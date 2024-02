Prigionieri politici Mapuche in sciopero della fame. Un appello

Santiago, 29 gennaio 2024

Ai Signori

Luis Cordero Vega, Ministro della Giustizia.

Jaime Gajardo Falcón, Sottosegretario della Giustizia.

Xavier Altamirano, Sottosegretario ai Diritti Umani.

Le organizzazioni e le persone che aderiscono alla presente lettera, segnalano quanto segue:

In primo luogo, facciamo presente che quattro prigionieri politici mapuche CAM stanno facendo uno sciopero della fame da 78 giorni, chiedendo innanzitutto l’annullamento del processo contro Ernesto Llaitul Pezoa, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Villouta Alcaman e Esteban Henríquez Riquelme, o quali, nonostante l’inesistenza di elementi probatori, sono stati ingiustamente condannati a più di 15 anni di carcere.

Questo sciopero della fame si realizza con il sostegno di 11 prigionieri politici CAM, detenuti nel CP Bío-bío e nel CCP di Temuco: il portavoce storico della CAM Héctor Llaitul Carrillanca, José Lienqueo Marquez, Roberto Garling Infanta, Bastian Llaitul Vergara, Oscar Cañupan Calfin, Axel Campos Vivallos, Pelentaro Llaitul Pezoa, Daniel Canio Tralcal, Luis Menares Chanilao, Carlos Mardones Saez, Jorge Caniupil Coña, che sono in sciopero della fame da 50 giorni.

In secondo luogo, si esige l’implementazione di un modulo comunitario nel CP Bío-bío, come previsto nei trattati internazionali sottoscritti dallo stato del Cile, tenendo in considerazione i seguenti argomenti:

1. Il riconoscimento dei 15 membri della comunità come membri del popolo originario mapuche e la rivendicazione del loro status di prigionieri politici, ogniqualvolta le loro cause siano legate al conflitto storico che esiste tra il popolo nazione mapuche, lo Stato del Cile e la lotta che si porta avanti contro l’estrattivismo, soprattutto forestale, che depreda il Wallmapu.

2. Si sa che la decisione politica di fermare e contrastare il conflitto storico ha peggiorato la persecuzione e la criminalizzazione delle rivendicazioni mapuche negli ultimi 30 anni, e ciò ha inevitabilmente portato in carcere centinaia di membri della comunità.

3. Segnaliamo che, grazie a mobilitazioni diverse ed estese, il popolo mapuche ha ottenuto, anche se in modo insufficiente, il rispetto di alcune condizioni culturali e spirituali all’interno dei vari centri penitenziari. Un esempio di questo è l’ottenimento di moduli comunitari (luoghi in cui, sia pur in modo minimo, si può esprimere l’identità e l’appartenenza mapuche) in quanto corrispondono a uno spazio sostenuto dalla Convenzione 169 dell’ILO, la cui sottoscrizione da parte dello Stato del Cile è vigente, e che era stato, in un certo senso, rispettato o almeno considerato da tutti i governi, compresi quelli di destra.

4. Ricordiamo che è stata evidente una negazione e un arretramento, da parte dell’attuale governo, poiché sono stati violati costantemente i diritti fondamentali dei prigionieri politici mapuche nelle carceri di massima sicurezza. In questo caso ci riferiamo specificamente al CP Bío-bío, situazione di cui li riteniamo responsabili per il loro ruolo di massima autorità in materia di detenzione.

5. Denunciamo le violazioni e le trasgressioni sistematiche commesse, inoltre, contro le famiglie e i membri delle comunità che visitano i prigionieri politici mapuche, che non ricevono il trattamento speciale che spetta loro in quanto membri del popolo mapuche originario, ignorando, pertanto, quanto stabilito nei trattati internazionali sottoscritti dallo Stato del Cile.

In terzo luogo, si chiede il rilascio immediato di Daniel Canio Tralcal, poiché, considerato il periodo in cui è stato ingiustamente incarcerato dallo Stato del Cile – tra il 2009 e il 2013, ed essendo stato assolto dalle imputazioni- ha il diritto di scegliere la libertà condizionale.

Riteniamo che il fatto di tenere i prigionieri politici mapuche in un carcere di massima sicurezza corrisponda ad una decisione politica e non solo amministrativa. Riconosciamo che i prigionieri politici mapuche sono privati ​​della libertà, ma in nessun caso cessano di essere soggetti di diritti fondamentali, né perdono il loro status di membri del popolo mapuche.

Per quanto sopra esposto, chiediamo che il trattamento e le condizioni di detenzione siano coerenti con la loro situazione di prigionieri politici e con la loro condizione di membri del popolo mapuche. Chiediamo che venga data una soluzione alle richieste rappresentate con lo sciopero della fame, così come riteniamo le autorità dello Stato del Cile responsabili delle eventuali conseguenze irreversibili sulla salute e sulla vita degli scioperanti.

