Venezuela. La CIA, la DEA e l’ombra dell’Essequibo

Dopo la rivelazione di cinque piani di cospirazione golpista individuati e smantellati negli ultimi mesi dalla Procura e dalle agenzie di intelligence venezuelane – che coinvolgono militari e settori dell’estrema destra locale reclutati dalla Central Intelligence Agency (CIA) e dalla Drug Enforcement Administration (DEA) – e con la scusa della squalifica politica di María Corina Machado (il “nuovo Guaidó” di Washington per le elezioni presidenziali venezuelane del 2024), la Casa Bianca ha nuovamente esercitato la sua tradizionale politica di ingerenza, annunciando la ripresa di misure coercitive illegali e illegittime come strumento di pressione contro il governo di Nicolás Maduro.

Il 26 gennaio, la Corte Suprema di Giustizia venezuelana ha ratificato l’interdizione di Machado dai pubblici uffici per un periodo di 15 anni, che le era stata inflitta dal Controllore Generale della Repubblica il 13 luglio 2015 e prorogata per tale periodo nel settembre 2021, per essere stata coinvolta nello schema di corruzione orchestrato dall’usurpatore Juan Guaidó (il falso presidente sponsorizzato dall’amministrazione di Donald Trump).

Ossia la amnovra che aveva portato al criminale blocco statunitense della Repubblica Bolivariana e al saccheggio milionario di ricchezze e aziende statali (come Citgo Holding Inc, Citgo Petroleum Corporation e Manómeros Colombo Venezolanos, S. A.), oltre al sequestro e al furto di 31 tonnellate di lingotti d’oro venezuelani da parte della Banca d’Inghilterra.

Fondatore del partito “Vente Venezuela” e della ONG “Súmate”, finanziata dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e dal National Endowment for Democracy (NED, una vecchia copertura della CIA per le azioni clandestine e il cui Consiglio di Amministrazione era composto da falchi come John D. Negroponte, Otto Reich, Henry Cisneros ed Elliot Abrams), durante la campagna di “massima pressione” di Trump (2017-2021) María Corina Machado ha sostenuto l’invasione straniera del suo Paese invocando il Trattato interamericano di assistenza reciproca (TIAR) e la controversa dottrina interventista “Responsabilità di proteggere” (R2P).

Con accesso diretto allo Studio Ovale della Casa Bianca, dall’amministrazione di George W. Bush a quella di Joe Biden, Machado è stata anche firmataria del “Decreto Carmona” durante il colpo di Stato contro il presidente Hugo Chávez nell’aprile 2002, ed era presente alla cerimonia nel Palazzo Miraflores quando l’effimero dittatore Pedro Carmona procedette allo scioglimento di tutte le istituzioni democratiche in Venezuela.

Allo stesso modo, i suoi sponsor nascondono il fatto che nel 2014 è stata destituita da deputato per aver accettato di essere ambasciatrice supplente di un altro Paese (Panama) per intervenire contro il Venezuela nell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), violando la Costituzione e le leggi della Repubblica.

Attualmente mantiene legami organici con forze internazionali di estrema destra come la spagnola Vox e quelle incarnate da Javier Milei in Argentina e Jair Bolsonaro in Brasile.

Ancora una volta ricatto e agenda insurrezionale come in Cile

Lo scorso 29 gennaio, sotto la copertura dell’interpretazione ideologizzata di Washington degli Accordi di Barbados firmati lo scorso ottobre dal governo Maduro e dall’opposizione venezuelana, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro – il principale strumento di guerra non militare degli Stati Uniti – ha annunciato che a partire dal 13 febbraio sarà revocata la licenza che consentiva agli americani di stabilire relazioni commerciali con l’impresa statale di estrazione dell’oro Minerven.

La società mineraria dell’oro era stata inserita nella lista nera dell’OFAC nel 2019 e i suoi beni erano stati bloccati, ma nell’ottobre del 2023 Washington aveva concesso un’esenzione di sei mesi da tale sanzione, nell’ambito della roadmap elettorale firmata dal governo di Maduro e dalla Piattaforma Unita dell’opposizione di Bridgetown (di cui Machado non fa parte).

Un giorno dopo, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha fissato al 18 aprile il termine ultimo per riprendere le sanzioni sui settori del petrolio e del gas, e la sede diplomatica statunitense per il Venezuela (con sede a Bogotá, in Colombia) ha risposto sul social X (ex Twitter) all’ultimatum del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, l’ammiraglio John Kirby, secondo cui le autorità venezuelane avevano “tempo fino ad aprile” per “permettere ai partiti e ai candidati dell’opposizione di partecipare adeguatamente e rilasciare i prigionieri politici”.

In altre parole, in chiara violazione del diritto internazionale, l’amministrazione Biden è tornata alla vecchia prassi bipartisan (democratici/repubblicani), che cerca di tenere politicamente in ostaggio lo Stato venezuelano attraverso sanzioni coercitive, un meccanismo di applicazione di punizioni collettive alla popolazione venezuelana.

