Denunciata per “incitamento al genocidio” l’ambasciatrice di Israele a Londra

La Rete Internazionale Ebraica Anti-Sionista (IJAN UK) ha consegnato una lettera di 18 pagine al Servizio della Polizia di Londra, Comando dell’Unità per i Crimini di Guerra e Anti-Terrorismo (SO15) denunciando la condotta criminale nel Regno Unito della Sig.ra Tzipi Hotovely, l’ambasciatrice israeliana.

Dall’ottobre 2023 IJAN sponsorizza un picchetto settimanale antirazzista e pacifico il venerdì tra le 17:00 e le 18:00 fuori dalla residenza della Sig.ra Hotovely a Swiss Cottage, a Londra.

Nel picchetto abbiamo denunciato non solo le passate dichiarazioni della Sig.ra Hotovely che chiedeva che tutta la terra dal fiume Giordano al Mediterraneo fosse sotto il controllo israeliano – “Questa terra è nostra. Tutto questo è nostro” – ma il suo più recente sostegno e incitamento al genocidio in corso a Gaza, anche in un’intervista alla radio LBC di Londra, dichiarandosi d’accordo sul fatto che sta chiedendo di “distruggere l’intera Gaza – ogni singolo edificio in essa“!

La Sig.ra Hotovely è, secondo l’opinione di IJAN-UK, colpevole di condotta complice del genocidio, vale a dire all’incitamento al genocidio, in violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della legge del Regno Unito del 2001 sulla Corte Penale Internazionale.

La lettera, presentata dai nostri avvocati, Birnberg Peirce, segue la decisione della Corte Internazionale di Giustizia secondo cui Israele sta plausibilmente commettendo il crimine internazionale di genocidio a Gaza a seguito dei fatti ampliamente documentati e incontrovertibili presentati dal Sud Africa. La Corte Internazionale di Giustizia ha inoltre affermato nella sua sentenza che:

“La Corte è anche del parere che Israele debba prendere tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio in relazione a membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza“.

Michael Kalmanovitz, per IJAN-UK, ha dichiarato:

“Tale ingiunzione della Corte è ugualmente applicabile al Regno Unito e, pertanto, la polizia è legalmente obbligata a indagare sulle parole di incitamento della Sig.ra Hotovely a sostegno del genocidio perpetrato contro i Palestinesi a Gaza“.

Nota

IJAN è una rete internazionale di Ebrei che sono impegnati senza compromessi alla lotta per la sopravvivenza e l’emancipazione umana di cui il popolo e la terra palestinese sono parte indispensabile.