Vocería presos políticos mapuche CAM.

Familiares presos políticos mapuche CAM.

Red de Apoyo PPM CAM, Valparaíso.

Guillermo Meza Riveros, Dirigente sindical.

Haroldo Jorquera, Radio Rebelión, Viña del Mar.

Gladys Barrios, Agrupación de familiares de Ejecutad@s polític@s y DD.DD, Valparaíso.

Andrés Figueroa Cornejo, Editor medios independientes.

Sergio Grez Toso, historiador.

Gustavo Burgos, abogado y director de El Porteño.

Alicia Lira Matus, presidenta de la agrupación de familiares de Ejecutados Políticos.

Johannes Vera von Bargen.

Plataforma Anticapitalista y Popular.

Cordón quinta.

Frente Antifascista, Valparaíso.

Colectivo 31 de julio.

Radio Cordón Marga Marga.

Revista El Topo.

REDPI (Red de prensa independiente).

Comité de Recuperación Ex Cuartel Borgoño.

Colectivo En Resistencia.

LibreXpresión.

Debate Público.

Cabildo desde los Derechos Humanos.

Coordinación de Medios de Comunicación Populares Francisca Sandoval.

Adriana Goñi Godoy, antropóloga y arqueóloga, Universidad de Chile

Carlos Ruiz Rodríguez, historiador.

Jenny Carreño Arias, Trabajadora Social, Viña del Mar.

Jaime Bernales Abarca, poeta y escritor, Limache.

Salvador Misleh Cardoch.

Juan Carlos Cárdenas, director Centro Ecoceanos.

Alejandro Mora, Comunicador Popular.

María Magdalena Rivera, Abogada Defensa Popular,Dirigenta MIT ( Movimiento Internacional de

los Trabajadores).

Javier Bertín, Realizador Audiovisual.

Igor Goicovic Donoso, historiador.

Valeria Bustos Arriagada, Dirigenta Social.

Mauricio Amar, Académico Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán de la Universidad de Chile.

Ramiro Orellana Riffo, Profesor de filosofía. Dirigente del Sindicato Nacional de trabajadores y

trabajadoras de OPCION. Integrante del directorio de FENTTAS (Federación Nacional de

trabajadores y trabajadores del Área Social)

Marcos Roitman, Sociólogo. Académico UCM, España.

Atilio Borón, sociólogo, Argentina.

Geraldina Colotti, periodista y escritora, Italia.

Gabriela Conder, abogada, Argentina.

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de mayo-Línea Fundadora.

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Esperanza Revolucionaria y Socialista, Argentina.

Disidencias en Lucha, Zona Norte, Argentina.

Mariano Sánchez, activista, Argentina.

Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza, Argentina.

Alberto Espinoza Pino, Abogado.

César Pizarro, ONG 81 Razones por Luchar.

Colectivo Perro Negro.

Lesbofeministas antirracistas-Red de Terapeutas Red y Territorio.

Puntada con hilo-comunicación feminista.

Arnaldo Pérez Guerra, priodista.

Santiago Montenegro, ex preso político chileno y abogado.

Javiera Boisset, activista Derechos Humanos.

Wallmapu Euskal Herria.

Colectivo La Tetera (Euskal Herria).

Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia.

Antonio Reyes, sociólogo y fotógrafo.

Paulina Acevedo Menanteau, periodista, gestora cultural de memoria y defensora DD.HH.

Gregory Randall, Uruguay.

Jorge Bozo Marambio.

Colectivo de Memorias Barriales.

Casa de Miguel.

José Bórquez Vega, diseñador y editor.

Movimiento Salud en Resistencia.

Colectivo de familiares de Rodriguistas caídos.

Comisión ética contra la tortura.

Plataforma 12 de octubre (Reino Unido)

Movimiento Micaela Bastidas (Reino Unido)

Red Internacional Todas Las Sangres (Reino Unido)

Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo:

Mirentxu Vivanco, teóloga.

María Jesús Vivanco.

Juana Ramírez Gonveya, jubilada.

Pablo López.

María Inés Urrutia, religiosa.

Blanca Cornejo, periodista.

Humberto Leiva.

Roberto D’Orival Briceño, gestor cultural y de memoria.

Movimiento de derechos humanos para la vida plena de los pueblos y la revolución.

Espacio de comunicación popular Voces en Lucha, España.

Betty Rhaza, Plataforma 12 de octubre, Reino Unido.

Comité de solidaridad con las luchas de los pueblos.

Base Chile de la Coordinadora Internacional de solidaridad y por la libertad

De los presos políticos revolucionarios del mundo.