Di fronte a quello che considerava un “ricatto e un ultimatum rozzo e indebito” da parte del governo statunitense e un deliberato tentativo di colpire l’industria venezuelana degli idrocarburi, la vicepresidente Delcy Rodríguez ha risposto che se Washington avesse intensificato l’aggressione economica contro il suo Paese, a partire dal 13 febbraio sarebbero stati immediatamente revocati i voli per il rimpatrio degli immigrati venezuelani (cosa che potrebbe danneggiare le speranze di rielezione di Joe Biden) e sarebbero state adottate altre contromisure.

Nel frattempo, il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha messo in dubbio la scadenza del 18 aprile data dagli Stati Uniti per reimporre le sanzioni e ha replicato: “Risparmiate il fiato, bastardi yankee”.

Da parte sua, il presidente Maduro ha sottolineato che, nonostante le sanzioni imposte dagli USA e dall’Unione Europea, il Venezuela ha imparato ad affrontare ogni tipo di difficoltà e ha ricordato che l’estrema destra, che fa riferimento alla “oligarchia dei cognomi” – come “i Borges, i López, i Machado, i Ledezma, i Capriles, tra gli altri” – ha sempre voluto “incendiare il Paese” promuovendo “sanzioni, blocchi e persino tentando di creare uno Stato parallelo” che è stato però sconfitto ed è finito “nella pattumiera della storia”.

Tuttavia, ha avvertito che i piani estremisti continuano a essere attivi e sono sostenuti dagli Stati Uniti, che rifiuta di accettare l’istituzionalità dello Stato venezuelano e le sue decisioni indipendenti e sovrane.

L’escalation delle tensioni tra i due Paesi è iniziata il 22 gennaio, quando il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha annunciato l’arresto di 32 persone (tra cui 18 militari), presumibilmente coinvolte in cinque complotti terroristici e in piani per assassinare il presidente Maduro, il ministro della Difesa, generale Vladimir Padrino López, e il governatore di Táchira, Freddy Bernal.

Lo stesso Maduro ha affermato che i complotti smantellati hanno coinvolto militari portati da Stati Uniti, Perù, Colombia e ufficiali venezuelani catturati nel 2020 e 2021 dalla CIA, che insieme alla DEA e ad agenti dell’intelligence dell’esercito colombiano, hanno cercato di destabilizzare il Venezuela.

A questo proposito, ha citato il tentativo di assassinio dell’agosto 2018, quando hanno cercato di far esplodere dei droni contro la tribuna presidenziale durante un evento militare a Caracas in cui il presidente e sua moglie erano circondati dai vertici militari, e l’“Operazione Gideon”, un’incursione marittima di mercenari statunitensi e militari venezuelani dissidenti esiliati in Colombia, nel 2020, tra le altre azioni sediziose generate con la partecipazione di settori di estrema destra di Miami e Bogotà.

Secondo Maduro, la DEA muove i fili dei principali gruppi di narcotrafficanti colombiani (la DEA è stata espulsa dal Venezuela nel 2005 dal defunto presidente Hugo Chávez).

L’Assistente Segretario di Stato statunitense per gli Affari dell’Emisfero Occidentale Brian Nichols ha dichiarato che queste accuse sono infondate e ha espresso preoccupazione “per le recenti azioni contro l’opposizione e la società civile in Venezuela”.

In risposta, Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea Nazionale e capo della delegazione del governo venezuelano per il dialogo con la Piattaforma Unitaria, ha chiesto a Nichols nel suo resoconto se Washington fosse a conoscenza di questi complotti in corso per assassinare Maduro e Padrino López con la partecipazione della CIA e della DEA “mentre ci incontravamo faccia a faccia” e raggiungevamo accordi con un settore dell’opposizione venezuelana.

Il parlamentare ha anche alluso alla risposta “ovvia e frequente” che Washington dà di solito a queste accuse: “Negare i fatti senza nemmeno occuparsi delle prove”.

E ha aggiunto: “Dovremmo aspettare, come è successo in Cile, che i documenti vengano declassificati” (con evidente riferimento alla partecipazione del Comitato 40, del Consiglio di Sicurezza Nazionale, della Defense Intelligence Agency e della CIA, insieme a Henry Kissinger e al presidente Richard Nixon, al colpo di Stato del generale Augusto Pinochet contro il presidente Salvador Allende in Cile nel 1973).

Exxon, il generale Richardson e l’Essequibo

In questo contesto, il ministro della Difesa venezuelano Padrino López ha denunciato che la compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil ha finanziato i tentativi di assassinio contro il presidente Maduro, con l’obiettivo di impadronirsi del territorio dell’Essequibo, in disputa con la Guyana.

Lo scorso novembre, Maduro ha accusato la ExxonMobil e il Comando Sud del Pentagono di aver seminato un conflitto militare nell’Essequibo con l’obiettivo di “saccheggiare le risorse energetiche”.

Le tensioni tra Caracas e Georgetown sono divampate dopo che la Guyana ha ricevuto offerte dalla ExxonMobil corporation in occasione della gara d’appalto per otto blocchi petroliferi nelle acque contese, per i quali il Venezuela sta cercando una giusta soluzione attraverso le disposizioni dell’Accordo di Ginevra del 1966, nel dicembre 2022.

