11.700 commenti hanno anche discusso come Israele potrebbe essere interessato a sequestrare le riserve di gas di Gaza.

Tuttavia, ci sono molti che dubitano dei progetti per il canale e della fattibilità della costruzione del progetto.

Un altro utente dei social media ha riconosciuto che andare avanti con il canale sarebbe stata una sfida, aggiungendo: “Ma pensaci. Pieno controllo. Dominio totale su uno dei due canali che collegano i mondi e ospitano il 30% di tutto il commercio mondiale. Anche se gli Stati Uniti ne prendessero solo la metà, si tratta comunque del 15% del commercio mondiale. Gli Stati Uniti spenderanno miliardi per questo progetto”.

Un altro utente ha detto: “Il piano era di scavarlo con armi nucleari. Negli Stati Uniti hanno testato il fracking nucleare. Solo perché qualcuno l’ha scritto non significa che accadrà mai”.

Nel 2021, l’Arab Weekly ha citato il segretario generale della Federazione dei porti marittimi arabi, il generale Essam Badawi, che ha detto: “Parlare di un canale israeliano è vecchio. Dipende dalla natura del suolo nel sito previsto e dal livello del mare, che sono due delle cose che hanno ostacolato la nascita del progetto finora”.

Yasar Jarrar, direttore di AIG Consulting e professore presso la Hult International Business School, ha affermato che una catena di approvvigionamento indipendente consentirebbe a Israele di avere una minore dipendenza da altri paesi per il cibo, l’energia e le medicine.

“Da qui il progetto del Canale Ben Gurion, che collega il Mar Rosso al Mediterraneo e riduce la dipendenza dal Canale di Suez”.

*Fonti: https://www.trtworld.com/middle-east/what-is-israels-proposed-ben-gurion-canal-and-is-it-related-to-gaza-16098520