Luis Herrera Illanes, estadístico.

Colectivo de Salud popular Norman Bethune.

Asociación nacional de ex presos políticos de Chile-histórica (ANEXPP).

Colectivo Amauta (Organización de peruanos residentes en Chile).

Valentina Figueroa, abogada.

Rosa Silva, abogada.

Javiera Ángeles Pérez, Psicóloga.

Colectivo Raíces de Resistencia (organización de colombianos residentes en Chile).

Feminismo Comunitario de Abya Yala, Tejido Lo Hermida.

Plataforma de Derechos Humanos para el buen vivir, Valparaíso.

Colectivo de sobrevivientes de violaciones de DDHH 2019 “No nos soltemos”.

Paula Rosso Montenegro, Psicóloga.

Colectivo de arte y justicia.

Urgente Delirio, Valparaíso.

Ollita común y comedores populares cocina Ex Cárcel, Valparaíso.

Alejandro Kirk Svilokos, periodista-documentalista.

Luis Mesina, dirigente sindical.

Pedro Rosas, historiador.

Ricardo Mazurca, profesor universitario, Centro de Estudios Árabes, Univerdidad de Chile.

Defensoría de DDHH, Valparaíso.

Casa Memoria, Valparaíso.

Gonzalo Cisternas, dirigente ANEF Provincial Marga marga.

Olga Morales, fotógrafa documentalista, Buenos Aires, Argentina.

Sebastián Parada.

Ariel Petruccelli, profesor de historia, Universidad Nacional del Comahue, Argentina.

Colectivo Octubre Combativo.

José Luis Riquelme Salazar, Académico e investigador en historia.

Movimiento de los trabajadores y la ecología (PTE)

Sabrina Drago, cooperante internacional, Italia.

Corporación Amiga Joven, Colombia.

Associazione Violetta, associazione feminista, Italia.

Afinidades de Solidaridad en Renuencia.

Jaime Castillo Petruzzi, Ex prisionero político.

Ilich Galdámez, Hijo de Detenido Desaparecido y responsable de los programas radiales

Comentarios y en los Caminos de la Noticia de Suecia.

Forolatinoamericano de Växjö, Suecia.

Joaquin Castro, combatiente del El Salvador, Suecia.

Cristian Jorquera Venegas, defensor del medioambiente y la naturaleza, Valparaíso

Muros y Resistencia , medio de prensa contra hegemónica.

Patricio Cid

Patricio Soto Caramori, Vicerrector Económico UAHC

Sabrina alvarez, uruguay.

Agrupación mapuche urbana kupay antü newen

Comuna-Ecuador

Nastassja Mancilla Ivaca, GT CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencias.

Valeria Vargas Lagos Arpilleras en Resistencia Ainil.

Claudio Donoso Hiriart.

Denise Obrecht Samson.

Nuriluz Hermosilla, Arqueóloga.

Katherine Flores Vivar, actriz.

-Ehne bizkaia (sindicato agrario Bizkaia)

-Etxaldeko Emakumeak.

(mujeres baserritarras, mujeres rurales y mujeres militantes por la soberanía alimentaria).

Claudia Korol, comunicadora popular feminista, escritora.

Resumen Latinoamericano , periódico

OLP Resisitir y Luchar, organización.

Pañuelos en Rebeldía , equipo de educación popular.

Feministas del Abya Yala, organización.

Aura Lolita Chávez Ixcaquic. Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida Madre Naturaleza

Tierra y Territorio.

Nelson Viveros, presidente de la Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES.

Manuel Fernández Gaete,

Profesor de Historia, asesor Pedagógico.

Grupo del piquete en Estocolmo por la Libertad de todxs lxs pp ppm, se adhiere .

Chile Desperto Suecia en Estocolmo

Radio Luis Emilio Recabarren en Estocolmo.

Coordinadora 18 de octubre ainil, por la libertad de los Presos, Valdivia.

Eco Mapuche – Italia

Primera Línea Revolucionária America Latina

Red por la Amnistía Irrestricta y la Defensa de los Derechos Humanos y Fundamentales.

Héctor Vega Tapia, Doctor de Estado en Ciencias Económicas, U. Aix- Marseille; Abogado, U. de Chile. Académico. Experto NN.UU.

Rete dei Comunisti, Italia.

Comitato con la Palestina nel Cuore, Italia.

Coordinadora por Palestina (Chile)

Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid (Chile)

Tania Melnick, Activista por Palestina, Chile

Héctor Testa, abogado

Ítalo Nocetti, profesor

Joaquín Abarzua, coordinador Nacional de la Cadanas de Radios WASAP SALVADOR ALLENDE

Jorge Soto Gutiérrez, Asistente Social