Dal 2015, la Guyana partecipa alle esercitazioni militari congiunte denominate “Tradewinds”, sponsorizzate dal Comando meridionale con l’obiettivo di consolidare la supremazia statunitense in quella regione del Mar dei Caraibi.

All’inizio del 2021, l’ex segretario di Stato di Trump, Mike Pompeo, ha firmato l’accordo “Shiprider” con la Guyana come parte della campagna internazionale di molestie contro il Venezuela con il pretesto di combattere le organizzazioni criminali transnazionali.

Gli accordi “Shiprider” consentono pattugliamenti marittimi e aerei congiunti per intercettare le attività illegali. Le azioni condotte dall’attuale capo del Comando Sud, il generale Laura Richardson, dimostrano che l’amministrazione Biden non ha rallentato il ritmo dell’assedio dell’amministrazione Trump al Venezuela e all’Essequibo.

L’AP rivela un’operazione sotto copertura della DEA

Le accuse del governo venezuelano nei confronti di alcune agenzie governative statunitensi di attività cospirative non hanno tardato ad essere confermate.

In particolare, il 1° febbraio, l’agenzia statunitense The Associated Press (AP) ha pubblicato un memo segreto di 15 pagine, datato 2018, che descrive in dettaglio un’operazione sotto copertura della DEA, durata un anno, per fabbricare e montare accuse di casi di traffico di droga contro membri del governo venezuelano, compreso il presidente Maduro.

Come parte di un’espansione della “Operazione Money Badger”, creata nel 2013 per indagare sui funzionari venezuelani, i comandanti della DEA hanno cospirato nel 2018 per dispiegare almeno tre informatori sotto copertura per registrare surrettiziamente funzionari di alto rango sospettati di aver trasformato il Venezuela in un “narco-stato”, riferisce l’AP.

Aggiunge che l’operazione è stata approvata dal Comitato di revisione delle attività sensibili degli Stati Uniti, nonostante l’evidente violazione del diritto venezuelano e internazionale per non aver informato le autorità del Paese.

Il documento è stato redatto durante la campagna di massima vessazione dell’amministrazione Trump, quando, utilizzando una guerra non convenzionale e asimmetrica, Washington ha intensificato la politica di “cambio di regime” con l’obiettivo di trasformare il Venezuela in un narco-Stato.

In questo contesto, il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha presentato accuse formali di narcoterrorismo, traffico di armi e corruzione contro Nicolás Maduro e altri 13 funzionari venezuelani di alto livello. Il Dipartimento di Stato ha persino offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto o al perseguimento del capo di Stato venezuelano.

Nella sua inchiesta, l’AP sostiene che il piano eseguito dalla DEA “sembrava non rispettare il diritto venezuelano e internazionale”. Aggiunge che Washington ha riconosciuto fin dall’inizio che poteva essere considerata una violazione del diritto internazionale. “È necessario portare a termine questa operazione unilateralmente e senza avvisare le autorità venezuelane”, si legge nella nota.

Il contesto in cui è stata rivelata l’attività della DEA era un processo per corruzione. Secondo l’articolo, il memo è stato inavvertitamente caricato su un sito web di condivisione di file dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Manhattan durante il processo ed è stato rimosso dopo che un giornalista dell’AP ha iniziato a chiedere informazioni al riguardo.

Alcuni dei più stretti alleati di Maduro sono stati coinvolti nella montatura della DEA, come il diplomatico venezuelano Alex Saab, che è stato rilasciato a fine dicembre dopo essere stato detenuto illegalmente in un carcere statunitense per 1280 giorni.

Saab era stato catturato nel giugno 2020 durante uno scalo a Capo Verde, mentre si recava in Iran per una missione diplomatica volta a negoziare accordi petroliferi e ad acquistare medicinali e cibo per il Venezuela, nel pieno delle sanzioni e del blocco imposto da Stati Uniti e Unione Europea contro Caracas. È stato rilasciato il 22 dicembre 2023 nell’ambito di un accordo di scambio di prigionieri tra Caracas e Washington.

Nel contesto della lotta geopolitica in corso tra Washington e l’alleanza strategica Cina-Russia, e dell’incorporazione di Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti nei BRICS lo scorso gennaio, mentre l’instabilità delle rotte commerciali marittime nel Golfo Persico, nel Mar Rosso e nel Canale di Suez cresce sulla scia della guerra genocida di Israele a Gaza, e in un momento di calo delle scorte di greggio nell’impianto di stoccaggio di Cushing, in Oklahoma, unito a una diminuzione del volume delle capacità di estrazione di petrolio e gas negli Stati Uniti, il Venezuela, con le più grandi riserve di idrocarburi al mondo, e le acque dell’Essequibo, anch’esse ricche di oro nero, diventano vitali per la superpotenza imperiale.

Il complotto guidato dalla CIA, dalla DEA e dal Pentagono contro il Venezuela risponde a questo?

* Da Rebelion

